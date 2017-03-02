Премьер-Лига: прогноз на 18-й тур

Март, весна, снег постепенно покидает футбольные поля страны, а значит, пора на его место вернуться футболистам! Чемпионат России возобновляет свой ход!

03.03.2017 11:00

Первый тур чемпионата России в 2017 году начнется в Томске, где аутсайдер первой половины турнира примет соперника "Манчестер Юнайтед" по 1\8 финала Лиги Европы. "Ростов", который уже провел две официальные встречи в нынешнем календарном году, не планирует останавливаться. Команда на ходу, прекрасно подготовлена и планирует завершить нынешний чемпионат в зоне Еврокубков, чтобы и в дальнейшем участвовать в турнирах наравне с европейскими грандами.



В томской команде остаются проблемы с финансами и ей с каждым туром все сложнее находить мотивацию для борьбы. Одна из немногих надежд - молодежь команды. Ей надо биться за собственное имя и за свое будущее. Но когда в твоих соперниках "Ростов", который играет в Лиге Европы против "Спарты" матч-спарринг и добивается положительного результата, молодежи будет крайне непросто завоевать очки в копилку команды.

Прогноз: 0-2

04.03.2017 06:00

Встреча аутсайдеров первой половины турнира. Уже с первого матча и "Оренбург" и "Арсенал" должны будут показать, за счет чего команды готовы выбираться из ямы. Напомним, что после семнадцати туров лишь пять команд борются за единственную спасительную строчку - двенадцатую. "Анжи" пока может чувствовать себя спокойно. Махачкалинская команда по итогам первой части чемпионата набрала чуть меньше очков, чем оба соперника вместе взятых.



Хозяева поля в межсезонье усилились нападающим сборной Словакии, которому придется работать за троих, чтобы исправить ситуацию. Тем не менее, проблемы в обороне команде решить так и не удалось. "Арсенал", в свою очередь, поменял едва ли не половину команды. Габулов и Кирилл Комбаров определенно помогут команде в непростой ситуации. Осталось только кому-то из нападающих начать забивать.

Прогноз: 0-0

04.03.2017 08:30

Первый тур после зимнего перерыва дарит первую "зарубу" всероссийского масштаба. "Зенит", потерпевший неудачу в Лиге Европы, сосредоточит внимание на внутреннем чемпионате. ЦСКА должен исправлять ситуацию прошлого года, возвращаться к победным настроениям. Хозяева поля провели аккуратную работу в трансферное окно, а вот "Зенит", по обыкновению, разошелся ни на шутку.



Иванович, Эрнани, Лунев, Молло, Цаллагов - не полный список футболистов, кто присоединился к команде в перерыве. При этом команда сумела заработать. Китайцы приобрели Витселя за мешок денег, на который "сине-бело-голубые" сумели ослабить "Крылья Советов" и омолодить "Челси".



Перед встречей неприятная новость приехала из Москвы от нападающего Кокорина. Нарушал, употреблял и, вероятно, останется без прав. Своенравный нападающий никак не может успокоиться и понять, что лучше быстро передвигаться по полю, нежели по дорогам Москвы на машинах премиум-класса.



"Зенит" крайне озлоблен вылетом из Еврокубка и будет стараться исправить ситуацию как можно быстрее. Луческу накачает своих футболистов сверх меры, заставит исправлять свои ошибки с первых же туров после возобновления. В конце концов, "Спартак" на первой строчке с пяти очковым преимуществом.

Прогноз: 1-3

05.03.2017 03:30

"Урал" возобновит чемпионат матчем с "Амкаром". Команда-открытие первой части чемпионата потеряла в межсезонье голкипера Селихова и защитника Джикия, перешедших в "Спартак". Но и усиление весьма неплохое. Алексей Гасилин помимо практики в "Зените" прошел неплохую школу у Дмитрия Хомухи, став чемпионом Европы среди юношей. Единственное, что "хромает" у пермяков - вратарская позиция. Станет ли Денис Вамбольт вторым Селиховым, которого провожали со слезами на глазах - вопрос.



"Урал" продолжит борьбу за спасение. У команды весьма неплохие шансы, если она перестанет совершать потери очков на ровном месте.



"Амкар" не очень успешно играет на выезде в нынешнем футбольном году. Изменится ли данная тенденция в 2017 году, увидим уже в ближайшее время. Но у "Урала" есть весьма неплохие шансы на очки. Гостям придется некоторое время настраивать взаимопонимание нового голкипера с футболистами, а это сулит ошибки.

Прогноз: 1-1

05.03.2017 06:00

"Крылья Советов" принимает "Локомотив" на собственном поле. "Крылья", которые неплохо заработали в межсезонье на продаже Цаллагова и Молло в "Зенит", решили не тратить все на новичков, воспользовавшись услугами свободных агентов. Самым громким "приобретением" выглядит Александр Глеб из БАТЭ, который в свое время выступал за "Барселону" и "Арсенал". Может быть Александр не настолько свеж, как в былую молодость, но то, что он читает игру получше многих - факт.



"Локомотив" также взорвал новостные ленты в межсезонье. Легенда "железнодорожников" Дмитрий Лоськов подписал с командой контракт. Играющий тренер? Если Лось будет выходить на поле, то на него и фанаты могут вернуться на трибуны. Также на помощь команде пригласили Ари из "Краснодара". Футболист, который априори усилит атакующий потенциал команды. Ну и на нападающего Фарфана стоит посмотреть повнимательнее.



И делать это можно начинать уже с Самары. Если "Локо" планирует забираться вверх по турнирной таблице, то "Крылья Советов" должны уступить в этой встрече. Уж больно серьезные изменения произошли в команде.

Прогноз: 0-1

05.03.2017 08:30

ТОП-встреча №2 в нынешнем туре. "Быки" на своем поле принимают лидера чемпионата страны. "Спартак", в который начали верить даже те, кто не верил в чемпионство с рождения из-за юного возраста, может оправдать надежды. Сказка "Лестера" в нынешнем сезоне уже не повторится, но если "Спартак" вернет себе чемпионский титул, то обсуждать это все будут (по крайней мере в России) ничуть не меньше. Бомба, а не новость! Ждем!



"Краснодар" в нынешнем году уже показал, что весьма неплохо готов к чемпионату, пройдя в Лиге Европы в следующий круг. Потом, правда, произошел срыв в матче Кубка России, где команда уступила, ведя по ходу встречи 3-0, да и Смолов начудил с пенальти. Тем не менее, "Краснодар" грозен. А уж на собственном поле и подавно.



Трансферную компанию команды провели успешно: "Краснодар" заработал на Китае и восполнил потери Рамиресом и Классоном, "Спартак" вернул Самедова, обескровил "Амкар" и "вложился" в латентное чемпионство на 9 с небольшим миллионов евро. И интереснее всего будет посмотреть на Луиса Адриано из "Милана", который перешел в команду свободным агентом.

Прогноз: 1-1

05.03.2017 11:00

"Терек" во второй части сезона продолжит упорную борьбу за места в еврокубках на будущий сезон. К слову, одним из соперников будет "Уфа", которая отстает лишь на три очка от четвертой строчки. Плотность в середине таблицы зашкаливает, а значит, болельщикам будет интересно следить за второй половиной чемпионата.



"Терек" заметно усилился в межсезонье. Покупок немного, но все точечные. Норберт Гиомбер из "Ромы" должен будет зацементировать и без того плотную линию обороны, Оздоев своими рывками может задергать многих защитников соперников, а Бериша в "Анжи" показывал такие навыки обращения с мячом, что экономные грозненцы даже потратили на футболиста весьма солидную сумму.



Дебют Семака в РФПЛ может получиться весьма неплохим. Команда в межсезонье провела отличную работу, заработав на "Зените", и забрав нескольких свободных агентов с рынка. Ждем тактических находок от нового главного тренера команды.

Прогноз: 0-0

06.03.2017 11:30

В заключительной встрече тура "Анжи" примет на своем поле "Рубин". Казанцы, удивив болельщиков перед началом сезона громкими покупками, решили в межсезонье отпустить многих футболистов в аренду. И главной потерей можно считать Оздоева, который отправился в "Терек". В любом случае, команда оставила достаточно футболистов, которые могут показывать качественный футбол.



"Анжи" перезагрузился за эту зиму. Болельщики увидят совершенно новую команду. Почти два десятка футболистов покинули коллектив и примерно столько же пришло. Причем те, что пришли, несколько уступают ушедшим. Что, собственно, объясняется уменьшением финансированием команды.



"Анжи" надо как можно быстрее сыграться. Поэтому предположить, что из себя представляют хозяева поля крайне сложно. В любом случае, "Рубин" должен уезжать с полным багажом очков.

Прогноз: 0-2