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1
1
Зенит 
 
Товарищеский
Завершен
 Шамбли
4
5
Монако 
 
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 Прогнозы
Real Madrid.esp    прогноз 0-2       
  +48
В Париже будет сыгран 10 юбилейный матч между этими командами. И еще 20 лет назад команды даже не подозревали, что они сыграют такое количество матчей. Про это сейчас и поговорим! Первый матч между этими командами был проведен 1 марта 1995 года в Барселоне. Матч тогда закончился со счетом 1:1. Ровно через 14 дней, но уже в Париже, эти команды снова встретились. ПСЖ тогда праздновал минимальную викторию со счетом 2:1. Перерыв 17 лет-и команды опять встречаются! В товарищеском матче в Париже.2:2 команды сыграли. А вот в официальном матче они между собой сыграли в 2013 году. В Париже тогда счет был зафиксирован боевой и ничейный-2:2. В Барселоне счет матча 1:1-и Барселона проходит! Спустя год они встречаются на групповом этапе.3:2 в Париже в пользу парижан,3:1 в Барселоне в пользу Барселоны. Спустя год они встречаются в этом же сезоне, но уже на стадии 1\4 финала.1:3 Барса в Париже разбила ПСЖ,2:0-победа тех же в Барселоне. Мой прогноз-0:2 в пользу подопечных Луиса Енрике!
  ПСЖ - Барселона    14.02.2017
Максим 96    прогноз 0-2       
  +16
Здесь я думаю ни у кого нет сомнений что Сити возьмет 3 очка. Во первых у сити вернулся в строй ряд игроков таких как Венсан Компани, Фернандьньо, Делф. Сити находится в хорошем настроении после выездной разгромной победы над Кристал Пэлас. Да и вообще сити не имеет право даже в ничью играть с таким соперником. Если Вест хотябы ничью возьмет для них это будет подвиг. ну а так ставлю на уверенную победу горожан
  Вест Хэм - Ман Сити    01.02.2017
 Обзор прессы
Испанский клуб отказался от обвиненного в нацизме украинского футболиста
Испанский "Райо Вальекано" отказался от аренды обвиненного в нацизме украинского нападающего "Бетиса" Романа Зозули
4 часа назад на lenta.ru  11
"Зенит" заявил Ивановича под 60-м номером
"Зенит" внёс в заявку на сезон защитника Бранислава Ивановича под 60-м номером, сообщается на официальном сайте российской футбольной Премьер-Лиги
2 часа назад на Championat.ru  1
Перес определился с тем, кто придет на смену Роналду
Президент "Реала" определился с заменой для Роналду
1 час назад на soccernews.ru  1
Умер Валентин Гришин
1 февраля на 77-м году жизни скончался заслуженный тренер РФ Валентин Дмитриевич Гришин, под руководством которого женская молодежная сборная России
3 часа назад на football.kulichki.net  0
Агент Зозули: Рома не может играть ни в Райо, ни в Бетисе
Ультрас "Райо Вальекано" вынудили клуб отказаться от Романа Зозули
2 часа назад на terrikon.com  0
"Зенит" официально объявил о трансфере Ивановича
"Зенит" и "Челси" договорились о переходе защитника Бранислава Ивановича
7 часов назад на sportbox.ru  3
Новичок "Локомотива" определился с игровым номером
Президент "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в Instagram сообщил, что переходящий в команду футболист будет выступать под 22-м номером
2 часа назад на sport-express.ru  0
Зозуля больше не сыграет в этом сезоне
Как сообщает испанское издание AS, нападающий "Бетиса" Роман Зозуля пропустит остаток текущего сезона в соответствии с международным регламентом
3 часа назад на sovsport.ru  0
Игроки Шахтера призывают все стороны конфликта к миру
Футболисты "оранжево-черных" прокомментировали ситуацию в Авдеевке и Донецке, призвав все стороны к миру
4 часа назад на sport.ua  0
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Лучшие голы
A. Soubervie new
Гол A. Soubervie 57', Шамбли-Монако 1:3, 57'
10.0
6
Давид Алаба
Вердер-Бавария 0:2, 45'
9.4
178
Карлос Бакка
Ювентус-Милан 2:1, 53'
9.3
96
Маурисио Лемос
Лас-Пальмас-Валенсия 2:1, 57'
9.3
71
Хонатан Виера
Лас-Пальмас-Валенсия 1:1, 42'
9.3
23
Бастиан Швайнштайгер
Манчестер Юнайтед-Уиган 4:0, 81'
9.2
210
Давид Луис new
Ливерпуль-Челси 0:1, 25'
9.2
133
Сами Хедира
Сассуоло-Ювентус 0:2, 26'
9.2
60
Миралем Пьянич
Ювентус-Милан 2:0, 21'
9.1
90
Виллиан
Челси-Брентфорд 1:0, 14'
9.1
70
Трансферы
Габриэль Жезус
31.12.2016  32M €
Эрнани
31.12.2016  
Стеван Йоветич
09.01.2017  Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016  13.5M €
Димитри Пайе
28.01.2017  29M €
Оскар
31.12.2016  61M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017  42M €
Мемфис Депай
19.01.2017  16M €
Одил Ахмедов
31.12.2016  7M €
Аксель Витсель
02.01.2017  20M €
Общение
Перес определился с тем, кто придет на смену Роналду
рееееааааллл 9 минут назад в 14:47
если это правда,то очень круто!
"Зенит" заявил Ивановича под 60-м номером
рееееааааллл 10 минут назад в 14:45
зачем зене столько игроков??
Роналдиньо: "Месси играл круче в связке со мной и Это"О, чем сейчас с Суаресом и Неймаром"
рееееааааллл 14 минут назад в 14:41
Светла Романова
Это который уже суставами скрипеть начинает?)))
зубастик это рональдиньо
Реакция Клоппа на отбитый Миньоле пенальти
Shalaput 14 минут назад в 14:41
Там в правом нижнем углу еще один Клопп, размножаются
Пара движений, и защитник падает от потери концентрации
Shalaput 17 минут назад в 14:38
Мяч после касания отдалился от вратарской Навес не результативный Защитник герой эпизода
"Зенит" официально объявил о трансфере Ивановича
РУНИ Свиное рыльце 26 минут назад в 14:29
При всем уважении к Ивановичу, переход в зенит это закат.
"Зенит" официально объявил о трансфере Ивановича
Я не Шарли Ебдо 31 минуту назад в 14:24
Пенсионер он. Тупо пришёл денег на старость безбедную заработать, да зинку развести. Тут и дураку понятно что скоростная и молодая...
"Зенит" официально объявил о трансфере Ивановича
ugabugaLV 41 минуту назад в 14:14
В феврале стукнет 33. В таком возрасте обычно уезжают доигрывать в азиатские чемпионаты, но после проигрыша Катару в товарнике Миллер...
Испанский клуб отказался от обвиненного в нацизме украинского футболиста
Светла Романова 44 минуты назад в 14:12
Это отвратительно, когда политика лезет в спорт!( Хоть ты запрет пиши всем спортсменам на вхождение в любые партии и секты!)
"Барселона" рассматривает кандидатуры трех игроков на позицию правого защитника
Светла Романова 46 минут назад в 14:09
Кто даст? Жозик что ли?)))
  Лига Чемпионов 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Арсенал
6
4
2
0
18
6
+12
14
2
ПСЖ
6
3
3
0
13
7
+6
12
3
Лудогорец
6
0
3
3
6
15
-9
3
4
Базель
6
0
2
4
3
12
-9
2
  Лига Европы 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H I J K L
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Фенербахче
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
МЮ
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
Фейеноорд
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
Заря
6
0
2
4
2
8
-6
2
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Челси
23
18
2
3
48
16
32
56
2
Тоттенхэм
23
13
8
2
45
16
29
47
3
Арсенал
23
14
5
4
51
25
26
47
4
Ливерпуль
23
13
7
3
52
28
24
46
5
Ман Сити
22
13
4
5
43
28
15
43
 
Примера 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Реал Мадрид
19
14
4
1
51
17
34
46
2
Барселона
20
12
6
2
52
18
34
42
3
Севилья
20
13
3
4
43
28
15
42
4
Атлетико
20
10
6
4
34
16
18
36
5
Реал Сосьедад
20
11
2
7
31
28
3
35
 
Серия А 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Ювентус
21
17
0
4
44
16
28
51
2
Рома
22
15
2
5
44
21
23
47
3
Наполи
22
13
6
3
48
25
23
45
4
Интер
22
13
3
6
37
23
14
42
5
Лацио
22
12
4
6
35
25
10
40
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Спартак
17
13
1
3
26
13
13
40
2
Зенит
17
10
5
2
33
13
20
35
3
ЦСКА М
17
9
5
3
21
11
10
32
4
Терек
17
8
4
5
21
21
0
28
5
Краснодар
17
7
7
3
24
14
10
28
 
Бундеслига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Бавария
18
14
3
1
42
11
31
45
2
РБ Лейпциг
18
13
3
2
36
16
20
42
3
Айнтрахт
18
9
5
4
23
15
8
32
4
Боруссия Д
18
8
7
3
38
21
17
31
5
Хоффенхайм
18
7
10
1
31
19
12
31
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Реал Мадрид
Барселона
Арсенал
Челси
МЮ
Зенит
Боруссия Д
Ливерпуль
Бавария
Ман Сити
Атлетико
ЦСКА М
Ювентус
Рома
Спартак
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