Артём Варшне прогноз 1-1 +44

Знаю, что статистика говорит сама за себя, прошлые сезоны Арсенала в ЛЧ заканчивались на Баварии, но не в этот раз, Бавария в бундеслиге смотрится не совсем уверенно, как это было раньше, да и второе место в группе(ЛЧ), то же как то не внушает доверия, против Арсенала, который уверенно участвует в чемпионской гонке(АПЛ), который вышел с первого места в своей группе(ЛЧ). Мой прогноз на первый матч 1-1. Ставка X2