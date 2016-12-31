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 Мельбурн Виктори
1
2
Сидней 
 
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 Прогнозы
Real Madrid.esp    прогноз 0-1       
  +17
Эти команды между собой не встречались более 16 лет!2 первых, и до теперь последних матча этих команд между собой они сыграли в 2001 году.0:0 на Драгау,3:1 в Турине. Из того времени немало воды стекло, эти команды уже не те, много игроков и тренеров ушло и с той, и с этой команды.... Вообще, я думал сначала, что будет ничья, а потом подумал.... Порту плохо играет с итальянскими клубами.... Мой прогноз-0:1 в пользу туринцев!
  Порту - Ювентус    22.02.2017
Mihan    прогноз 0-1       
  +23
В прошлом туре Терек порадовал не только своих болельщиков, но и болельщиков Спартака. Поэтому в этой игре спрос с команды из грозного будет вдвое больше, ведь Томь сейчас не блещет результатами и ведет борьбу за выживание. Уверен, что томичи просто так очки отдавать не захотят, но Терек обязан взять очки в Томске.
  Томь - Терек    13.05.2017
 Обзор прессы
Иванович переходит в "Зенит"
32-летний защитник "Челси" Бранислав Иванович продолжит карьеру в "Зените"
3 часа назад на sport-express.ru  0
Источник: Халк вернётся в "Зенит" в течение года
Громкая новость из питерского клуба
3 часа назад на footballhd.ru  0
Серхио Рамос: "День изгажен, потому что мы вылетели из Кубка"
Защитник "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о вылете команды из Кубка Испании после поражения от "Сельты" по итогам двух матчей."Правда в том, что команда сделала все, чтобы отыграться, и может собой гордиться
4 часа назад на Sports.ru  1
Коломойский больше не будет финансировать Днепр
Президент "Днепра" Игорь Коломойский больше не будет финансировать клуб
6 часов назад на allsport-news.com  4
Иско: "Реал надеялся выиграть требл"
Полузащитник Реала Иско признался, что команда рассчитывала на победу в Кубке Испании, но теперь намерен сконцентрироваться на 2 оставшихся турнирах
2 часа назад на allsport-news.com  1
Зидан: теперь будем сражаться за 2 трофея
Главный тренер Реала Зинедин Зидан намерен забыть об вылете из Кубка Испании и сконцентрироваться на Ла Лиге и Лиге чемпионов
3 часа назад на Football.ua  2
Городской сумасшедший. Чему учит провал Гвардиолы new
Как жить без Месси, Левандовского и Нойера
35 минут назад на Eurosport  0
Источник: Конте летом рассчитывает на переход Артуро Видаля в "Челси"
Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте заинтересован в услугах полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, сообщает чилийское издание
3 часа назад на Championat.ru  0
Только лучшие: символический состав Барселоны в этом веке
При подготовке материалов о символических командах великих клубов в 21 веке эксперты не сразу подобрались к "Барселоне"
1 час назад на fanat.ua  0
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Кубок Англии
 
Кубок Англии
 
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Кубок Англии
 
Примера
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
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Примера
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Примера
 
Серия А
 
Кубок Германии
 
Кубок Германии
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Примера
 
Премьер лига
 
Примера
 
Премьер лига
 
Лига Чемпионов
 
Лига Чемпионов
 
Лига Чемпионов
 
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Лига Чемпионов
 
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Лига Европы
Лучшие голы
Уэйн Руни
Сток Сити-Манчестер Юнайтед 1:1, 90'
9.7
543
Анхель Ди Мария
Бордо-ПСЖ 0:1, 19'
9.6
141
Раджа Наингголан
Рома-Сампдория 1:0, 39'
9.5
234
Антуан Гризманн
Атлетик-Атлетико 2:2, 80'
9.3
128
Из истории: сезон-1996/97. Шикарный гол Юрия Джоркаеффа в ворота "Ромы"
9.3
77
Матьё Вальбуэна
Лион-Марсель 1:0, 43'
9.2
48
Хосе Антонио Рейес
Эспаньол-Гранада 1:0, 11'
9.1
53
Миралем Пьянич new
Ювентус-Милан 2:0, 21'
9.1
50
Стефан Эль-Шаарави
Рома-Сампдория 3:0, 61'
9.0
122
Пауло Дибала
Ювентус-Лацио 1:0, 5'
9.0
81
Трансферы
Габриэль Жезус
31.12.2016  32M €
Эрнани
31.12.2016  
Стеван Йоветич
09.01.2017  Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016  13.5M €
Оскар
31.12.2016  61M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017  42M €
Мемфис Депай
19.01.2017  16M €
Одил Ахмедов
31.12.2016  7M €
Аксель Витсель
02.01.2017  20M €
Карлос Тевес
31.12.2016  11M €
Общение
Английская чемпион-лига
tkachenko 24 секунды назад в 06:50
некоторым Лидс засчитали
Серхио Рамос: Мы стояли друг за друга, а "Сельте" повезло с голом
Thierry Henry 8 минут назад в 06:42
Ко-ко-ко
Январь-февраль 2017
poluzashitnik 33 минуты назад в 06:17
Лидс- Ноттингем 2:0 входит в конкурсный прогноз, так почему у меня не засчитан и в конкурсных не значится, только в общих прогнозах?
Гол Криштиану Роналду 62', Сельта-Реал Мадрид 1:1
Thierry Henry 42 минуты назад в 06:08
Sayat Abdik.
спасал*
Ну да не влияет, особенно первые 3 матча этого года, важный гол на выезде с Бильбао в кубке, потом спас матч на 90 мин на выезде с...
Иско: "Реал надеялся выиграть требл"
Thierry Henry 45 минут назад в 06:05
=))))))))))
Зидан: теперь будем сражаться за 2 трофея
ЗоЛоТоЙ_BoY 48 минут назад в 06:02
2 трофея странно! )))
Тина Канделаки: "Хочется показывать чемпионат Китая на "Матч ТВ"
Cамый Лучший 2 часа назад в 04:46
Кроме Ла лиги, серии А, АПЛ, бундеслиги, французов и РФПЛ все остальное никому ненужный шлак…
Канделаки: "Очень хочется транслировать на "Матч ТВ" чемпионат Китая"
ugabugaLV 2 часа назад в 04:38
А как такую дуру вообще поставить могли генеральным продюсером такого канала??
Гол Анхель Ди Мария 19', Бордо-ПСЖ 0:1
sherzat 2 часа назад в 04:29
вернись обратно в реал!!!
Английская чемпион-лига
DON batyushka 2 часа назад в 04:28
убрать весь шип надо,апл достаточно!
  Лига Чемпионов 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Арсенал
6
4
2
0
18
6
+12
14
2
ПСЖ
6
3
3
0
13
7
+6
12
3
Лудогорец
6
0
3
3
6
15
-9
3
4
Базель
6
0
2
4
3
12
-9
2
  Лига Европы 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H I J K L
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Фенербахче
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
МЮ
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
Фейеноорд
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
Заря
6
0
2
4
2
8
-6
2
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Челси
22
18
1
3
47
15
32
55
2
Арсенал
22
14
5
3
50
23
27
47
3
Тоттенхэм
22
13
7
2
45
16
29
46
4
Ливерпуль
22
13
6
3
51
27
24
45
5
Ман Сити
22
13
4
5
43
28
15
43
 
Примера 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Реал Мадрид
18
13
4
1
48
17
31
43
2
Севилья
19
13
3
3
42
25
17
42
3
Барселона
19
12
5
2
51
17
34
41
4
Реал Сосьедад
19
11
2
6
31
25
6
35
5
Атлетико
19
10
5
4
34
16
18
35
 
Серия А 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Ювентус
20
16
0
4
42
16
26
48
2
Рома
21
15
2
4
42
18
24
47
3
Наполи
21
13
5
3
47
24
23
44
4
Лацио
21
12
4
5
35
24
11
40
5
Интер
21
12
3
6
34
23
11
39
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Спартак
17
13
1
3
26
13
13
40
2
Зенит
17
10
5
2
33
13
20
35
3
ЦСКА М
17
9
5
3
21
11
10
32
4
Терек
17
8
4
5
21
21
0
28
5
Краснодар
17
7
7
3
24
14
10
28
 
Бундеслига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Бавария
17
13
3
1
40
10
30
42
2
РБ Лейпциг
17
12
3
2
34
15
19
39
3
Хоффенхайм
17
7
10
0
30
17
13
31
4
Боруссия Д
17
8
6
3
37
20
17
30
5
Герта
17
9
3
5
25
19
6
30
Популярные клубы
Реал Мадрид
Барселона
Арсенал
Челси
МЮ
Зенит
Боруссия Д
Ливерпуль
Бавария
Атлетико
Ман Сити
ЦСКА М
Ювентус
Рома
Днепр
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