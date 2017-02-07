Хватит! Почему Арсенал должен заменить Венгера на Аллегри

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса Goal.



Фото: Dynamo.kiev.ua

Журналист известного сайта об игре №1 Марк Дойл рассуждает на тему тренерского штаба лондонского "Арсенала" и необходимости изменений на этом мостике. Soccer365 публикует текст, оставляя за собой право на небольшие дополнения.Как известно, соглашение Арсена Венгера с "канонирами" рассчитано до лета текущего года. Возможно, французу вновь будет предложено продлить контракт, но он должен отойти в сторону, и тренер "Ювентуса" является идеальной заменой.Альберт Эйнштейн исходил из того, что определением безумия является "делание одного и того же самого снова и снова, при этом ожидая разный результат". Смотреть то же самое снова и снова, может быть столь же невыносимо. Спросите любого поклонника "Арсенала", который, будучи давним болельщиком команды уже чуть ли не сходит с ума, что такое отказ Арсена Венгера в контексте желания что-либо изменить в его знаменитой футбольной философии. Или передать бразды правления кому-то другому…В качестве одного из баннеров в игре с "Челси" в субботу был следующий: "Хватит, пора уходить". Сторонник "канониров", который держал плакат, был назван бывшим защитником "Манчестер Юнайтед" и экс-наставником "Валенсии" Гари Невиллом не иначе как "идиот", но отчаянным людям свойственны необдуманные поступки."Арсен Венгер не заслуживает этого", - заявил бывший защитник "Манчестер Юнайтед", фактически ставший "адвокатом" многолетнего французского тренера "Арсенала". "Очевидно, что болельщики "Арсенала" разочарованы, но упредить [поражение], принеся транспарант на стадион – это вздор и глупость".Венгер, в активе которого три титула победителя Премьер-лиги, действительно заслуживают лучшего, но, несомненно, более важный момент здесь в том, что "идиот" мог сделать свой плакат заранее, зная, что его команда вновь, в надцатый раз при этом наставнике, займется фактически самоуничтожением. На этот раз – на "Стэмфорд Бридж".Этим летом Арсен Венгер занимался поисками классного результативного нападающего и даже готов был пойти против своей философии и пригласить опытного и состоявшегося игрока, но, как это с ним часто бывает, не захотел переплачивать, когда ценник на Гонсало Игуаина поднял "Ювентус". Оливье Жиру, было похоже, разочаровал Венгера, раз уж постоянно возникают слухи о том, что он станет частью то одной, то другой сделки. Но поиски нападающего на нынешнем взорванном клубами из Манчестера рынке с учетом бережливости француза (и, видимо, стоящих за ним акционеров), кроме прочего, еще и привели к тому, что он, похоже, решил – Жиру не так уж и плох и свои 15 голов за сезон забивает! Вот только в играх, где Оливье был бы очень кстати, Венгер вновь идет наперекор своей же логике – в матче с тем же "Челси" французский форвард появился слишком поздно. И если бы это было первое такое решение…Как только заходит речь о трансферах, тут же налицо проявление того, что можно назвать разве что симптомом: и это, и то, нас, оказывается, не слишком интересует, потому что цены завышены. Аргентинца Гонсало Игуаина в 2013-м не берем, уругвайцем Луисом Суаресом интересуемся разве что для "просто так", с французом Александром Ляказеттом обламываемся уже сейчас, потому что больше тридцати миллионов платить "жаба давит", схожая история с Джеми Варди – дескать, не больно-то и хотелось. Ага, зато испанец Лукас Перес из "Карпат" и "Депортиво" непременно составит конкуренцию дотоле единственному и неповторимому Оливье Жиру, может быть, даже вытеснив его из основы! Ибо – дешево и сердито!Есть в истории с "Арсеналом" еще одна сторона – важная и решающая. Хозяева молча хлопают в ладоши и продолжают подсчитывать барыши. Три года назад руководство "Арсенала" попыталось убедить журналистов, что в клубе начинается новая эра – мол, с кредитами на строительство нового стадиона разобрались, пора и команду кардинально усилить. Ага, усилили… Вопросы типа "Может, Венгер уже не в состоянии перестроиться?", звучали не только перед стартом текущего сезона. Правда, вкупе и с такими: "А, может, акционеры только делают вид, что готовы серьезно потратиться без малейших гарантий?.." Очень возможно, что их все как раз устраивает. "Обделенной" в данном случае выступает только одна сторон – и это болельщики.Но вернемся к словам, которые появились на трибуне, и которые на самом деле несут в себе куда больше, чем набор букв. Нет более страшного обвинения для "Арсенала" Венгера. Фаны этого клуба уже видели эту игру раньше. Слишком много раз. Следовательно, они хотят увидеть изменения, начало эволюции, но печальная истина заключается в том, что у человека, который когда-то произвел революцию в английском футболе, вдохновителя самой сильной команды Премьер-лиги на определенном периоде, закончились идеи.Время не ждет. И Венгер в этом плане – не исключение, его время заканчивается. По данным источников Goal, Арсен по-прежнему может продлить соглашение с клубом на два года. Как сказал ранее экс-защитник "канониров" Мартин Киоун, такой поворот событий возможен, и в таком случае это будет последний контракт француза. Но при этом экс-игрок сборной Англии в интервью BT Sport также сказал и то, что "…я не уверен, что болельщики хорошо воспримут такой поворот событий…"Как минимум, хотят этого не все. Как и многие американцы, сейчас такие болельщики положением дел явно разочарованы и так отчаянно нуждаются в изменениях… Вместе с тем, бывает и так, что в таком случае будущее отдается в руки властолюбивому безумцу, и будет еще хуже…К счастью для "Арсенала", до этого, с высокой вероятностью, не дойдет, ведь есть хороший кандидат на "вакантное" место. Массимилиано Аллегри может уйти этим летом из "Ювентуса", и 49-летний наставник является идеальным тренером для "канониров".Аллегри – это, по большей части, спокойный, невозмутимый характер. Однако он не боится рисковать. Для нынешнего "Арсенала" его можно назвать прям каким-то "сумасшедшим".После того, как его команда проиграла "Фиорентине" со счетом 2:1 в этом месяце, Аллегри решил, что хватит, значит, хватит, и что это хорошее время для перемен."Ювентус" по-прежнему был во главе Серии А, и весьма благополучен в Лиге чемпионов, но он посчитал, что те игроки, которые есть у него под рукой, могут играть, в том числе, иначе. Так, для того чтобы встряхнуться, Аллегри решился на, как минимум, временное "упразднение" тактического построения 3-5-2, которое неплохо служило ему и его предшественнику Антонио Конте, и стал придерживаться довольно авантюрной схемы 4-2-3-1, начиная уже со следующей встречи, против "Лацио", дала свои плоды."Я не очень хороший теоретик," – признался Аллегри после идеальной победы над римлянами в Турине со счетом 2:0, "но при этом я постоянно и всегда продумываю разные, самые безумные идеи, и прорабатываю в голове варианты, как их можно опробовать на поле. Важно быть уверенным в том, что ты делаешь".В результате нетрудно предположить, что бывший тренер "Милана" как раз знает, что он делает: после приведенных выше изменений "Ювентус" выиграл четыре матча подряд во всех турнирах, пропустив всего один гол.Представления Аллегри о футболе состоят хотя бы из того, что в его понимании на поле должно быть больше атакующих игроков в стартовом составе. При этом об обороне он, безусловно, также не забывает, и в целом можно сказать, что ему удалось представить свою концепцию на основе как раз того, что в этом процессе отлично взаимодействуют "тылы" и передняя линия. В игре "старой синьоры" достигнута хорошая симметрия. В то время как "Ювентус" выиграл в Серии А третий матч подряд со всеми новообразованиями от Аллегри, "Арсенал" потерпел еще одно унизительное поражение от "Челси" в те же выходные.Аллегри любит говорить о том, что "тренер должен сделать так, чтобы ущерб от построения команды на игроках отображался максимально незначительно". Можно сделать вывод, что он переживает за свой коллектив. Когда он сменил Конте у руля "старой синьоры" в 2014-м году, он взялся тренировать команду, которая выиграла три подряд скудетто. На данный момент Аллегри сделал "Ювентус" лучше, о чем свидетельствует то, что под его руководством "зебры" боролись за победу в финале Лиги чемпионов в конце его первого сезона.Аллегри было сложно, но он на сделал "Ювентус" лучше. И он по-прежнему улучшает игру этого клуба. Венгер же, напротив, только вредит "Арсеналу" и приводит в бешенство болельщиков этого клуба.Он также знает это. Аллегри является очень проницательным человеком. Именно поэтому он тянет с подписанием нового контракта. Француз хочет увидеть, как закончится сезон, но текущая кампания в АПЛ уже пошла на второй год, и он должен признать, что он не является тем человеком, который в состоянии, что называется, "повернуть время вспять". Было бы грустно видеть его очередную кампанию, которая терпит бедствие, учитывая все, что он дал "Арсеналу" в частности, и английскому футболу в целом.Венгер должен сделать все правильно, как для своего клуба, так и для его сторонников, и отойти в сторону, чтобы позволить "Арсеналу" обратиться к кандидатуре Аллегри. В противном случае это будет новым витком безумия в его исполнении.