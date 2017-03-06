Фулхэм – Лидс Юнайтед: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 36-го игрового круга Чемпионшипа.

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Фулхэм

Лидс Юнайтед

Ключевые игроки

Том Кэрни

Крис Вуд

Ориентировочные составы

27 Button 30 Сесеньон 13 Рим 26 Калас 2 Fredericks 6 Дэвид Макдональд 14 Юхансен 10 Кэрни 7 Кебано 25 Мартин 24 Алуко 1 Грин 2 Ayling 5 Бартли 18 Янссон 28 Берарди 26 Бридкатт 14 О`Кейн 15 Даллас 19 Эрнандес 11 Дукара 9 Вуд

Слова перед матчем

Мы продолжаем двигаться к цели и впереди у нас две игры с наверное двумя лучшими командами турнира. Это настоящее испытание для нас. По результатам этих матчей мы поймем – где мы находимся на текущем этапе. Я не настолько романтичен. Я всегда хочу выиграть и всегда разочаровываюсь, если не удается взять три очка. В целом я удовлетворен текущим раскладом сил в борьбе за место в плей-офф. Есть небольшой разрыв между нами и командами первой шестерки и наша цель – до конца сезона этот разрыв ликвидировать. Мы находимся в той позиции, которая позволяет бороться за лучшие места.

Главный тренер Фулхэма

Прогнозы и ставки

07.03.2017 11:45

Три последних матча между этими командами завершились вничью с одинаковым счетом 1–1. Матч в первом круге был невероятно драматичным, "дачники" забили в свой гол в конце матча, но не смогли удержать преимущество, уже в добавленное время Крис Вуд счет сравнял. Тогда по игре дачники значительно превзошли гостей и вполне могли сетовать на потерю очков. Сейчас мы видим, что "Лидс" почти перестал действовать с позиции силы, особенно это касается выездных матчей. Тем не менее, это позволяет им стабильно набирать очки даже там, где их буквально возят по газону. Это не удивительно, ведь атаки "Лидса" хоть и малочисленны, но очень эффективны. Для того, чтобы забить гол команде Гарри Монка, в среднем, достаточно 2.45 ударов в створ и это наилучший результат в чемпионате.



"Крейвен Коттедж" страшное место для команд первой шестерки. Никто из них не ушел отсюда без пропущенного гола, "Рединг" и "Хаддерсфилд" были биты жестко биты со счетом 5–0. "Ньюкасл" и "Шеффилд" отделались легким испугом, но первые все же остались без очков. Только "Брайтон" смог здесь победить, но и им пришлось очень несладко. Выездной же "Лидс" это не самая лучшая команда. Из более-менее серьезных соперников, на выезде они смогли одолеть "Норвич" и "Шеффилд", но именно в тот период, когда эти команды были не в лучшей форме. Нельзя сказать, что этот поединок так уж однозначен, как выглядят букмекерские котировки, повозиться хозяевам придется изрядно, но положение обязывает их выложиться на все 200% и, я думаю, они это сделают.

Прогноз: 2-1

ТБ 2,5 1.81

Чем ближе к концу чемпионата, тем большую ценность приобретают очные матчи команд, сражающихся за выход в Премьер лигу. В последнее время лидеры теряют очки только в матчах с равными по силе командами, а значит, для "Фулхэма" в первую очередь, стоит надеяться на свои силы, если они хотят закончить сезон в первой шестерке.Если в двух прошлых турах проверку на мощность проходил "Ньюкасл", и прошел её на отлично, то сейчас такой проверке подвергнется "Фулхэм", которому в следующем туре играть против того же "Ньюкасла". И если они с честью пройдут это испытание, то явных претендентов на плей-офф будет не трое, а четверо."Дачники" продолжают отставать от заветного шестого места, на котором расположился "Шеффилд", на пять очков. Отставание от идущего четвертым "Лидса" составляет восемь очков, но при этом "дачники" имеют игру в запасе. Стоит отметить, что пять матчей без поражений подряд позволили им иметь зоне досягаемости уже три команды, в то время, как пару туров назад они могли навязать борьбу только "Шеффилду"."Лидс" оставил позади небольшую черную полосу и не проигрывал уже четыре матча. Это позволило им обойти "Рединг" и приблизиться к "Хаддерсфилду", от которого они отстают на одно очко ("терьеры" имеют матч в запасе). До второго места им не хватает семи очков, поэтому надеяться на прямое повышение в АПЛ им явно не стоит.У игроков "Фулхэма" в последние дни хватало поводов для радости. Не так давно проходила церемония вручения футбольных премий среди лондонских клубов London Football Awards 2017 и "дачники" были там неплохо отмечены. Славиша Йоканович и Соне Алуко были номинированы, а Том Кэрни был признан лучшим игроком Лондона в Футбольной лиге Британии. Кроме того, "Фулхэм" был отмечен в качестве организатора лучшего социального проекта года. Из интервью Йокановича и игроков можно сделать вывод, что команда сейчас находится в отличном состоянии, верит в свои силы и стремится добиться успеха.За день до ответственного матча с "Фулхэмом" отметил свой тридцать восьмой День Рождения главный тренер Лидса" Гарри Монк. Он один из самых молодых тренеров в Чемпионшипе и всего на один год старше самого старого из своих игроков, основного вратаря Роберта Грина. Теперь ему остается надеяться, что его подопечные преподнесут ему в подарок три очка, а не галстук, как это принято в Премьер лиге.Сейчас Том не только капитан "Фулхэма" но и лучший его игрок. Он находится в отличнейшей форме, в феврале он записал на свой счет пять голевых передач и два гола, будучи самым полезным игроком "дачников" на этом отрезке сезона. Пять последних матчей чемпионата, в которых Том находился, на поле его команда побеждала. Сейчас Кэрни официально признан лучшим игроком лондонских команд в лигах от Чемпионшипа и ниже. За ним открыли настоящую охоту "Ньюкасл" и некоторые клубы из Премьер лиги, но сам Том заверяет, что не хочет ничего менять, так как его все устраивает. Тем не менее, если "дачники" не пробьются в АПЛ, удержать своего лидера будет проблематично.Еще в прошлом сезоне было понятно, что этот талантливый нападающий наконец нашел свою команду. И если в первом сезоне ничего экстраординарного он не показал, то сейчас его результативность вызывает восхищение и зависть тех, в чьей команде нет такого забивалы. В прошлом туре, забив в ворота "Бирмингема", Крис вышел в лидеры бомбардирской гонки Чемпионшипа, с двадцатью двумя голами обойдя Дуайта Гэйла. Всего Крис причастен к двадцати четырем голам своей команды, а это почти половина от общего числа голов. Сейчас Крис находится в отличной форме, забив за февраль и начало марта пять голов и отдав одну результативную передачу. Страшно даже представить, где бы находился "Лидс" без бомбардирских талантов Вуда.Очень приятно, что к этому матчу команды подойдут в полной боевой готовности и почти без потерь. У "Фулхэма" отсутствуют только Лукас Пиазон, который выбыл на два месяца из-за перелома челюсти и Танос Пецос, который испытывает проблемы с икроножными мышцами. У "Лидса" тоже отсутствуют два человека Льюис Койл и Тайлер Дентон. Потери эти абсолютно восполняемые и на игру команды повлиять не должны.В семи своих последних выездных матчах "Лидс" забивал и пропускал, в пяти из них было пробито ТБ 2.5 и это очень хорошо увязывается с веселым и бесшабашным стилем "Фулхэма", который и сам любит атаковать и сопернику предоставляет такую возможность. Гостям не нужно много шансов, чтобы забить, здесь же они получат их в изрядном количестве.