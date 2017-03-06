Барселона – ПСЖ: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.



Фото: Soccer365.ru

Новости команд

Барселона

ПСЖ

Ключевые игроки

Эдинсон Кавани

Лионель Месси

Ориентировочные составы

1 тер Штеген 18 Альба 23 Юмтити 3 Пике 20 Роберто 5 Бускетс 8 Иньеста 4 Ракитич 11 Неймар 9 Суарес 10 Месси 1 Трапп 12 Мёнье 5 Маркиньос 2 Силва 20 Курзава 4 Крыховяк 6 Верратти 14 Матюйди 10 Пасторе 23 Дракслер 9 Кавани

Прогноз и ставки

08.03.2017 14:45

Каталонские "кудесники мяча" имеют богатейшую коллекцию трофеев, и вряд ли вылет из Лиги чемпионов для кого-то из них станет трагедией. Тем паче на фоне результата двухнедельной давности. Если же подопечным Луиса Энрике всё же удастся пройти дальше, то они в очередной раз каллиграфическим почерком впишут свои имена в историю мирового футбола. Таким образом, сражение на "Камп Ноу" для Лионеля Месси и компании – экзамен, к которому они в принципе готовы. Если латиноамериканское трио форвардов "Барселоны" сыграет так, как от них этого ждут, то от обороны ПСЖ останутся ошмётки. Парижане на внутренней арене редко сталкиваются с подобным натиском, поэтому, отличись каталонцы разок-другой в дебюте матча, питомцы Унаи Эмери могут поплыть. Беря во внимание всё вышеизложенное, рискнём предположить, что в Международный женский день мы станем свидетелями настоящего Чуда! Кстати, в двух последних поединках "Барселона" обыгрывала визави с разницей в 5 мячей.

Прогноз: 4-0

Поклонники самой популярной игры на планете с нетерпением ожидают ответного поединка между "Барселоной" и ПСЖ, который состоится в среду вечером на "Камп Ноу". Две недели назад, к немалому удивлению футбольной общественности, парижане на потеху родной публики приготовили котлету по-каталонски. Да, Лионелю Месси и его звёздным компаньонам не привыкать проигрывать со счётом 0:4, тем не менее подобные унижения не могут не оставлять раны на сердце. Однако не преждевременно ли петь панихиду воинам сине-гранатовой армии? У подопечных Луиса Энрике есть в запасе 90 минут игрового времени, дабы смыть с себя позор двухнедельной давности и заставить замолкнуть всех своих недоброжелателей.Примечательно, что доселе ни одному клубу не удавалось квалифицироваться в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов после 0:4 в первом матче. Но всё когда-то происходит впервые. "Барселона" неоднократно доказывала, что в родных стенах способна испепелить любого оппонента, невзирая на его имя и регалии.Существуют такие команды, тренерский мостик которых напоминает электрический стул. "Барселона" – одна из них. Наставник каталонского клуба постоянно находится под прицелом критиков, готовых при любом удобном случае выпустить в него свои острые стрелы. Не стала исключением и история правления на "Камп Ноу" Луиса Энрике. К тому же в текущем сезоне поводов перемыть косточки нынешнему главнокомандующему сине-гранатовой армии в избытке. После фиаско в Париже 46-летний специалист не стал дожидаться решения боссов клуба и объявил о том, что летом покинет занимаемый пост. Под началом уроженца Хихона "Барселона" завоевала 8 престижных трофеев. Кроме того, по итогам 2015-го года Лучо был признан лучшим тренером мира.После заявления Луиса Энрике о своём уходе градус обсуждения его возможного преемника подскочил до предела. Эрнесто Вальверде, Рональд Куман, Арсен Венгер, Лоран Блан, Маурисио Почеттино, Франк Де Бур, Массимилиано Аллегри, Хорхе Сампаоли – кого только не сватают испанские газетчики на вакантную должность. По сообщению "Diario Gol", лидер "Барселоны" – Лионель Месси – настоятельно рекомендует руководству клуба назначить новым тренером нынешнего наставника "Севильи". Зная, насколько весомо мнение 5-кратного обладателя "Золотого мяча" на "Камп Ноу", можно предположить, что теперь Сампаоли становится фаворитом в импровизированной борьбе вышеперечисленных специалистов. Кстати, Хорхе, что немаловажно, – соотечественник Лео.На прошлой неделе стало известно, что скауты "Барселоны" положили глаз на хавбека "Саутгемптона" – Ориоля Ромеу. 25-летний испанец, являющийся, кстати, воспитанником каталонского клуба, рассматривается как альтернатива Серхио Бускетсу.На прошлой неделе парижане провели 2 поединка, победы в которых были добыты не без труда. В первый день весны ПСЖ переиграл "Ньор" (2:0), благодаря чему квалифицировался в четвертьфинал Кубка Франции, а спустя 3 дня в рамках национального первенства был бит "Нанси" (1:0). В обоих случаях забитым мячом отметился главный бомбардир столичного клуба – Эдинсон Кавани.Во французских СМИ появилась информация о том, что хавбек ПСЖ – Рабио – не спешит подписывать новое трудовое соглашение с клубом. Под началом Унаи Эмери Адриен прописался в стартовом составе парижан, став одним из ключевых игроков команды. Ранее сообщалось, что виды на 21-летнего французского таланта имеют "Реал", "Тоттенхэм" и "Арсенал".Кавани проводит фантастический сезон. Благодаря его голам, ПСЖ сражается сразу за 4 трофея. Если уругвайский форвард не сбавит обороты, то по окончании нынешнего сезона может стать лучшим снайпером Лиги чемпионов и Лиги 1. Две недели назад Эдинсон забил один из четырёх мячей в ворота "Барселоны". В среду Матадор постарается отличиться вновь.Исход данного противостояния во многом зависит от Месси. Аргентинский волшебник неоднократно доказывал, что для него не существует ничего невозможного в футболе. Именно Лионель является главным человеком в раздевалке "Барселоны". В текущем розыгрыше Лиги чемпионов 5-кратный обладатель "Золотого мяча" забил 10 мячей. Ещё как минимум четырежды он намерен отличиться в отчётном поединке. Кстати, в нынешнем сезоне каталонский клуб 122 раза поражал ворота соперников, а Месси принял самое активное участие в 42% из этих голов.Участие в рассматриваемом поединке точно не примут Алейкс Видаль и Гонсалу Гуэдеш: защитник "Барселоны" травмирован, тогда как нападающий ПСЖ не заявлен за парижан на Лигу чемпионов. Кроме того, под вопросом участие в матче Жереми Матьё, Тиагу Мотты, Адриена Рабио и героя битвы на "Парк де Пренс" – Анхеля Ди Марии.Учитывая вышесказанное и перестраховавшись, поставим на то, что "Барселона" переиграет ПСЖ с разницей в более чем 2 мяча.