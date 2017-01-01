08:00
Уокинг
-
-
Олдершот
Национальная Конференция
08:30
Уотфорд
-
-
Тоттенхэм
Премьер лига
10:00
Форест Грин
-
-
Торки Юнайтед
Национальная Конференция
10:00
Маклсфилд
-
-
Транмир Р
Национальная Конференция
10:00
Алфретон Таун
-
-
Телфорд Юнайтед
Blue Square North
11:00
Арсенал
-
-
Кристал Пэлас
Премьер лига
13:15
Бней Сахнин
-
-
Хапоэль Б-Ш
Премьер-лига
31.12.2016
Касима Антлерс
2
1
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11:00
Арсенал
-
-
Кристал Пэлас
Премьер лига
02.01, 10:00
Ман Сити
-
-
Бернли
Премьер лига
02.01, 10:00
Сандерленд
-
-
Ливерпуль
Премьер лига
02.01, 12:15
Вест Хэм
-
-
МЮ
Премьер лига
03.01, 14:45
Борнмут
-
-
Арсенал
Премьер лига
04.01, 15:00
Тоттенхэм
-
-
Челси
Премьер лига
04.01, 15:15
Реал Мадрид
-
-
Севилья
Кубок Испании
05.01, 15:15
Атлетик
-
-
Барселона
Кубок Испании
06.01, 14:55
Вест Хэм
-
-
Ман Сити
Кубок Англии
07.01, 07:30
МЮ
-
-
Рединг
Кубок Англии
07.01, 12:30
Престон
-
-
Арсенал
Кубок Англии
08.01, 10:00
Челси
-
-
Питерборо
Кубок Англии
10.01, 15:00
МЮ
-
-
Халл Сити
Кубок Лиги
11.01, 14:45
Саутгемптон
-
-
Ливерпуль
Кубок Лиги
11.01, 15:15
Барселона
-
-
Атлетик
Кубок Испании
12.01, 15:15
Севилья
-
-
Реал Мадрид
Кубок Испании
14.01, 10:00
Суонси
-
-
Арсенал
Премьер лига
14.01, 12:30
Лестер
-
-
Челси
Премьер лига
15.01, 08:30
Эвертон
-
-
Ман Сити
Премьер лига
15.01, 11:00
МЮ
-
-
Ливерпуль
Премьер лига
17.01, 12:30
Падерборн 07
-
-
Боруссия Д
Товарищеский
21.01, 07:30
Ливерпуль
-
-
Суонси
Премьер лига
21.01, 09:30
Вердер
-
-
Боруссия Д
Бундеслига
21.01, 10:00
Сток Сити
-
-
МЮ
Премьер лига
21.01, 12:30
Ман Сити
-
-
Тоттенхэм
Премьер лига
22.01, 09:15
Арсенал
-
-
Бернли
Премьер лига
22.01, 11:30
Челси
-
-
Халл Сити
Премьер лига
22.01, 14:45
Эйбар
-
-
Барселона
Примера
25.01, 15:00
Ливерпуль
-
-
Саутгемптон
Кубок Лиги
26.01, 14:45
Халл Сити
-
-
МЮ
Кубок Лиги
29.01, 06:00
Бетис
-
-
Барселона
Примера
29.01, 11:30
Майнц
-
-
Боруссия Д
Бундеслига
Лучшие голы
Фабио Борини
Манчестер Юнайтед-Сандерленд 3:1, 90'
141
Генрих Мхитарян
Манчестер Юнайтед-Сандерленд 3:0, 86'
671
Педро
Челси-Борнмут 1:0, 24'
161
Роберто Фирмино
Ливерпуль-Сток Сити 2:1, 44'
79
Красивый гол в женском футболе после дальнего удара
42
Даниел Старридж
Ливерпуль-Сток Сити 4:1, 70'
34
Ромелу Лукаку
Лестер-Эвертон 0:2, 90'
32
Златан Ибрагимович
Манчестер Юнайтед-Сандерленд 2:0, 82'
72
Ислам Слимани new
Лестер-Вест Хэм 1:0, 22'
57
Джорджиньо Вейналдум new
Ливерпуль-Манчестер Сити 1:0, 8'
45
Годовой конкурс прогнозистов.
ЦСКА Всегда Будет Первым 2 часа назад в 01:52
Кто стал чемпионом года?
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Владимир Сидоренко 12 часов назад в 15:38
Владимир Сидоренко 12 часов назад в 15:36
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Harut Papikyan 14 часов назад в 14:09
Тьерри Анри 14 14 часов назад в 13:47
Обычный человек 14 часов назад в 13:39
Harut Papikyan 14 часов назад в 13:30
Sarium 15 часов назад в 13:00
Габриэль Жезус
01.01.2017 32M €
Оскар
31.12.2016 61M €
Георгий Джикия
31.12.2016
Юлиан Дракслер
25.12.2016 36M €
Эрнани
31.12.2016
Карлос Тевес
31.12.2016 11M €
Марсело Боек
12.12.2016
Андрей Лунев
31.12.2016
Одил Ахмедов
31.12.2016
Джулиан Грин
31.12.2016
Группа: A B C D E F G H
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
Группа: A B C D E F G H I J K L
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
6
0
2
4
2
8
-6
2
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
19
16
1
2
42
13
29
49
2
19
13
4
2
46
21
25
43
3
19
12
3
4
39
21
18
39
4
18
11
4
3
39
19
20
37
5
18
10
6
2
33
13
20
36
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
15
11
4
0
40
14
26
37
2
16
10
4
2
41
16
25
34
3
16
10
3
3
32
21
11
33
4
16
8
5
3
25
11
14
29
5
16
9
2
5
28
21
7
29
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
17
14
0
3
36
14
22
42
2
18
12
2
4
39
18
21
38
3
18
10
5
3
40
21
19
35
4
18
10
4
4
32
21
11
34
5
17
10
3
4
27
20
7
33
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
17
13
1
3
26
13
13
40
2
17
10
5
2
33
13
20
35
3
17
9
5
3
21
11
10
32
4
17
8
4
5
21
21
0
28
5
17
7
7
3
24
14
10
28
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
16
12
3
1
38
9
29
39
2
16
11
3
2
31
15
16
36
3
16
9
3
4
24
16
8
30
4
16
8
5
3
22
12
10
29
5
16
6
10
0
28
17
11
28
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