11'
Вест Хэм
0
0
Ман Сити
Премьер лига
10'
Пескара
0
0
Фиорентина
Серия А
11'
Ньюкасл
1
0
КПР
Чемпионшип
15:00
Атлетико
-
-
Барселона
Кубок Испании
15:00
МЮ
-
-
Халл Сити
Премьер лига
15:00
Сток Сити
-
-
Эвертон
Премьер лига
15:00
Рома
-
-
Чезена
Кубок Италии
Завершен
Одд
1
1
Зенит
Товарищеский
Завершен
Шамбли
4
5
Монако
Кубок Франции
Отменен
Эсбьерг
-
-
ЦСКА М
Товарищеский
-
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15:00
МЮ
-
-
Халл Сити
Премьер лига
15:00
Атлетико
-
-
Барселона
Кубок Испании
04.02, 07:30
Челси
-
-
Арсенал
Премьер лига
04.02, 09:30
Бавария
-
-
Шальке
Бундеслига
05.02, 08:30
Ман Сити
-
-
Суонси
Премьер лига
05.02, 11:00
Лестер
-
-
МЮ
Премьер лига
05.02, 14:45
Ювентус
-
-
Интер
Серия А
07.02, 14:45
Бавария
-
-
Вольфсбург
Кубок Германии
07.02, 15:00
Барселона
-
-
Атлетико
Кубок Испании
08.02, 14:45
Боруссия Д
-
-
Герта
Кубок Германии
11.02, 07:30
Арсенал
-
-
Халл Сити
Премьер лига
11.02, 10:00
МЮ
-
-
Уотфорд
Премьер лига
11.02, 12:30
Ливерпуль
-
-
Тоттенхэм
Премьер лига
12.02, 08:30
Бернли
-
-
Челси
Премьер лига
14.02, 14:45
ПСЖ
-
-
Барселона
Лига Чемпионов
14.02, 14:45
Бенфика
-
-
Боруссия Д
Лига Чемпионов
15.02, 14:45
Бавария
-
-
Арсенал
Лига Чемпионов
15.02, 14:45
Реал Мадрид
-
-
Наполи
Лига Чемпионов
16.02, 15:05
Вильярреал
-
-
Рома
Лига Европы
16.02, 15:05
МЮ
-
-
Сент-Этьен
Лига Европы
18.02, 09:30
Боруссия Д
-
-
Вольфсбург
Бундеслига
18.02, 10:00
Вулверхэмптон
-
-
Челси
Кубок Англии
18.02, 10:00
Блэкберн
-
-
МЮ
Кубок Англии
21.02, 14:45
Ман Сити
-
-
Монако
Лига Чемпионов
21.02, 14:45
Байер
-
-
Атлетико
Лига Чемпионов
22.02, 12:00
Сент-Этьен
-
-
МЮ
Лига Европы
23.02, 13:00
Рома
-
-
Вильярреал
Лига Европы
25.02, 10:00
Челси
-
-
Суонси
Премьер лига
27.02, 15:00
Лестер
-
-
Ливерпуль
Премьер лига
01.03
Ювентус
-
-
Наполи
Кубок Италии
Лучшие голы
A. Soubervie new
Гол A. Soubervie 57', Шамбли-Монако 1:3, 57'
6
Давид Алаба
Вердер-Бавария 0:2, 45'
178
Карлос Бакка
Ювентус-Милан 2:1, 53'
96
Маурисио Лемос
Лас-Пальмас-Валенсия 2:1, 57'
71
Хонатан Виера
Лас-Пальмас-Валенсия 1:1, 42'
23
Бастиан Швайнштайгер
Манчестер Юнайтед-Уиган 4:0, 81'
210
Давид Луис new
Ливерпуль-Челси 0:1, 25'
133
Сами Хедира
Сассуоло-Ювентус 0:2, 26'
60
Миралем Пьянич
Ювентус-Милан 2:0, 21'
90
Виллиан
Челси-Брентфорд 1:0, 14'
70
Габриэль Жезус
31.12.2016 32M €
Эрнани
31.12.2016
Стеван Йоветич
09.01.2017 Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016 13.5M €
Димитри Пайе
28.01.2017 29M €
Оскар
31.12.2016 61M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017 42M €
Мемфис Депай
19.01.2017 16M €
Одил Ахмедов
31.12.2016 7M €
Аксель Витсель
02.01.2017 20M €
Перес определился с тем, кто придет на смену Роналду
рееееааааллл 9 минут назад в 14:47
если это правда,то очень круто!
рееееааааллл 10 минут назад в 14:45
рееееааааллл 14 минут назад в 14:41
Shalaput 14 минут назад в 14:41
Shalaput 17 минут назад в 14:38
РУНИ Свиное рыльце 26 минут назад в 14:29
Я не Шарли Ебдо 31 минуту назад в 14:24
ugabugaLV 41 минуту назад в 14:14
Светла Романова 44 минуты назад в 14:12
Группа: A B C D E F G H
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
Группа: A B C D E F G H I J K L
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
6
0
2
4
2
8
-6
2
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
23
18
2
3
48
16
32
56
2
23
13
8
2
45
16
29
47
3
23
14
5
4
51
25
26
47
4
23
13
7
3
52
28
24
46
5
22
13
4
5
43
28
15
43
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
19
14
4
1
51
17
34
46
2
20
12
6
2
52
18
34
42
3
20
13
3
4
43
28
15
42
4
20
10
6
4
34
16
18
36
5
20
11
2
7
31
28
3
35
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
21
17
0
4
44
16
28
51
2
22
15
2
5
44
21
23
47
3
22
13
6
3
48
25
23
45
4
22
13
3
6
37
23
14
42
5
22
12
4
6
35
25
10
40
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
17
13
1
3
26
13
13
40
2
17
10
5
2
33
13
20
35
3
17
9
5
3
21
11
10
32
4
17
8
4
5
21
21
0
28
5
17
7
7
3
24
14
10
28
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
18
14
3
1
42
11
31
45
2
18
13
3
2
36
16
20
42
3
18
9
5
4
23
15
8
32
4
18
8
7
3
38
21
17
31
5
18
7
10
1
31
19
12
31
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