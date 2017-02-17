Чемпионшип: прогноз на 33-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии, под обзором 33-й тур.

18.02.2017 07:00

Сейчас "Лэтикс" выглядят лучше всех остальных борцов за выживание и доказывают это положительными результатами. Уже и не вспомнишь, в каком матче чемпионата "Уиган" был разгромлен, ведь они навязывают борьбу всем своим соперникам и с ними не так просто разделаться.



"Престон" серьезный соперник для любой команды Чемпионшипа, но на выезде выглядит не лучшим образом. Команда Саймона Грейсона хорошо укомплектована игроками высокого уровня и очень сбалансирована. Игра будет упорная и не слишком яркая, так как для этих команд главное результат, а не то, как он добыт. "Уиган" слабее по составу, но это не всегда играет ключевую роль. Вот и здесь шансы хозяев я оцениваю выше, они показывают достойную игру и им есть за что бороться.

Прогноз: 1-0

18.02.2017 07:00

"Рейнджерам" повезло и на этой неделе они еще не играли, сохранив силы на это матч. Их удачная полоса осталась позади и уже пять матчей лондонцы не знают вкуса побед. Борьба за выживание снова становится для них насущной проблемой, поскольку их преследователи провели этот отрезок гораздо лучше и теперь подпирают команду Иана Холлоуэя.



"Бирмингем" недалеко ушел от своего соперника и в пяти последних матчах одержал только одну победу, при том, что остальные проиграл. При всем этом нельзя сказать, что обе команды совсем уж плохи, но результаты говорят об обратном. В этом матче нет фаворита, обе команды умеют создавать моменты, но не умеют им распоряжаться, их атака не блещет результативность, что наталкивает на мысль о том, что голов мы здесь можем не увидеть.

Прогноз: 0-0

18.02.2017 07:00

"Совы" сейчас набрали хорошую форму и укрепляют свои позиции в первой шестерке. Они одержали три победы подряд и почти настигли "Лидс", который немного притормозил. Они показали, что могут переламывать неудачно складывающуюся игру, а это очень хороший навык для команд английской трясины, где многие лидеры часто теряют очки с более слабыми командами за счет одной ошибки, которую не могут исправить.



Прошедшие матчи снова напомнили нам о тех "лесниках", которых мы видели в начале сезона, когда "Ноттингем" выглядел ярко, сам играл результативно и давал играть сопернику. Главное различие в том, что тогда они набирали очки, а сейчас им это удается реже. Тем не менее, дома они имеют больше шансов на успех. Они побеждали в трех последних домашних матчах, в то время как их соперник проиграл два из трех выездных. Казалось бы, что напрашивается победа хозяев, но это слишком рискованный исход. Проиграть они не должны, а тремя очками разжиться вряд ли удастся.

Прогноз: 1-1

18.02.2017 07:00

Валлийцы поочередно победили две очень сильные команды при том, что играли они на выезде. Таким результатом можно восторгаться, жаль, что разыгрались они так поздно, когда шансов зацепиться за плей-офф уже почти нет.



К ним в гости приезжает команда, которая во всех своих выездных матчах добыла только одно очко. "Ротерхэм" почти мертв, но дома еще брыкается и порой очень сильно. На выезде же они превращаются в мальчиков для битья. Что уж говорить, когда в шестнадцати выездных матчах они забили только десять голов. У "Кардиффа" не самая сильная оборона, но я думаю, что таких атакеров они сдержать должны.

Прогноз: 2-0

18.02.2017 07:00

"Ипсвич" оказался не так уж прост, как ожидал от него "Брайтон", который за это и поплатился. Это не первый фаворит, у которого парни Мика Маккарти отнимают очки, при этом показывая хорошую игру. "Трактористы" не слишком результативны, но и пропускают мало, хотя если игра не идет, то они могут и попасть под каток более сильного соперника.



"Лидс" выиграл только один матч из четырех последних выездов. Это не совсем лидерский показатель, но не стоит забывать, что в последнее время у "Лидса" наблюдается небольшой спад. Тем не менее, "Лидс" всегда в состоянии воспользоваться ошибками соперника, а "Ипсвич" без них не обойдется. В составе "трактористов" очень много пробоин, лазарет команды переполнен и это может очень неприятно сказаться на результатах.

Прогноз: 0-1

18.02.2017 07:00

"Чайки" не смогли воспользоваться осечкой "Ньюкасла", ведь они тоже сыграли вничью, имея при этом более слабого соперника, чем "сороки". Сейчас они выглядят не слишком хорошо, ведь в последних пяти играх у них только одна победа, а это абсолютно не чемпионский график. Что говорить о чемпионских амбициях, если и за второе место становится тревожно, ведь "Хаддерсфилд", набравший отличную форму, отстает только на четыре очка.



Не перестает удивлять "Барнсли". Команду знатно разобрали на запчасти, но за счет внутренних резервов и некоторых трансферов они продолжают добывать положительный результат, оставаясь в числе претендентов на первую шестерку. Порой они просто отскакивают, но говорить, что победы добыты только за счет этого – значит сильно обидеть симпатичную английскую команду. Сдержать сдавший позиции "Брайтон" им абсолютно по силам, хотя до победы они вряд ли дотянут.

Прогноз: 1-1

18.02.2017 07:00

"Канарейки" сейчас очень хороши, чего нельзя сказать об их сопернике. Порой у "пивоваров" случаются удачные моменты, но успешными их можно назвать только на уровне борцов за выживание. Плюсом "Бертона" в этой игре будет то, что они отдыхали гораздо больше времени, чем их соперник, который провел очень трудный и напряженный матч против "Ньюкасла".



Команды решают диаметрально противоположные задачи. Задача "канареек" выглядит гораздо сложнее, так как бороться им предстоит с более серьезными командами, да и соперники имеют хорошую фору. В последнее время "Норвич" выступает очень результативно и слабой обороне "Бертона" придется несладко. Но и пропускает "Норвич" на уровне того же "Бертона", из чего вытекает мысль, что в этом матче забьют обе команды. "Норвичу" будет трудно, но добиться положительного результата они могут.

Прогноз: 1-2

20.02.2017 12:00

Абсолютно провальным стало начало нового года для "вилланов". Во всех семи матчах 2017-го года они не смогли одержать ни одной победы, а что самое страшное, шесть из них закончились поражениями команды Стива Брюса. Сам Стив оказался не намного удачливее своего итальянского предшественника. Очень подводит "вилланов" результативность, которая сейчас находится на уровне аутсайдеров чемпионата.



Другой гранд подкрепил свои регалии не словами, а результатами. Сейчас "Ньюкасл" занимает заслуженную первую строчку и хоть отрыв от преследователей сократился, но "сорокам" вряд ли что-то угрожает. В последних пяти матчах они ни разу не проиграли и даже во время двух ничьих выглядели лучше своих соперников. Если уж "Астон Вилла" не справилась с середняками чемпионата, то предельно мотивированный "Ньюкасл" тоже будет ей не по зубам, а Стиву Брюсу вообще придется хорошо подумать, как сделать так, чтобы его команда избежала разгрома.

Прогноз: 3-1

21.02.2017 11:45

"Терьеры" продолжают удивлять, они уже почти не похожи на ту команду, которая творила сенсацию в начале сезона. Тогда их игра была гораздо более блеклой, напряженной и академичной. Сейчас, складывается впечатление, у них выросли крылья, которые гонят их в атаку даже в тех матчах, в которых раньше они бы окопались на своей половине поля и ждали ошибки соперника. От этого пострадала их оборона, но результативность полностью нивелирует этот недостаток.



Их сопернику сейчас приходится гораздо сложнее, большинство их результатов трудовые, некоторые вообще вырваны "на жилах". Именно "Хаддерсфилду" "Рединг" уступил третью строчку и мог бы упасть ниже, но "Лидс" притормозил и не воспользовался нерасторопностью "роялистов".



"Хаддерсфилду" будет непросто, перед этим они проведут кубковый матч против "Манчестер Сити". Откровенно слить этот турнир уже не получится, иначе их просто не поймут. Придется играть основой и сил на это уйдет немало. Не будь этого кубкового матча, и хозяева выглядели бы явным фаворитом. Сейчас они сильнее "роялистов", но доказать это будет непросто.

Прогноз: 2-1

22.02.2017 12:00

А "Бристоль" набирает хорошие обороты. Усиление пошло на пользу, лидеры набрали форму и результаты не заставили себя ждать. Пусть они и проиграли "Лидсу", но тот футбол, который они показывали, выглядел очень обнадеживающе, если они продолжат играть в том же духе, то вылет им точно не светит.



Их соперник тоже находится в накате и добыл уже две победы подряд, вот только дало это им не слишком много. "Дачники" уже восьмые, с перспективой подняться на одну строчку выше, если победят в перенесенном матче, но отрыв от первой шестерки почти не уменьшился. Обе победы над аутсайдерами дались "Фулхэму" очень сложно, первые таймы команда Славиши Йокановича проваливала, но находила в себе силы переломить исход встречи. С "Бристолем" такой номер не пройдет, лучше и не пробовать, единственное, в чем можно быть уверенным, это результативность. Этот матч не будет скучным, а порадует нас голами.

Прогноз: 2-2

Матч "Блэкберн" - "Дерби Каунти" перенесен на 28.02.2017; Матч "Брентфорд" - "Вулверхэмптон" перенесен 14.03.2017;