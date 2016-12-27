Саутгемптон - Тоттенхэм: превью

Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 18-го тура английской Премьер-лиги.



Турнирное положение



Новости команд

Саутгемптон

Тоттенхэм



Ключевые игроки

Фрейзер Форстер

Деле Алли

Ориентировочные составы

1 Форстер 38 Маккуин 17 ван Дийк 6 Фонте 15 Мартина 16 Уорд-Прауз 14 Ромеу 23 Хёйбьерг 19 Буфаль 11 Тадич 9 Родригес 1 Льорис 2 Уокер 5 Вертонген 27 Виммер 3 Роуз 12 Ваньяма 19 Дембеле 23 Эриксен 20 Алли 7 Хынмин 10 Кейн

Слова перед матчем

Льорис является очень важным игроком для "Тоттенхэма" потому, что он совершает сэйвы и спасает команду в каждом матче. Он является самым важным игроком для "Шпор", при этом обладает прекрасным характером, высоким уровнем мастерства и является хорошим капитаном.

Он был моим подопечным в "Лионе", и я отдал ему капитанскую повязку, хотя он был молод, но всегда был важным игроком. Для "Тоттенхэма" было крайне важно сохранить Льориса, предложив ему новый контракт.

Я сделал его капитаном потому, что он служил примером как на поле, так и за его пределами. Он всегда понимает ситуацию, поэтому для тренера очень хорошо иметь в составе такого игрока, как Льорис. Он говорит много правильных слов.

До перехода в "Лион" Льорис играл в "Ницце" и когда он приехал в "Лион", то в один момент показал то, как умеет работать с мячом. Он работал над навесами в штрафную и короткими пасами, а также демонстрировал хороший контроль мяча.

тренер Саутгемптона

Прогноз и ставки

28.12.2016 11:45

"Саутгемптон" вылетев из Лиги Европы принялся стабильно набирать очки в чемпионате Англии, переиграл "Мидлсбро" 1:0 и "Борнмут" 3:1, а также поделил очки со "Сток Сити" 0:0. Благодаря таким результатам "святые" поднялись уже на 7 место, продолжая оставаться одной из лучших команд в Англии по игре в обороне. Клод Пюэль похоже закончил строительство своей команды и продолжит в дальнейшем стабильно набирать очки.



"Тоттенхэм" в нынешнем сезоне намерен минимум повторить свой прошлогодний результат и попасть в Лигу Чемпионов. Слабое место нынешних "шпор" игра на выезде, где команда не может победить в 8 матчах подряд с 27 сентября, если лондонцам удастся наладить игру в гостях, то и о чемпионстве можно не забывать.



"Тоттенхэм" удачно играет против "Саутгемптона" на протяжении последних лет, но учитывая неудачи в гостях команды Поччетино, плюс сильную игру "святых" в последних турах, думаю, что максимум лондонцев в этой встрече ничья, против которой не будут и хозяева.

Прогноз: 1-1

ТМ2,5 1.76

Закрывать программу 18 тура английской Премьер-лиги будет встреча 28 декабря в Саутгемптоне на стадионе "Сент-Мэри". "Саутгемптон" Клода Пюэля примет в гости "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино.Предстоящая встреча станет 118 матчем между "святыми" и "шпорами" в истории. Историческое превосходство в этой паре на стороне "шпор" одержавших 51 победу, при 29 ничьих и 37 победах "Саутгемптона". По разнице мячей также впереди лондонцы, они отличились 202 точными ударами, против 146 у "святых"."Саутгемптон" к 18 туру подходит с серией из трёх матчей без поражений, взобравшись на 8 место в турнирной таблице с 24 очками и скромной разницей мячей 17-16. Оборона у команды Пюэля надёжна, а вот атаке не хватает мощи и результативности. Что касается матчей при родной публике, то дома "святые" не любят проигрывать в 8 встречах набрав 15 очков и потерпев только 1 поражение, выиграв два последних домашних матча у "Эвертона" и "Мидлсбро" с одинаковым и любимым для себя счётом 1:0."Тоттенхэм" удачно провёл два последних матча одержав две домашние победы над "Халл Сити" 3:0 и "Бернли" 2:1. Эти виктории позволили лондонцам не пропустить вперёд себя "Манчестер Юнайтед" и с 33 очками при разнице мячей 29-12 оставаться на 5 месте в Премьер-лиге. Проблемой для команды Маурисио Почеттино является игра на выезде, в 8 встречах набрано всего 10 очков при разнице мячей 10-7, причём оба своих поражения в чемпионате "шпоры" потерпели в двух последних выездных встречах 1:2 от "Челси" и 0:1 от "Манчестер Юнайтед".Последние несколько дней практически все новости "Саутгемптона" связаны с голландским защитником команды Виржилом ван Дийком за которым охотятся несколько больших клубов Европы, а "Манчестер Сити" предлагает "святым" 60 миллионов евро за него, в то время как сам клуб хочет получить за голландца 70 миллионов евровалюты. Других стоящих новостей из стана команды Клода Пюэля на этой неделе не было.Из стана "Тоттенхэма" на этой неделе приходят хорошие новости команда продлила двух своих вратарей. Мишел Ворм поставил подпись под новым соглашением действующим до лета 2018 года. Плюс закончилась эпопея с продлением контракта с лидером и капитаном "шпор" Уго Льорисом, новый контракт француза будет действовать до 2022 года. Голкиперы присоединились к компании Яна Вертонгена, Харри Кейна, Кристиана Эриксена, Эрика Дайера, Дэнни Роуза, Деле Алли и Кайла Уокера, продливших свои соглашения с игроками в последние несколько месяцев. Конец года и время подводить итоги, The Telegraph включил Уго Льориса, Тоби Альдервейрельда и Данни Роуза в свою символическую сборную АПЛ 2016 года, что конечно приятно и для игроков и для всех болельщиков команды. Ну и не обошли "шпор" и трансферные слухи, в состав "Тоттенхэма" сватают вингера "Кристал Пэлас" Вилфрида Заа, а вот на выход отправляют корейца Сон Хонмына на которого положил глаз "ПСЖ"."Саутгемптон" мало пропускает и в этом не малая роль 28-летнего вратаря Фрейзера Форстера проводящего третий сезон в составе "святых" и ставшего основным игроком команды в этом сезоне. Форстер провёл все матчи команды от звонка до звонка и в этом году провёл даже три матча в составе сборной Англии. Фрейзер умело руководит обороной команды, ну и на линии ворот всегда готов выручить партнёров при необходимости. От его игры в матче в среду будет многое зависеть если Форстер будет на высоте то это придаст сил и уверенности и полевым игрокам "святых".20-летний полузащитник Деле Алли без раскачки ворвался в основу "шпор" в прошлом сезоне и за год стал игроком национальной сборной Англии. В нынешнем сезоне Алли продолжает прогрессировать являясь неотъемлемой частью "Тоттенхэма", сыграв в 16 матчах этого чемпионата и записав на свой счёт уже 4 точных удара. Деле мотор "шпор" несмотря на возраст он не боится брать игру на себя, играя не погодам зрело, британец может и завершить атаку и отдать нацеленную передачу партнёру на любое расстояние. Гол в прошлом матче с "Бернли" должен придать сил Деле Алли и в предстоящей встрече он бесспорно будет среди лучших на поле.Перед домашней игрой наставник "Саутгемптона" Клод Пюэль не может расчитывать на целую группу игроков: Чарли Остин, Йорди Класи, Жереми Пье, Джейк Хескет,Мэтт Таргетт и Алекс МакКарти.Наставник "шпор" Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать в предстоящей игре Венсана Янссена, Эрика Ламелу а также Тоби Алдервейрелда.Обе команды здорово играют в обороне в этом сезоне, поэтому не думаю что в предстоящей встрече будет забито много голов, и ставка на низовой тотал выглядит играющей в этой встрече.