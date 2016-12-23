Правильный "Золотой мяч": кто должен стать лучшим футболистом мира на самом деле

Soccer365.ru не остается в стороне от главного спора уходящего и начала будущего года и предлагает оппонировать нам и вам, дорогие читатели.



Фото: Life.ru

Антуан Гризманн

Лионель Месси

Криштиану Роналду

Как стало известно еще в сентябре, международный футбольный орган, то бишь ФИФА, в дальнейшем будет определять имя лучшего из лучших в мире футбола по итогам года, который прошел как всегда незаметно, самостоятельно. Напомним, что с 2010-го по 2015-й год сия, несколько потускневшая в своем образе после деятельности некого господина Блаттера организация, занималась конкурсом по определению победителя и вручению "Золотого мяча". А это – индивидуальная награда, мощнейшее поощрение сильнейшему футболисту в мире игры №1, вместе с французским изданием, носящим имя France Football.За определение лучшего игрока голосование вели журналисты, наставники и капитаны всех национальных сборных, входящих в состав упомянутого ФИФА. Однако по причине не утихавших разговоров о том, что такое голосование является необъективным, руководство СМИ приняло решение вновь заниматься вручением ЗМ вновь самостоятельно – чтобы в голосовании принимали участие только журналисты.Конечно же, ФИФА в стороне от такого дела остаться также не мог и "проглотить" данный выпад не получилось. Международная организация будет проводить свою, отдельную от акул пера, церемонию по вручению теперь новой и не менее престижной, награды. Оная уже получила пафосное и громкое название "FIFA’s Best". Награждение будет проведено 9-го января в городе Цюрих, что в стране часов, сыров и надежных банков – Швейцарии. О нем, остающимся самым престижным индивидуальным призом для футболиста (и на то есть уйма причин), и ведется сия беседа.Как известно, победитель номинации от France Football по итогам 2016-го года уже назван. Golden ball, он же "Золотой мяч", он же еще и "Золотое яйцо" (да-да!) – в четвёртый раз в карьере вручен (вручено?..) прекрасно известному всем, кто читает эти строки не зря, португальцу Криштиану Роналду. Несколько слов о победителе, с вашего позволения.31-летний нападающий, дробь, атакующий хавбек (кому как нравится) сборной Португалии и мадридского "Реала", новоиспечённый чемпион Европы, а также в недалеком прошлом – Испании. В качестве игрока сборной – чемпион Европы (2016), второй призёр ЕВРО-2004, третий призёр ЕВРО-2012. Как клубный игрок – трехкратный победитель чемпионата мира среди клубов (2008 – МЮ, 2014, 2016 – "Реал"), трёхкратный победитель Лиги чемпионов (2008 – МЮ, 2014, 2016 – "Реал"), трёхкратный чемпион английской Премьер-лиги (2007, 2008, 2009 – МЮ), чемпион Испании (2012, разумеется, "Реал"). Обладатель Суперкубка Англии (2007), Испании (2012), УЕФА (2014, 2016). Кроме того, обладатель еще пары второстепенных трофеев типа Кубка лиги в Англии.Личных достижений у него чуть ли не впятеро больше. "Золотой мяч" по версии France Football (2008, и вот теперь еще один!), "Золотой мяч" по версии ФИФА (2013, 2014), четыре "Золотые бутсы", титулы лучшего футболиста мира по отдельным версиям ФИФА, FIFPro, World Soccer, Onze d`Or и другое. А еще добрая сотня разных наград, довешенных ему по разным номинациям всякими организациями и изданиями, и с полсотни разных игроцких и бомбардирских рекордов. И это только по нормальным "взрослым" составам, не говоря уж о всяких U-15, U-17, U-20…Стоп, о Роналду еще успеем, а пока самое время вернуться к тому, почему "FIFA’s Best" – "хорошо", а Golden ball, "Золотой мяч" или "Золотое яйцо" – не так чтобы очень. В данном случае важна, как минимум, матчасть.Не стоит забывать, что французское издание выбирает лучшего игрока только европейского континента, охватывая исключительно Старый Свет, а не весь мир. Вот и выходит, что Южная Америка, как и в былые годы, остается без внимания такого вроде бы "глобального" конкурса. А ведь есть еще набирающие мощь и популярность MLS и Суперлига Китая… Еще раз – по факту "наградной лист" ЗМ охватывает только один континент, что, с любым учетом гегемонии Европы в мире футбола, в корне неправильно.Есть и менее убийственные аргументы вроде, к примеру, не столь значимой, как ранее, авторитетности журнала как такового (только вдумайтесь – в редакции France Football работают всего десяток человек, тогда как в штате другого, находящегося в медийном "пуле" с FF L’Équipe – 250 людей!). Вот и выходит, что FF существует ("жизнью", с учетом ресурсов и количества работников, это по нынешним временам почти всеохватывающей глобализации и технического прогресса назвать трудно) по сути, только для того, чтобы раз в год "разжиться" на Ballon d’Or!Словом, выбор от ФИФА теперь, как ни крути, должен привлекать внимание куда большего числа сторонников "а этот был сильнее и лучше вон того, и я знаю почему!..". К слову, мы тоже знаем.Ранее ассоциация-управитель игры №1 определила тройку лучших игроков мира, между которыми и будет разыгран главный индивидуальный приз. Попробуем разобраться, кому, зачем и почему так, а не иначе. В формате "да" и "нет" для каждого выбранного ФИФА "лауреата".Не нужно кривить душой – для бывшего игрока "Реала", который "Сосьедад", сам факт попадания в тройку лучших – несомненный успех. Конечно же, это не означает, что Антуану самое время расслабиться и почивать на лаврах, но… Что же может "предложить" организаторам сего замечательного приза за мужество, отвагу и достижения на протяжении года в футболе этот, как оказалось, не очень удачливый нападающий?..В первую (а с учетом отсутствия значимых индивидуальных, клубных и сборных достижений, возможно, автоматически и в "последнюю") очередь, в пользу Гризманна не может не говорить уже тот факт, что он… не Роналду и не Месси! Да-да, столь простое, наивное и в чем-то даже глупое утверждение не может не нести в себе на самом деле весьма глубокий смысл. Заочный и вполне себе личный, с точки зрения встреч и споров, в том числе, на общем для этого дела газоне, спор двух "динозавров" (да-да, ребята не молодеют!) и двух постоянно и, такое впечатление, всегда лучших, игроков в мире футбола, всем давно и порядком приелся. В такой ситуации появление мало-мальски внятной "альтернативы" рассматривается как лучик света в конце тоннеля, который может "осветить" и направить в новое русло как раз борьбу этих двух на благо всем…Мир футбола в частности и большого, профессионального спорта в целом, слабых не любит. Слабость же фактически равна поражению, при каких бы обстоятельствах и вкупе с какими бы "оправдательными" причинами такие неудачи не шли. В прошлом футбольном году (читай – сезоне 2015/16) Гризманн проиграл все, что можно. И не просто проиграл в финале со своими командами, а стал активнейшим "виновником" и "соучастником" произошедшего в финале Лиги чемпионов и чемпионата Европы! По сути, мсье Антуан мог бы подняться на одну ступень (именно "подняться", а не стать выше!) с двумя "гегемонами", королями, если бы приложил решающие усилия для побед своих команд… Но – тут нельзя не вспомнить фактически то, с чего этот, разговор об Антуане фактически и начинался. Ну нельзя назвать Гризманна игроком уровня Роналду и Месси, Месси и Роналду (кому как больше нравится), и все тут!Если для вас нападающий/атакующий полузащитник сборной Аргентины является лучшим игроком в игре №1 по умолчанию, всегда, в любой форме и с любыми результатами – не тратьте свое время и проходите мимо. Его "Барселона" обошла "Реал" понятно кого в чемпионате Испании. Последний, как известно, является, мягко говоря, не последним первенством в Старом Свете. (Более того, все трое, по факту – лучших игрока мира, представляют как раз Примеру, как бы сей факт не бесил поклонников АПЛ! Впрочем, это уже тема другого разговора…) Лионель Андрес был на высоте, и показал, что уровень футбола под кодовым словом "космос", несмотря на любые преграды и испытания, ему все еще присущ. Безотносительно того, присущ ли оной и его "вечному" конкуренту.Специфика такой индивидуальной награды, как ЗМ, давно и безнадежно для оппонентов такого подхода, предполагает необходимость непременно учитывать количество выигранных командами, за которых играет номинант, титулов. Кроме победы в Ла Лиге, Льву Андреевичу крыть козырные карты заклятого друга нечем. Как в Примере, так и в Лиге чемпионов, Месси уступил и в схватке за звание лучшего бомбардира. Никак не могла добавить вистов Могучему мышонку также история с отказом выступать, а также "триумфальным" возвращением в лавы двукратного чемпиона мира среди сборных команд. Более того, с учетом победы сборной Португалии на ЕВРО, так неудачно "подвернувшейся" под триумф "Европейских бразильцев", Месси в надцатую неудачу в финале с родной сборной "тыкать" будут до тех пор, пока он не явит с "альби-селесте" настолько громкий успех, который перекроет все предыдущие неудачи.По сути, чтобы найти "минусы" в выступлении бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" на протяжении прошлого года, изобретательность включать не нужно. Знамо дело – если ты такой хороший, лучший-прелучший, что ж ты, родимый, столь блекло (в сравнении с собой же "привычным") выступил на ЕВРО, да и в Примере еще до лучшего "снайпера" не дотянул?!.. И вообще, в финале континентального форума ты и на победу своих-то не повлиял, ведь ушел с поля еще в первом тайме!..На самом деле, такой, стиль обращения в стиле закоренелого, закадычного болельщика Месси и "антипоклонника" Криштиану, не случаен. Чтобы привести реальные (и "Реал" тут ни при чем) доводы в теме "пробелов" в выступлении Роналду в текущем году не "вообще", а в сравнении с конкурентами (ибо вечна истина – все, как известно, познается в сравнении, и только в нем), нужно сильно постараться.Триумф в двух главных турнирах года с немалой, пожалуй, как раз таки "львиной", долей влияния именно на такой исход – и этим все сказано.Вряд ли многие помнят теперь, но на старте еще отбора к ЕВРО-2016 "Мореплавателей" тянул как раз Криштиану Роналду. На его счету 5 голов, и кроме него в тех трех победных матчах (оба с Арменией и выездной с Данией) никто в команде не забивал.Как оказалось (ожидание – одно, реальность – другое), Криштиану и есть главный козырь сборной Португалии в любом его состоянии уже в финальной стадии турнира. Да, в большинстве своем не феерил, но – не просто вел команду за собой, а был на поле Лидером всегда и при любом текущем результате матча.Победа в самом престижном европейском клубном соревновании в одном флаконе со званием лучшего бомбардира стала "прелюдией" к пока главному титулу Роналду в его жизни, потому как выстраданному и долгожданному. Или вы верите, что Португалия непременно "наштампует" еще одну-вторую викторию в финале ЧЕ-ЧМ с Криштиану в составе?!..В случае с Роналду "за" и "против" мы местами поменяли. Что в пользу "нет" в последнем ряду писать-то, раз "да" аж хлыщет со всех сторон! Это был его год, подкрепленный не личными симпатиями и предпочтениями, а упрямой статистикой и мистером Успехом, который на этот раз "передом" повернулся полноценно именно к нему.