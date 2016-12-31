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21:26 03.02
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 Прогнозы
Real Madrid.esp    прогноз 0-2       
  +14
Фенербахче прошел с первого места в своей группе, тяжелой группе вместе с МЮ, Фейеноордом и луганской Зарей. А Краснодар прошел со второго места. В группе российского клуба были Ницца, Зальцбург и Шальке. Эти команды не имеют истории встреч между собой. Я думаю, что тут будет сильнее тот, кто забьет больше. Мой прогноз-0:2!
  Краснодар - Фенербахче    16.02.2017
Криш    прогноз 3-1       
  +72
Один из двух самых ожидаемых матчей испанского чемпионата. Как вы понимаете, это битва лучших двух команд, кроме этого это битва двух лучших игроков. Уже несколько сезонов подряд в Эль Классико забивается не менее трёх мячей(за исключением последнего матча 1-1), поэтому мы вправе ожидать результативного футбола, который не заставит нас скучать. Матч, которого в Испании ждут с особым трепетом. Матч будет проходить на Сантьяго Бернабеу, и это даст Реалу дополнительную мотивацию. Тут нету явного фаворита как всегда, может победить любая команда. Пусть победит сильнейший. Но, лично моё мнение-это победа Мадридского "Реала".
  Реал Мадрид - Барселона    23.04.2017
 Обзор прессы
"Барселона" заинтересована в услугах Иско
"Барселона" заинтересована в услугах полузащитника мадридского "Реала" Иско, утверждает AS
6 часов назад на football.kulichki.net  1
"Барселона" - "Атлетик": прогноз Егора Титова
Экс-капитан "Спартака", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов подготовил прогноз на матч "Барселона" – "Атлетик" Бильбао в 21-м туре испанской Примеры сезона 2016/2017
4 часа назад на footboom.com  1
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46 минут назад на Soccer.ru  0
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1 час назад на footballhd.ru  0
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1 час назад на soccernews.ru  0
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1 час назад на Championat.ru  0
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Примера
Лучшие голы
Луис Суарес
Атлетико-Барселона 0:1, 7'
9.3
335
Лионель Месси
Атлетико-Барселона 0:2, 33'
9.3
303
Давид Луис
Ливерпуль-Челси 0:1, 25'
9.3
163
Давид Алаба
Вердер-Бавария 0:2, 45'
9.2
201
Бастиан Швайнштайгер
Манчестер Юнайтед-Уиган 4:0, 81'
9.1
226
Виллиан
Челси-Брентфорд 1:0, 14'
9.1
77
Джонджо Шелви
Ньюкасл-Куинз Парк Рейнджерс 1:0, 1'
9.1
25
Невероятный гол из четвертого дивизиона Бельгии
9.1
21
Маурисио Лемос
Лас-Пальмас-Валенсия 2:1, 57'
9.0
78
Антони Суберви
Шамбли-Монако 1:3, 57'
9.0
39
Трансферы
Габриэль Жезус
31.12.2016  32M €
Эрнани
31.12.2016  
Димитри Пайе
28.01.2017  29M €
Стеван Йоветич
09.01.2017  Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016  13.5M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017  42M €
Оскар
31.12.2016  61M €
Мемфис Депай
19.01.2017  16M €
Одил Ахмедов
31.12.2016  7M €
Аксель Витсель
02.01.2017  20M €
Общение
"Барселона" заинтересована в услугах Иско
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Гол Джонджо Шелви 1', Ньюкасл-Куинз Парк Рейнджерс 1:0
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Челси - Арсенал: превью
Руслан Ибрагимов 3 часа назад в 18:53
azarttoto
Слава с Дуркаины?
сало уронили)
Челси - Арсенал: превью
Fred Saw 3 часа назад в 18:09
1-1
"Барселона" - "Атлетик": прогноз Егора Титова
МясникСочи 4 часа назад в 17:36
капперный прогноз топ аутиста
Челси - Арсенал: превью
Александр Комаров 4 часа назад в 17:18
Bektur Saypidinov
Очень не объективный прогноз хотеть это одно а реальность другое все кроме...
ты че? кто там этого хочет, только Челси только вперед)
Проголосуем! Товарищи!
MOSPANI4 5 часов назад в 16:50
Местному большинству вообще по барабану какие тут чемпионаты,им без разницы где на домашние команды по 1-0 проставлять а и да в таблицу...
Гол Наби Кейта 89', РБ Лейпциг-Боруссия Дортмунд 1:0
dok777 5 часов назад в 16:25
Гол из-за вины ска админа
Новичка Манчестер Сити на тренировки водит мама
рееееааааллл 6 часов назад в 15:49
А мне кажется это даже мило! И очень правильно, потому, что очень много соблазнов которые могут отвлекать от футбола
Примера: прогноз на 21-й тур
Dan4ik 6 часов назад в 15:01
HardCore1502
Реал прошу тебя обосрись !
Зачем просить ,он и так обосрется
  Лига Чемпионов 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Арсенал
6
4
2
0
18
6
+12
14
2
ПСЖ
6
3
3
0
13
7
+6
12
3
Лудогорец
6
0
3
3
6
15
-9
3
4
Базель
6
0
2
4
3
12
-9
2
  Лига Европы 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H I J K L
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Фенербахче
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
МЮ
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
Фейеноорд
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
Заря
6
0
2
4
2
8
-6
2
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Челси
23
18
2
3
48
16
32
56
2
Тоттенхэм
23
13
8
2
45
16
29
47
3
Арсенал
23
14
5
4
51
25
26
47
4
Ливерпуль
23
13
7
3
52
28
24
46
5
Ман Сити
23
14
4
5
47
28
19
46
 
Примера 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Реал Мадрид
19
14
4
1
51
17
34
46
2
Барселона
20
12
6
2
52
18
34
42
3
Севилья
20
13
3
4
43
28
15
42
4
Атлетико
20
10
6
4
34
16
18
36
5
Реал Сосьедад
20
11
2
7
31
28
3
35
 
Серия А 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Ювентус
21
17
0
4
44
16
28
51
2
Рома
22
15
2
5
44
21
23
47
3
Наполи
22
13
6
3
48
25
23
45
4
Интер
22
13
3
6
37
23
14
42
5
Лацио
22
12
4
6
35
25
10
40
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Спартак
17
13
1
3
26
13
13
40
2
Зенит
17
10
5
2
33
13
20
35
3
ЦСКА М
17
9
5
3
21
11
10
32
4
Терек
17
8
4
5
21
21
0
28
5
Краснодар
17
7
7
3
24
14
10
28
 
Бундеслига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Бавария
18
14
3
1
42
11
31
45
2
РБ Лейпциг
18
13
3
2
36
16
20
42
3
Айнтрахт
18
9
5
4
23
15
8
32
4
Боруссия Д
18
8
7
3
38
21
17
31
5
Хоффенхайм
18
7
10
1
31
19
12
31
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Реал Мадрид
Барселона
Арсенал
Челси
МЮ
Зенит
Боруссия Д
Ливерпуль
Бавария
Ман Сити
Атлетико
ЦСКА М
Ювентус
Рома
Спартак
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