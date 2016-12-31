Перерыв
Осасуна
1
2
Валенсия
Примера
Перерыв
Кембридж Ютд
1
0
Лидс
Кубок Англии
35'
Морейренсе
0
0
Белененсеш
Примейра Лига
Завершен
Панатинаикос
1
0
Керкира
Суперлига
Завершен
Брюгге
1
1
Вердер
Товарищеский
Завершен
Вердер
1
1
Карлсруэ
Товарищеский
Завершен
Марокко
0
1
Финляндия
Товарищеский
Отменен
Вадуц
-
-
Боруссия М
Товарищеский
Завершен
Аль-Иттифак
3
1
Галатасарай
Товарищеский
Завершен
Аль-Наср Салала
0
5
Гамбург
Товарищеский
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10.01, 15:00
МЮ
-
-
Халл Сити
Кубок Лиги
11.01, 14:45
Саутгемптон
-
-
Ливерпуль
Кубок Лиги
11.01, 15:15
Барселона
-
-
Атлетик
Кубок Испании
12.01, 15:15
Севилья
-
-
Реал Мадрид
Кубок Испании
14.01, 10:00
Суонси
-
-
Арсенал
Премьер лига
14.01, 12:30
Лестер
-
-
Челси
Премьер лига
15.01, 08:30
Эвертон
-
-
Ман Сити
Премьер лига
15.01, 11:00
МЮ
-
-
Ливерпуль
Премьер лига
17.01, 12:30
Падерборн 07
-
-
Боруссия Д
Товарищеский
21.01, 07:30
Ливерпуль
-
-
Суонси
Премьер лига
21.01, 09:30
Вердер
-
-
Боруссия Д
Бундеслига
21.01, 10:00
Сток Сити
-
-
МЮ
Премьер лига
21.01, 12:30
Ман Сити
-
-
Тоттенхэм
Премьер лига
22.01, 09:15
Арсенал
-
-
Бернли
Премьер лига
22.01, 11:30
Челси
-
-
Халл Сити
Премьер лига
22.01, 14:45
Эйбар
-
-
Барселона
Примера
25.01, 15:00
Ливерпуль
-
-
Саутгемптон
Кубок Лиги
26.01, 14:45
Халл Сити
-
-
МЮ
Кубок Лиги
29.01, 06:00
Бетис
-
-
Барселона
Примера
29.01, 11:30
Майнц
-
-
Боруссия Д
Бундеслига
31.01, 14:45
Арсенал
-
-
Уотфорд
Премьер лига
31.01, 15:00
Ливерпуль
-
-
Челси
Премьер лига
01.02, 14:45
Вест Хэм
-
-
Ман Сити
Премьер лига
01.02, 15:00
МЮ
-
-
Халл Сити
Премьер лига
03.02
Спарта П
-
-
Зенит
Товарищеский
04.02, 07:30
Челси
-
-
Арсенал
Премьер лига
04.02, 09:30
Бавария
-
-
Шальке
Бундеслига
04.02, 10:00
Халл Сити
-
-
Ливерпуль
Премьер лига
05.02, 08:30
Ман Сити
-
-
Суонси
Премьер лига
05.02, 11:00
Лестер
-
-
МЮ
Премьер лига
05.02, 14:45
Ювентус
-
-
Интер
Серия А
07.02, 14:45
Бавария
-
-
Вольфсбург
Кубок Германии
08.02, 14:45
Боруссия Д
-
-
Герта
Кубок Германии
Лучшие голы
Ману Тригерос
Реал Сосьедад-Вильярреал 3:1, 77'
136
Одноклубнику Хави удался пушечный удар со штрафного
103
Уилфрид Заха
Кристал Пэлас-Суонси 1:1, 83'
113
Лионель Месси new
Вильярреал-Барселона 1:1, 90'
260
Хамес Родригес
Реал Мадрид-Севилья 1:0, 11'
144
Лукас
Борнмут-Арсенал 3:2, 75'
83
Гонсало Игуаин
Ювентус-Болонья 1:0, 7'
54
Каземиро
Реал Мадрид-Гранада 5:0, 58'
40
Уэйн Руни
Манчестер Юнайтед-Рединг 1:0, 7'
62
Гол Жан-Кевин Огюстен 90', Клуб Африкэн-ПСЖ 0:3
22
Габриэль Жезус
31.12.2016 32M €
Аксель Витсель
02.01.2017
Оскар
31.12.2016 61M €
Эрнани
31.12.2016
Юлиан Дракслер
02.01.2017 42M €
Одил Ахмедов
31.12.2016 7M €
Георгий Джикия
31.12.2016
Карлос Тевес
31.12.2016 11M €
Райан Бабел
01.01.2017 Бесплатно
Стеван Йоветич
31.12.2016 13.5M €
Гол U. Ikpeazu 25', Кембридж Юнайтед-Лидс Юнайтед 1:0
Михаил1993 3 минуты назад в 15:31
Это не гол КЕмбриджа
Zaza04 27 минут назад в 15:08
Dokmen 51 минуту назад в 14:44
Андрей - 1 час назад в 14:22
Андрей - 1 час назад в 14:16
Андрей - 1 час назад в 14:14
Александр1986 2 часа назад в 13:55
Ленямеси 2 часа назад в 13:13
Ленямеси 2 часа назад в 13:09
Группа: A B C D E F G H
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
Группа: A B C D E F G H I J K L
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
6
0
2
4
2
8
-6
2
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
20
16
1
3
42
15
27
49
2
20
13
5
2
48
23
25
44
3
20
12
6
2
39
14
25
42
4
20
13
3
4
41
22
19
42
5
20
12
5
3
44
22
22
41
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
16
12
4
0
45
14
31
40
2
17
11
3
3
36
21
15
36
3
17
10
5
2
42
17
25
35
4
17
9
4
4
31
14
17
31
5
17
8
6
3
26
12
14
30
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
18
15
0
3
39
14
25
45
2
19
13
2
4
40
18
22
41
3
19
11
5
3
42
22
20
38
4
19
11
4
4
33
21
12
37
5
18
11
3
4
28
20
8
36
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
17
13
1
3
26
13
13
40
2
17
10
5
2
33
13
20
35
3
17
9
5
3
21
11
10
32
4
17
8
4
5
21
21
0
28
5
17
7
7
3
24
14
10
28
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
16
12
3
1
38
9
29
39
2
16
11
3
2
31
15
16
36
3
16
9
3
4
24
16
8
30
4
16
8
5
3
22
12
10
29
5
16
6
10
0
28
17
11
28
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