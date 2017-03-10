Эредивизия: прогноз на 26-й тур

Soccer365.ru делится ожиданиями от поединков чемпионата Голландии. Анализируем двадцать шестой тур.

10.03.2017 14:00

Осечки от "Витесса" в прошлом туре ждали многие, но не многие могли подумать, что этой осечкой станет поражение. В игре со "Зволле" "жёлто-чёрные" допустили те же ошибки, что и в недавно проигранном поединке с "Виллемом II". Как итог, снова те же грабли, и снова с соперником, который в турнирной таблице находится намного ниже.



А вот "Спарта" на прошлой неделе совершила самый настоящий подвиг, да-да! Роттердамцы сделали всё для того, чтобы стать второй командой в "Эредивизи", сумевшей в этом сезоне обыграть "Фейеноорд" (1:0). Один удар в створ ворот - один гол. Учитесь, топ-клубы!



В этом сезоне игроки "Витесса" и "Спарты" уже несколько раз пересекались на поле, но стоит отметить, что ни одна из этих встреч не принесла "лордам" положительного результата - поражения 0:1 (первый круг) и 1:2 (кубок страны). Думаю, что и третье противостояние пройдёт в том же ключе - хозяева будут активнее и настойчивее, потому снова возьмут верх над соперником.

Прогноз: 1-0

11.03.2017 12:30

Наверное, в жизни "Ден Хаага" наступила та самая белая полоса, о которой футболисты так долго мечтали и которую теперь, судя по всему, изо всех сил постараются продлить. Две ничьи подряд после серии из шести проигрышей - это уже хоть что-то. Причём не стоит упускать тот факт, что в последних двух турах "цаплям" противостояли отличные, мастеровитые оппоненты. Теперь, правда, интересно, как же сейчас команда покажет себя с коллективом, который, например, уступает по уровню "Твенте", "Утрехту" и прочим.



Да, гости не так уж и сильны, но нельзя считать неймегенцев подарком в яркой упаковке. Эта команда по-своему неприятна и неудобна, что уже не раз доказывалось не только на бумаге. В первом круге, как мы помним, НЕК практически с закрытыми глазами разобрал "Ден Хааг", ограничившись в тот вечер всего тремя безответными голами. Чуть раньше, правда, команды встречались в 1/32 кубка, где в серии пенальти выиграли "цапли". В этот раз послематчевых ударов точно не будет, но и без них хозяева способны добиться успеха. К тому же, на стороне "жёлто-зелёных" будет не только огромное желание, но и толпа фанатов, гонящих игроков к победе. Однозначно, сейчас "Ден Хааг" как никогда близок к тому, чтобы в третьем туре подряд взять хоть какие-то очки.

Прогноз: 1-0

11.03.2017 13:45

Не прошло даже больше недели, как ПСВ вернул себе восьмиочковое отставание от "Фейеноорда". Во многом, конечно, это заслуга роттердамцев, но и не похвалить эйндховенцев, отказавшихся синхронно с остальными лидерами потерять очки, здесь нельзя. Тем более, заглянув в календарь "Фейеноорда", можно убедиться в том, что по-настоящему серьёзных соперников там ещё предостаточно, поэтому ребятам Филлипа Коку нужно быть во всеоружии до последнего момента. Надежда, как говорится, умирает последней.



То же, в принципе, касается и "орлов", которые надеются остаться в высшем дивизионе. Нынешнее турнирное положение клуба вынуждает коллектив только побеждать, но делать это, как оказывается, не так уж и просто. Ещё труднее это будет сделать в ближайшую субботу, в схватке с ПСВ. Чемпионы, находящиеся в прекрасной форме, приедут в гости исключительно за победой, и вряд ли кто-то осмелится им помешать.

Прогноз: 0-2

11.03.2017 13:45

В последнее время "гераклиды" не демонстрируют какой-то уверенной игры именно на своём поле, в домашних стенах. В новом году здесь пока добыто четыре пункта из двенадцати, но, будьте уверены, даже по поводу этих четырёх заработанных баллов к клубу и игрокам есть серьёзные вопросы. Определённо, игровые проблемы нужно решать, но "Хераклес", видимо, пока не знает как это сделать.



"Утрехт" же крепко вцепился в четвёртое место и, похоже, отдавать его никому не собирается. По крайней мере, в ближайшие два-три тура менять позицию клуб уж точно не намерен. Желательно, конечно, подтвердить это ещё и своей игрой, а лучше результатами.



Считаю, что сторонам вполне по силам обменяться голами. "Хераклес" не так уж и ужасен дома, а "Утрехт" практически идеален в гостях. Единственное, что стоит отметить - сейчас хозяева не в том состоянии, чтобы давать достойный отпор качественной команде Эрика тен Хага. Приезжие явно будут смотреться получше, поэтому что-то в свою копилку они точно должны положить.

Прогноз: 1-2

11.03.2017 14:45

Если Юрген Стреппел продолжит раздавать очки налево и направо, то с билетом в Лигу Европы ему можно будет окончательно попрощаться. Мы знаем "суперфризов" как хорошую домашнюю команду, но вот что касается игры в гостях, то здесь у "Херенвена" в последнее время большие проблемы. Именно эти проблемы и сбили ребят с верного пути. Последний триумф на чужом поле парни праздновали ещё в декабре, после чего было четыре выезда за пределы родного города, однако все попытки были неудачными.



Выезд в Роттердам к "Эксельсиору" тоже простым не получится. Во-первых, как для аутсайдера, "красно-чёрные" очень хороши при домашних трибунах, а во-вторых, клуб испытывает дефицит турнирных баллов, чем вполне рискует начать следующий сезон в "Эрстедивизи". Не думаю, что именно к этому стремятся роттердамцы, потому дать бой "Херенвену" они просто обязаны.

Прогноз: 2-2

12.03.2017 07:30

В последних играх "Зволле" всё-таки очень-очень хорош, и каждый новый матч в 2017 году это только подтверждает. Парни Рона Янса играют с большим желанием и огоньком в глазах, поэтому неудивительно, что клуб начал приносить такие крупные плоды.



"Виллем II" является очень непростым оппонентом для абсолютно любой команды чемпионата, поэтому и "Зволле" в предстоящем туре придётся серьёзно попотеть для достижения положительного результата. В первом круге и одним, и другим тоже пришлось много поработать, но на табло тогда так и остались сухие 0:0. В этот раз, мне кажется, забитые мячи мы всё-таки увидим.

Прогноз: 1-1

12.03.2017 09:30

После возвращения чемпионата с зимних каникул "Гронинген" умудрился добыть всего одну победу в восьми турах. Это, между прочим, в два раза меньше, чем у "Роды", семнадцатой команды лиги. С другой стороны, "бело-зелёные" не так много проигрывают, поэтому и небольшую порцию похвалы они всё же заслуживают.



Для разряжения обстановки и поднятия командного духа "Гронингену" как можно скорее нужно брать три балла, тем более когда запланирован выезд в гости к жителю подвала турнирной таблицы. Естественно, сделать это будет трудно, но гости на это способны, и это самое главное. "Рода", конечно же, сделает ставку на свой автобус, но всего лишь один пропущенный гол заставит их менять свою тактику.

Прогноз: 0-3

12.03.2017 09:30

Игра "Фейеноорда" со "Спартой" обязана была вернуть первых с небес на землю, показав в клубе абсолютно всем, что чемпионство ещё не в руках и за него нужно бороться. Впереди у Джованни ван Бронкхорста очень трудный отрезок, но если команда на самом деле готова к золотым медалям, то она его пройдёт без особых проблем.



Первая остановка хозяев - АЗ. После перерыва алкмарцы выглядят не очень убедительно, о чём свидетельствует целый ряд проваленных поединков. Честно говоря, слабо верится в то, что команда, ничего не показавшая на своём поле, сумеет что-то противопоставить на сумасшедшем "Де Куйпе". Кстати, в нынешнем игровом году таких смельчаков и вовсе не было. Уверяю вас, и АЗ геройствовать не станет.

Прогноз: 2-0

12.03.2017 11:45

И снова тур чемпионата будет закрыт поединком столичного клуба. Наверное, этому поспособствовала выездная еврокубковая игра "Аякса", которая, как обычно, проводится посреди недели. К слову, из Дании амстердамцы привезли две новости. Хорошая: команда забила гол на чужой территории. Плохая: парни не только проиграли, но ещё и прервали свою одиннадцатиматчевую серию без поражений (во всех турнирах).



Что касается "Эредивизи", то в прошлый уик-энд полноценно воспользоваться ошибкой "Фейеноорда" у "Аякса" так и не получилось. Подобные подарки судьбы не будут в каждом туре, поэтому "аяксидам" желательно зарубить себе на носу - падать на финишной прямой нельзя.



Я абсолютно уверен в том, что амстердамцы жаждут реванша. В дуэли первого круга "Аякс" выглядел лучше и на голову сильнее, но победить, что интересно, в итоге удалось именно "Твенте". В тот вечер футболисты Боша играли симпатичнее, но было видно, что команде явно чего-то не хватает. Возможно, речь о везении, а возможно, о горячей домашней поддержке, которая в воскресенье коллективу точно будет обеспечена.

Прогноз: 1-0