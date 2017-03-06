Барселона – ПСЖ: превью
Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото: Soccer365.ru
Примечательно, что доселе ни одному клубу не удавалось квалифицироваться в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов после 0:4 в первом матче. Но всё когда-то происходит впервые. "Барселона" неоднократно доказывала, что в родных стенах способна испепелить любого оппонента, невзирая на его имя и регалии.
Новости команд
Барселона
Существуют такие команды, тренерский мостик которых напоминает электрический стул. "Барселона" – одна из них. Наставник каталонского клуба постоянно находится под прицелом критиков, готовых при любом удобном случае выпустить в него свои острые стрелы. Не стала исключением и история правления на "Камп Ноу" Луиса Энрике. К тому же в текущем сезоне поводов перемыть косточки нынешнему главнокомандующему сине-гранатовой армии в избытке. После фиаско в Париже 46-летний специалист не стал дожидаться решения боссов клуба и объявил о том, что летом покинет занимаемый пост. Под началом уроженца Хихона "Барселона" завоевала 8 престижных трофеев. Кроме того, по итогам 2015-го года Лучо был признан лучшим тренером мира.
После заявления Луиса Энрике о своём уходе градус обсуждения его возможного преемника подскочил до предела. Эрнесто Вальверде, Рональд Куман, Арсен Венгер, Лоран Блан, Маурисио Почеттино, Франк Де Бур, Массимилиано Аллегри, Хорхе Сампаоли – кого только не сватают испанские газетчики на вакантную должность. По сообщению "Diario Gol", лидер "Барселоны" – Лионель Месси – настоятельно рекомендует руководству клуба назначить новым тренером нынешнего наставника "Севильи". Зная, насколько весомо мнение 5-кратного обладателя "Золотого мяча" на "Камп Ноу", можно предположить, что теперь Сампаоли становится фаворитом в импровизированной борьбе вышеперечисленных специалистов. Кстати, Хорхе, что немаловажно, – соотечественник Лео.
На прошлой неделе стало известно, что скауты "Барселоны" положили глаз на хавбека "Саутгемптона" – Ориоля Ромеу. 25-летний испанец, являющийся, кстати, воспитанником каталонского клуба, рассматривается как альтернатива Серхио Бускетсу.
ПСЖ
На прошлой неделе парижане провели 2 поединка, победы в которых были добыты не без труда. В первый день весны ПСЖ переиграл "Ньор" (2:0), благодаря чему квалифицировался в четвертьфинал Кубка Франции, а спустя 3 дня в рамках национального первенства был бит "Нанси" (1:0). В обоих случаях забитым мячом отметился главный бомбардир столичного клуба – Эдинсон Кавани.
Во французских СМИ появилась информация о том, что хавбек ПСЖ – Рабио – не спешит подписывать новое трудовое соглашение с клубом. Под началом Унаи Эмери Адриен прописался в стартовом составе парижан, став одним из ключевых игроков команды. Ранее сообщалось, что виды на 21-летнего французского таланта имеют "Реал", "Тоттенхэм" и "Арсенал".
Ключевые игроки
Эдинсон Кавани
Кавани проводит фантастический сезон. Благодаря его голам, ПСЖ сражается сразу за 4 трофея. Если уругвайский форвард не сбавит обороты, то по окончании нынешнего сезона может стать лучшим снайпером Лиги чемпионов и Лиги 1. Две недели назад Эдинсон забил один из четырёх мячей в ворота "Барселоны". В среду Матадор постарается отличиться вновь.
Лионель Месси
Исход данного противостояния во многом зависит от Месси. Аргентинский волшебник неоднократно доказывал, что для него не существует ничего невозможного в футболе. Именно Лионель является главным человеком в раздевалке "Барселоны". В текущем розыгрыше Лиги чемпионов 5-кратный обладатель "Золотого мяча" забил 10 мячей. Ещё как минимум четырежды он намерен отличиться в отчётном поединке. Кстати, в нынешнем сезоне каталонский клуб 122 раза поражал ворота соперников, а Месси принял самое активное участие в 42% из этих голов.
Ориентировочные составы
Участие в рассматриваемом поединке точно не примут Алейкс Видаль и Гонсалу Гуэдеш: защитник "Барселоны" травмирован, тогда как нападающий ПСЖ не заявлен за парижан на Лигу чемпионов. Кроме того, под вопросом участие в матче Жереми Матьё, Тиагу Мотты, Адриена Рабио и героя битвы на "Парк де Пренс" – Анхеля Ди Марии.
1
тер Штеген
18
Альба
23
Юмтити
3
Пике
20
Роберто
5
Бускетс
8
Иньеста
4
Ракитич
11
Неймар
9
Суарес
10
Месси
1
Трапп
12
Мёнье
5
Маркиньос
2
Силва
20
Курзава
4
Крыховяк
6
Верратти
14
Матюйди
10
Пасторе
23
Дракслер
9
Кавани
Прогноз и ставки
08.03.2017 14:45
Каталонские "кудесники мяча" имеют богатейшую коллекцию трофеев, и вряд ли вылет из Лиги чемпионов для кого-то из них станет трагедией. Тем паче на фоне результата двухнедельной давности. Если же подопечным Луиса Энрике всё же удастся пройти дальше, то они в очередной раз каллиграфическим почерком впишут свои имена в историю мирового футбола. Таким образом, сражение на "Камп Ноу" для Лионеля Месси и компании – экзамен, к которому они в принципе готовы. Если латиноамериканское трио форвардов "Барселоны" сыграет так, как от них этого ждут, то от обороны ПСЖ останутся ошмётки. Парижане на внутренней арене редко сталкиваются с подобным натиском, поэтому, отличись каталонцы разок-другой в дебюте матча, питомцы Унаи Эмери могут поплыть. Беря во внимание всё вышеизложенное, рискнём предположить, что в Международный женский день мы станем свидетелями настоящего Чуда! Кстати, в двух последних поединках "Барселона" обыгрывала визави с разницей в 5 мячей.
|11.46
|X5.30
|27.10
|ТБ 2.51.35
|ТМ 2.53.22
|ОЗ да1.52
|ОЗ нет2.67
Прогноз: 4-0
Учитывая вышесказанное и перестраховавшись, поставим на то, что "Барселона" переиграет ПСЖ с разницей в более чем 2 мяча.
Показывать сверху
старыеновыепопулярныеОставить комментарий
ThierryHenry
#
Шикарный прогноз, не ожидал от соккера)
Эзиз Языев
#
это из за того что ты болешшик барса псж дальше идет
ThierryHenry
#
Спасибо, просветил меня, а то я не знал что я болельщик Барсы.
HardCore1502
#
Великолепный прогноз , автору огромное спасибо за труд , эта статья лишний раз внушает хоть какую-то надежду на проход Барсы ! Верим в Барселону до самого конца !
Djoker_95
#
тб3, или обе забьют вот это железная ставка!
Эзиз Языев
#
итб2 тб1 вот вам жб
ЗоЛоТоЙ_BoY
#
5-0 Barselona my verim tebya
Станислав Ковалев
#
1:1 полюбому
Старуха_Из_Турина
#
я с детства за псж!! вперед кавани!!!
Asterixxxx
#
Ф1(-3,5) тут
crazymurphdawg
#
ТМ 3,5. ПСЖ не унылая Сельта, которой можно 5 мячей отгружать
Канат Кауменов
#
П1 и обе забьют железобетон.
Ленямеси
#
Если ПСЖ сыграет как в первой игре,то пройдет дальше,если будет играть на удержание,то нет.
Данияр Жакупов
#
ПСЖ не сможет сыграть как в первой игре потому что во первых это Барселона не играла в первой игре а во вторых Барса дома и набрала обороты и не вижу повода и команды которая ее остановит.Да вы можете говорить что она играет и выигрывает тока в Ла Лиге и соперник не ее уровень,но я верю и знаю что Барса пройдет.Дома будет та Барса которую все хотят увидить
ТОП
#
лол, твоей Барсе ничего не светит, сними розовые очки
Валентин Покрасов
#
3,5 больше тотал.думаю пробьют.кэф 2
Frensis
#
Барселона - ПСЖ, 5:0 или 6:1. Если Анхель ди Мария не будет играть, ПСЖ точно не забьет ни одного мяча в этом матче. А так по любому победа Барсы в этом матче. Но для прохода Барсы без дополнительного времени и пенок надо 5:0 или 6:1. Барса вперед! История пишется сегодня!
Ближайшие матчи
Барселона - ПСЖ онлайн 08.03.2017
06.03.2017, 12:10 0
06.03.2017, 05:38 17
05.03.2017, 04:22 0
04.03.2017, 16:07 0
04.03.2017, 08:51 0