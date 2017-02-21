Сент-Этьен – Манчестер Юнайтед: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно второго матча 1/16 финала Лиги Европы.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Сент-Этьен

Манчестер Юнайтед

Ключевые игроки

Ромен Амума

Златан Ибрагимович

Слова перед матчем

Я по-прежнему являюсь активным игроком. Трудно остановиться и сказать "стоп" футболу. — Тренировки становятся привычкой, поэтому всегда стараюсь держать себя в форме. Что касается Китая? Мне нужно спросить жену и двоих детей. Если кто-то говорит, что едет в Китай ради футбола, не верьте ему. Играть в футбол — это моя работа и хобби. Могу вспомнить много моментов в карьере, которыми можно гордиться. Сложно выбрать один. Грядущий матч будет интересным с точки зрения счета, но не результата. Англичане уже одной ногой в следующей стадии и вряд ли упустят свою возможность.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед"

Ориентировочные составы

16 Рюффье 12 Мбенге 24 Перрен 2 Теофиль-Катрин 25 Малькюи 17 Сельнэс 14 Верету 22 Монне-Паке 11 Севе 9 Ру 21 Амума 20 Ромеро 25 Валенсия 3 Байи 12 Смоллинг 17 Блинд 14 Лингард 21 Эррера 6 Погба 19 Рашфорд 9 Ибрагимович 11 Марсьяль

Прогноз и ставки

22.02.2017 12:00



"Манчестер Юнайтед" приедет в гости к "Сент-Этьену" не для того, чтобы рвать жилы и побеждать любой ценой. Моуринью наверняка попробует испытать новые схемы, побережет ряд футболистов. Но все равно выставлять второй состав не будет. Все-таки французы способны преподнести сюрприз и недооценивать их не стоит.



Хозяевам необходимо забивать как минимум 3 гола, не пропуская при этом. Такое положение вещей позволит перевести матч к серии пенальти. В подобный исход верится с трудом. Тем более, Моуринью сможет заставить своих подопечных жестко сыграть в обороне, связав по рукам и ногам форвардов соперника. Ну а если гости смогут отличиться, то французам придется забивать уже 5 голов для выхода в 1/8 финала, что похоже на фантастику.



Нас может ожидать яркое начало встречи, когда "Сент-Этьен" на эмоциях постарается забить быстрый гол. Потом игра перейдет в спокойное русло, когда хозяева будут пытаться подобраться к воротам соперника, помня о том, что в их составе есть форварды, способные убежать в быструю контратаку. Вполне вероятно, что следить за встречей будет скучно.



Если до перерыва забитых мячей не будет, то второй тайм станет пустой формальностью. Но в то, что никто их соперников не забьет, верится с трудом. Хочется надеяться, что англичане не станут с первых минут сушить игру. В любом случае, наиболее вероятный исход – ничья.

Прогноз: 1-1

Счет 1:1 7.00

Исход: Ничья 3.50

Ответный поединок 1/16 финала турнира в какой-то мере может оказаться разминочным для гостей. Дело в том, что неделей ранее англичане у себя дома забили 3 безответных гола. При этом, хет-трик в свой актив записал неувядающий Златан Ибрагимович. Теперь французам придется прыгнуть выше головы, чтобы на стадионе "Жоффруа Гишар" не упасть в грязь лицом перед болельщиками.После выездного поражения от "МЮ" "бело-зеленые" впали в состояние кризиса. Все-таки отыграть такой гандикап против мощного клуба практически невозможно. Да, французы дома выступают неплохо, но лишь против себе подобных. В рамках Лиги 1 в родных стенах состоялось 13 матчей, в которых было только одно поражение. При этом, демонстрируется трехкратное преимущество по забитым мячам относительно пропущенных."Манкунианцы" отправились во Францию для того, чтобы добиться приемлемого для себя результата малой кровью. Все-таки впереди ответственные поединки в Премьер-лиге, где требуется набирать очки. Летать по полю никто не будет, тем более, Моуринью прекрасно знает, как выставлять стенку у своих ворот и ждать ошибок соперника. Стоит отметить, что в гостях "красные дьяволы" выглядят неплохо – всего 2 проигрыша в АПЛ за 12 игр.После крупного провала в Англии, "Сент-Этьен" продолжил черную полосу и в домашнем первенстве, проиграл 1:2 на выезде "Монпелье". Это уже третье поражение за 4 последних матчей. Как уж указывалось выше, команда здорово смотрится в родных стенах. Об этом говорит статистика. Так, на своем поле клуб не проигрывает четыре поединка кряду, выиграв 3 из них. При этом, за весь данный период пропущен только 1 гол. Это достояно уважения.Что касается конкретно выступлений дома в Лиге Европы, то здесь картина и вовсе впечатляет – за последние 10 игр не зафиксировано ни одного поражения, при шести ничьих. В шести же матчах не пропущено ни одного гола.Златан Ибрагимович сделал свое дело в рамках прошлой игры, когда забил 3 гола в ворота французского клуба. Теперь можно считать, что судьба двухраундового противостояния решена. Подопечные Моуринью набрали хороший ход, регулярно набирая очки во внутреннем первенстве. Совсем недавно была оформлена волевая победа над представителем Чемпионшипа "Блэкберном" со счетом 2:1 в рамках Кубка Англии. И снова на первых ролях был швед Ибрагимович. Именно он вышел на замену и отметился победным голом.Данная победа для манкунианцев становится уже 4-й кряду. Они не знают горечи поражения на протяжении шести игр. Что касается выступлений в гостях, то во всех турнирах в 10-ти последних матчах зафиксировано только одно поражение, при 7-ми победах.А вот в Лиге Европы на чужом поле выступление не такое яркое, если рассматривать выезды в гости. В последних шести противостояниях было допущено пять поражений. Ничья же для англичан считается самым редким результатом.Амума является опытным игроком, предпочитающим играть справа в атаке. При относительно небольшом росте и легкости, обладает хорошей скоростью и техникой. Это позволяет ему совершать быстрые проходы по краю, создавая опасные моменты, оттягивая на себя защитников. В последнее время вновь стал забивать, прекратив свою безголевую паузу. Всего же в текущем сезоне отличился за клуб 7 раз. Для игрока его амплуа неплохой показатель. Главное, что приносит большую пользу "Сент-Этьену". Что касается прошлого матча против "МЮ", то отыграл все 90 минут, однако ничего особенного создать не смог. По всей видимости, в ответном противостоянии постарается блеснуть и порадовать олельщиков.Ибрагимович уже стал самым главным действующим персонажем противостояния. Его хет-трик в рамках первого поединка перечеркнул все чаяния и веяния французов относительно возможного выхода в следующую стадию. Все-таки ликвидировать подобный гандикап будет сложно. В свои 35 выглядит также, как и 10 лет назад. При этом, добавил мощи и голевого чутья. Оказывается именно так, куда партнер отправляет мяч. Сумел найти хорошее взаимодействие с Погба, о чем так мечтал Моуринью. Наверняка Златан постарается забить еще гол в ворота оппонента, так как его жажда отличиться видна в каждом эпизоде.Есть те, кто любит ставить на высокий коэффициент, рискуя. Памятуя о том, что "Манчестер Юнайтед" имеет хорошую фору, нельзя утверждать, что команда закроется. Наверняка атаки будут взаимными. Да и пропустить "МЮ" всегда может, как и забить. Почему не поставить на счет 1:1?Букмекеры уверены, что шансы на победу у гостей гораздо серьезнее. Наверняка они не учитывают, что подопечные Моуринью могут сыграть, исходя их счета первого противостояния. Тем более, впереди много сложных игр в Премьер-лиге, которая важнее для англичан, нежели Лига Европы. Этот факт необходимо учитывать. Вполне вероятно, что случится ничья.