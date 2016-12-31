Перерыв
ЦСКА София
2
2
Рубин
Товарищеский
08:00
Трабзонспор
-
-
Коньяспор
Кубок Турции
09:30
Стяуа
-
-
Терек
Товарищеский
10:00
Кайсериспор
-
-
Бешикташ
Кубок Турции
12:30
ПАОК
-
-
Панетоликос
Кубок Греции
14:45
Халл Сити
-
-
МЮ
Кубок Лиги
14:45
Витесс
-
-
Фейеноорд
Кубок Голландии
15:15
Барселона
-
-
Реал Сосьедад
Кубок Испании
15:45
Морейренсе
-
-
Бенфика
Кубок Лиги
-
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Иванович переходит в "Зенит"
32-летний защитник "Челси" Бранислав Иванович продолжит карьеру в "Зените"
3 часа назад на sport-express.ru 0
Источник: Халк вернётся в "Зенит" в течение года
Громкая новость из питерского клуба
3 часа назад на footballhd.ru 0
Серхио Рамос: "День изгажен, потому что мы вылетели из Кубка"
Защитник "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о вылете команды из Кубка Испании после поражения от "Сельты" по итогам двух матчей."Правда в том, что команда сделала все, чтобы отыграться, и может собой гордиться
Коломойский больше не будет финансировать Днепр
Президент "Днепра" Игорь Коломойский больше не будет финансировать клуб
6 часов назад на allsport-news.com 4
Иско: "Реал надеялся выиграть требл"
Полузащитник Реала Иско признался, что команда рассчитывала на победу в Кубке Испании, но теперь намерен сконцентрироваться на 2 оставшихся турнирах
2 часа назад на allsport-news.com 1
Зидан: теперь будем сражаться за 2 трофея
Главный тренер Реала Зинедин Зидан намерен забыть об вылете из Кубка Испании и сконцентрироваться на Ла Лиге и Лиге чемпионов
3 часа назад на Football.ua 2
Городской сумасшедший. Чему учит провал Гвардиолы new
Как жить без Месси, Левандовского и Нойера
Источник: Конте летом рассчитывает на переход Артуро Видаля в "Челси"
Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте заинтересован в услугах полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, сообщает чилийское издание
3 часа назад на Championat.ru 0
Только лучшие: символический состав Барселоны в этом веке
При подготовке материалов о символических командах великих клубов в 21 веке эксперты не сразу подобрались к "Барселоне"
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05:50Видео обзор матча Сельта - Реал Мадрид (2-2)Просмотров: 1173 •14 часов назад
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00:30Гол Криштиану Роналду 62', Сельта-Реал Мадрид 1:1Просмотров: 2090 •14 часов назад
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00:34Гол Лукас Силва 90', Сельта-Реал Мадрид 2:2Просмотров: 1115 •14 часов назад
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00:24Гол Шейн Лонг 90', Ливерпуль-Саутгемптон 0:1Просмотров: 839 •14 часов назад
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00:44Гол Даниэль Васс 85', Сельта-Реал Мадрид 2:1Просмотров: 831 •14 часов назад
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00:47Автогол Данило 44', Сельта-Реал Мадрид 1:0Просмотров: 1551 •15 часов назад
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04:09Видео обзор матча Ливерпуль - Саутгемптон (0-1)Просмотров: 505 •14 часов назад
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06:20Видео обзор матча Ювентус - Милан (2-1)Просмотров: 517 •14 часов назад
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00:27Гол Карлос Бакка 53', Ювентус-Милан 2:1Просмотров: 1029 •15 часов назад
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00:36Гол Миралем Пьянич 21', Ювентус-Милан 2:0Просмотров: 1320 •16 часов назад
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00:49Гол Пауло Дибала 10', Ювентус-Милан 1:0Просмотров: 1185 •16 часов назад
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Первый день Мемфиса Депаи в "Лионе"Просмотров: 386 •14 часов назад
14:45
Халл Сити
-
-
МЮ
Кубок Лиги
15:15
Барселона
-
-
Реал Сосьедад
Кубок Испании
28.01, 07:30
Ливерпуль
-
-
Вулверхэмптон
Кубок Англии
28.01, 10:00
Челси
-
-
Брентфорд
Кубок Англии
28.01, 12:30
Саутгемптон
-
-
Арсенал
Кубок Англии
29.01, 06:00
Бетис
-
-
Барселона
Примера
29.01, 11:00
МЮ
-
-
Уиган
Кубок Англии
31.01, 14:45
Арсенал
-
-
Уотфорд
Премьер лига
31.01, 15:00
Ливерпуль
-
-
Челси
Премьер лига
01.02, 14:45
Вест Хэм
-
-
Ман Сити
Премьер лига
01.02, 15:00
МЮ
-
-
Халл Сити
Премьер лига
04.02, 07:30
Челси
-
-
Арсенал
Премьер лига
04.02, 09:30
Бавария
-
-
Шальке
Бундеслига
05.02, 08:30
Ман Сити
-
-
Суонси
Премьер лига
05.02, 11:00
Лестер
-
-
МЮ
Премьер лига
05.02, 14:45
Ювентус
-
-
Интер
Серия А
07.02, 14:45
Бавария
-
-
Вольфсбург
Кубок Германии
08.02, 14:45
Боруссия Д
-
-
Герта
Кубок Германии
11.02, 07:30
Арсенал
-
-
Халл Сити
Премьер лига
11.02, 10:00
МЮ
-
-
Уотфорд
Премьер лига
11.02, 12:30
Ливерпуль
-
-
Тоттенхэм
Премьер лига
12.02, 08:30
Бернли
-
-
Челси
Премьер лига
14.02, 14:45
ПСЖ
-
-
Барселона
Лига Чемпионов
14.02, 14:45
Бенфика
-
-
Боруссия Д
Лига Чемпионов
15.02, 14:45
Реал Мадрид
-
-
Наполи
Лига Чемпионов
15.02, 14:45
Бавария
-
-
Арсенал
Лига Чемпионов
16.02, 15:05
МЮ
-
-
Сент-Этьен
Лига Европы
16.02, 15:05
Вильярреал
-
-
Рома
Лига Европы
18.02, 09:30
Боруссия Д
-
-
Вольфсбург
Бундеслига
21.02, 14:45
Байер
-
-
Атлетико
Лига Чемпионов
21.02, 14:45
Ман Сити
-
-
Монако
Лига Чемпионов
22.02, 12:00
Сент-Этьен
-
-
МЮ
Лига Европы
23.02, 13:00
Рома
-
-
Вильярреал
Лига Европы
Лучшие голы
Уэйн Руни
Сток Сити-Манчестер Юнайтед 1:1, 90'
543
Анхель Ди Мария
Бордо-ПСЖ 0:1, 19'
141
Раджа Наингголан
Рома-Сампдория 1:0, 39'
234
Антуан Гризманн
Атлетик-Атлетико 2:2, 80'
128
Из истории: сезон-1996/97. Шикарный гол Юрия Джоркаеффа в ворота "Ромы"
77
Матьё Вальбуэна
Лион-Марсель 1:0, 43'
48
Хосе Антонио Рейес
Эспаньол-Гранада 1:0, 11'
53
Миралем Пьянич new
Ювентус-Милан 2:0, 21'
50
Стефан Эль-Шаарави
Рома-Сампдория 3:0, 61'
122
Пауло Дибала
Ювентус-Лацио 1:0, 5'
81
Габриэль Жезус
31.12.2016 32M €
Эрнани
31.12.2016
Стеван Йоветич
09.01.2017 Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016 13.5M €
Оскар
31.12.2016 61M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017 42M €
Мемфис Депай
19.01.2017 16M €
Одил Ахмедов
31.12.2016 7M €
Аксель Витсель
02.01.2017 20M €
Карлос Тевес
31.12.2016 11M €
Английская чемпион-лига
tkachenko 24 секунды назад в 06:50
некоторым Лидс засчитали
Thierry Henry 8 минут назад в 06:42
poluzashitnik 33 минуты назад в 06:17
Thierry Henry 42 минуты назад в 06:08
Thierry Henry 45 минут назад в 06:05
ЗоЛоТоЙ_BoY 48 минут назад в 06:02
Cамый Лучший 2 часа назад в 04:46
ugabugaLV 2 часа назад в 04:38
sherzat 2 часа назад в 04:29
DON batyushka 2 часа назад в 04:28
Группа: A B C D E F G H
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
Группа: A B C D E F G H I J K L
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
6
0
2
4
2
8
-6
2
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
22
18
1
3
47
15
32
55
2
22
14
5
3
50
23
27
47
3
22
13
7
2
45
16
29
46
4
22
13
6
3
51
27
24
45
5
22
13
4
5
43
28
15
43
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
18
13
4
1
48
17
31
43
2
19
13
3
3
42
25
17
42
3
19
12
5
2
51
17
34
41
4
19
11
2
6
31
25
6
35
5
19
10
5
4
34
16
18
35
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
20
16
0
4
42
16
26
48
2
21
15
2
4
42
18
24
47
3
21
13
5
3
47
24
23
44
4
21
12
4
5
35
24
11
40
5
21
12
3
6
34
23
11
39
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
17
13
1
3
26
13
13
40
2
17
10
5
2
33
13
20
35
3
17
9
5
3
21
11
10
32
4
17
8
4
5
21
21
0
28
5
17
7
7
3
24
14
10
28
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
17
13
3
1
40
10
30
42
2
17
12
3
2
34
15
19
39
3
17
7
10
0
30
17
13
31
4
17
8
6
3
37
20
17
30
5
17
9
3
5
25
19
6
30
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