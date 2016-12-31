Реал давненько не играл с итальянским вице-чемпионом... И вот она-долгожданная встреча! Первая встреча команд произошла в сентябре 1987 года!2:0 тогда Мадрид праздновал викторию у себя дома,1:1-такой счет был зафиксирован в Неаполе в том же сентябре 1987 года. Очень много времени прошло!30 лет! Вдумайтесь в это число! Но много воды из того времени стекло.. Мой прогноз-2:0-повторения результата 30-летней давности в Мадриде!