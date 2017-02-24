"Краснодар" и "Ростов" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА, которая определила судьбу двух российских клубов.

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА, по итогам которой 16 команд узнали своих соперников по 1/8 финала.Жеребьевка была открытой - без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации.В число счастливчиков сумели пробиться два российских клуба – "Краснодар" и "Ростов". Жребий определил в соперники "быкам" обидчика донецкого "Шахтера" - "Сельту", а "желто-синие" поборются за выход в четвертьфинал с одним из главных фаворитов турнира - "Манчестер Юнайтед"."Сельта" (Испания) -АПОЕЛ (Кипр) - "Андерлехт" (Бельгия)"Шальке" (Германия) - "Боруссия" М (Германия)"Лион" (Франция) - "Рома" (Италия)- "Манчестер Юнайтед" (Англия)"Олимпиакос" (Греция) - "Бешикташ" (Турция)"Гент" (Бельгия) - "Генк" (Бельгия)"Копенгаген" (Дания) - "Аякс" (Голландия)Первые матчи 1/8 финала пройдут 9 марта, ответные 16 марта.