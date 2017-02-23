Чемпионшип: прогноз на 34-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии, под обзором 34-й тур.

24.02.2017 11:45

Этих команд роднит не слишком приятная серия, они проиграли три последних матча подряд и сейчас находятся на тонкой грани, которая отделяет пока еще середняков от аутсайдеров. Два поражения "волкам" нанесли как раз борцы за выживание, и это не красит команду Пола Ламберта. С другой стороны они показывают более содержательный футбол, чем проваливающийся все ниже и ниже "Бирмингем".



Кто бы мог представить в начале сезона, что бирмингемские клубы будут чуть ли не бороться за выживание. Видим, что руководство "синих" проявило проблески разума и грозит Джанфранко Дзоле отставкой, если еще и этот матч будет проигран. Рокировка Роветт – Дзола это самая непонятная тренерская перестановка в этом сезоне в Чемпионшипе. Очень маловероятно, что ослабленный кадровыми потерями "Бирмингем" сможет отстоять своего тренера, который не слишком то и нравился игрокам.

Прогноз: 1-0

24.02.2017 11:45

А это уже встреча двух настоящих борцов за выживание. "Пивовары" показывают себя в последних матчах с наилучшей стороны. Четыре очка в матчах с "Дерби" и "Норвичем" хорошее достижение, но его нужно подкреплять в матче с прямым конкурентом.



"Блэкберн" решил сменить тренера, Оуэна Койла сменил Тони Моубрей, достаточно опытный и известный в Англии тренер. Ему досталось не самое плохое наследство и теперь главное грамотно им распорядиться. Соперник им предстоит непростой и находящийся в хорошей форме. В пользу "бродяг" говорит то, что хозяева на этот матч лишились почти всех своих лидеров, а в пользу "пивоваров" то, что новый тренер еще не совсем разобрался на новом месте. Возможно, повторится исход их матча в первом круге, но не такой результативный.

Прогноз: 1-1

25.02.2017 04:30

Сейчас эти команды имеют одинаковое количество очков и одинаковые шансы покинуть первую шестерку, чего всеми силами постараются избежать. В первом круге победу на поле "Шеффилда" праздновал "Лидс", да и вообще, для "сов" они не самый удобный соперник. В последних матчах подопечные Гарри Монка немного растеряли свою форму и потеряли позиции, но записывать их в андердоги не стоит.



"Совы" провели отличный отрезок из четырех побед подряд, это позволило им прочно закрепиться в первой шестерке и создало иллюзию того, что ей по плечу любой соперник. Если же взглянуть глубже, то мы увидим, что их соперники были либо аутсайдерами, либо находятся в отвратительной форме. Когда же им попалось серьезное сопротивление, команда, которая начала ловить и использовать их ошибки, результат сразу стал не такой приятный. "Лидс" может выдать игру даже лучше той, которую показал "Брентфорд" в таком случае "совам" не поздоровится. Команда Гарри Монка выглядит более монолитной, имеет ярко выраженных лидеров в каждой из линий. Этот выезд вряд ли принесет успех "совам".

Прогноз: 2-1

25.02.2017 07:00

В последнее время обе эти команды разочаровывают своих поклонников. "Дерби" не побеждает уже четыре матча, а "вилланы" пять раз подряд проиграли. В прошлом туре по ним катком прошелся "Ньюкасл". В пяти последних матчах "Астон Вилла" забила только два гола, абсолютно худший результат в чемпионате за этот период. Даже дома они выглядят очень блекло, не показывая и половины той игры, на которую способен этот состав.



Даже пропустив семь голов в двух матчах с середняками "бараны" продолжают обладать одной из лучших оборон чемпионата. В среднем они пропускают меньше гола за матч, а их соперник меньше гола за матч забивает. Типичная встреча двух команд, одна из которых умеет сушить игру, а вторая создает мало голевых моментов. Найти какой-то результативный выход из положения будет сложно, поверим в "вилланов" еще раз, но выше ничьей им не прыгнуть.

Прогноз: 0-0

25.02.2017 07:00

"Бристоль" в прошлом матче решил нам наглядно показать, во что превращается его атака в отсутствие Тэмми Абрахама. Даже против не самой сильной обороны "дачников" они действовали вяло, а по воротам били в два раза меньше, чем обычно. Пока не совсем ясно, сможет ли Тэмми принять участие в этом матче, но можно сказать, что без него шансы "Бристоля" будут близиться к нулю.



Рафаэль Бенитес рискнул и в матче с "Астон Виллой" решил выпустить Гэйла с первых минут и прогадал. С "вилланами" справились бы и без него, а так он заработал рецидив травмы и пропустит еще около месяца. Очень жаль этого талантливого нападающего, который так блеснул осенью. "Сороки" уже приучились играть без него и "Бристолю" все равно придется несладко. Возможно, им и удастся забить, но для победы или ничьей этого не хватит.

Прогноз: 3-1

25.02.2017 07:00

Не так давно эта пара была соседями в турнирной таблице. Потом "лесники" выдали пару удачных матчей и оторвались от зоны вылета на шесть очков. Этот отрезок сменился уже привычной полосой неудач, которая вылилась в три поражения подряд. Правда, только "Норвич" разбил их без шансов. И "дачникам" и "совам" они смогли навязать борьбу.



В первом круге эти команды выдали развеселый матч, закончившийся успехом "лесников", которые тогда были в идеальной форме и показывали привлекательный футбол. Сейчас от былого изобилия не осталось и следа. Лидеры команды ушли, тренер был уволен и сейчас "Ноттингем" не превосходит своего соперника, который почти всю турнирную дистанцию провел в зоне вылета. Этот матч шанс для "Уигана", они борются, в их глазах есть азарт и жажда победы, дома они навязывают борьбу и более мастеровитым соперникам, чем "лесники".

Прогноз: 2-1

25.02.2017 07:00

В этом сезоне "Престон" хорош, но уже не претендует на высокие места, да и вообще не претендовал на них по ходу турнирной дистанции. В их игре нет сногсшибательных результатов, но очки они набирают стабильно. Два последних домашних матча "Престон" выиграл, играя против команд схожих по уровню с "рейнджерами".



По уровню игры "КПР" уступает своим соперникам, но если они ловят кураж, то остановить их очень сложно даже для лидеров чемпионата. Одержав две победы "рейнджеры" могут немного успокоиться, ведь свое турнирное положение они упрочнили, а большего добиться уже не выйдет. Большую часть своих последних матчей "КПР" сыграл на "обе забьют", очень вероятно, что это будет и здесь, а вот победителя выявить будет сложнее.

Прогноз: 1-1

25.02.2017 07:00

"Дачники" прошли свой отрезок игр с аутсайдерами на твердую пятерку, но дало им это немного, от "Шеффилда" они отстают на шесть очков и имеют игру в запасе. Сейчас им предстоит несколько сложных игр и, возможно, это отставание увеличится. На днях продлил контракт с клубом Славиша Йоканович, он уверен в прогрессе своих подопечных и потому надеется добиться с ними повышения. Сделать это в текущем сезоне будет невероятно тяжело.



В то время, как "Фулхэм" громил аутсайдеров валлийцы выдали три шикарнейших матча, забив в них одиннадцать голов. На выезде были биты крепкие "Дерби" и "Лидс", а на родном "Кардифф Сити" они не оставили камня на камне от главного аутсайдера чемпионата. Проваленный старт чемпионата лишил эту команду шансов на повышение, она же в свою очередь может лишить этой чести еще кого-то другого и веселый "Фулхэм" скорее всего в Лондон вернется грустным.

Прогноз: 3-2

25.02.2017 07:00

Хорошая игра, которую показывали "пчёлы" на протяжении последних матчей, принесла свои плоды и в прошлом туре они нанесли поражение "Шеффилду". "Брентфорд" предпочел играть на контратаках и преуспел в этом. Здесь им придется играть с позиции силы, но они умеют и это.



"Ротерхэм" же знатно получил на орехи в Уэльсе, где местный "Кардифф" показал, что можно сделать с этой командой. Как мы все уже привыкли, показывающий дома зубы "Ротерхэм", на выезде становится мальчиками для битья. Возможно, они даже не смогут забить, хотя оборона у "пчёл" не самая лучшая.

Прогноз: 3-0

25.02.2017 07:00

"Барнсли" продолжает держаться молодцом, они находятся в первой десятке, сохранению прописки в Чемпионшипе ничего не угрожает, а подняться выше почти нереально. Руководство абсолютно трезво расценивает шансы своей команды и понимает, что они сделали все, что могли. Расслабляться пока рано, но если они проиграют и этот матч их никто не упрекнет.



На данный момент "Хаддерсфилд" самая стабильная команда Чемпионшипа. Они показывают отличную игру и стремятся замахнуться на второе место. В прошлом туре их главный соперник "Брайтон" победил на этом стадионе, а значит им нельзя отставать. "Барнсли" серьезный соперник, но "терьерам" под силу его одолеть. В выездных матчах "терьеры" стали часто пропускать, а значит, замкнутый в последних матчах "Барнсли", может рассчитывать на забитый гол.

Прогноз: 1-2

25.02.2017 09:30

Проиграв важный очный матч "Хаддерсфилду", "Рединг" прилично отстал от третьей строчки. О том, чтобы догнать "Брайтон" или "Ньюкасл" мечтать уже не приходится, отрыв от идущего седьмым "Фулхэма" приличный, но расслабляться еще рано. Минусом для "роялистов" будет то, что выездные матчи они проводят гораздо хуже домашних, а уж если попался сильный соперник, тогда дело и вовсе принимает нехороший оборот.

"Брайтон" не слишком уверенно проводил последние матчи, но доказал свою силу в прошлом туре, победив "Барнсли" на выезде. Продолжается их домашняя беспроигрышная серия, которая насчитывает уже тринадцать матчей. "Рединг" не мастера взламывать крепкие обороны, а "Брайтон" большую часть домашних матчей провел на ноль. В последних играх это ему удавалось реже, но здесь им по силам отстоять свои ворота.

Прогноз: 1-0

26.02.2017 04:00

После выстраданной ничьей в матче с "Ньюкаслом" "канарейки" провалились на выезде к одному из аутсайдеров. "Бертон" принял их по-хозяйски и ни в чем не уступал именитому сопернику. Дома "канарейки" не проигрывали еще с декабря и вряд ли "Ипсвичу" удастся прервать эту серию.



Тем не менее, помотать нервы сопернику они могут. Не один фаворит обломал зубы на этой крепкой команде. Сейчас "трактористы" набрали хорошую форму и проиграли всего лишь один из пяти последних матчей. Они выдали три ничьи против команд из первой шестерки и победили кризисную "Астон Виллу". Хозяева будут испытывать большие проблемы в этом матче, но довести его до победы должны.

Прогноз: 2-1