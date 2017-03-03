Примера: прогноз на 26-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 26-го тура чемпионата Испании сезона 2016/17.

03.03.2017 14:45

В прошлом туре клуб из Севильи смог прервать свою шестиматчевую безвыигрышную серию, победив в гостях "Малагу". Причем, данная виктория получилась волевой, что вдвойне приятно. "Реал Сосьедад" не смог победить "Эйбар" в дерби, пропустив на третьей минуте компенсированного времени. Обидно, что выиграть не удалось еще и потому, что конкурент басков в борьбе за четвертую строчку "Атлетико" тоже выиграть не смог, и был шанс мадридцев обогнать. Гости находятся в более предпочтительной форме, но баски далеко не всегда успешно выступают на "Бенито Вильямарин", да и на своем поле выиграли с минимальным перевесом, так что ничейный исход вполне вероятен.

Прогноз: 1-1

04.03.2017 07:00

Важный матч с точки зрения перспектив обеих команд в борьбе за выживание. В турнирной таблице их разделяет два очка (хозяева этой встречи впереди), так что они вполне могут поменяться местами. Обе команды надеются, прежде всего, на игру на своем поле. "Гранада" и вовсе в этом компоненте в последнее время здорово прибавила, выиграв три игры подряд. Но вот в выездных матчах команда очень слаба – 3 ничьи и 10 поражений. Это худший результат в лиге. В матче первого круга "Леганес" в гостях праздновал победу с минимальным счетом. Учитывая, что не так давно дома команда разгромила "Депор", отлично смотрелась на "Камп Ноу" против "Барсы", то у хозяев есть шанс, как минимум, не проиграть.

Прогноз: 2-1

04.03.2017 10:15

Непростым для "Реала" обещает быть поединок против "Эйбара". Во-первых, баски здорово играют дома, в особенности в последнее время – три победы подряд с общим счетом 10-1. Во-вторых, "Реал" лихорадит – 7 пропущенных мячей в трех играх, героические камбэки, потеря лидерства, пусть еще пока не за потерянными очками… В-третьих, вспомним матч первого круга, который мадридцы на "Сантьяго Бернабеу" выиграть не смогли. В-четверых, календарь "Реала", которому после этого матча лететь в Неаполь на ответную игру с "Наполи" в Лиге чемпионов, так что возможны какие-то перестановки в составе, что его ослабит. Точно не будет Бэйла, который был удален в игре с "Лас-Пальмасом". Все это говорит за то, что у гостей могут быть проблемы. Думается, что на свой гол хозяева уж точно наиграют, возможно, и откусят очки.

Прогноз: 2-2

04.03.2017 12:30

Как показал прошлый тур, "Вильярреал" пережил обидное поражение от "Реала" - подводники в гостях разгромили аутсайдера чемпионата "Осасуну". Команда уже оправилась от вылета из Лиги Европы и сосредоточилась на чемпионате. В гости приезжает "Эспаньол", для которого это второй подряд непростой выезд. Первый случился в прошлом туре, где команда в соперничестве с "Сельтой" смогла набрать очко. На "Балаидосе" такое удается далеко не всем. "Вильярреал" лишь раз проиграл "Эспаньолу" в домашних матчах с 2004 года. Вряд ли проиграет и на этот раз.

Прогноз: 2-1

04.03.2017 14:45

Матчи "Барселоны" с "Сельтой" скучными не бывают. Достаточно вспомнить встречу в первом круге, которую коллектив из Виго выиграл со счетом 4-3. Как правило, после таких поражений, а они на "Балаидосе" у каталонцев не редкость, "сине-гранатовые" жестко мстят на "Камп Ноу". Так было, например, в прошлом сезоне, когда после выездных 1-4, "Барса" выиграла на своем поле 6-1. Вполне можно было бы ждать нечто подобного, если бы не последующая встреча с "ПСЖ". Думается, что именно на нее "Барса" собирает все свои силы, эмоции и злость. Не знаю, насколько реально оценивают каталонцы свои шансы на проход парижан, но думается, что отомстить команде Унаи Эмери за позорные 0-4 они точно захотят, и победа 1-0 или 2-1 вряд ли их удовлетворит. Будут настраиваться на большое количество забитых мячей, а там как пойдет. Два подряд таких матча выдать будет крайне тяжело. Есть риск, что можно выплеснуть все эмоции в поединке с "Сельтой", а на Лигу чемпионов ничего не останется. Тем не менее, борьбу в чемпионате никто не отменял, тем более, что в последнее время она складывается в пользу каталонцев, которые смогли вернуть себе лидерство в турнирной таблице после осечек "Реала". Да, по потерянным очкам они все еще уступают (2 балла), но это все равно лучше, чем недавние 7 очков. В этом матче "Барса" попытается взять три очка в каком-то экономном режиме, что называется на третьей передаче.

Прогноз: 2-1

05.03.2017 06:00

Еще одна дуэль команд, ведущих борьбу за выживание. Крайне неудачно действуют обе в последнее время, и дело тут не в поражении хихонцев от "Барсы" 1-6, а в том, что за последние 11 игр команда набрала 5 очков. У "Депора" дела не лучше – 8 туров команда не побеждает, заработав при этом 4 балла. Клуб из Ла-Коруньи один из трех, который еще не выигрывал в гостях по ходу нынешнего сезона, тогда как "Спортинг" не побеждал дома с начала декабря прошлого года, а "Депор" отстояв ничью в матче с "Атлетико", явно будет не настроен проигрывать конкуренту. Сложно отдать в этой паре кому-то предпочтение.

Прогноз: 1-1

05.03.2017 10:15

Добротная вывеска, несмотря на то, что играют 4-я и 13-я команды чемпионата. "Атлетико" разбазарил немало очков по ходу чемпионата, из-за чего не только "Реал" с "Барсой" смогли убежать на десяток очков от него, но и "Севилья". Проигран принципиальный матч "Барселоне", потеряны очки в игре с "Депортиво" - уже впору опасаться и за четвертую строчку, на которую посматривает "Реал Сосьедад". А речь, говоря о четвертом месте, как мы помним, идет о Лиге чемпионов. "Валенсия" переживает очередной подъем – выиграно три матча из четырех последних, в т.ч. у "Реала". Однако, стоит отметить, что все успехи пришли к команде на "Месталье", а вот на чужих аренах в последнее время команда выглядит неважно. Пропускать "летучие мыши" стали значительно меньше, но "матрасники" должны отыскать оставшиеся огрехи в обороне и воспользоваться ими.

Прогноз: 2-1

05.03.2017 12:30

"Лас-Пальмас", который в последнее время ничем не выделялся, в прошлом туре знатно "отжег", сыграв вничью 3-3 на "Сантьяго Бернабеу". Причем, если учесть, что команда вела в счете 3-1 и играла в большинстве, то она имеет веские причины быть недовольной таким исходом. "Выстрел" островитян кажется еще более неожиданным, так как до поездки в Мадрид они проиграли четыре матча подряд. Теперь в приподнятом настроении они должны брать три очка в домашней встрече, где они всегда сильны, в поединке против главного аутсайдера чемпионата "Осасуны", просвета в игре которой пока не наблюдается.

Прогноз: 3-0

05.03.2017 14:45

"Атлетик" взял за моду проигрывать в гостях и выигрывать дома. Такая "зебра" в результатах продолжается уже 6 туров. На очереди домашний поединок, а значит пришел черед побеждать, тем более, что в гости пожалует невзрачная нынче "Малага", которая одна из немногих не имеет в своем активе выездных побед в нынешнем чемпионате. Учитывая, что баски входят в тройку лучших команд по результатам домашних поединков, где проиграли только лишь раз "Барселоне", да и то в начале чемпионата, фаворит в этой встрече очевиден.

Прогноз: 2-0

06.03.2017 14:45

Еще один интересный матч может получиться, если учесть то, что "Алавес" можно считать одним из положительных открытий чемпионата, а "Севилья" так вообще бросила вызов "Барсе" и "Реалу". На своем поле "Алавес" не смог дать бой только двум командам – "Реалу" и "Барсе", которые выиграли за явным преимуществом. Всем остальным было туго. Обладает ли "Севилья" таким запасом прочности, чтобы сметать, как каталонцы и мадридцы? На своем поле может быть, но в гостях однозначно нет, так что игра для андалусийцев будет трудной. Впрочем, не у таких соперников в гостях выигрывала дружина Хорхе Сампаоли по ходу нынешнего сезона.

Прогноз: 1-2