borz095 прогноз 0-1 +22

"Томь" Томск против "Терек" Грозный. Матч пройдет на стадионе "Труд", являющийся домашним стадионом "Томь". У "Томь" неудачноя позиция в турнирной таблице (предпоследние) и их последние матчи ( 4 поражения подряд) не дают им большой уверенности. Тем временем "Терек" идет с большой увереностью. Их последние 2 победы над "Уралом" в Екатеренбурге и в Грозном против "Зенита" из Санкт-Петербурга. "Терек" разгромил "Урал" в гостях, но все равно он не является любителем много забивать. "Терек" может забить 1, но не больше. "Томь" будет в защиту и обороняться, а "Терек" будет идти в атаку, но сможет завершить только одну. Чуть не забыл, несмотря что "Терек" не любитель забивать их нападающий Беким Балай находится на 2 строчке в списке бомбардиров. Мой прогноз 1:0 в пользу Грозненцев!!!