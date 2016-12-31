Криш прогноз 3-1 +72

Один из двух самых ожидаемых матчей испанского чемпионата. Как вы понимаете, это битва лучших двух команд, кроме этого это битва двух лучших игроков. Уже несколько сезонов подряд в Эль Классико забивается не менее трёх мячей(за исключением последнего матча 1-1), поэтому мы вправе ожидать результативного футбола, который не заставит нас скучать. Матч, которого в Испании ждут с особым трепетом. Матч будет проходить на Сантьяго Бернабеу, и это даст Реалу дополнительную мотивацию. Тут нету явного фаворита как всегда, может победить любая команда. Пусть победит сильнейший. Но, лично моё мнение-это победа Мадридского "Реала".