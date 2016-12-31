Ехх хорошая будет игра. На поле выйдет миллиардное состояние. Неудержимая Барселона будет на высоте поединка, у ПСЖ есть шансы но они малы даже играя на Парк де Пренс победы от парижан не стоит ожидать, возможен гол престижа.
Команды встречались всего 9 раз и последние 3 встречи были победными для Блаугранас. Тройка МНС покажет свою лучшую игру.
Парижанам не на что рассчитывать ибо Ибра ни как не вернется в ПСЖ.
Завершен
Лестер
0
3
МЮ
Премьер лига
Завершен
Ман Сити
2
1
Суонси
Премьер лига
Завершен
Ювентус
1
0
Интер
Серия А
Завершен
Севилья
0
0
Вильярреал
Примера
Завершен
Милан
0
1
Сампдория
Серия А
Завершен
Пескара
2
6
Лацио
Серия А
Завершен
Аугсбург
3
2
Вердер
Бундеслига
Завершен
Сент-Этьен
2
0
Лион
Лига 1
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07.02, 14:45
Бавария
-
-
Вольфсбург
Кубок Германии
07.02, 15:00
Барселона
-
-
Атлетико
Кубок Испании
08.02, 14:45
Боруссия Д
-
-
Герта
Кубок Германии
11.02, 07:30
Арсенал
-
-
Халл Сити
Премьер лига
11.02, 10:00
МЮ
-
-
Уотфорд
Премьер лига
11.02, 12:30
Ливерпуль
-
-
Тоттенхэм
Премьер лига
12.02, 08:30
Бернли
-
-
Челси
Премьер лига
14.02, 14:45
Бенфика
-
-
Боруссия Д
Лига Чемпионов
14.02, 14:45
ПСЖ
-
-
Барселона
Лига Чемпионов
15.02, 14:45
Реал Мадрид
-
-
Наполи
Лига Чемпионов
15.02, 14:45
Бавария
-
-
Арсенал
Лига Чемпионов
16.02, 15:05
МЮ
-
-
Сент-Этьен
Лига Европы
18.02, 09:30
Боруссия Д
-
-
Вольфсбург
Бундеслига
18.02, 12:30
Вулверхэмптон
-
-
Челси
Кубок Англии
19.02, 11:15
Блэкберн
-
-
МЮ
Кубок Англии
21.02, 14:45
Байер
-
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Атлетико
Лига Чемпионов
22.02, 12:00
Сент-Этьен
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МЮ
Лига Европы
25.02, 10:00
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Премьер лига
01.03
Ювентус
-
-
Наполи
Кубок Италии
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МЮ
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ЦСКА М
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Боруссия Д
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-
Байер
Бундеслига
04.03, 12:30
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Арсенал
Премьер лига
05.03, 09:00
Краснодар
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Вест Хэм
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Премьер лига
07.03, 14:45
Наполи
-
-
Реал Мадрид
Лига Чемпионов
07.03, 14:45
Арсенал
-
-
Бавария
Лига Чемпионов
Лучшие голы
Луис Суарес
Атлетико-Барселона 0:1, 7'
397
Лионель Месси
Атлетико-Барселона 0:2, 33'
353
Эден Азар
Челси-Арсенал 2:0, 53'
236
Давид Луис
Ливерпуль-Челси 0:1, 25'
183
Хуан Куадрадо new
Ювентус-Интер 1:0, 45'
34
Пабло Пьятти
Малага-Эспаньол 0:1, 17'
23
Генрих Мхитарян new
Лестер-Манчестер Юнайтед 0:1, 42'
179
Маурисио Лемос
Лас-Пальмас-Валенсия 2:1, 57'
88
Лионель Месси
Барселона-Атлетик 2:0, 40'
75
Пьер-Эмерик Обамеянг
Боруссия Дортмунд-РБ Лейпциг 1:0, 35'
70
Габриэль Жезус
31.12.2016 32M €
Эрнани
31.12.2016
Димитри Пайе
29.01.2017 29M €
Димитри Пайе
28.01.2017 29M €
Стеван Йоветич
09.01.2017 Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016 13.5M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017 42M €
Оскар
31.12.2016 61M €
Мемфис Депай
19.01.2017 16M €
Одил Ахмедов
31.12.2016 7M €
Гол Генрих Мхитарян 42', Лестер-Манчестер Юнайтед 0:1
Stason89 22 минуты назад в 16:59
В дортмунд бы вернулся носастый
MOSPANI4 24 минуты назад в 16:56
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Группа: A B C D E F G H
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
Группа: A B C D E F G H I J K L
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
6
0
2
4
2
8
-6
2
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
24
19
2
3
51
17
34
59
2
24
14
8
2
46
16
30
50
3
24
15
4
5
49
29
20
49
4
24
14
5
5
52
28
24
47
5
24
13
7
4
52
30
22
46
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
19
14
4
1
51
17
34
46
2
21
13
6
2
55
18
37
45
3
21
13
4
4
43
28
15
43
4
21
11
6
4
36
16
20
39
5
21
12
2
7
34
30
4
38
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
22
18
0
4
45
16
29
54
2
23
14
6
3
55
26
29
48
3
22
15
2
5
44
21
23
47
4
23
13
4
6
41
27
14
43
5
23
13
3
7
36
25
11
42
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
17
13
1
3
26
13
13
40
2
17
10
5
2
33
13
20
35
3
17
9
5
3
21
11
10
32
4
17
8
4
5
21
21
0
28
5
17
7
7
3
24
14
10
28
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
19
14
4
1
43
12
31
46
2
19
13
3
3
36
17
19
42
3
19
10
5
4
25
15
10
35
4
19
9
7
3
39
21
18
34
5
19
8
10
1
35
19
16
34
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