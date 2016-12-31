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21:48 21.01
Матчи
 
Серия А
 
Премьер лига
Завершен
 Сток Сити
1
1
МЮ 
 
Премьер лига
Завершен
 Реал Мадрид
2
1
Малага 
 
Примера
Завершен
 Ман Сити
2
2
Тоттенхэм 
 
Премьер лига
Завершен
 Милан
1
2
Наполи 
 
Серия А
Завершен
 Вильярреал
0
2
Валенсия 
 
Примера
Завершен
 Кристал Пэлас
0
1
Эвертон 
 
Премьер лига
Завершен
 Миддлсбро
1
3
Вест Хэм 
 
Премьер лига
Завершен
 Вест Бромвич
2
0
Сандерленд 
 
Премьер лига
 Видео
 Прогнозы
Real Madrid.esp    прогноз 3-1       
  +11
Севилья и Лестер Сити не встречались между собой. За последние 10 матчей у Лестера 3 победы,5 проиграли,3 сыграли в ничью,15 голов забили,17 голов пропустили. У Севильи дела идут лучше-за 10 последних матчей они 5 раз победили,4 проиграли,1 раз сыграли в ничью,23 гола забили,15 пропустили. Как видим, у подопечных Клаудио Раньери только одна цель-дойти как можно дольше в ЛЧ. Мой прогноз-3:1!
  Севилья - Лестер    22.02.2017
Real Madrid.esp    прогноз 2-0       
  +36
Реал давненько не играл с итальянским вице-чемпионом... И вот она-долгожданная встреча! Первая встреча команд произошла в сентябре 1987 года!2:0 тогда Мадрид праздновал викторию у себя дома,1:1-такой счет был зафиксирован в Неаполе в том же сентябре 1987 года. Очень много времени прошло!30 лет! Вдумайтесь в это число! Но много воды из того времени стекло.. Мой прогноз-2:0-повторения результата 30-летней давности в Мадриде!
  Реал Мадрид - Наполи    15.02.2017
 Обзор прессы
Рамос: плевок в Аспаса? Это всё идёт из Барселоны
Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал эпизод со своим участием, произошедший в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании против "Сельты" (1:2)
5 часов назад на Championat.ru  0
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Форвард "Фиорентины" Мауро Сарате, скорее всего, вернется в Англию, где ранее выступал за "Бирмингем", "Вест Хэм" и "КПР".Сообщается, что 29-летний аргентинец перейдет в "Уотфорд" за 2,75 миллиона евро и подпишет контракт до июня 2019 года
43 минуты назад на Sports.ru  0
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Премьер лига
 
Премьер лига
 
Примера
 
Кубок Италии
 
Кубок Лиги
 
Кубок Испании
 
Кубок Лиги
 
Кубок Испании
 
Кубок Англии
 
Кубок Англии
 
Примера
 
Кубок Англии
 
Примера
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Бундеслига
 
Примера
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Серия А
 
Примера
 
Кубок Германии
 
Кубок Германии
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Примера
 
Премьер лига
 
Примера
 
Премьер лига
 
Лига Чемпионов
 
Лига Чемпионов
 
Лига Чемпионов
 
Лига Чемпионов
 
Лига Европы
 
Бундеслига
 
Примера
 
Примера
Лучшие голы
Уэйн Руни new
Сток Сити-Манчестер Юнайтед 1:1, 90'
9.7
287
Раджа Наингголан
Рома-Сампдория 1:0, 39'
9.6
184
Из истории: сезон-1996/97. Шикарный гол Юрия Джоркаеффа в ворота "Ромы"
9.6
44
Джейсон Мурильо
Интер-Болонья 1:0, 33'
9.5
120
Хосе Антонио Рейес new
Эспаньол-Гранада 1:0, 11'
9.4
35
Рияд Махрез
Алжир-Зимбабве 1:0, 12'
9.3
107
Стефан Эль-Шаарави
Рома-Сампдория 3:0, 61'
9.2
102
Фернандо Льоренте new
Ливерпуль-Суонси 0:2, 53'
9.2
29
Сон Хынмин new
Манчестер Сити-Тоттенхэм 2:2, 78'
9.2
20
Лерой Сане new
Манчестер Сити-Тоттенхэм 1:0, 49'
9.0
21
Трансферы
Габриэль Жезус
31.12.2016  32M €
Эрнани
31.12.2016  
Оскар
31.12.2016  61M €
Стеван Йоветич
09.01.2017  Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016  13.5M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017  42M €
Аксель Витсель
02.01.2017  20M €
Одил Ахмедов
31.12.2016  7M €
Мемфис Депай
19.01.2017  16M €
Карлос Тевес
31.12.2016  11M €
Общение
Гол Джердан Шакири 82', Швейцария-Польша 1:1
Sergio Ramos. 3 часа назад в 19:03
е
Гол Уэйн Руни 90', Сток Сити-Манчестер Юнайтед 1:1
Рамиль Сабиров 5 часов назад в 17:11
забить такой гол ,в такой важный момент ,да еще и побить рекорд Чарльтона мог только Легенда ! я хоть и фанат Арсенала ,но не уважать Руни...
Гол Деле Алли 58', Манчестер Сити-Тоттенхэм 2:1
† МаНгАсАрЯн ⚽ 5 часов назад в 16:50
klassny pass
Гол Санти Мина 42', Вильярреал-Валенсия 0:2
DimDan 5 часов назад в 16:33
Воротарь виля ставил на севу)))
БК Леон.... Будьте осторожны.
Opium46 6 часов назад в 16:00
Выводил от 40тр. и более. Без проблем.
Дапустимь я выиграл денги как буду достать я из Таджикистна?
Вояджер_1 6 часов назад в 15:58
Роналду привезет
Гол Санти Мина 42', Вильярреал-Валенсия 0:2
MegaPopan 6 часов назад в 15:56
ахахавхавхаахахах НУ ЭТО ДАЖЕ НЕ СМЕШНО
Гол Санти Мина 42', Вильярреал-Валенсия 0:2
Anonymous 6 часов назад в 15:40
Это что то уровня Урала или даже выше.
Гол Уэйн Руни 90', Сток Сити-Манчестер Юнайтед 1:1
DeMoN_FCDM 7 часов назад в 15:15
Штрафной удар что надо!!! Руни молодец, поздравляю с рекордом!!!
Гол Уэйн Руни 90', Сток Сити-Манчестер Юнайтед 1:1
Aram Sahakyan 7 часов назад в 14:41
MILLER47
Рекорд великого Чарльтона побит!Невероятный гол!Уэйн огромный молодец
Record Alan Shearera toje
  Лига Чемпионов 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Арсенал
6
4
2
0
18
6
+12
14
2
ПСЖ
6
3
3
0
13
7
+6
12
3
Лудогорец
6
0
3
3
6
15
-9
3
4
Базель
6
0
2
4
3
12
-9
2
  Лига Европы 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H I J K L
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Фенербахче
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
МЮ
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
Фейеноорд
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
Заря
6
0
2
4
2
8
-6
2
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Челси
21
17
1
3
45
15
30
52
2
Тоттенхэм
22
13
7
2
45
16
29
46
3
Ливерпуль
22
13
6
3
51
27
24
45
4
Арсенал
21
13
5
3
48
22
26
44
5
Ман Сити
22
13
4
5
43
28
15
43
 
Примера 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Реал Мадрид
18
13
4
1
48
17
31
43
2
Севилья
18
12
3
3
38
22
16
39
3
Барселона
18
11
5
2
47
17
30
38
4
Атлетико
18
10
4
4
32
14
18
34
5
Реал Сосьедад
18
10
2
6
30
25
5
32
 
Серия А 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Ювентус
19
15
0
4
40
16
24
45
2
Рома
20
14
2
4
41
18
23
44
3
Наполи
21
13
5
3
47
24
23
44
4
Лацио
20
12
4
4
35
22
13
40
5
Милан
20
11
4
5
31
24
7
37
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Спартак
17
13
1
3
26
13
13
40
2
Зенит
17
10
5
2
33
13
20
35
3
ЦСКА М
17
9
5
3
21
11
10
32
4
Терек
17
8
4
5
21
21
0
28
5
Краснодар
17
7
7
3
24
14
10
28
 
Бундеслига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Бавария
17
13
3
1
40
10
30
42
2
РБ Лейпциг
17
12
3
2
34
15
19
39
3
Хоффенхайм
17
7
10
0
30
17
13
31
4
Боруссия Д
17
8
6
3
37
20
17
30
5
Герта
16
9
3
4
24
16
8
30
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Ювентус
Рома
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