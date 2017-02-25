Фейеноорд - ПСВ: превью

Soccer365.ru анализирует предматчевые расклады центральной встречи 24-го тура чемпионата Нидерландов.

Турнирное положение

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Фейеноорд

ПСВ

Ключевые игроки

Марко ван Гинкел

ПСВ

Ориентировочные составы

25 Джонс 6 Ян-Ари ван дер Хейден 33 Боттегин 4 Конголо 2 Карсдорп 10 Вилена 7 Кёйт 28 Торнстра 11 Элиа 9 Йоргенсен 19 Бергёйс 1 Зоет 2 Изима-Мирен 3 Морено 4 Ариас 15 Виллемс 6 Прёппер 18 Гуардадо 28 ван Гинкел 7 Перейро 9 Де Йонг 23 Рамселар

Слова перед матчем

Нам будет противостоять один из наших главных конкурентов, который тоже отлично начал новый год. Этот матч должен быть интересным, и мы всерьёз намерены заработать в воскресенье три балла. У меня есть кое-какие планы и идеи, я знаю как остановить ПСВ. Думаю, реализовать их будет не так трудно.



Поддержка наших болельщиков очень важна, но не только в этом матче, а на протяжении всего сезона. Фанаты понимают, что на нашей арене они наш двенадцатый игрок. Это прекрасно чувствуют не только футболисты, но и я. Уверен, в воскресенье на трибунах будет жарко.

Главный тренер "Фейеноорда"

Ни для кого не секрет, что для нас этот матч решающий. Если мы выиграем, то, думаю, сможем ещё побороться за чемпионство. Если же проиграем, то отыграть 11 очков уже будет практически нереально, ведь "Фейеноорд" это очень хорошая команда, которая такой отрыв вряд ли упустит.

Главный тренер ПСВ

Прогноз и Ставки

26.02.2017 08:30

Как бы не закончился этот матч, результатом в любом случае будет доволен "Аякс". К тому же, "аяксиды" начнут свой поединок немного позже, поэтому Бош уже будет знать, что же ему даст воскресная победа - сокращение отставания или увеличение отрыва.



Что касается самих дуэлянтов, то и те, и другие подходят к этой принципиальной схватке в своей идеальной форме. Стоит отметить, что и Коку, и Ван Бронкхорст выиграли все свои официальны матчи "Эредивизи" в этом году. Мягко говоря, это просто шикарный результат.



В первом круге "Фейеноорду" чудом удалось унести ноги из Эйндховена, да при этом ещё и захватить с собой три пункта. Везение? Другого объяснения этому я не вижу. На "Де Куйп" ПСВ приедет уже за реваншем, и это даже не обсуждается. Сейчас "красно-белые" выглядят лучше самих же себя прошлогодних, и, как по мне, даже лучше нынешнего "Фейеноорда". ПСВ не поднимал белый флаг, потому что борьба за чемпионство только начинается.

Прогноз: 1-2

Обе Забьют 1.73

Уже довольно давно чемпионат Нидерландов не баловал нас такими красочными вывесками, несущими за собой интригующее и многообещающее противостояние. Нечто подобное было ещё аж в декабре, когда "Аякс" принимал ПСВ.Что касается этого матча, то он нам даст ответ на один из главных вопросов - "есть ли шансы у ПСВ защитить титул?" Всё очень просто: если чемпионы проиграют, то, наверное, никаких шансов уже не будет, а вот если выиграют, то команда сможет ещё попытаться повторить прошлогодний успех.Что интересно, букмекеры меньше всего верят в то, что в игре будет зафиксирован ничейный результат. И это всё при том, что "Фейеноорд" до сих пор не проигрывал в домашних стенах, а ПСВ в чужих.Никто не знает, на что способен "Фейеноорд", и как он, в конце концов, проведёт остаток нынешнего сезона. Нам известно лишь то, что для ПСВ эта встреча - пока единственный реальный шанс приблизиться к первому месту. Сейчас от этой позиции команду отделяет аж восемь очков, но если к свержению "Фейеноорда" руку приложит ещё и "Аякс", выиграв свою дуэль у роттердамцев, то отставание станет практически минимальным. К тому же, никто не застрахован от потери баллов в других поединках, с менее сильными соперниками.Ещё зимой оба клуба одновременно прекратили своё выступление в Европе: одни покинули Лигу Чемпионов, другие - Лигу Европы. Практически в то же время парни повторили этот же трюк с кубком страны, чем чётко дали понять, что всё своё оставшееся время в сезоне они посвятят только родному чемпионату. Как-никак, а чемпионство позволяет не только войти в историю, но ещё и поучаствовать в Лиге Чемпионов, попав туда напрямую.Последнюю неделю стороны вели подготовку только к этому, без преувеличения, безумно важному и принципиальному поединку. Сейчас терять очки ни одним, ни другим нельзя, но в большей степени это касается роттердамцев, которых в ближайшее время ждут встречи ещё с АЗ, "Херенвеном" и "Аяксом".Думаете, один человек не может изменить игру всей команды в лучшую сторону? Поверьте, может! Марко ван Гинкел вернулся в ПСВ этой зимой и мгновенно стал одним из важных исполнителей команды. Парень не пропустил пока ни одной официальной игры, и в каждой обязательно отмечался результативным действием. Был это гол или ассист - не важно. Главное в этой ситуации то, что парень лезет из кожи вон, лишь бы действительно принести пользу своему коллективу. Да, такого полузащитника явно не хватало клубу в первой половине сезона, но зато сейчас, когда решается судьба чемпионства, он здесь и готов помочь.Наверное, даже если бы Свен ван Бек был полностью здоров, на поле в день игры мы бы вряд ли его увидели. Но факт остаётся фактом: парень до сих пор имеет проблемы со здоровьем, поэтому использовать его наставник не сможет. А вот Михел Крамер, который буквально неделю назад выпал из строя, уже скоро сможет помочь своим одноклубникам.На половине поля "Фейеноорда" должно быть без серьёзных сюрпризов - выйдут только лучшие подопечные Джованни ван Бронкхорста.У ПСВ тоже, к счастью, все ключевые футболисты целы и здоровы. Особенно это касается великолепной полузащиты, состоящей из Прёппера, Ван Гинкела и Гуардадо. Именно от этой тройки во многом будет зависеть итоговый результат гостей.Наверное, от матчей такого уровня всегда ждут голов с двух сторон. Вот вроде как и команды равные, и обе будут играть на атаку, обе захотят выиграть и так далее, и тому подобное. Так-то оно так, но вот в трёх последних поединках между этими клубами "ОЗ" пробит не был. Будет ли пробит в этот раз? Вот как раз сейчас на это шансов значительно больше, чем тогда. Мне кажется, что мы в любом случае на табло нулей не увидим.