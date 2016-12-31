04.02
Химнасия ЛП
-
-
Арсенал
Товарищеский
04.02, 07:00
Малага
-
-
Эспаньол
Примера
04.02, 07:30
Челси
-
-
Арсенал
Премьер лига
Завершен
Гамбург
1
0
Байер
Бундеслига
Завершен
Спарта П
2
0
Зенит
Товарищеский
Завершен
Метц
1
0
Марсель
Лига 1
Завершен
Уиган
0
1
Шеффилд У
Чемпионшип
Завершен
Ольборг
0
3
Шахтер
Кубок Атлантики
Завершен
Локерен
0
0
Андерлехт
Про-Лига
Завершен
Пасуш
2
0
Витория Гим
Примейра Лига
-
Эден Азар показал мастер-класс дриблинга малышуПросмотров: 236 •8 часов назад
-
Топ-10 "финтов" и обводок январяПросмотров: 146 •9 часов назад
-
Лучшие моменты и голы в карьере Фрэнка ЛэмпардаПросмотров: 157 •11 часов назад
-
Красивый гол Давида Вильи в предсезонном матче за Нью-Йорк СитиПросмотров: 189 •13 часов назад
-
Все голы Лионеля Месси с начала 2016 годаПросмотров: 139 •14 часов назад
-
"Перепасовка" Анхеля ди Марии с его дочкойПросмотров: 187 •15 часов назад
-
00:27Гид от Жорди Альбы по игре последним защитникомПросмотров: 239 •15 часов назад
-
Видеопосвящение Фрэнку Лэмпарду от ЧелсиПросмотров: 153 •17 часов назад
-
Голкипер Египта вытащил пенальти своего коллеги из Буркина-ФасоПросмотров: 303 •18 часов назад
-
Как Жерара Пике с днем рождения поздравляли в БарселонеПросмотров: 281 •19 часов назад
-
Феноменальна игра вратаря Буркина-Фасо в серии пенальти против ЕгиптаПросмотров: 302 •20 часов назад
-
Фанат «Реала» выменял у Рамоса футболку в обмен на упаковку мясаПросмотров: 126 •20 часов назад
"Барселона" заинтересована в услугах Иско
"Барселона" заинтересована в услугах полузащитника мадридского "Реала" Иско, утверждает AS
6 часов назад на football.kulichki.net 1
"Барселона" - "Атлетик": прогноз Егора Титова
Экс-капитан "Спартака", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов подготовил прогноз на матч "Барселона" – "Атлетик" Бильбао в 21-м туре испанской Примеры сезона 2016/2017
4 часа назад на footboom.com 1
Нигматуллин: "Миранчук? К ситуации с ним привел извращенный российский футбол"
Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал решение полузащитника "железнодорожников" Алексея Миранчука покинуть клуб из-за неудовлетворенных финансовых запросов игрока: "К сожалению, извращенный российский
Моуриньо: "Некоторым игрокам МЮ нужно выйти из зоны комфорта" new
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо недоволен отношением некоторых футболистов команды к работе: "Я не знал, что некоторым игрокам придется уживаться с психологией победителей
Стеван Йоветич: "Выбрал "Севилью" потому, что ей предстояли сразу три матча с "Реалом"
Черногорец доволен в своём новом клубе
1 час назад на footballhd.ru 0
Бенитес: "Я не уйду из "Ньюкасла""
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заверил, что не покинет клуб, хотя ранее он возмущался, что ему не купили зимой новичков. "Я не уйду, я не брошу команду.
Мастер-класс для басков на "Камп Ноу": "Барселона" назначает очередное свидание "Атлетику"
Предыдущий визит команды из Бильбао в Каталонию завершился поражением 1:3
1 час назад на soccernews.ru 0
Эвра: в "МЮ" есть человек, которому не нравилась идея моего возвращения new
Защитник "Марселя" Патрис Эвра, который нынешней зимой перешёл во французскую команду из "Ювентуса", заявил, что у него был вариант с переходом в "Манчестер Юнайтед"
16 минут назад на Championat.ru 0
Мустафи: "Арсенал" в матче с "Челси" выложится с первой до последней секунды
Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи накануне лондонского дерби с "Челси" в рамках 24-го тура АПЛ вспомнил поражение от "Уотфорда" (1:2), которое "канониры" потерпели туром ранее
1 час назад на Championat.ru 0
-
00:57Гол Луис Суарес 7', Атлетико-Барселона 0:1Просмотров: 5714 •2 дня назад
-
00:52Гол Лионель Месси 33', Атлетико-Барселона 0:2Просмотров: 5170 •2 дня назад
-
Эден Азар показал мастер-класс дриблинга малышуПросмотров: 236 •8 часов назад
-
Красивый гол Давида Вильи в предсезонном матче за Нью-Йорк СитиПросмотров: 189 •13 часов назад
-
Лучшие моменты и голы в карьере Фрэнка ЛэмпардаПросмотров: 157 •11 часов назад
-
Топ-10 "финтов" и обводок январяПросмотров: 146 •9 часов назад
-
00:27Гид от Жорди Альбы по игре последним защитникомПросмотров: 239 •15 часов назад
-
Суарес своим поступком довел до слез маленького болельщика АтлетикоПросмотров: 843 •1 день назад
-
Голкипер Египта вытащил пенальти своего коллеги из Буркина-ФасоПросмотров: 303 •18 часов назад
-
00:47Гол Кириакос Пападопулос 76', Гамбург-Байер 1:0Просмотров: 110 •5 часов назад
-
Все голы Лионеля Месси с начала 2016 годаПросмотров: 139 •14 часов назад
-
00:49Гол Бастиан Швайнштайгер 81', Манчестер Юнайтед-Уиган 4:0Просмотров: 3688 •5 дней назад
04.02, 07:30
Челси
-
-
Арсенал
Премьер лига
05.02, 08:30
Ман Сити
-
-
Суонси
Премьер лига
05.02, 11:00
Лестер
-
-
МЮ
Премьер лига
07.02, 14:45
Бавария
-
-
Вольфсбург
Кубок Германии
07.02, 15:00
Барселона
-
-
Атлетико
Кубок Испании
08.02, 14:45
Боруссия Д
-
-
Герта
Кубок Германии
11.02, 07:30
Арсенал
-
-
Халл Сити
Премьер лига
11.02, 10:00
МЮ
-
-
Уотфорд
Премьер лига
11.02, 12:30
Ливерпуль
-
-
Тоттенхэм
Премьер лига
12.02, 08:30
Бернли
-
-
Челси
Премьер лига
14.02, 14:45
ПСЖ
-
-
Барселона
Лига Чемпионов
14.02, 14:45
Бенфика
-
-
Боруссия Д
Лига Чемпионов
15.02, 14:45
Реал Мадрид
-
-
Наполи
Лига Чемпионов
15.02, 14:45
Бавария
-
-
Арсенал
Лига Чемпионов
16.02, 15:05
МЮ
-
-
Сент-Этьен
Лига Европы
18.02, 09:30
Боруссия Д
-
-
Вольфсбург
Бундеслига
18.02, 12:30
Вулверхэмптон
-
-
Челси
Кубок Англии
21.02, 14:45
Байер
-
-
Атлетико
Лига Чемпионов
22.02, 12:00
Сент-Этьен
-
-
МЮ
Лига Европы
25.02, 10:00
Челси
-
-
Суонси
Премьер лига
27.02, 15:00
Лестер
-
-
Ливерпуль
Премьер лига
01.03
Ювентус
-
-
Наполи
Кубок Италии
04.03, 07:30
МЮ
-
-
Борнмут
Премьер лига
04.03, 09:00
ЦСКА М
-
-
Зенит
Премьер лига
04.03, 09:30
Боруссия Д
-
-
Байер
Бундеслига
04.03, 12:30
Ливерпуль
-
-
Арсенал
Премьер лига
Лучшие голы
Луис Суарес
Атлетико-Барселона 0:1, 7'
335
Лионель Месси
Атлетико-Барселона 0:2, 33'
303
Давид Луис
Ливерпуль-Челси 0:1, 25'
163
Давид Алаба
Вердер-Бавария 0:2, 45'
201
Бастиан Швайнштайгер
Манчестер Юнайтед-Уиган 4:0, 81'
226
Виллиан
Челси-Брентфорд 1:0, 14'
77
Джонджо Шелви
Ньюкасл-Куинз Парк Рейнджерс 1:0, 1'
25
Невероятный гол из четвертого дивизиона Бельгии
21
Маурисио Лемос
Лас-Пальмас-Валенсия 2:1, 57'
78
Антони Суберви
Шамбли-Монако 1:3, 57'
39
Габриэль Жезус
31.12.2016 32M €
Эрнани
31.12.2016
Димитри Пайе
28.01.2017 29M €
Стеван Йоветич
09.01.2017 Аренда
Стеван Йоветич
31.12.2016 13.5M €
Юлиан Дракслер
02.01.2017 42M €
Оскар
31.12.2016 61M €
Мемфис Депай
19.01.2017 16M €
Одил Ахмедов
31.12.2016 7M €
Аксель Витсель
02.01.2017 20M €
"Барселона" заинтересована в услугах Иско
Бесплатные прогнозы на спорт 1 час назад в 20:12
Надоело проигрывать деньги? Хочешь стабильности? Мы поможем Вам!БЕСПЛАТНЫЕ прогнозы, VIP прогнозы по низкой цене. Высокий %...
Бесплатные прогнозы на спорт 1 час назад в 20:03
Руслан Ибрагимов 3 часа назад в 18:53
Fred Saw 3 часа назад в 18:09
МясникСочи 4 часа назад в 17:36
Александр Комаров 4 часа назад в 17:18
MOSPANI4 5 часов назад в 16:50
dok777 5 часов назад в 16:25
рееееааааллл 6 часов назад в 15:49
Группа: A B C D E F G H
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
Группа: A B C D E F G H I J K L
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
6
4
1
1
8
6
+2
13
2
6
4
0
2
12
4
+8
12
3
6
2
1
3
3
7
-4
7
4
6
0
2
4
2
8
-6
2
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
23
18
2
3
48
16
32
56
2
23
13
8
2
45
16
29
47
3
23
14
5
4
51
25
26
47
4
23
13
7
3
52
28
24
46
5
23
14
4
5
47
28
19
46
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
19
14
4
1
51
17
34
46
2
20
12
6
2
52
18
34
42
3
20
13
3
4
43
28
15
42
4
20
10
6
4
34
16
18
36
5
20
11
2
7
31
28
3
35
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
21
17
0
4
44
16
28
51
2
22
15
2
5
44
21
23
47
3
22
13
6
3
48
25
23
45
4
22
13
3
6
37
23
14
42
5
22
12
4
6
35
25
10
40
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
17
13
1
3
26
13
13
40
2
17
10
5
2
33
13
20
35
3
17
9
5
3
21
11
10
32
4
17
8
4
5
21
21
0
28
5
17
7
7
3
24
14
10
28
И
В
Н
П
З
П
+/-
О
1
18
14
3
1
42
11
31
45
2
18
13
3
2
36
16
20
42
3
18
9
5
4
23
15
8
32
4
18
8
7
3
38
21
17
31
5
18
7
10
1
31
19
12
31
Популярные клубы