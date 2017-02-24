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09:05 24.02
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"Краснодар" и "Ростов" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

"Краснодар" и "Ростов" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
В Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА, которая определила судьбу двух российских клубов.
"Краснодар" и "Ростов" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА, по итогам которой 16 команд узнали своих соперников по 1/8 финала.

Жеребьевка была открытой - без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации.

В число счастливчиков сумели пробиться два российских клуба – "Краснодар" и "Ростов". Жребий определил в соперники "быкам" обидчика донецкого "Шахтера" - "Сельту", а "желто-синие" поборются за выход в четвертьфинал с одним из главных фаворитов турнира - "Манчестер Юнайтед".

Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

"Сельта" (Испания) - "Краснодар" (Россия)
АПОЕЛ (Кипр) - "Андерлехт" (Бельгия)
"Шальке" (Германия) - "Боруссия" М (Германия)
"Лион" (Франция) - "Рома" (Италия)
"Ростов" (Россия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Олимпиакос" (Греция) - "Бешикташ" (Турция)
"Гент" (Бельгия) - "Генк" (Бельгия)
"Копенгаген" (Дания) - "Аякс" (Голландия)

Первые матчи 1/8 финала пройдут 9 марта, ответные 16 марта.
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24.02.2017
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FaliaZo15
#
еще и Шахтер
  -1  
Monokini
#
неповезло Ростову, да и Краснодару будет тяжело
  -3  
Menko
#
"Сельта" (Испания) - "Краснодар" (Россия) проход Сельты
АПОЕЛ (Кипр) - "Андерлехт" (Бельгия) проход АПОЕЛа
"Шальке" (Германия) - "Боруссия" М (Германия) проход Шальке
"Лион" (Франция) - "Рома" (Италия) проход Ромы
"Ростов" (Россия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) проход МЮ
"Олимпиакос" (Греция) - "Бешикташ" (Турция) проход Бешикташа
"Гент" (Бельгия) - "Генк" (Бельгия) проход Гента
"Копенгаген" (Дания) - "Аякс" (Голландия) проход Аякса
  -12  
Valery Lvov
#
тяжко придётся Ростову, но там у Мю между матчами в ле игра с Челси в 1/4 кубка. Так что у мю график тяжёлый будет, может на спад попадут игры тогда шанс есть
  +3  
Menko
#
шансы есть только у Краснодара, там скорее всего будет 2 ничьих и пройдет тот у кого будет больше мячей на чужом поле
  -10  
andriy_040
#
верим в ростов !!!!
  +5  
Бонибой
#
Верим в проходе на Ростов и Краснодар.
  +4  
max11
#
Вы о чем Бердыев с Рубином Барселону выирывал,с Ростовом Баварию,здесь ничего не ясно
  +3  
FIN
#
Ростову наоборот повезло,пройдут этих днарей.10касарей на проход
  -2  
Hella Hoodoo
#
не самая лучшая жеребьёвка, много скучных вывесок, пару матчей интересных только, ну там, Лион - Рома, Ростов - Манчестер, Сельта - Краснодар, Бешикташ - Олимпиакос.
  -2  
FaliaZo15
#
Бельгийцы так и до финала дотянут (:
  -1  
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