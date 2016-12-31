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19:10 29.01
Матчи
Завершен
 Реал Мадрид
3
0
Реал Сосьедад 
 
Примера
Завершен
 МЮ
4
0
Уиган 
 
Кубок Англии
Завершен
 Майнц
1
1
Боруссия Д 
 
Бундеслига
Завершен
 Эспаньол
3
1
Севилья 
 
Примера
Завершен
 Сассуоло
0
2
Ювентус 
 
Серия А
Завершен
 Удинезе
2
1
Милан 
 
Серия А
Завершен
 ПСЖ
1
1
Монако 
 
Лига 1
Завершен
 Сампдория
3
2
Рома 
 
Серия А
Завершен
 Наполи
1
1
Палермо 
 
Серия А
Завершен
 Атлетик
2
1
Спортинг Хихон 
 
Примера
 Видео
 Прогнозы
Real Madrid.esp    прогноз 0-2       
  +12
Фенербахче прошел с первого места в своей группе, тяжелой группе вместе с МЮ, Фейеноордом и луганской Зарей. А Краснодар прошел со второго места. В группе российского клуба были Ницца, Зальцбург и Шальке. Эти команды не имеют истории встреч между собой. Я думаю, что тут будет сильнее тот, кто забьет больше. Мой прогноз-0:2!
  Краснодар - Фенербахче    16.02.2017
Real Madrid.esp    прогноз 2-0       
  +46
Реал давненько не играл с итальянским вице-чемпионом... И вот она-долгожданная встреча! Первая встреча команд произошла в сентябре 1987 года!2:0 тогда Мадрид праздновал викторию у себя дома,1:1-такой счет был зафиксирован в Неаполе в том же сентябре 1987 года. Очень много времени прошло!30 лет! Вдумайтесь в это число! Но много воды из того времени стекло.. Мой прогноз-2:0-повторения результата 30-летней давности в Мадриде!
  Реал Мадрид - Наполи    15.02.2017
 Обзор прессы
Пауло Дибала не захотел пожать руку Аллегри, покидая поле
В "Ювентусе" назревает конфликтная ситуация?
6 часов назад на footballhd.ru  0
​В чем Месси превзошел Роналду
"Бетис" переигрывал "Барселону", но на несправедливо отмененный гол каталонцев смог отреагировать капитан Лионель. О новой задаче Месси – на "Соккер.ру".
6 часов назад на Soccer.ru  1
"Монако" на 92-й минуте спасся от поражения в матче с "ПСЖ"
"ПСЖ" упустил победу над "Монако" в матче 22-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 1:1.
2 часа назад на Championat.ru  0
Роналду обратился к болельщикам "Реала"
Форвард "Реала" Криштиану Роналду перед домашним матчем 20-го тура Примеры с "Реалом Сосьедад" обратился к болельщикам мадридцев. Встреча начнётся в 22:45 мск.
5 часов назад на Championat.ru  0
"Барселона" потеряла очки в поединке с "Бетисом"
Каталонцы и вовсе могли проиграть
11 часов назад на footballhd.ru  2
Виктор Гончаренко: "Сомнений в уровне физподготовки ЦСКА нет"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой команды в контрольном матче против "Хорсенса" (4:0)
4 часа назад на sport-express.ru  0
Луис Энрике заявил, что в судейство нужно внедрять современные технологии
Отголоски незасчитанного гола Неймара
10 часов назад на footballhd.ru  1
Жозе Моуринью: Уход Руни? Я знаю только о том, что нас может покинуть Янг
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не подтвердил информацию о том, что команду покинет нападающий Уэйн Руни. Ранее сообщалось, что Уэйн продолжит карьеру в Китае.
4 часа назад на sovsport.ru  0
Примера. Севилья упустила возможность выйти на первое место
Подопечные Хорхе Сампаоли на выезде уступили Эспаньолу (1:3), играя при этом со второй минуты мата в меньшинстве
7 часов назад на Football.ua  1
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Премьер лига
 
Премьер лига
 
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Серия А
 
Примера
 
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Кубок Германии
 
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Премьер лига
 
Примера
 
Премьер лига
 
Примера
 
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Лига Чемпионов
 
Лига Чемпионов
 
Лига Чемпионов
 
Лига Чемпионов
 
Лига Европы
 
Лига Европы
 
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Примера
 
Лига Чемпионов
 
Лига Чемпионов
 
Лига Европы
 
Лига Европы
 
Лига Европы
 
Премьер лига
 
Примера
 
Примера
 
Премьер лига
Лучшие голы
Анхель Ди Мария
Бордо-ПСЖ 0:1, 19'
9.5
226
Бастиан Швайнштайгер new
Манчестер Юнайтед-Уиган 4:0, 81'
9.5
121
Давид Алаба
Вердер-Бавария 0:2, 45'
9.3
130
Карлос Бакка
Ювентус-Милан 2:1, 53'
9.3
73
Миралем Пьянич
Ювентус-Милан 2:0, 21'
9.2
80
Матьё Вальбуэна
Лион-Марсель 1:0, 43'
9.1
68
Сами Хедира new
Сассуоло-Ювентус 0:2, 26'
9.1
43
Марко Ройс new
Майнц-Боруссия Дортмунд 0:1, 3'
9.0
46
Арьен Роббен
Вердер-Бавария 0:1, 30'
8.9
71
Виллиан
Челси-Брентфорд 1:0, 14'
8.9
57
Трансферы
Габриэль Жезус
31.12.2016  32M €
Эрнани
31.12.2016  
Стеван Йоветич
09.01.2017  Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016  13.5M €
Оскар
31.12.2016  61M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017  42M €
Мемфис Депай
19.01.2017  16M €
Одил Ахмедов
31.12.2016  7M €
Аксель Витсель
02.01.2017  20M €
Карлос Тевес
31.12.2016  11M €
Общение
траблы с Winline Bet
bloodkicker 19 минут назад в 18:51
Данат Нажмухамбетов
Вывел?
уверен что не вывел, более того уверен что и реальный выигрыш там не всегда реально вывести, ибо это примитивная "кухня", а не БК
Гол Матьё Вальбуэна 43', Лион-Марсель 1:0
ргрргргрггр аоаоаоаоа 1 час назад в 18:04
Надоело сливать деньги? Хочешь стабильности? Мы поможем Вам! Высокий % проходимости, низкая цена. ПРЕДОСТАВИМ ПРОБНИКИ ( Вы ничего не...
Гол Криштиану Роналду 51', Реал Мадрид-Реал Сосьедад 2:0
M L▲ 2 часа назад в 16:53
Sayad Goqoryan
fyyy
Пнх
Ни офсайда, ни желтых карточек: пять (без)умных предложений от ФИФА
BartSimpson 3 часа назад в 16:17
Дичь!
Гол Криштиану Роналду 51', Реал Мадрид-Реал Сосьедад 2:0
Sayad Goqoryan 3 часа назад в 16:14
fyyy
Гол Криштиану Роналду 51', Реал Мадрид-Реал Сосьедад 2:0
Мади Ильясов 3 часа назад в 16:00
nice!
Гол Матео Ковачич 38', Реал Мадрид-Реал Сосьедад 1:0
Марко Асенсио 4 часа назад в 15:38
Ковачич красавчик, красиво забил. вратарь как кошка летел)
Гол Матео Ковачич 38', Реал Мадрид-Реал Сосьедад 1:0
M L▲ 4 часа назад в 15:28
Красиво
​В чем Месси превзошел Роналду
Николай Горбатов 4 часа назад в 15:13
Бред. Хоть мне нравится Месси больше, чем Роналду, я все равно не смог это дочитать.
Гол Сами Хедира 26', Сассуоло-Ювентус 0:2
Дордмунд 1 4 часа назад в 14:41
Xoroshoy gol
  Лига Чемпионов 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Арсенал
6
4
2
0
18
6
+12
14
2
ПСЖ
6
3
3
0
13
7
+6
12
3
Лудогорец
6
0
3
3
6
15
-9
3
4
Базель
6
0
2
4
3
12
-9
2
  Лига Европы 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H I J K L
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Фенербахче
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
МЮ
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
Фейеноорд
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
Заря
6
0
2
4
2
8
-6
2
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Челси
22
18
1
3
47
15
32
55
2
Арсенал
22
14
5
3
50
23
27
47
3
Тоттенхэм
22
13
7
2
45
16
29
46
4
Ливерпуль
22
13
6
3
51
27
24
45
5
Ман Сити
22
13
4
5
43
28
15
43
 
Примера 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Реал Мадрид
19
14
4
1
51
17
34
46
2
Барселона
20
12
6
2
52
18
34
42
3
Севилья
20
13
3
4
43
28
15
42
4
Атлетико
20
10
6
4
34
16
18
36
5
Реал Сосьедад
20
11
2
7
31
28
3
35
 
Серия А 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Ювентус
21
17
0
4
44
16
28
51
2
Рома
22
15
2
5
44
21
23
47
3
Наполи
22
13
6
3
48
25
23
45
4
Интер
22
13
3
6
37
23
14
42
5
Лацио
22
12
4
6
35
25
10
40
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Спартак
17
13
1
3
26
13
13
40
2
Зенит
17
10
5
2
33
13
20
35
3
ЦСКА М
17
9
5
3
21
11
10
32
4
Терек
17
8
4
5
21
21
0
28
5
Краснодар
17
7
7
3
24
14
10
28
 
Бундеслига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Бавария
18
14
3
1
42
11
31
45
2
РБ Лейпциг
18
13
3
2
36
16
20
42
3
Айнтрахт
18
9
5
4
23
15
8
32
4
Боруссия Д
18
8
7
3
38
21
17
31
5
Хоффенхайм
18
7
10
1
31
19
12
31
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Реал Мадрид
Барселона
Арсенал
Челси
МЮ
Зенит
Боруссия Д
Ливерпуль
Бавария
Атлетико
Ман Сити
ЦСКА М
Ювентус
Рома
Днепр
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