Mihan прогноз 0-3 +14

В прошлом туре многие прогнозировали победу Лейпцига в гостях у Баварии)))Если честно, то я смеялся до боли. Как можно ставить на дебютантов против такого клуба как Бавария Мюнхен!? Барселона и Реал едут в гости к мюнхенцам и дико там напрягаются, а вы говорите про Лейпциг. Перейдем к данной игре. В данном матче Бавария разорвет в пух и прах оборону Фрайбурга и закономерно возьмёт три очка, минимум на что гости могут расчитывать это не крупное поражение. Тут без вариантов.