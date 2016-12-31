Новости
Статьи Прогнозы Обзор прессы
Матчи
Чемпионаты
ЧМ (Отбор, Европа)
Чемпионат Европы
Лига Чемпионов
Лига Европы
Премьер лига
Кубок Англии
Чемпионшип
Кубок Лиги
Примера
Кубок Испании
Сегунда
Суперкубок
Серия А
Кубок Италии
Серия B
Премьер лига
ФНЛ
Кубок России
Бундеслига
Кубок Германии
Бундеслига 2
Премьер лига
Кубок Украины
Лига 1
Лига 2
Примейра Лига
Сегунда лига
Суперлига
Высший дивизион
Серия A
Все соревнования
Видео
Общение
Форум Пользователи Баны Отзывы и предложения
Разное
Телепрограмма Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Награды Дни рождения
Конкурс прогнозов
Войти
15:35 09.01
Матчи
 
Примера
 
Кубок Англии
 
Примейра Лига
Завершен
 Панатинаикос
1
0
Керкира 
 
Суперлига
Завершен
 Брюгге
1
1
Вердер 
 
Товарищеский
Завершен
 Вердер
1
1
Карлсруэ 
 
Товарищеский
Завершен
 Марокко
0
1
Финляндия 
 
Товарищеский
 
Товарищеский
Завершен
 Аль-Иттифак
3
1
Галатасарай 
 
Товарищеский
Завершен
 Аль-Наср Салала
0
5
Гамбург 
 
Товарищеский
 Видео
 Прогнозы
borz095    прогноз 0-1       
  +25
"Томь" Томск против "Терек" Грозный. Матч пройдет на стадионе "Труд", являющийся домашним стадионом "Томь". У "Томь" неудачноя позиция в турнирной таблице (предпоследние) и их последние матчи ( 4 поражения подряд) не дают им большой уверенности. Тем временем "Терек" идет с большой увереностью. Их последние 2 победы над "Уралом" в Екатеренбурге и в Грозном против "Зенита" из Санкт-Петербурга. "Терек" разгромил "Урал" в гостях, но все равно он не является любителем много забивать. "Терек" может забить 1, но не больше. "Томь" будет в защиту и обороняться, а "Терек" будет идти в атаку, но сможет завершить только одну. Чуть не забыл, несмотря что "Терек" не любитель забивать их нападающий Беким Балай находится на 2 строчке в списке бомбардиров. Мой прогноз 1:0 в пользу Грозненцев!!!
  Томь - Терек    13.05.2017
Boogie_man    прогноз 3-1       
  +11
Тут победа Баварии очевидна. Но арсенал точно гол забъёт. Видится счет 3-1, 4-1. Но а в гостях баварцы сыграют вничью или проиграют 2-1. Проход Баварии в 1/4 не скажу, что очень легкий, но в любом случае не сложный. Арсеналу просто не повезло, есть тут команды, которые на много их слабее...
  Бавария - Арсенал    15.02.2017
 Обзор прессы
Криштиану Роналду: "Мне жаль, что игроки "Барселоны" не приехали, но я их понимаю"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА, выразил сожаление в связи с тем, что на церемонии вручении награды в Цюрихе отсутствовали игроки "Барселоны"
1 час назад на sport-express.ru  2
Павлюченко: Для англичан я ещё СуперПав new
Нападающий "Урала" Роман Павлюченко прокомментировал поздравление в свой адрес со стороны "Тоттенхэма"
55 минут назад на euro-football.ru  0
Санкт-Петербург выделил ещё 2 млрд рублей на достройку "Крестовского"
Комитет по строительству Петербурга 29 декабря без конкурса заключил контракт с ОАО "Метрострой" на достройку стадиона "Крестовский" стоимостью 2 млрд рублей
8 часов назад на Championat.ru  3
Официально: Рамирес – футболист "Краснодара"
"Быки" подписали эквадорского оборонца
4 часа назад на footballhd.ru  1
Витинью вернулся в ЦСКА
Нападающий Витинью вернулся в ЦСКА после двухлетней аренды в Бразилии
5 часов назад на sport-express.ru  0
Трансферный рынок: топ-10 трансферов недели
Football.ua представляет свою подборку самых важных трансферов, которые состоялись в первые дни нового года
3 часа назад на Football.ua  0
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. На этой стадии матчи состоятся с 27 по 30 января, информирует BBC.
1 час назад на Championat.ru  0
"Спартак" нацелился на чемпиона Европы-2016
"Спартак" рассчитывает усилить оборону за счет приобретения центрального защитника "Саутгемптона"
7 часов назад на sport-express.ru  0
Андрес Иньеста: "Премия вручаемая ФИФА очень важна, спасибо, что включили игроков "Барсы" в число лучших"
Полузащитник и капитан "Барселоны" Андрес Иньеста поблагодарил ФИФА за включение игроков каталонцев в сборную года."Хочу поблагодарить ФИФА за то, что наших футболистов включили в число лучших футболистов
1 час назад на Sports.ru  0
Дальше
 Видео
Матчи
 
Кубок Лиги
 
Кубок Лиги
 
Кубок Испании
 
Кубок Испании
 
Премьер лига
 
Примера
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Примера
 
Товарищеский
 
Премьер лига
 
Бундеслига
 
Премьер лига
 
Примера
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Примера
 
Премьер лига
 
Примера
 
Кубок Лиги
 
Кубок Лиги
 
Примера
 
Бундеслига
 
Примера
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Товарищеский
 
Премьер лига
 
Бундеслига
 
Премьер лига
 
Примера
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Примера
 
Серия А
 
Кубок Германии
 
Кубок Германии
Лучшие голы
Ману Тригерос
Реал Сосьедад-Вильярреал 3:1, 77'
9.3
136
Одноклубнику Хави удался пушечный удар со штрафного
9.3
103
Уилфрид Заха
Кристал Пэлас-Суонси 1:1, 83'
9.2
113
Лионель Месси new
Вильярреал-Барселона 1:1, 90'
9.1
260
Хамес Родригес
Реал Мадрид-Севилья 1:0, 11'
9.1
144
Лукас
Борнмут-Арсенал 3:2, 75'
9.1
83
Гонсало Игуаин
Ювентус-Болонья 1:0, 7'
9.1
54
Каземиро
Реал Мадрид-Гранада 5:0, 58'
9.1
40
Уэйн Руни
Манчестер Юнайтед-Рединг 1:0, 7'
9.0
62
Гол Жан-Кевин Огюстен 90', Клуб Африкэн-ПСЖ 0:3
9.0
22
Трансферы
Габриэль Жезус
31.12.2016  32M €
Аксель Витсель
02.01.2017  
Оскар
31.12.2016  61M €
Эрнани
31.12.2016  
Юлиан Дракслер
02.01.2017  42M €
Одил Ахмедов
31.12.2016  7M €
Георгий Джикия
31.12.2016  
Карлос Тевес
31.12.2016  11M €
Райан Бабел
01.01.2017  Бесплатно
Стеван Йоветич
31.12.2016  13.5M €
Общение
Гол U. Ikpeazu 25', Кембридж Юнайтед-Лидс Юнайтед 1:0
Михаил1993 3 минуты назад в 15:31
Это не гол КЕмбриджа
Футболисты Арсенала сыграли в футбольный дартс
Zaza04 27 минут назад в 15:08
Санчес после этого их всех проклял
Криштиану Роналду: "Мне жаль, что игроки "Барселоны" не приехали, но я их понимаю"
Dokmen 51 минуту назад в 14:44
Ха барса обиделась- как девчонки -
Криштиану Роналду: "Мне жаль, что игроки "Барселоны" не приехали, но я их понимаю"
Андрей - 1 час назад в 14:22
Вот крендель...
Пике: "Судьи? Вы сами всё видели"
Андрей - 1 час назад в 14:16
Александр1986
Барса сильная, но точно не лучшая. Лигу чемпионов не выиграла, клубный чемпионат...
Ладно,ладно , была допущена ошибка , клубный чемпионат можно попасть лишь выиграв ЛЧ??
Пике: "Судьи? Вы сами всё видели"
Андрей - 1 час назад в 14:14
Александр1986
Барса сильная, но точно не лучшая. Лигу чемпионов не выиграла, клубный чемпионат...
А ничего что клубный чемпионат можно выиграть лишь выиграв ЛЧ?? Все понятно,очередной обсиратель не находящий нужных доказательств и...
Пике: "Судьи? Вы сами всё видели"
Александр1986 2 часа назад в 13:55
Андрей -
Вот именно потому что "такая команда как барса спокойно должна забивать 2-3 гола с...
Барса сильная, но точно не лучшая. Лигу чемпионов не выиграла, клубный чемпионат тоже, в чемпионате плетется на 3 месте. Так что лучшая -...
Примера: прогноз на 17-й тур
Ленямеси 2 часа назад в 13:13
Да, самое главное, чтобы букмекеры продолжали в них верить!
Примера: прогноз на 17-й тур
Ленямеси 2 часа назад в 13:09
Откуда такая уверенность в нынешней Барсе?!?
12 смелых прогнозов на 2017 год: Симеоне покинет Атлетико, Почеттино возглавит Барселону
Eugeniho 3 часа назад в 12:53
С Валенсией вряд ли вылетит. Есть ещё Осасуна, Спортинг Хихон, Гранада и Леганес кто то из этой 4-ки вылетит,а на смену им придёт Леванте,...
  Лига Чемпионов 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Арсенал
6
4
2
0
18
6
+12
14
2
ПСЖ
6
3
3
0
13
7
+6
12
3
Лудогорец
6
0
3
3
6
15
-9
3
4
Базель
6
0
2
4
3
12
-9
2
  Лига Европы 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H I J K L
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Фенербахче
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
МЮ
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
Фейеноорд
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
Заря
6
0
2
4
2
8
-6
2
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Челси
20
16
1
3
42
15
27
49
2
Ливерпуль
20
13
5
2
48
23
25
44
3
Тоттенхэм
20
12
6
2
39
14
25
42
4
Ман Сити
20
13
3
4
41
22
19
42
5
Арсенал
20
12
5
3
44
22
22
41
 
Примера 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Реал Мадрид
16
12
4
0
45
14
31
40
2
Севилья
17
11
3
3
36
21
15
36
3
Барселона
17
10
5
2
42
17
25
35
4
Атлетико
17
9
4
4
31
14
17
31
5
Вильярреал
17
8
6
3
26
12
14
30
 
Серия А 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Ювентус
18
15
0
3
39
14
25
45
2
Рома
19
13
2
4
40
18
22
41
3
Наполи
19
11
5
3
42
22
20
38
4
Лацио
19
11
4
4
33
21
12
37
5
Милан
18
11
3
4
28
20
8
36
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Спартак
17
13
1
3
26
13
13
40
2
Зенит
17
10
5
2
33
13
20
35
3
ЦСКА М
17
9
5
3
21
11
10
32
4
Терек
17
8
4
5
21
21
0
28
5
Краснодар
17
7
7
3
24
14
10
28
 
Бундеслига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Бавария
16
12
3
1
38
9
29
39
2
РБ Лейпциг
16
11
3
2
31
15
16
36
3
Герта
16
9
3
4
24
16
8
30
4
Айнтрахт
16
8
5
3
22
12
10
29
5
Хоффенхайм
16
6
10
0
28
17
11
28
Популярные клубы
Реал Мадрид
Барселона
Арсенал
Челси
МЮ
Зенит
Боруссия Д
Ливерпуль
Бавария
Атлетико
Ман Сити
ЦСКА М
Ювентус
Рома
Днепр
© 2017 Soccer365.ru О сайте Вакансии Виджеты Правообладателям  Нашли ошибку?  
Cсылка