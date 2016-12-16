Фулхэм – Дерби Каунти: превью

Soccer365.ru делится своими ожиданиями от матча 22-го тура Чемпионшипа

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Фулхэм

Дерби Каунти

Ключевые игроки

Стефан Юхансен

Томас Инс

Ориентировочные составы

27 Button 3 Malone 15 Madl 26 Калас 2 Fredericks 6 McDonald 14 Юхансен 11 Айите 10 Кэрни 24 Алуко 9 Смит 1 Карсон 12 Бейрд 6 Кио 16 Пирс 29 Ульссон 15 Джонсон 18 Баттерфилд 19 Хьюз 10 Инс 24 Вайман 11 Бент

Слова перед матчем

Это будет большим испытанием для нас, потому что "Фулхэм" очень хорошая команда, и особенно в домашних играх. Это будет отличная возможность и вызов для меня, так как "Фулхэм" одна из команд, которые претендуют на плей-офф в этом сезоне. Они забили много голов и являются атакующей стороной. Мы должны заботиться о мяче и защищаться, нам нужно контролировать мяч внизу. Мы должны стараться использовать свои моменты на контратаках, это хорошая возможность для нас забить. Я видел их игру против "Ротерхэма", с такой игрой они могут выбраться в лидеры. Также я сделал выводы и знаю, что мы сможем им противопоставить.

Главный тренер Дерби Каунти

Выезд к "Фулхэму" это всегда тяжело, это еще один из трудных матчей на нашем пути. Они действительно проводят очень хороший сезон. Если мы сможем навязать им свою игру, и не допустим ошибок, то можем рассчитывать и на положительный результат. Нам будут помогать наши болельщики, которые нас любят и поддерживают, в таких матчах поддержка значит многое. Мы постараемся их не разочаровать.

Нападающий Дерби Каунти

Прогноз и ставки

17.12.2016 10:00

Сейчас есть такое ощущение, что победная серия "Дерби" должна прерваться. Первым звоночком стала их очень неуверенная игра в прошлом матче против "КПР", который значительно уступает нынешнему "Фулхэму". "Баранов" спасло просто чудо по имени Томас Инс, который единственным выпадом умножил на ноль все потуги "рейнджеров".



"Фулхэм" тоже находится в отличной форме, но порой валяет дурака и теряет очки на ровном месте. Такая неприятная особенность не позволяет им подняться гораздо выше, на те места, на которые "дачники" претендуют. "Дачники" невероятно хороши в атаке, у них одна из самых высоких результативностей в лиге, они чаще всех бьют по воротам, больше всех контролируют мяч и в отличии от многих своих соперников не заточены под одного игрока, без которого все это пропадает.



"Бараны" же полная противоположность своему сопернику и выделяются, в первую очередь, лучшей в лиге обороной. Уже пять матчей подряд они не пропускают, просто невероятный показатель. "Дерби" обладает очень сильной и хорошо укомплектованной обоймой игроков, но даже им будет трудно безболезненно перенести такие кадровые потери, какие они имеют сейчас. Мне кажется, что в этом матче прервутся обе серии "баранов" и победная и "сухая", если "дачники" продолжат действовать в своем стиле, то от такого упорства может треснуть по швам даже самая крепкая оборона.

Прогноз: 2-1

Обе забьют 1.69

Фора1 0 1.68

"Дачники" стали довольно частым гостем в наших превью на центральный матч. Тому есть несколько причин. Первая – отличная игра самого "Фулхэма", который продолжает находиться в числе претендентов на высокие места. А вторая – серия очень сложных матчей, которая досталась "дачникам" на рубеже старого и нового годов."Дерби" как раз один из таких серьезных соперников. Их кризис остался позади и они снова в числе претендентов на титул. Сейчас "бараны" выглядят одной из сильнейших команд лиги, тем интереснее будет это противостояние двух команд, которые мечтают вернуться в АПЛ после долгого прозябания в Чемпионшипе."Дачники" все так же стабильно занимают десятую строчку в турнирной таблице, но отстают от идущего пятым "Дерби" лишь на три очка. По результатам команды нельзя сказать, что она находится в отличной форме, ведь только три победы в шести матчах это маловато. Но при этом она показывает отличнейшую игру. На данном этапе именно "Фулхэм" самая атакующая команда лиги."Дерби" совершили невероятный спурт, выиграв семь матчей подряд, а в пяти последних они еще и не пропускали. Такой результат позволил им покинуть нижнюю часть турнирной таблицы резко вырваться вперед. Отрыв от лидеров великоват, но еще не сыграна даже половина матчей, а это значит, что шанс занять призовое место еще присутствует.На эту игру "Фулхэм" лишился своего лучшего нападающего. Крис Мартин был арендован им из "Дерби" и согласно условию аренды не имеет права выступать против своей родной команды. Безусловно, это потеря, которая прибавит головной боли Славише Йокановичу. Как наиболее реальный вариант его замены выглядит Мэтт Смит. Альтернативным выходом выглядит отправка в нападение Алуко, на чье место сможет выйти Лукас Пиазон.Сами "бараны" стали главной новостью футбольных ноября и декабря в Чемпионшипе. Даже во время их завала на старте сезона никто не предполагал, что это затянется надолго, но столь яркое и быстрое возвращение в число топовых команд стало большой неожиданностью, наверное, даже для поклонников "Дерби". Работа Стива Макларена видна невооруженным взглядом, приняв эту команду в абсолютно разобранном состоянии, он смог вытащить её в первую шестерку. Это действительно достойно похвалы.В последних матчах Стефан стал главным действующим лицом в центральной зоне "Фулхэма". В четырех последних матчах на его счету три гола и две результативные передачи. Это отличный результат, если учесть, что в "Фулхэме" Стефан чаще всего выходит в опорной зоне. "Дачники" приобрели Стефана только этим летом, отдав за него "Селтику" 2.3 миллиона евро. Юхансен невероятно быстро не только влился в коллектив, но и освоился в новом для себя чемпионате. Он не по годам опытный игрок, который выступал и в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы, будучи полезным для шотландского гранда и там и там. Также Стефан основной игрок сборной Норвегии. Стефан не слишком атлетичный игрок, а потому старается выезжать на футбольном интеллекте, которым его одарила природа.Томас в одно время считался чуть ли не главным талантом английского футбола, но перестал прогрессировать и так и завис на уровне команд средней руки, чаще всего обитающих в недрах Чемпионшипа. В составе "Дерби" его карьера стала потихоньку оживать, было видно, что ему требуется грамотный тренер, который сможет огранить его талант. Сейчас под руководством Стива Макларена он демонстрирует свой лучший футбол за период выступлений в "Дерби", Томас способен в одиночку вытянуть трудно складывающийся матч, и такие примеры уже были. Он обладает хорошей техникой и скоростью, может сыграть на обоих флангах полузащиты и еще рядом положительных футбольных качеств. Сейчас Томас самый опасный футболист в составе "баранов".Состав "Дерби" понес очень большие потери во всех линиях кроме вратарской. Икечи Анья, Макс Лоу, Ник Блэкмен, Сайрес Кристи, Джордж Торн и Крейг Форсайт не могут выйти на поле. Некоторых из них можно заменить, но вряд ли замена будет равноценной. Их соперник не может рассчитывать только на Мартина, в остальном состав "дачников" вряд ли понесет какие-то изменения.Оптимальной ставкой здесь для меня выглядит "Обе забьют". В первую очередь это зависит от хозяев, которые очень хорошо атакуют и при этом безалаберные в обороне. "Бараны", скорее всего, не сумеют сохранить свою сухую серию.Здесь хозяева выглядят для меня фаворитом, если даже им не удастся победить, то должна сыграть другая ставка – "Фора1 0", в крайнем случае мы получим возврат, но, думаю, что "Фулхэм" не должен нас подвести.