Завершен
МЮ
4
0
Уиган
Кубок Англии
Завершен
Майнц
1
1
Боруссия Д
Бундеслига
Завершен
Эспаньол
3
1
Севилья
Примера
Завершен
Сассуоло
0
2
Ювентус
Серия А
Завершен
Удинезе
2
1
Милан
Серия А
Завершен
ПСЖ
1
1
Монако
Лига 1
Завершен
Сампдория
3
2
Рома
Серия А
Завершен
Наполи
1
1
Палермо
Серия А
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04:22Видео обзор матча МЮ - Уиган (4-0)Просмотров: 759 •6 часов назад
31.01, 14:45
Арсенал
-
-
Уотфорд
Премьер лига
31.01, 15:00
Ливерпуль
-
-
Челси
Премьер лига
01.02, 14:45
Вест Хэм
-
-
Ман Сити
Премьер лига
01.02, 15:00
МЮ
-
-
Халл Сити
Премьер лига
01.02, 15:00
Атлетико
-
-
Барселона
Кубок Испании
04.02, 07:30
Челси
-
-
Арсенал
Премьер лига
04.02, 09:30
Бавария
-
-
Шальке
Бундеслига
05.02, 08:30
Ман Сити
-
-
Суонси
Премьер лига
05.02, 11:00
Лестер
-
-
МЮ
Премьер лига
05.02, 14:45
Ювентус
-
-
Интер
Серия А
07.02, 14:45
Бавария
-
-
Вольфсбург
Кубок Германии
07.02, 15:00
Барселона
-
-
Атлетико
Кубок Испании
08.02, 14:45
Боруссия Д
-
-
Герта
Кубок Германии
11.02, 07:30
Арсенал
-
-
Халл Сити
Премьер лига
11.02, 10:00
МЮ
-
-
Уотфорд
Премьер лига
11.02, 12:30
Ливерпуль
-
-
Тоттенхэм
Премьер лига
12.02, 08:30
Бернли
-
-
Челси
Премьер лига
14.02, 14:45
ПСЖ
-
-
Барселона
Лига Чемпионов
14.02, 14:45
Бенфика
-
-
Боруссия Д
Лига Чемпионов
15.02, 14:45
Бавария
-
-
Арсенал
Лига Чемпионов
15.02, 14:45
Реал Мадрид
-
-
Наполи
Лига Чемпионов
16.02, 15:05
МЮ
-
-
Сент-Этьен
Лига Европы
16.02, 15:05
Андерлехт
-
-
Зенит
Лига Европы
16.02, 15:05
Вильярреал
-
-
Рома
Лига Европы
18.02, 09:30
Боруссия Д
-
-
Вольфсбург
Бундеслига
21.02, 14:45
Байер
-
-
Атлетико
Лига Чемпионов
21.02, 14:45
Ман Сити
-
-
Монако
Лига Чемпионов
22.02, 12:00
Сент-Этьен
-
-
МЮ
Лига Европы
23.02, 13:00
Рома
-
-
Вильярреал
Лига Европы
23.02, 13:00
Зенит
-
-
Андерлехт
Лига Европы
25.02, 10:00
Челси
-
-
Суонси
Премьер лига
27.02, 15:00
Лестер
-
-
Ливерпуль
Премьер лига
Лучшие голы
Анхель Ди Мария
Бордо-ПСЖ 0:1, 19'
226
Бастиан Швайнштайгер new
Манчестер Юнайтед-Уиган 4:0, 81'
121
Давид Алаба
Вердер-Бавария 0:2, 45'
130
Карлос Бакка
Ювентус-Милан 2:1, 53'
73
Миралем Пьянич
Ювентус-Милан 2:0, 21'
80
Матьё Вальбуэна
Лион-Марсель 1:0, 43'
68
Сами Хедира new
Сассуоло-Ювентус 0:2, 26'
43
Марко Ройс new
Майнц-Боруссия Дортмунд 0:1, 3'
46
Арьен Роббен
Вердер-Бавария 0:1, 30'
71
Виллиан
Челси-Брентфорд 1:0, 14'
57
Габриэль Жезус
31.12.2016 32M €
Эрнани
31.12.2016
Стеван Йоветич
09.01.2017 Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016 13.5M €
Оскар
31.12.2016 61M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017 42M €
Мемфис Депай
19.01.2017 16M €
Одил Ахмедов
31.12.2016 7M €
Аксель Витсель
02.01.2017 20M €
Карлос Тевес
31.12.2016 11M €
траблы с Winline Bet
bloodkicker 19 минут назад в 18:51
Данат НажмухамбетовВывел?
ргрргргрггр аоаоаоаоа 1 час назад в 18:04
M L▲ 2 часа назад в 16:53
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Мади Ильясов 3 часа назад в 16:00
Марко Асенсио 4 часа назад в 15:38
M L▲ 4 часа назад в 15:28
Николай Горбатов 4 часа назад в 15:13
Дордмунд 1 4 часа назад в 14:41
Группа: A B C D E F G H
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
Группа: A B C D E F G H I J K L
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
6
0
2
4
2
8
-6
2
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
22
18
1
3
47
15
32
55
2
22
14
5
3
50
23
27
47
3
22
13
7
2
45
16
29
46
4
22
13
6
3
51
27
24
45
5
22
13
4
5
43
28
15
43
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
19
14
4
1
51
17
34
46
2
20
12
6
2
52
18
34
42
3
20
13
3
4
43
28
15
42
4
20
10
6
4
34
16
18
36
5
20
11
2
7
31
28
3
35
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
21
17
0
4
44
16
28
51
2
22
15
2
5
44
21
23
47
3
22
13
6
3
48
25
23
45
4
22
13
3
6
37
23
14
42
5
22
12
4
6
35
25
10
40
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
17
13
1
3
26
13
13
40
2
17
10
5
2
33
13
20
35
3
17
9
5
3
21
11
10
32
4
17
8
4
5
21
21
0
28
5
17
7
7
3
24
14
10
28
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
18
14
3
1
42
11
31
45
2
18
13
3
2
36
16
20
42
3
18
9
5
4
23
15
8
32
4
18
8
7
3
38
21
17
31
5
18
7
10
1
31
19
12
31
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