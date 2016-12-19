Бундеслига: прогноз на 16-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 16-го тура чемпионата Германии сезона 2016/17.



Фото: bild.de

20.12.2016 14:00

"Боруссия" Д в прошлом туре не смогла прервать беспроигрышную серию "Хоффенхайма", в меньшинстве додержав ничейный результат. Команда Томаса Тухеля перед заключительным матчем 2016 года имеет дефицит в 10 очков от дуэта лидеров Бундеслиги. Это много. "Шмели" никак не могут выдать серию из нескольких побед подряд, поэтому им не удается занять даже третью строчку. Впереди у Дортмунда домашний матч против "Аугсбурга". На своем поле "Боруссия" Д не проигрывает на протяжении 29 встреч, так что успешный матч во вторник может стать юбилейным. Гости на прошлой неделе расстались с главным тренером, и Мануэль Баум выиграл свою первую встречу на новом посту. Пока неизвестно, оставят ли его на второй круг. "Фуггеры" перед заключительной игрой идут во второй половине турнирной таблицы, при этом за последние шесть туров они проиграли всего один раз и от зоны вылета находятся на почтительном отдалении. Угрозы вылета нет, поэтому зимой необходимо все взвесить и принять верное решение.

Прогноз: 2-0

20.12.2016 14:00

Оба клуба позиционируют себя как потенциальные участники Лиги чемпионов от Германии, однако первая часть сезона с этим утверждением полностью расходится. "Вольфсбург" и "Боруссия" М располагаются ближе к подвалу, и ждут зимний перерыв. Для наставников предстоящая игра будет крайне важна, ведь от её исхода зависит дальнейшая судьба. Андре Шуберт и Валерьен Исмаэль не могут быть уверенными в своем будущем, поэтому им необходимо выигрывать, чтобы поехать на зимние сборы. Поражение лишь ускорит процесс поиска нового тренера. "Боруссия" М набирает большинство очков на домашнем стадионе. Казалось, вот он шанс на победу, но "волки" в первой части сезона на выезде смотрятся неплохо. Две из трех побед были одержаны на чужих полях. Для Юлиана Дракслера эта игра может стать последней в футболке "Вольфсбурга". Полузащитник напоследок должен сделать хоть что-то хорошее для своей команды.

Прогноз: 1-1

20.12.2016 14:00

Перед прошлым туром мы писали, что "Шальке" остался без нападающих. Так вот, теперь из обоймы Маркуса Вайнцирля начинают пропадать даже игроки моложеной команды, которых подтянули к основе. Атаковать опять придется Максу Майеру и Евгению Коноплянке. Прямо скажем, арсенал не велик. Из-за этого "кобальтовые" не смогли накатить на финиш, набрав всего один балл за последние три тура. В лучшем случае они закончат первую часть сезона на восьмой строчке с достаточно большим отставанием от Лиги чемпионов. Гельзенкирхену предстоит выезд в гости к "Гамбургу", который после поражения от "Майнца" опять упал в зону вылета. "Динозавры" не смогли набрать очки в пятой игре подряд, зато теперь стабильно забивают. А с учетом проблем "Шальке" в атаке это должно становиться их козырем. Кстати, эта игра станет 150-й между "Гамбургом" и "Шальке". Кто откажется от победы в такую дату? Команды на поле в Гамбурге чередуют победы, а так как последний раз выиграли "кнаппен", то сейчас настал черед "красноштанников".

Прогноз: 2-1

20.12.2016 14:00

В прошлом туре "Айнтрахт" имел хорошую возможность выйти на третье место, но проиграл "Вольфсбургу" на его поле. Та победа стала для "волков" первой на своем поле, так что парни Нико Ковача отлично подсобили соперникам. Итого "орлы" за последние три тура смогли набрать два очка, и если команда не сможет выиграть на своем поле в заключительной игре года, то концовка первого круга получится смазанной. "Айнтрахту" предстоит играть против "Майнца", который смог прервать серию из трех поражений подряд, победив "Гамбургу". Самое интересное, что "карнавальщики" обыгрывают команды лишь из подвала, а что касается группы лидеров, то здесь ровно ноль побед. Для хозяев это отличная новость, дело осталось за малым. В игре с "Майнцем" можно поправить свою результативность, ведь гости пропустили больше всех из первых 13-ти клубов: 27 мячей за 15 встреч.

Прогноз: 2-0

21.12.2016 14:00

Главный матч не просто тура, а всего первого круга. Два лидера чемпионата – "Бавария" и "РБ Лейпциг". За 15 матчей соперники набрали по 36 очков, проиграв по одной встрече. Впервые за долгое время "Бавария" имеет реального конкурента в борьбе за титул, который вынудил несколько туров находиться Мюнхен в роли догоняющего. "РБ Лейпциг" до сих пор не может поверить в свою прыть, всеми силами отнекиваясь от статуса команды, которая будет вести борьбу за чемпионство и всерьез теснить рекордмайстера. Кто-то может сказать, что "быки" стелют солому, но всего за несколько месяцев проделать путь от дебютанта до лидера чемпионата – не каждый выдержит удар славы. И не стоит забывать, что возрастных футболистов в составе Ральфа Хазенхюттля не так много и опыта подобных игр у них нет. А "Баварию" и Карло Анчелотти удивить нельзя. При всех проблемах Мюнхена, у них всегда будет характер, позволяющий дожимать кого угодно когда это потребуется. И здесь все проблемы в обороне или атаке отойдут на второй план.

Прогноз: 2-1

21.12.2016 14:00

Берлинскому клубу снова не хватило сил на концовку. Пал Дардаи заложник скудного ресурса своей команды, поэтому вынужден делать ставку на начало и середину пути, чтобы обеспечить себе необходимый запас. Сейчас в пассиве "Старой Дамы" два поражения подряд, но обогнать Берлин в турнирной таблице никто не смог, "Хоффенхайм" только поравнялся. Закончить первую часть сезона надо на мажорной ноте, ведь в соперниках у хозяев "Дармштадт" – худший клуб Бундеслиги. "Лилии", ожидаемо, проиграли на своем поле "Баварии", поэтому даже в случае выездной победы завершать первую часть сезона среди аутсайдеров. К тому же гости не забивают: всего 11 точных ударов за 15 матчей – это очень мало. Не стоит забывать, "Герта" выиграла 6 из 7 домашних встреч. Наставник берлинцев должен напомнить, что в прошлом сезоне его команда проиграла "лилиям" на своем поле, поэтому необходимо, наконец, обыграть "Дармштадт" перед своими зрителями.

Прогноз: 1-0

21.12.2016 14:00

Принципиальный матч двух команд. Все зависимости от исхода матча "Кёльн" закончит год впереди "Байера", что в последнее время случалось не так часто. "Козлы" долгое время шли среди команд, которые преследовали "Баварию" и "РБ Лейпциг", но за четыре последних тура смогли только три раза сыграть вничью. Они сейчас замыкают зону еврокубков и сохраняют хорошие шансы на третье место только по причине общей расхлябанности, ведь оппоненты отказываются выигрывать. Для "Байера" это хорошая новость, и будь Леверкузен крепче психологически, то давно бы догнал эту пятерку. А так в случае победы "аспириноваые" подберутся к "Кёльну" на расстояние одного шага, но для Лиги чемпионов этого пока недостаточно. После возвращения в элиту "Кёльн" дома еще ни разу не обыграл "Байер", да и в прошлые сезоны он изредка набрали очки, а о забитых голах и вести речь стыдно – зрители видели их по праздникам. Сможет ли "Байер" выиграть дерби?

Прогноз: 1-1

21.12.2016 14:00

Майк Вальпургис возвращает "Ингольштадт" к жизни: 10 очков в пяти матчах и планомерный выход из зоны вылета. В двух последних матчах "шанцеры" на заказ обыграли "РБ Лейпциг" и "Байер" – две не самые слабые команды Бундеслиги. Так что соперник в лице "Фрайбурга" вряд ли напугает хозяев. Кристиан Штрайх проделывает отличную работу, подбирая все, что роняют больше команды. Так в прошлой игре "брайсгау" увезли очки из Гельзенкирхена. Уже на протяжении трех туров "Фрайбург" не может никто обыграть, и это лучшая серия команды в нынешнем сезоне. И все-таки с выездами у клуба проблемы – всего одна победа за восемь встреч. А дома при новом тренере "шанцеры" пока никому не уступали. Если "Ингольштадт" сможет выиграть, то совершенно точно не закончит 2016 год в зоне вылета, а при хорошем раскладе покинет место переходных матчей.

Прогноз: 1-1

21.12.2016 14:00

Ну что, нам осталось узнать ответ на последний вопрос – сможет ли "Хоффехайм" закончить первую часть чемпионата без поражений. Пока "селяне" имеют серию из 15 игр без поражений, и заключительную игру будут проводить на домашнем поле. В соперниках "Вердер", где думают о делах более приземлённых. Задача Бремена на вторую часть чемпионата проста – не допустить борьбы за выживание, максимально от нее дистанцироваться. Александер Нури смог выдать серию из четырех игр без поражений и зимой готовить футболистов ко второй части чемпионата будет он. В крепости позиций Юлиана Нагельсманна мы не сомневаемся, однако наставнику надо теперь думать как играть без Себастьяна Руди и Никласа Зюле. Оба футболиста летом должны пополнить состав "Баварии". Эта новость стала не самым приятным сюрпризом для болельщиков "Хоффехнайма" перед Рождеством. Скрасить ее может только победа над "Вердером", но "селяне" в рамках чемпионата Германии только 1 раз из 16 смогли обыграть "музыкантов".

Прогноз: 2-1