Рома - Лион: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы, который пройдет в Риме.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Рома

Лион

Ключевые игроки

Александр Ляказетт

Эдин Джеко

Ориентировочные составы

1 Щенсный 2 Рюдигер 20 Фасио 44 Манолас 33 Эмерсон 6 Стротман 16 Де Росси 5 Паредес 4 Наингголан 9 Джеко 11 Салах 1 Лопес 13 Жалле 4 Маммана 5 Дьякаби 31 Рыбус 21 Гоналон 29 Тусар 11 Геззаль 8 Толиссо 28 Вальбуэна 10 Ляказетт

Слова перед матчем

Не думаю, что это в нашем стиле отойти в оборону и надеяться на сохранение своих ворот. Мы будем играть в тот футбол, которым нам ближе и который комфортен для нас. Отсиживаться у своих ворот мы не планируем. Нам нужно забивать голы, чтобы пройти дальше, поэтому мы за этим и приехали.

вратарь Монако

Прогноз и ставки

16.03.2017 16:05

Сам факт необходимости забивать минимум два мяча говорит о том, что "волки" будут идти вперед и с первых же минут защите "Лиона", которая не славится своей непроходимостью, придется очень сложно. Если команда Спаллетти сумеет забить быстрый гол, то гостям придется несладко, причем даже мяч от гостей не поменяет настрой римлян, которые достаточно регулярно забивали по 3-4 мяча в родных стенах. Напомним, что лишь в последнем домашнем сражении против "Наполи" пришлось принять первые потери очков на "Стадио Олимпико" в рамках Серии А. Сам факт недопустимости третьего подряд фиаско также погонит хозяев поля вперед.



В то же время не стоит забывать, что "Рома" дома пропустила в четырех из последних пяти поединков, что дает шанс "ткачам" на оформление гола, за которым может последовать и другой. Так как итальянцам придется раскрываться и уходить вперед, оголяя тылы. Ляказетт наверняка постарается наказать соперника в контратаке. Учитывая сложное положение на всех фронтах, именно в сражении с нестабильным гостевым "Лионом" команда Спаллетти может напомнить о своей силе. В текущем сезоне дома "Рома" уже провалилась однажды в еврокубках и второго подобного фиаско, как в матче с "Порту" (0:3), не допустит, поэтому не исключено, что получится добыть победу с необходимой разницей в два гола, которая пропустит в четвертьфинал римскую команду.

Прогноз: 3-1

Первый гол с 1-19 минуты 2.00

Рома забьет 1-й гол + П1 1,98

Как многие и предполагали первый поединок между "Лионом" и "Ромой" подарил приличное количество голов. Теперь "ткачам" на выезде после домашней победы со счетом 4:2 нужно в первую очередь думать об обороне, так как перестрелка может создать хаос в матче, а римляне в родных стенах играют достаточно успешно, по крайне мере в чемпионате Италии. Команда Спаллетти как раз из тех, которые могут сенсационно уступить и без вариантов завершить свое участие в Лиге Европы, а может просто снести соперника, чего "Лиону" впору опасаться. "Волки" проиграли три из минувших пяти сражений, а дома вряд ли уступят в трех матчах кряду, тем более что "Лион" в гостях не показывает выдающиеся итоги, победив всего лишь раз в минувших шести битвах.Надо сказать, что текущая ударная серия "Лиона" из семи матчей без поражений во многом связана с тем, что пять сражений прошли при поддержке своих трибун, где "ткачи" действительно вдохновлено играют и просто громят своих соперников. После победы над "Ромой" команда Бруно Женезио в родных стенах уничтожила "Тулузу", однако о борьбе за титул уже, наверное, думать не придется. "Лион" на 18 очков отстает от "Монако", причем перевес третьего места составляет также масштабные 13 баллов. Все это говорит о том, что ставки французского клуба на Лигу Европы, победа в которой дает путевку в Лигу чемпионов следующего сезона, как никогда высоки. Как мы уже отметили, выездные матчи - это не козырь "Лиона", который пропустил в последних семи гостевых встречах, правда, забил в шести, не сумев пробить лишь оборону "Сент-Этьена". О защите гости наверняка будут думать, так как не им положено задавать темп при таком раскладе после первого матча, но полностью отходить в оборону "Лион" явно не будет. Кстати, В Италии "ткачи" уже не первый раз. В 10 матчах против команд Серии А было выиграно четыре и в стольких же встречах пришлось зафиксировать поражение.В сложном положении оказалась "Рома", которая почти потеряла шансы на победу в чемпионате Италии, отставая от "Ювентуса" на восемь очков. В кубке Италии вряд ли есть большие шансы на отыгрыш двух мячей в сражении с "Лацио", а теперь нужно выкручиваться и из непростого положения в Лиге Европы. Тем не менее после трех поражений подряд в прошлом туре Серии А команда Спаллетти ожидаемо разобрала на части "Палермо". После поражения от "Наполи" и "Вильярреала" есть возможность воскреснуть и по полной программе проявить себя в нападении, которому почти не было равных на протяжении текущего чемпионата Италии. Можно сказать, что задача для римлян знакомая и комфортная - не нужно играть от обороны или пытаться сохранить результат, нужно делать то, что они умеют лучше всего, а именно идти вперед и забивать как можно больше мячей. Напомним, что "волки" на своем поле всего пять раз играли против французских команд и ни разу не уступили, хотя в трех встречах пришлось фиксировать мировой итог.По части ключевых исполнителей в "Лионе" все очень просто. Тут фактически нет других вариантов, кроме Александра Ляказетта, который в первой очной игре отметился голом, усложнивший задачу римлян, а также отдал передачу, когда "ткачам" удалось установить паритет. В текущем сезоне форвард записал на свой счет 28 голов, 22 из которых в чемпионате Франции. В Лиге Европы он отыграл три матча и отметился столькими же мячами, плюс отдал одну передачу. В минувших 10 встречах Ляказетт забил восемь голов, причем трижды отметился в прошедших трех гостевых поединках. Есть в команде и Фекир, который также способен выстрелить, но главная опасность будет исходить от Ляказетта.Так как римлянам нужно в любом случае забивать два гола, то Эдин Джеко в стороне явно не останется. В прошлом матче против "Палермо" босниец наконец-то прервал свою сухую серию из четырех матчей и забил гол. Это может помочь ему ощутить уверенность перед матчем с "Лионом", так как до черной серии он был на кураже и разрывал все редуты один за другим. На счету Джеко 20 голов в Серии А и восемь точных ударов в семи встречах Лиги Европы. Если он снова поймает кураж в родных стенах, то "ткачам" его уже будет не остановить.Наверняка Спаллетти выставит на матч боевой состав, хотя участие Бруно Переса пока под вопросом. После отбытия дисквалификации в редуты вернется Рудигер, что явно усилит защиту принимающей стороны. В обороне также сыграют Фасио и Манолас. Если не будет готов сыграть Перес, то вместо него с первых минут может выйти Паредес, а в средней линии также сыграют де Росси, Стротман и Эмерсон. В нападении стоит ждать появления Джеко, а под ним традиционно сыграют Салах и Наингголан, хотя на острие могут оказаться сразу двое - Джеко и Салах. На воротах станет Щенсны."Лиону" придется играть без Мемфиса Депая, который не заявлен на Лигу Европы, а ведь экс-игрок "МЮ" начал прибавлять и в прошлой встрече забил феноменальный гол с центра поля. Под вопросом участие Рафаэля, который пропустил игру с "Тулузой". В защите с первых минут могут выйти Жале, Дьякаби, Рыбус и Маммана. В опорной зоне сыграют Гоналон и Тусар, а в средней линии появятся Гезалль, Толиссо и Вальбуэна. На острие атак некому заменить Ляказетта, а в воротах снова станет Лопес.Вряд ли в этом матче стоит сильно мудрить над ставками. "Рома" в родных стенах хороша, и третьего подряд поражения не допустит. Вероятность победы достаточно велика, поэтому вполне можно заиграть победу римлян с форой (-1) за очень приличный коэффициент. "Лион" слишком мало проводил матчи на выезде в последнее время.Учитывая, что забивать хозяевам поля нужно много и желательно быстро, то ставка на ранний гол вполне оправданна. Также неплохо смотрится комбинированная ставка на то, что "Рома" забьет первой и победить в этой встрече.