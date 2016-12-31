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17:20 05.02
Матчи
Завершен
 Лестер
0
3
МЮ 
 
Премьер лига
Завершен
 Ман Сити
2
1
Суонси 
 
Премьер лига
Завершен
 Ювентус
1
0
Интер 
 
Серия А
Завершен
 Севилья
0
0
Вильярреал 
 
Примера
Завершен
 Милан
0
1
Сампдория 
 
Серия А
Завершен
 Реал Сосьедад
3
2
Осасуна 
 
Примера
Завершен
 Пескара
2
6
Лацио 
 
Серия А
Завершен
 Аугсбург
3
2
Вердер 
 
Бундеслига
Завершен
 Сент-Этьен
2
0
Лион 
 
Лига 1
Завершен
 Спортинг Хихон
2
4
Алавес 
 
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 Прогнозы
Чемп1он    прогноз 1-3       
  +37
Ехх хорошая будет игра. На поле выйдет миллиардное состояние. Неудержимая Барселона будет на высоте поединка, у ПСЖ есть шансы но они малы даже играя на Парк де Пренс победы от парижан не стоит ожидать, возможен гол престижа.
Команды встречались всего 9 раз и последние 3 встречи были победными для Блаугранас. Тройка МНС покажет свою лучшую игру.
Парижанам не на что рассчитывать ибо Ибра ни как не вернется в ПСЖ.
  ПСЖ - Барселона    14.02.2017
Артём Варшне    прогноз 1-1       
  +44
Знаю, что статистика говорит сама за себя, прошлые сезоны Арсенала в ЛЧ заканчивались на Баварии, но не в этот раз, Бавария в бундеслиге смотрится не совсем уверенно, как это было раньше, да и второе место в группе(ЛЧ), то же как то не внушает доверия, против Арсенала, который уверенно участвует в чемпионской гонке(АПЛ), который вышел с первого места в своей группе(ЛЧ). Мой прогноз на первый матч 1-1. Ставка X2
  Бавария - Арсенал    15.02.2017
 Обзор прессы
Хакан Чалханоглу: "Надеюсь перейти в "Челси" летом, если на то будет воля Аллаха"
Турецкий игрок хочет попробовать себя в АПЛ
2 часа назад на footballhd.ru  1
Лидеры "Барселоны" против перехода в клуб Иско
Херард Пике и Андрес Иньеста решительно воспротивились данному переходу, несмотря на талант Иско
5 часов назад на euro-football.ru  0
Озил может перейти в Барселону
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в "Барселоне". Руководство каталонского клуба готово вступить в борьбу за 28-летнего немца, если "канониры" не смогут договориться с игроком о продлении контракта.
4 часа назад на goal.net.ua  1
Гол Мхитаряна "Лестеру" после классного прохода
Генрих Мхитарян открыл счет в матче "Лестер" - "МЮ"
5 часов назад на euro-football.ru  0
"Ювентус" переиграл "Интер" благодаря голу Куадрадо new
Туринцы убивают интригу в Серии А
41 минуту назад на footballhd.ru  0
Марсьяль обиделся на Моуринью и хочет покинуть "МЮ"
Вингер Антони Марсьяль готов покинуть "Манчестер Юнайтед"
2 часа назад на euro-football.ru  0
Невилл: Моуринью перевернул ход матча с "Лестером", поменяв позицию Мхитаряна new
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился впечатлениями от матча АПЛ с "Лестер Сити"
55 минут назад на Championat.ru  0
Жозе Моуринью: "У нас была неудачная серия из трех ничей подряд, поэтому сегодня нужна была победа"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы в матче 24-го тура АПЛ против "Лестера" (3:0)."Это был очень важный матч для нас
4 часа назад на Sports.ru  0
Ибрагимович установил новый рекорд чемпионата Англии
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, забив гол в матче 24-го тура чемпионата Англии с "Лестером", установил рекорд премьер-лиги
5 часов назад на sport-express.ru  0
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Премьер лига
 
Примера
 
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Лига Чемпионов
 
Лига Чемпионов
 
Лига Чемпионов
 
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Кубок Англии
 
Кубок Англии
 
Примера
 
Лига Чемпионов
 
Лига Европы
 
Примера
 
Премьер лига
 
Примера
 
Примера
 
Премьер лига
 
Кубок Италии
 
Примера
 
Примера
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Бундеслига
 
Премьер лига
 
Премьер лига
 
Примера
 
Примера
 
Примера
 
Премьер лига
 
Лига Чемпионов
 
Лига Чемпионов
Лучшие голы
Луис Суарес
Атлетико-Барселона 0:1, 7'
9.2
397
Лионель Месси
Атлетико-Барселона 0:2, 33'
9.2
353
Эден Азар
Челси-Арсенал 2:0, 53'
9.2
236
Давид Луис
Ливерпуль-Челси 0:1, 25'
9.2
183
Хуан Куадрадо new
Ювентус-Интер 1:0, 45'
9.2
34
Пабло Пьятти
Малага-Эспаньол 0:1, 17'
9.1
23
Генрих Мхитарян new
Лестер-Манчестер Юнайтед 0:1, 42'
8.9
179
Маурисио Лемос
Лас-Пальмас-Валенсия 2:1, 57'
8.9
88
Лионель Месси
Барселона-Атлетик 2:0, 40'
8.9
75
Пьер-Эмерик Обамеянг
Боруссия Дортмунд-РБ Лейпциг 1:0, 35'
8.9
70
Трансферы
Габриэль Жезус
31.12.2016  32M €
Эрнани
31.12.2016  
Димитри Пайе
29.01.2017  29M €
Димитри Пайе
28.01.2017  29M €
Стеван Йоветич
09.01.2017  Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016  13.5M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017  42M €
Оскар
31.12.2016  61M €
Мемфис Депай
19.01.2017  16M €
Одил Ахмедов
31.12.2016  7M €
Общение
Гол Генрих Мхитарян 42', Лестер-Манчестер Юнайтед 0:1
Stason89 22 минуты назад в 16:59
В дортмунд бы вернулся носастый
Январь-февраль 2017
MOSPANI4 24 минуты назад в 16:56
Eugeniho
А смысл тогда от таких прогнозов???Я не ощущаю в таком искусстве...
Я тоже за вычеркивание точного счета это дичайшая лотерея,ни один сайт ,которые специализируются на прогнозах,недают точный счет...
Январь-февраль 2017
MOSPANI4 29 минут назад в 16:51
Eugeniho
А смысл тогда от таких прогнозов???Я не ощущаю в таком искусстве...
Самым бы эпичным было бы если в декабре победил бы Паша который все ставил 2-1 на домашку,это былобы венцом идиотии.
Январь-февраль 2017
MOSPANI4 32 минуты назад в 16:48
Eugeniho
А смысл тогда от таких прогнозов???Я не ощущаю в таком искусстве...
Тут неоднократно поднитмали темы по поводу этого,уже очевидно,что при данной ситеме побеждают ну как это помягче выразиться мутные...
Брентфорд - Брайтон Чемпионшип
Волк OZ 39 минут назад в 16:41
MOSPANI4
Да я это пароль потерял он у меня в паспорте был.
Эх. Такой растеря
Брентфорд - Брайтон Чемпионшип
MOSPANI4 40 минут назад в 16:40
Волк OZ
Добавишь в вк?
Подожди получается,что я и паспорт потерял во дела.
Январь-февраль 2017
Eugeniho 40 минут назад в 16:40
MOSPANI4
Ставь 1-0 на домашние команды если в таблице близко друг от друга ставь 1-1 так...
А смысл тогда от таких прогнозов???Я не ощущаю в таком искусстве индивидуальности. Тогда сделали бы за угаданный счёт скажем больше 4...
Брентфорд - Брайтон Чемпионшип
Волк OZ 40 минут назад в 16:40
MOSPANI4
Да делов то проведем голосвание все одобрят,администрация будет вынуждена все...
Душевно сказано. Твои слова будут рядом смоими выгравированы.
Брентфорд - Брайтон Чемпионшип
MOSPANI4 40 минут назад в 16:40
Волк OZ
Добавишь в вк?
Да я это пароль потерял он у меня в паспорте был.
Брентфорд - Брайтон Чемпионшип
MOSPANI4 42 минуты назад в 16:39
Волк OZ
Боюсь я не достоин такого
Да делов то проведем голосвание все одобрят,администрация будет вынуждена все призовые деньги на это выделить фрики конечно пошумят...
  Лига Чемпионов 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Арсенал
6
4
2
0
18
6
+12
14
2
ПСЖ
6
3
3
0
13
7
+6
12
3
Лудогорец
6
0
3
3
6
15
-9
3
4
Базель
6
0
2
4
3
12
-9
2
  Лига Европы 2016/2017
Группа:   A B C D E F G H I J K L
 
 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Фенербахче
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
МЮ
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
Фейеноорд
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
Заря
6
0
2
4
2
8
-6
2
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Челси
24
19
2
3
51
17
34
59
2
Тоттенхэм
24
14
8
2
46
16
30
50
3
Ман Сити
24
15
4
5
49
29
20
49
4
Арсенал
24
14
5
5
52
28
24
47
5
Ливерпуль
24
13
7
4
52
30
22
46
 
Примера 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Реал Мадрид
19
14
4
1
51
17
34
46
2
Барселона
21
13
6
2
55
18
37
45
3
Севилья
21
13
4
4
43
28
15
43
4
Атлетико
21
11
6
4
36
16
20
39
5
Реал Сосьедад
21
12
2
7
34
30
4
38
 
Серия А 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Ювентус
22
18
0
4
45
16
29
54
2
Наполи
23
14
6
3
55
26
29
48
3
Рома
22
15
2
5
44
21
23
47
4
Лацио
23
13
4
6
41
27
14
43
5
Аталанта
23
13
3
7
36
25
11
42
 
Премьер лига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Спартак
17
13
1
3
26
13
13
40
2
Зенит
17
10
5
2
33
13
20
35
3
ЦСКА М
17
9
5
3
21
11
10
32
4
Терек
17
8
4
5
21
21
0
28
5
Краснодар
17
7
7
3
24
14
10
28
 
Бундеслига 
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
Бавария
19
14
4
1
43
12
31
46
2
РБ Лейпциг
19
13
3
3
36
17
19
42
3
Айнтрахт
19
10
5
4
25
15
10
35
4
Боруссия Д
19
9
7
3
39
21
18
34
5
Хоффенхайм
19
8
10
1
35
19
16
34
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Барселона
Арсенал
Челси
МЮ
Зенит
Боруссия Д
Ливерпуль
Бавария
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Ювентус
Рома
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