Премьер-Лига: прогноз на 19-й тур

Первый тур подарил множество приятных эмоций любителям российского футбола. Ждем продолжения! Прогнозы на очередные матчи чемпионата России от Soccer365.ru

10.03.2017 11:00

Тульский "Арсенал" примет на своем поле "Урал" во встрече-открытии девятнадцатого тура чемпионата России. Старт 2017 года для команд получился разным. "Урал", пусть и в непростом матче, но одержал победу на своем стадионе над "Амкаром", а вот "Арсенал" по всем статьям уступил "Оренбургу".



"Урал" не феерил во встрече с "Амкаром", но показал характер, на морально-волевых переборов соперника. В гостях у "Арсенала" борьбы будет не меньше, а результата команда захочет добиться не меньшего.



Если "Арсенал" в ближайшее время не сделает выводов из собственного футбола и не изменит результаты, то у Тулы могут возникнуть проблемы.

Прогноз: 0-1

11.03.2017 03:30

Дебют Сергея Семака в чемпионате России получился более чем удачным. Переиграть "Терек" на его поле дорогого стоит. Теперь осталось показать собственным болельщикам, что этот результат не есть случайность.



"Крылья Советов" свою встречу "Локомотиву" в прошлом туре уступили. С разгромом. По первому тайму нельзя было предсказать, что матч завершится разгромом, но "Локо" перестроился в перерыве и вместе со своим новичком Ари добились уверенной победы.



У хозяев поля весьма неплохие шансы на победу в противостоянии. Букмекеры согласны с нашей точкой зрения, отдавая пусть небольшое, но преимущество команде Семака. Наш аккуратный прогноз - "Уфа" не проиграет.

Прогноз: 1-0

11.03.2017 06:00

Похоже, что до конца чемпионата России прогнозы на матчи "Томи" будут складываться лишь из одного - из попытки угадать, какое количество мячей пропустит команда. Единственное, на что стоит уповать команда - на недооценку со стороны соперника.



ЦСКА в прошлом туре мерялся силами с "Зенитом", и выяснил, что в данный момент силы равны. И страшно представить, что сделает ЦСКА во встрече с "Томью", если будет играть с полной выкладкой. "Ростов", например, в прошлом туре забил шесть. Поставим на то, что ЦСКА забьет не меньше 4-ех.

Прогноз: 4-0

11.03.2017 08:30

"Рубин" и "Оренбург" свои встречи предыдущего тура выиграли. "Рубин" в гостях был сильнее "Анжи", а "Оренбург" не оставил камня на камне от "Арсенала". "Рубин", несмотря на громкие имена и грандиозные планы, сумел додавить скромный "Анжи" только после того, как команда осталась в меньшинстве.



"Рубин" должен разгоняться. Если команда останется в нижней половине таблицы по итогам сезона, то команду могут вновь на капитальный ремонт.



Сомнительно, что в матче будет забито много голов. Поставим на минимальную победу хозяев.

Прогноз: 1-0

12.03.2017 04:30

"Амкар" - домашняя команда. В 2016 году команда показывала невероятный футбол на своем поле. Хочется верить, что и в наступившем году команда не забудет, как действовать на своем поле.



К сожалению, за перерыв команда претерпела некоторые изменения, в первую очередь в оборонительных линиях. Тем интереснее будет смотреть на то, как команда будет играть в матче с таким серьезным соперником, как "Зенит".



"Зенит" после ничейного результата с ЦСКА не может быть доволен собственным выступлением. Команда ехала за победой, а в итоге едва не отпустила "Спартак" от себя еще на несколько очков. Стоит благодарить "Краснодар", который не позволил этого сделать.



"Зениту" приедет за победой. Собственно, как и в большинстве случаев. "Амкару" придется прыгнуть выше головы, чтобы отстоять положительный результат.

Прогноз: 0-2

12.03.2017 09:30

"Спартак" продолжает идти вперед, несмотря на перерыв. Встреча с "Краснодаром" пусть и не закончилась так, как хотелось многотысячной торсиде болельщиков, но наглядно показала, что планы на чемпионство более, чем серьезные.



Битва в Краснодаре стала украшением стартового тура. Пожалуй, переплюнуть его смог лишь результат в Лиге чемпионов, но не будем об этом. "Спартак" выглядел просто отлично. "Краснодар" ничуть не хуже, но разговор сейчас не о нем.



"Спартак" в первых турах после новогодних каникул должен одержать несколько побед. Тогда настроение наберет свой максимум и заставит команду идти вперед до конца чемпионата. В данный момент все для чемпионства у "Спартака" есть.



И при всем уважении к "Анжи", но в данной форме соперника надеяться на очки крайне трудно.

Прогноз: 3-0

12.03.2017 12:00

"Ростов" на своем поле не боится ни "Баварию", ни "Манчестер Юнайтед". К матчу с "Тереком" команда успеет порадоваться положительному результату с грозным соперником, поправить здоровье и выйти для сотворения очередной сенсации.



В прошлом туре "Ростов" не оставил шансов "Томи", но в данный момент это не повод для гордости. А вот "Терек" на своем поле уступил. Поэтому отправится в "Ростов" за очками. Только шансов на их завоевание не много. Хозяева поля редко уступают на своем поле.

Прогноз: 1-0

13.03.2017 12:30

Главная встреча тура вынесена на понедельник. "Локомотив", который после Нового года вновь заявил об собственных амбициях, и приковал к себе внимание посредством возвращения в команду Дмитрий Лоськова и приобретение креативного исполнителя Ари. Да и первый тур после возобновления чемпионата дает надежду болельщика "железнодорожников".



"Краснодар" в прошлом туре бился на своем поле со "Спартаком". А в четверг прошел экзамен от "Сельты" в Лиге Европы УЕФА. По результатам можно сказать, что у "Краснодара" все в порядке. Если бы еще травмированные поправились, то футбол "Краснодара" запестрил бы новыми красками.



Трудно предсказать, чем закончится этот матч, поэтому обратим внимание на всезнающих букмекеров. Те, в свою очередь, пусть небольшое, но преимущество отдают в пользу хозяев. Мы же считаем, что у "Краснодара" весьма неплохие шансы, чтобы не уступить в этом матче. Тем более, кто, если не "быки" знают, как связать по рукам и ногам Ари?

Прогноз: 1-1