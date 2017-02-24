"Краснодар" и "Ростов" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
В Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА, которая определила судьбу двух российских клубов.
Жеребьевка была открытой - без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации.
В число счастливчиков сумели пробиться два российских клуба – "Краснодар" и "Ростов". Жребий определил в соперники "быкам" обидчика донецкого "Шахтера" - "Сельту", а "желто-синие" поборются за выход в четвертьфинал с одним из главных фаворитов турнира - "Манчестер Юнайтед".
Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
"Сельта" (Испания) - "Краснодар" (Россия)
АПОЕЛ (Кипр) - "Андерлехт" (Бельгия)
"Шальке" (Германия) - "Боруссия" М (Германия)
"Лион" (Франция) - "Рома" (Италия)
"Ростов" (Россия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Олимпиакос" (Греция) - "Бешикташ" (Турция)
"Гент" (Бельгия) - "Генк" (Бельгия)
"Копенгаген" (Дания) - "Аякс" (Голландия)
Первые матчи 1/8 финала пройдут 9 марта, ответные 16 марта.
Ближайшие матчи
Аякс - Хераклес онлайн 26.02.2017
Галатасарай - Бешикташ онлайн 27.02.2017
Норшелланн - Копенгаген онлайн 26.02.2017
24.02.2017, 07:33 0
24.02.2017, 07:08 12
24.02.2017, 04:57 0
24.02.2017, 02:52 0
24.02.2017, 00:54 3
АПОЕЛ (Кипр) - "Андерлехт" (Бельгия) проход АПОЕЛа
"Шальке" (Германия) - "Боруссия" М (Германия) проход Шальке
"Лион" (Франция) - "Рома" (Италия) проход Ромы
"Ростов" (Россия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) проход МЮ
"Олимпиакос" (Греция) - "Бешикташ" (Турция) проход Бешикташа
"Гент" (Бельгия) - "Генк" (Бельгия) проход Гента
"Копенгаген" (Дания) - "Аякс" (Голландия) проход Аякса