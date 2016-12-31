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 Кадис
0
1
Лозанна 
 
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 Прогнозы
Soccer365.ru    прогноз 2-1       
  +10

"Нант" все сильнее вязнет в болоте. 13 оков и предпоследнее место – не совсем то, на что способна команда. Ей вполне по силам подняться ближе к середине. Но для этого требуется показывать свой уровень в каждом отдельном матче. В прошлом туре выезд в гости к "Генгаму" привел к двум пропущенным голам. Забить не удалось. Что касается "Кана", то он свой поединок свел к ничьей с "Дижоном" - 3:3. Интересный выдался матч, который заставил болельщиков понервничать. Клуб занимает 17-е место. В случае победы "Нант" может выбраться из зоны вылета, поместив туда своего оппонента.
  Нант - Кан    18.01.2017
Mihan    прогноз 0-3       
  +14
В прошлом туре многие прогнозировали победу Лейпцига в гостях у Баварии)))Если честно, то я смеялся до боли. Как можно ставить на дебютантов против такого клуба как Бавария Мюнхен!? Барселона и Реал едут в гости к мюнхенцам и дико там напрягаются, а вы говорите про Лейпциг. Перейдем к данной игре. В данном матче Бавария разорвет в пух и прах оборону Фрайбурга и закономерно возьмёт три очка, минимум на что гости могут расчитывать это не крупное поражение. Тут без вариантов.
  Фрайбург - Бавария    20.01.2017
 Обзор прессы
Юрий Семин: Самедов сам захотел перейти в "Спартак"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин опроверг информацию о конфликте с полузащитником Александром Самедовым и высказался о его переходе в "Спартак"
2 часа назад на sovsport.ru  0
Александр Бубнов: прямо скажем, неожиданный поворот в карьере Слуцкого
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о том, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может быть получить работу в "Челси"
4 часа назад на rusfootball.info  0
The Times: Коста ответил отказом на предложение "Челси" продлить договор на улучшенных условиях
Диего ставит условия руководству синих?
1 час назад на footballhd.ru  0
Перес намерен избавиться от одного из своих хавбеков ради приглашения Деле Алли
"Реал" готов променять Иско на Деле Алли
3 часа назад на soccernews.ru  1
Клопп чуть не сцепился с Моуринью в конце игры между "Ливерпулем" и "МЮ"
Импульсивному Юргену Клоппу помешал резервный арбитр
7 часов назад на footballhd.ru  0
Эбуэ Куасси: "Чувствую, что попал в нужные руки"
Экс-полузащитник "Краснодара" Эбуэ Куасси отметил, что ни секунды не сомневался в принятии решения о переходе в "Селтик", так как шотландский клуб возглавляет Брендан Роджерс
2 часа назад на sport-express.ru  0
"Спартак" подписал контракт с Самедовым
Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов официально перешел в "Спартак", сообщает пресс-служба красно-белых
6 часов назад на sovsport.ru  0
Иванов: "Скала говорил, что после игры нужно обязательно выпить кока-колу, бокал вина или бутылку пива"
Олег – о бывшем наставнике "Спартака"
3 часа назад на footballhd.ru  0
Ховард Уэбб: Манчестер Юнайтед помогла ошибка бокового арбитра
Бывший арбитр АПЛ Говард Уэбб выразил мнение, что судейская бригада во главе с Майклом Оливером ошиблась, не зафиксировав офсайд в эпизоде с голом "Манчестер Юнайтед" в матче против "Ливерпуля" (1:1)
2 часа назад на terrikon.com  0
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Лига Чемпионов
Лучшие голы
Энди Кэрролл
Вест Хэм-Кристал Пэлас 2:0, 79'
9.7
376
Рияд Махрез new
Алжир-Зимбабве 1:0, 12'
9.7
20
Стеван Йоветич new
Севилья-Реал Мадрид 2:1, 90'
9.2
93
Юлиан Дракслер
Ренн-ПСЖ 0:1, 39'
9.1
173
Марко Асенсио
Севилья-Реал Мадрид 1:1, 48'
9.1
134
Мануэль Лансини
Вест Хэм-Кристал Пэлас 3:0, 86'
9.1
58
Лионель Месси
Барселона-Атлетик 3:1, 78'
9.0
270
Златан Ибрагимович new
Манчестер Юнайтед-Ливерпуль 1:1, 84'
9.0
114
Абдулай Конко
Ювентус-Аталанта 2:1, 72'
9.0
111
Раджа Наингголан
Удинезе-Рома 0:1, 12'
9.0
44
Трансферы
Габриэль Жезус
31.12.2016  32M €
Эрнани
31.12.2016  
Оскар
31.12.2016  61M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017  42M €
Аксель Витсель
02.01.2017  20M €
Одил Ахмедов
31.12.2016  7M €
Йоан Молло
24.01.2017  3M €
Стеван Йоветич
09.01.2017  Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016  13.5M €
Карлос Тевес
31.12.2016  11M €
Общение
Кошмарная игра Роналду в матче с «Севильей»
Zakaria 10 минут назад в 10:42
Barcik
будто это только в этом матче)))половина матчей у него таких в сезоне....главное...
Я заметил, что тут много фанатиков Роналду или Месси, или еще кого-нибудь, они, как сектанты готовые потратить большую часть своего...
Гол Энди Кэрролл 79', Вест Хэм-Кристал Пэлас 2:0
Ponchik 24 минуты назад в 10:28
Кэроллу было труднее исполнить чтобы забить, чем Жиру
Гол Энди Кэрролл 79', Вест Хэм-Кристал Пэлас 2:0
Ponchik 27 минут назад в 10:25
Kinaу Veliа
Жиру посмеялся
Жиру нервно курит в сторонке )
Кошмарная игра Роналду в матче с «Севильей»
Barcik 31 минуту назад в 10:21
будто это только в этом матче)))половина матчей у него таких в сезоне....главное звание - ЧЕ и ЛЧ и ЗМ получить! И фанаты это знают,только...
Автогол Серхио Рамос 85', Севилья-Реал Мадрид 1:1
Mister Maс 60 минут назад в 09:52
рамоооооос
Бубнов: "Возможная работа в Челси позволит Слуцкому по-новому взглянуть на футбол"
OВОЩ 2 часа назад в 08:36
Да что там смотреть, между нашей РФПЛ и АПЛ бездонная пропасть, и у нас никогда не будет такой зрелешной лиги как у них.
Бубнов: "Возможная работа в Челси позволит Слуцкому по-новому взглянуть на футбол"
РФПЛ лига инвалидов 3 часа назад в 08:22
Взглянуть по-новому и забыть этот ужас под названием ЦСКА.
Перес намерен избавиться от одного из своих хавбеков ради приглашения Деле Алли
Музаффар Фатуллоев 3 часа назад в 08:18
этот Перес уже достал. Ни капельки по моему не понимает о футболе. Просто рассикдывает деньги на кого попало. Иско отлично справляется...
10 лучших игроков Ливерпуля в эпоху Премьер-Лиги
Ponchik 3 часа назад в 07:46
Алонсо меньше всех из списка ассоциируется с Ливерпулем, хоть и играл там
Руни спасает Грема Ле Со
Kinaу Veliа 3 часа назад в 07:43
Гений
  Лига Чемпионов 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Арсенал
6
4
2
0
18
6
+12
14
2
ПСЖ
6
3
3
0
13
7
+6
12
3
Лудогорец
6
0
3
3
6
15
-9
3
4
Базель
6
0
2
4
3
12
-9
2
  Лига Европы 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H I J K L
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Фенербахче
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
МЮ
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
Фейеноорд
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
Заря
6
0
2
4
2
8
-6
2
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Челси
21
17
1
3
45
15
30
52
2
Тоттенхэм
21
13
6
2
43
14
29
45
3
Ливерпуль
21
13
6
2
49
24
25
45
4
Арсенал
21
13
5
3
48
22
26
44
5
Ман Сити
21
13
3
5
41
26
15
42
 
Примера 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Реал Мадрид
17
12
4
1
46
16
30
40
2
Севилья
18
12
3
3
38
22
16
39
3
Барселона
18
11
5
2
47
17
30
38
4
Атлетико
18
10
4
4
32
14
18
34
5
Вильярреал
18
8
7
3
26
12
14
31
 
Серия А 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Ювентус
19
15
0
4
40
16
24
45
2
Рома
20
14
2
4
41
18
23
44
3
Наполи
20
12
5
3
45
23
22
41
4
Лацио
20
12
4
4
35
22
13
40
5
Интер
20
11
3
6
33
23
10
36
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Спартак
17
13
1
3
26
13
13
40
2
Зенит
17
10
5
2
33
13
20
35
3
ЦСКА М
17
9
5
3
21
11
10
32
4
Терек
17
8
4
5
21
21
0
28
5
Краснодар
17
7
7
3
24
14
10
28
 
Бундеслига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Бавария
16
12
3
1
38
9
29
39
2
РБ Лейпциг
16
11
3
2
31
15
16
36
3
Герта
16
9
3
4
24
16
8
30
4
Айнтрахт
16
8
5
3
22
12
10
29
5
Хоффенхайм
16
6
10
0
28
17
11
28
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Рома
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