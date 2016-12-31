22.01, 06:30
Ювентус
-
-
Лацио
Серия А
22.01, 09:15
Арсенал
-
-
Бернли
Премьер лига
Завершен
Сток Сити
1
1
МЮ
Премьер лига
Завершен
Реал Мадрид
2
1
Малага
Примера
Завершен
Ман Сити
2
2
Тоттенхэм
Премьер лига
Завершен
Милан
1
2
Наполи
Серия А
Завершен
Вильярреал
0
2
Валенсия
Примера
Завершен
Кристал Пэлас
0
1
Эвертон
Премьер лига
Завершен
Миддлсбро
1
3
Вест Хэм
Премьер лига
Завершен
Вест Бромвич
2
0
Сандерленд
Премьер лига
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Форвард "Фиорентины" Мауро Сарате, скорее всего, вернется в Англию, где ранее выступал за "Бирмингем", "Вест Хэм" и "КПР".Сообщается, что 29-летний аргентинец перейдет в "Уотфорд" за 2,75 миллиона евро и подпишет контракт до июня 2019 года
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00:32Гол Серхио Рамос 35', Реал Мадрид-Малага 1:0Просмотров: 2178 •11 часов назад
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06:38Видео обзор матча Ливерпуль - Суонси (2-3)Просмотров: 1363 •12 часов назад
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00:36Гол Хуанпи Аньор 63', Реал Мадрид-Малага 2:1Просмотров: 760 •10 часов назад
22.01, 09:15
Арсенал
-
-
Бернли
Премьер лига
22.01, 11:30
Челси
-
-
Халл Сити
Премьер лига
22.01, 14:45
Эйбар
-
-
Барселона
Примера
25.01, 14:45
Ювентус
-
-
Милан
Кубок Италии
25.01, 15:00
Ливерпуль
-
-
Саутгемптон
Кубок Лиги
25.01, 15:15
Сельта
-
-
Реал Мадрид
Кубок Испании
26.01, 14:45
Халл Сити
-
-
МЮ
Кубок Лиги
26.01, 15:15
Барселона
-
-
Реал Сосьедад
Кубок Испании
28.01, 10:00
Челси
-
-
Брентфорд
Кубок Англии
28.01, 12:30
Саутгемптон
-
-
Арсенал
Кубок Англии
29.01, 06:00
Бетис
-
-
Барселона
Примера
29.01, 11:00
МЮ
-
-
Уиган
Кубок Англии
31.01, 14:45
Арсенал
-
-
Уотфорд
Премьер лига
31.01, 15:00
Ливерпуль
-
-
Челси
Премьер лига
01.02, 14:45
Вест Хэм
-
-
Ман Сити
Премьер лига
01.02, 15:00
МЮ
-
-
Халл Сити
Премьер лига
04.02, 07:30
Челси
-
-
Арсенал
Премьер лига
04.02, 09:30
Бавария
-
-
Шальке
Бундеслига
05.02, 08:30
Ман Сити
-
-
Суонси
Премьер лига
05.02, 11:00
Лестер
-
-
МЮ
Премьер лига
05.02, 14:45
Ювентус
-
-
Интер
Серия А
07.02, 14:45
Бавария
-
-
Вольфсбург
Кубок Германии
08.02, 14:45
Боруссия Д
-
-
Герта
Кубок Германии
11.02, 07:30
Арсенал
-
-
Халл Сити
Премьер лига
11.02, 10:00
МЮ
-
-
Уотфорд
Премьер лига
11.02, 12:30
Ливерпуль
-
-
Тоттенхэм
Премьер лига
12.02, 08:30
Бернли
-
-
Челси
Премьер лига
14.02, 14:45
Бенфика
-
-
Боруссия Д
Лига Чемпионов
14.02, 14:45
ПСЖ
-
-
Барселона
Лига Чемпионов
15.02, 14:45
Реал Мадрид
-
-
Наполи
Лига Чемпионов
15.02, 14:45
Бавария
-
-
Арсенал
Лига Чемпионов
16.02, 15:05
МЮ
-
-
Сент-Этьен
Лига Европы
18.02, 09:30
Боруссия Д
-
-
Вольфсбург
Бундеслига
Лучшие голы
Уэйн Руни new
Сток Сити-Манчестер Юнайтед 1:1, 90'
287
Раджа Наингголан
Рома-Сампдория 1:0, 39'
184
Из истории: сезон-1996/97. Шикарный гол Юрия Джоркаеффа в ворота "Ромы"
44
Джейсон Мурильо
Интер-Болонья 1:0, 33'
120
Хосе Антонио Рейес new
Эспаньол-Гранада 1:0, 11'
35
Рияд Махрез
Алжир-Зимбабве 1:0, 12'
107
Стефан Эль-Шаарави
Рома-Сампдория 3:0, 61'
102
Фернандо Льоренте new
Ливерпуль-Суонси 0:2, 53'
29
Сон Хынмин new
Манчестер Сити-Тоттенхэм 2:2, 78'
20
Лерой Сане new
Манчестер Сити-Тоттенхэм 1:0, 49'
21
Габриэль Жезус
31.12.2016 32M €
Эрнани
31.12.2016
Оскар
31.12.2016 61M €
Стеван Йоветич
09.01.2017 Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016 13.5M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017 42M €
Аксель Витсель
02.01.2017 20M €
Одил Ахмедов
31.12.2016 7M €
Мемфис Депай
19.01.2017 16M €
Карлос Тевес
31.12.2016 11M €
Гол Джердан Шакири 82', Швейцария-Польша 1:1
Sergio Ramos. 3 часа назад в 19:03
е
Рамиль Сабиров 5 часов назад в 17:11
† МаНгАсАрЯн ⚽ 5 часов назад в 16:50
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Opium46 6 часов назад в 16:00
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Anonymous 6 часов назад в 15:40
DeMoN_FCDM 7 часов назад в 15:15
Группа: A B C D E F G H
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
Группа: A B C D E F G H I J K L
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
6
0
2
4
2
8
-6
2
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
21
17
1
3
45
15
30
52
2
22
13
7
2
45
16
29
46
3
22
13
6
3
51
27
24
45
4
21
13
5
3
48
22
26
44
5
22
13
4
5
43
28
15
43
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
18
13
4
1
48
17
31
43
2
18
12
3
3
38
22
16
39
3
18
11
5
2
47
17
30
38
4
18
10
4
4
32
14
18
34
5
18
10
2
6
30
25
5
32
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
19
15
0
4
40
16
24
45
2
20
14
2
4
41
18
23
44
3
21
13
5
3
47
24
23
44
4
20
12
4
4
35
22
13
40
5
20
11
4
5
31
24
7
37
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
17
13
1
3
26
13
13
40
2
17
10
5
2
33
13
20
35
3
17
9
5
3
21
11
10
32
4
17
8
4
5
21
21
0
28
5
17
7
7
3
24
14
10
28
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
17
13
3
1
40
10
30
42
2
17
12
3
2
34
15
19
39
3
17
7
10
0
30
17
13
31
4
17
8
6
3
37
20
17
30
5
16
9
3
4
24
16
8
30
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