Перерыв
Вердер II
0
2
Локомотив М
Товарищеский
11:00
Османлыспор
-
-
Бешикташ
Суперлига
11:00
Кот-д'Ивуар
-
-
Того
Кубок африканских наций
14:00
ДР Конго
-
-
Марокко
Кубок африканских наций
14:45
Торино
-
-
Милан
Серия А
14:45
Малага
-
-
Реал Сосьедад
Примера
14:45
Валансьен
-
-
Сошо
Лига 2
15:00
Брага
-
-
Тондела
Примейра Лига
Завершен
Чанчунь Ятай
2
5
Зенит
Товарищеский
Завершен
Кадис
0
1
Лозанна
Товарищеский
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18.01, 15:15
Реал Мадрид
-
-
Сельта
Кубок Испании
19.01, 15:15
Реал Сосьедад
-
-
Барселона
Кубок Испании
21.01, 07:30
Ливерпуль
-
-
Суонси
Премьер лига
21.01, 10:00
Сток Сити
-
-
МЮ
Премьер лига
21.01, 12:30
Ман Сити
-
-
Тоттенхэм
Премьер лига
22.01, 09:15
Арсенал
-
-
Бернли
Премьер лига
22.01, 11:30
Челси
-
-
Халл Сити
Премьер лига
22.01, 14:45
Эйбар
-
-
Барселона
Примера
25.01, 14:45
Ювентус
-
-
Милан
Кубок Италии
25.01, 15:00
Ливерпуль
-
-
Саутгемптон
Кубок Лиги
25.01, 15:15
Сельта
-
-
Реал Мадрид
Кубок Испании
26.01, 14:45
Халл Сити
-
-
МЮ
Кубок Лиги
26.01, 15:15
Барселона
-
-
Реал Сосьедад
Кубок Испании
28.01, 10:00
Челси
-
-
Брентфорд
Кубок Англии
28.01, 10:00
МЮ
-
-
Уиган
Кубок Англии
29.01, 06:00
Бетис
-
-
Барселона
Примера
31.01, 14:45
Арсенал
-
-
Уотфорд
Премьер лига
31.01, 15:00
Ливерпуль
-
-
Челси
Премьер лига
01.02, 14:45
Вест Хэм
-
-
Ман Сити
Премьер лига
01.02, 15:00
МЮ
-
-
Халл Сити
Премьер лига
04.02, 07:30
Челси
-
-
Арсенал
Премьер лига
04.02, 09:30
Бавария
-
-
Шальке
Бундеслига
05.02, 08:30
Ман Сити
-
-
Суонси
Премьер лига
05.02, 11:00
Лестер
-
-
МЮ
Премьер лига
05.02, 14:45
Ювентус
-
-
Интер
Серия А
07.02, 14:45
Бавария
-
-
Вольфсбург
Кубок Германии
08.02, 14:45
Боруссия Д
-
-
Герта
Кубок Германии
11.02, 07:30
Арсенал
-
-
Халл Сити
Премьер лига
11.02, 10:00
МЮ
-
-
Уотфорд
Премьер лига
11.02, 12:30
Ливерпуль
-
-
Тоттенхэм
Премьер лига
12.02, 08:30
Бернли
-
-
Челси
Премьер лига
14.02, 14:45
ПСЖ
-
-
Барселона
Лига Чемпионов
14.02, 14:45
Бенфика
-
-
Боруссия Д
Лига Чемпионов
Лучшие голы
Энди Кэрролл
Вест Хэм-Кристал Пэлас 2:0, 79'
376
Рияд Махрез new
Алжир-Зимбабве 1:0, 12'
20
Стеван Йоветич new
Севилья-Реал Мадрид 2:1, 90'
93
Юлиан Дракслер
Ренн-ПСЖ 0:1, 39'
173
Марко Асенсио
Севилья-Реал Мадрид 1:1, 48'
134
Мануэль Лансини
Вест Хэм-Кристал Пэлас 3:0, 86'
58
Лионель Месси
Барселона-Атлетик 3:1, 78'
270
Златан Ибрагимович new
Манчестер Юнайтед-Ливерпуль 1:1, 84'
114
Абдулай Конко
Ювентус-Аталанта 2:1, 72'
111
Раджа Наингголан
Удинезе-Рома 0:1, 12'
44
Габриэль Жезус
31.12.2016 32M €
Эрнани
31.12.2016
Оскар
31.12.2016 61M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017 42M €
Аксель Витсель
02.01.2017 20M €
Одил Ахмедов
31.12.2016 7M €
Йоан Молло
24.01.2017 3M €
Стеван Йоветич
09.01.2017 Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016 13.5M €
Карлос Тевес
31.12.2016 11M €
Кошмарная игра Роналду в матче с «Севильей»
Zakaria 10 минут назад в 10:42
Barcikбудто это только в этом матче)))половина матчей у него таких в сезоне....главное...
Ponchik 24 минуты назад в 10:28
Ponchik 27 минут назад в 10:25
Barcik 31 минуту назад в 10:21
Mister Maс 60 минут назад в 09:52
OВОЩ 2 часа назад в 08:36
РФПЛ лига инвалидов 3 часа назад в 08:22
Музаффар Фатуллоев 3 часа назад в 08:18
Ponchik 3 часа назад в 07:46
Kinaу Veliа 3 часа назад в 07:43
Группа: A B C D E F G H
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
Группа: A B C D E F G H I J K L
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
6
0
2
4
2
8
-6
2
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
21
17
1
3
45
15
30
52
2
21
13
6
2
43
14
29
45
3
21
13
6
2
49
24
25
45
4
21
13
5
3
48
22
26
44
5
21
13
3
5
41
26
15
42
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
17
12
4
1
46
16
30
40
2
18
12
3
3
38
22
16
39
3
18
11
5
2
47
17
30
38
4
18
10
4
4
32
14
18
34
5
18
8
7
3
26
12
14
31
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
19
15
0
4
40
16
24
45
2
20
14
2
4
41
18
23
44
3
20
12
5
3
45
23
22
41
4
20
12
4
4
35
22
13
40
5
20
11
3
6
33
23
10
36
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
17
13
1
3
26
13
13
40
2
17
10
5
2
33
13
20
35
3
17
9
5
3
21
11
10
32
4
17
8
4
5
21
21
0
28
5
17
7
7
3
24
14
10
28
И
В
Н
П
З
П
+/-
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1
16
12
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3
2
31
15
16
36
3
16
9
3
4
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16
8
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4
16
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3
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29
5
16
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10
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17
11
28
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