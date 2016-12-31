Эти команды между собой не встречались более 16 лет!2 первых, и до теперь последних матча этих команд между собой они сыграли в 2001 году.0:0 на Драгау,3:1 в Турине. Из того времени немало воды стекло, эти команды уже не те, много игроков и тренеров ушло и с той, и с этой команды.... Вообще, я думал сначала, что будет ничья, а потом подумал.... Порту плохо играет с итальянскими клубами.... Мой прогноз-0:1 в пользу туринцев!