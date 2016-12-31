В Париже будет сыгран 10 юбилейный матч между этими командами. И еще 20 лет назад команды даже не подозревали, что они сыграют такое количество матчей. Про это сейчас и поговорим! Первый матч между этими командами был проведен 1 марта 1995 года в Барселоне. Матч тогда закончился со счетом 1:1. Ровно через 14 дней, но уже в Париже, эти команды снова встретились. ПСЖ тогда праздновал минимальную викторию со счетом 2:1. Перерыв 17 лет-и команды опять встречаются! В товарищеском матче в Париже.2:2 команды сыграли. А вот в официальном матче они между собой сыграли в 2013 году. В Париже тогда счет был зафиксирован боевой и ничейный-2:2. В Барселоне счет матча 1:1-и Барселона проходит! Спустя год они встречаются на групповом этапе.3:2 в Париже в пользу парижан,3:1 в Барселоне в пользу Барселоны. Спустя год они встречаются в этом же сезоне, но уже на стадии 1\4 финала.1:3 Барса в Париже разбила ПСЖ,2:0-победа тех же в Барселоне. Мой прогноз-0:2 в пользу подопечных Луиса Енрике!