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 Веллингтон Феникс
0
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31.12.2016
 Касима Антлерс
2
1
Кавасаки Фронтале 
 
Кубок Императора
 Видео
 Прогнозы
borz095    прогноз 0-1       
  +22
"Томь" Томск против "Терек" Грозный. Матч пройдет на стадионе "Труд", являющийся домашним стадионом "Томь". У "Томь" неудачноя позиция в турнирной таблице (предпоследние) и их последние матчи ( 4 поражения подряд) не дают им большой уверенности. Тем временем "Терек" идет с большой увереностью. Их последние 2 победы над "Уралом" в Екатеренбурге и в Грозном против "Зенита" из Санкт-Петербурга. "Терек" разгромил "Урал" в гостях, но все равно он не является любителем много забивать. "Терек" может забить 1, но не больше. "Томь" будет в защиту и обороняться, а "Терек" будет идти в атаку, но сможет завершить только одну. Чуть не забыл, несмотря что "Терек" не любитель забивать их нападающий Беким Балай находится на 2 строчке в списке бомбардиров. Мой прогноз 1:0 в пользу Грозненцев!!!
  Томь - Терек    13.05.2017
Real Madrid.esp    прогноз 2-0       
  +21
Реал давненько не играл с итальянским вице-чемпионом... И вот она-долгожданная встреча! Первая встреча команд произошла в сентябре 1987 года!2:0 тогда Мадрид праздновал викторию у себя дома,1:1-такой счет был зафиксирован в Неаполе в том же сентябре 1987 года. Очень много времени прошло!30 лет! Вдумайтесь в это число! Но много воды из того времени стекло.. Мой прогноз-2:0-повторения результата 30-летней давности в Мадриде!
  Реал Мадрид - Наполи    15.02.2017
 Обзор прессы
Валерий Рейнгольд: Как бы из Луиса Адриано не вышел Лукас Барриос new
Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился мнением о последних трансферных новостях вокруг московского клуба
36 минут назад на sovsport.ru  0
Как выглядит любовница игрока Ман Сити после рождения его ребенка
Защитник Горожан Александр Коларов заимел ребенка на стороне
2 часа назад на korrespondent.net  0
"Трабзонспор" сделал улучшенное предложение полузащитнику "Спартака" Попову new
Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов может сменить "Спартак" на "Трабзонспор", сообщают болгарские СМИ со ссылкой на турецкое издание Haber
41 минуту назад на gazeta.ru  0
Возвращение "Ферги-тайм" на Олд Траффорд new
Представляем обзор матча 19-го тура чемпионата Англии между МЮ и Миддлсбро
46 минут назад на korrespondent.net  0
Конте: "Можем адаптироваться к любому игровому стилю" new
Наставник лондонского Челси Антонио Конте поделился своими впечатлениями от домашнего поединка АПЛ против Сток Сити (4:2)
51 минуту назад на Football.ua  0
"Ювентус" включил в шорт-лист четырёх хавбеков вместо Витселя
Туринцы ищут альтернативу бельгийцу
2 часа назад на footballhd.ru  0
Руди Гарсия нужен Муниаин
Полузащитник испанского Атлетика из Бильбао Икер Муниаин попал в сферу интересов французского Марселя
1 час назад на Football.ua  0
Клопп: "Наши моменты были получше, чем у "Ман Сити". По нашим воротам бью реже всего в лиге"
Немецкий специалист прокомментировал матч
3 часа назад на footballhd.ru  0
Валерий Рейнгольд: Не в восторге от возможного возвращения Самедова в "Спартак" new
Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал возможный переход в команду полузащитника "Локомотива" Александра Самедова
36 минут назад на sovsport.ru  0
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Кубок Испании
 
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Премьер лига
 
Примера
 
Кубок Лиги
 
Кубок Лиги
 
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Примера
Лучшие голы
Фабио Борини
Манчестер Юнайтед-Сандерленд 3:1, 90'
9.2
141
Генрих Мхитарян
Манчестер Юнайтед-Сандерленд 3:0, 86'
9.1
671
Педро
Челси-Борнмут 1:0, 24'
9.1
161
Роберто Фирмино
Ливерпуль-Сток Сити 2:1, 44'
9.1
79
Красивый гол в женском футболе после дальнего удара
9.1
42
Даниел Старридж
Ливерпуль-Сток Сити 4:1, 70'
9.1
34
Ромелу Лукаку
Лестер-Эвертон 0:2, 90'
9.1
32
Златан Ибрагимович
Манчестер Юнайтед-Сандерленд 2:0, 82'
9.0
72
Ислам Слимани new
Лестер-Вест Хэм 1:0, 22'
9.0
57
Джорджиньо Вейналдум new
Ливерпуль-Манчестер Сити 1:0, 8'
9.0
45
Общение
Годовой конкурс прогнозистов.
ЦСКА Всегда Будет Первым 2 часа назад в 01:52
Кто стал чемпионом года?
От Игуаина до Канте: лучшие трансферы 2016-го года
Славик Ясиневич 11 часов назад в 16:58
Disaster
А Ибрагимович пешеход, но он регулярно забивает... Хотя все равно МЮ это не...
Моур-один из лучших тренеров контратакующего стиля как по мне)Реал при нем в свой лучший сезон выглядел просто бесподобно)И не забывай...
От Игуаина до Канте: лучшие трансферы 2016-го года
Владимир Сидоренко 12 часов назад в 15:38
View Result
Зато там зарплата под 20 лямов насколько я помню
В Китае ему больде предлагали...
От Игуаина до Канте: лучшие трансферы 2016-го года
Владимир Сидоренко 12 часов назад в 15:36
От Батшуайи до Хесе: худшие трансферы 2016-го года
Shingis Dossymbekov 13 часов назад в 15:02
а где муса алейш видаль заза?
Гол Ислам Слимани 22', Лестер-Вест Хэм 1:0
Harut Papikyan 14 часов назад в 14:09
Как на тренировке
Новогодний переполох: Златан может потеснить Месси с трона
Тьерри Анри 14 14 часов назад в 13:47
Обычный человек
Фанаты Месси радуются как маленькие дети)
Не пиши бред!)
Новогодний переполох: Златан может потеснить Месси с трона
Обычный человек 14 часов назад в 13:39
Тьерри Анри 14
Не побил)))) Лео лучший бомб 2016-года и лучший ассистент 2016-года!!!)))
Фанаты Месси радуются как маленькие дети)
Гол Джорджиньо Вейналдум 8', Ливерпуль-Манчестер Сити 1:0
Harut Papikyan 14 часов назад в 13:30
Головой забыл с место пенальти, RESPECT
Гол Джорджиньо Вейналдум 8', Ливерпуль-Манчестер Сити 1:0
Sarium 15 часов назад в 13:00
Ай КРАСАВЧИК......
Трансферы
Габриэль Жезус
01.01.2017  32M €
Оскар
31.12.2016  61M €
Георгий Джикия
31.12.2016  
Юлиан Дракслер
25.12.2016  36M €
Эрнани
31.12.2016  
Карлос Тевес
31.12.2016  11M €
Марсело Боек
12.12.2016  
Андрей Лунев
31.12.2016  
Одил Ахмедов
31.12.2016  
Джулиан Грин
31.12.2016  
  Лига Чемпионов 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Арсенал
6
4
2
0
18
6
+12
14
2
ПСЖ
6
3
3
0
13
7
+6
12
3
Лудогорец
6
0
3
3
6
15
-9
3
4
Базель
6
0
2
4
3
12
-9
2
  Лига Европы 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H I J K L
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Фенербахче
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
МЮ
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
Фейеноорд
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
Заря
6
0
2
4
2
8
-6
2
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Челси
19
16
1
2
42
13
29
49
2
Ливерпуль
19
13
4
2
46
21
25
43
3
Ман Сити
19
12
3
4
39
21
18
39
4
Арсенал
18
11
4
3
39
19
20
37
5
Тоттенхэм
18
10
6
2
33
13
20
36
 
Примера 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Реал Мадрид
15
11
4
0
40
14
26
37
2
Барселона
16
10
4
2
41
16
25
34
3
Севилья
16
10
3
3
32
21
11
33
4
Вильярреал
16
8
5
3
25
11
14
29
5
Реал Сосьедад
16
9
2
5
28
21
7
29
 
Серия А 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Ювентус
17
14
0
3
36
14
22
42
2
Рома
18
12
2
4
39
18
21
38
3
Наполи
18
10
5
3
40
21
19
35
4
Лацио
18
10
4
4
32
21
11
34
5
Милан
17
10
3
4
27
20
7
33
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Спартак
17
13
1
3
26
13
13
40
2
Зенит
17
10
5
2
33
13
20
35
3
ЦСКА М
17
9
5
3
21
11
10
32
4
Терек
17
8
4
5
21
21
0
28
5
Краснодар
17
7
7
3
24
14
10
28
 
Бундеслига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Бавария
16
12
3
1
38
9
29
39
2
РБ Лейпциг
16
11
3
2
31
15
16
36
3
Герта
16
9
3
4
24
16
8
30
4
Айнтрахт
16
8
5
3
22
12
10
29
5
Хоффенхайм
16
6
10
0
28
17
11
28
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Реал Мадрид
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Арсенал
Челси
МЮ
Зенит
Боруссия Д
Ливерпуль
Атлетико
Бавария
Ман Сити
ЦСКА М
Ювентус
Рома
Днепр
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