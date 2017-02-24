Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
"Ростов" и "Краснодар" узнают своих соперников в борьбе за второй по значимости трофей в европейском клубном футболе.
Жеребьевка будет открытой - без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации. Окончательно процедура будет подтверждена перед жеребьевкой.
В данный раунд соревнований сумели пройти российские "Ростов" и "Краснодар", которые одолели по сумме двух матчей пражскую "Спарту" и "Фенербахче" соответственно. А вот питерский "Зенит" завершил выступление в турнире, проиграв дуэль "Андерлехту".
Стоит отметить, что в 1/8 финала не будет представителей Украины. Накануне донецкий "Шахтер" вылетел из турнира, не сумев преодолеть в первом раунде плей-офф "Сельту".
Таким образом борьбу в турнире продолжат: АПОЭЛ (Кипр), "Аякс" (Голландия), "Бешикташ" (Турция), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Генк" (Бельгия), "Гент" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "Лион" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Рома" (Италия), "Сельта" (Испания), "Шальке-04" (Германия), "Ростов" (Россия) и "Краснодар" (Россия), "Андерлехт" (Бельгия).
Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта, а клубы, которые будут выбраны во время жеребьевки первыми, ответные матчи проведут дома.
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Wattie
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Наконец-то будет нормальная жеребьёвка: без сеянных/несеянных, без победителей групп, без 2 мест в группах, без рейтинга УЕФА, т.е. тупо "слепой" жребий. Тот же МЮ может получить условные Рому или Мёнхенгладбах, так и Краснодар или Ростов. Краснодар может получить спокойно Ростов, и это будет правильно, т.к. 1 российская команда выйдет минимум в четвертьфинал и закрепит за Россией 3 путёвки в Лигу Чемпионов.
Ближайшие матчи
Аякс - Хераклес онлайн 26.02.2017
Галатасарай - Бешикташ онлайн 27.02.2017
Норшелланн - Копенгаген онлайн 26.02.2017
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