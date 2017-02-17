Бундеслига: прогноз на 21-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 21-го тура чемпионата Германии сезона 2016/17.



Фото: bild.de

17.02.2017 14:30

В прошлом туре "Байер" впервые во втором круге оставил свои ворота "сухими". Леверкузен на своем поле легко разобрался с "Айнтрахтом" из Франкфурта. Благодаря тому, что группа команд в зоне еврокубков дружно провалилась на прошлой неделе, преследователи хорошо подтянулись. Нас может ожидать очень интригующая концовка чемпионата, где команды от третьего места и ниже будут каждый тур подниматься и опускаться на несколько строчек. Игру "Байера" вынесли на пятницу, так как "аспириновым" на неделе играть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Естественно, Рождер Шмидт хочет обойтись без глупых травм или повреждений. Слишком уж много "Байер" настрадался от потерь футболистов в последнее время. Например, ближайший матч из-за перебора карточек пропускает защитник Омер Топрак. Слабостями в линии обороны гостей "Аугсбург" должен пользоваться. В рамках Бундеслиги "фуггеры" обязательно забивали "Байеру", даже если в итоге и проигрывали встречу.

Прогноз: 1-2

18.02.2017 09:30

"Боруссия" Д проиграла два матча подряд. Сначала "шмели" провалились в матче с безнадежно последней командой Бундеслиги, а потом в первом матче плей-офф Лиги чемпионов клуб уступил "Бенфике". Хуже того, Дортмунд возвращается домой из Португалии без забитых голов. И это мы говорим о команде, установившей рекорд результативности на групповом этапе главного еврокубка. Впереди игра на своем поле с "Вольфсбургом". В прошлом туре гости взяли и обыграли "Хоффенхайм", при этом "волки" по ходу встречи проигрывали. Обычно парни Валерьена Исмаэля сами не прочь отдать игру, имея преимущество. Эти три очка позволили "Вольфсбургу" еще немного оторваться от зоны вылета, что должно подарить им некоторое спокойствие. Впереди следующий шаг – место в середине турнирной таблицы. Что касается "Боруссии" Д, то им надо думать, как сохранить место в зоне Лиге чемпионов. "РБ Лейпциг" проиграл два матча подряд, теперь все могут задуматься и о второй позиции. Вокруг слишком много претендентов, выбраться из этого "болота" поможет только серия из трёх-четырёх побед подряд.

Прогноз: 1-0

18.02.2017 09:30

"Майнц" в прошлом туре смог одержать первую победу во второй части сезона, команда на своем поле обыграла "Аугсбург". Что хорошо, "карнавальщики" не дали забить своему оппоненту, что с "Майнцем" случается не так часто. Всё-таки на счету хозяев уже 35 пропущенных голов. Впереди вторая домашняя игра подряд, в соперниках значится "Вердер". Бремен до прошлой недели имел серию из 18-ти матчей с забитыми голами, однако поразить ворота "Боруссии" М у "музыкантов" не вышло. Как итог – четвёртое поражение подряд. "Вердер" опускается на 16-ю строчку, в зону переходных матчей. Соседям машет рукой "Гамбург", стремительно покидающий самый подвал Бундеслиги. Нельзя сказать, что Бремен играет плохо. Однако очков в копилке клуба не прибавляется, а до финишного отрезка всё меньше времени. Второй год подряд быть рядом с зоной вылета перед решающими матчами - не самая лучшая идея. Если серия поражений продолжится, то придется искать замену Александеру Нури. Ближайшие игры станут для наставника гостей решающими.

Прогноз: 2-1

18.02.2017 09:30

Мы не устаем повторять: как бы плохо не играла "Бавария", обыграть её не получается практически ни у кого. Можно сколько угодно ругать Карло Анчелотти, но результат у него есть. В прошлом туре Мюнхен очень долго возился с "Ингольштадтом", команда практически потеряла два очка. Однако под самый занавес встречи Артуро Видаль и Арьен Роббен забили два мяча и принесли победу "рекордмайстеру". Вместе с поражением "РБ Лейпцига" это дает нам разрыв в семь очков между первой и второй командами Бундеслиги. Победитель чемпионата известен? На волне успеха "Бавария" уничтожила "Арсенал" в Лиге чемпионов, забил даже Томас Мюллер. За него радовались едва ли не больше всех. До жеребьёвки 1/4 финала главного еврокубка "Бавария" может вновь сосредоточиться на игре в чемпионате Германии. Мюнхену предстоит гостевой поединок против "Герты". Берлинцы проиграли три матча из четырёх во второй части сезона. Только коллективный провал всех представителей зоны еврокубков не даёт им выпасть за пределы топ-6. Однако долго это продолжаться не может, рано или поздно кто-то попросит "Старую Даму" из зоны еврокубков.

Прогноз: 0-2

18.02.2017 09:30

"Хоффенхайм" дольше всех команд среди топ-5 лиг не проигрывал. Но стоило случиться игре в Лейпциге, как "селяне" немного посыпались. После неудачи в игре с "РБ Лейпцигом" команда Юлиана Нагельсманна проиграла вторую выездную встречу подряд. А начиналось то в игре с "Вольфсбургом" все достаточно оптимистично, в середине первого тайма гости вышли вперед и на перерыв уходили лидерами. Однако второй тайм не задался, "Хоффенхайм" пропустил два мяча и проиграл. Предстоящий соперник команды – "Дармштадт". "Лилии" в прошлом туре, наоборот, преподнесли одну из главных сенсаций – обыграли "Боруссию" Д. Этот успех стал первым для Торстена Фринга на посту главного тренера команды. "Дармштадт" заметно подтянулся в турнирной таблице к своим конкурентам. Да, клуб по-прежнему занимает последнее место, однако отставание до других клубов несущественное, еще парочка хороших игр, и "лилии" смогут стать полноценным участником борьбы за выживание. Дополнительный стимул "Дармштадта" – поддержка бывшего президента США Барака Обамы, который после подписания американского нападающего Бойда стал следить за командой.

Прогноз: 2-0

18.02.2017 09:30

В первой половине сезона "Айнтрахт" был одной из лучших команд Бундеслиги, "орлы" практически не пропускали. После перерыва парни Нико Ковача два раза на выезде уступили с разгромным счётом. Это не самый лучший знак для поклонников "Айнтрахта", ведь они уже нацелились на борьбу за Лигу чемпионов. Сейчас "орлы" занимают третье место, но из-за поражения в Леверкузене они не смогли оторваться от преследователей (хотя шанс был очень хорошим), плотность настолько велика, что по итогам матчей 21-го тура "Айнтрахт" может догнать даже седьмая команда Бундеслиги. Нико Ковачу надо стабилизировать результаты. Соперник "Айнтрахта" – "Ингольштадт". Гости идут в зоне вылета и им отчаянно не везет. Майк Вальпургис проделывает хорошую работу в стане "шанцеров", команда за последнее время могла отнять очки у "Шальке" и "Баварии", но неизменно пропускала под самый занавес матчей. Верни команде те два очка, и "Ингольштадт" находился бы выше "Вердера". Гости пропускают немного относительно команд из подвала. Они легко упираются со всеми соперниками.

Прогноз: 1-1

18.02.2017 12:30

Маркус Гисдоль делает фанатов "Гамбурга" самым счастливыми людьми на свете. Команда под его руководством выиграла три матча подряд – два в чемпионате Германии и один в Кубке Германии. При этом "динозавры" не пропустили ни одного мяча, а собственная результативность возрастает с каждым матчем. Впереди домашняя встреча с "Фрайбургом", и, конечно же, фанаты хозяев требуют продолжения банкета. Только есть одна загвоздка – в последний раз "Гамбург" обыгрывал на своем поле "брайсгау" еще в 2010 году. С тех пор гости обязательно забивают "динозаврам" и увозят из Гамбурга очки. Сейчас парни Кристиана Штрайха вплотную подобрались к зоне еврокубков. Неделей ранее они на своем поле были сильнее "Кёльна", и теперь проигрывают "козлам" всего три балла. Мотивация у гостей будет зашкаливать: только вернуться в Бундеслигу и сразу иметь шанс зацепиться за еврокубки.

Прогноз: 1-1

19.02.2017 09:30

Дитер Хеккинг проиграл первый матч на посту главного тренера "Боруссии" М. "Жеребцы" на своем поле не смогли забить итальянской "Фиорентине" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Мёнхенгладбах через неделю поедет в Италию с дефицитом в один мяч. Пока же надо думать о делах Бундеслиги, где в последнее время дела пошли на лад. "Боруссия" М выиграла второй подряд матч на выезде, чего с ней не случалось довольно давно. Три победы подряд подняли Мёнхенгладбах уже на десятое место, до зоны еврокубков осталось еще немного. "РБ Лейпциг" же наоборот, попал в кризис. Два поражения подряд лишили команду Ральфа Хазенхюттля связи с "Баварией", потенциальная борьба за титул может закончиться еще к весне. Теперь гостям надо сосредоточиться на сохранении второго места, что гарантирует команде участие в Лиге чемпионов. "Быки" ещё имеют достаточный запас над преследователями, поэтому места для паники быть не должно. Поражение в прошлом туре стало первым для "РБ Лейпцига" на своем поле. До этого единственной командой, отобравшей очки на поле в Лейпциге, была как раз "Боруссия" М.

Прогноз: 2-1

19.02.2017 11:30

"Шальке" продолжает доминировать в Лиге Европы. Команда уверенно прошла групповой этап, а сейчас решила все вопросы в первом раунде плей-офф в выездном матче в греческим АЕКом. Маркус Вайнцирль может спокойно выпускать запасных футболистов через неделю, так что экономить силы в играх чемпионата Германии не надо. "Кобальтовым" предстоит играть с "Кёльном", который в прошлом туре проиграл на выезде "Фрайбургу". "Козлы" впервые после возобновления сезона в Германии не смогли набрать очков. Клуб вновь опустился на седьмое место. А так как встреча "Кёльна" и "Шальке" будет сыграна в воскресенье, то еще в субботу догнать парней Петера Штёгера может "Фрайбург". "Кёльну" хорошо бы выиграть, чтобы сохранить себе место в еврокубковой зоне. Тем более после Лиги Европы "Шальке" может устать. Однако последние пять матчей из шести в очных противостояниях выигрывали как раз гости. И в первом круге "Кёльн" забил три мяча в ворота "кобальтовых", вырвав победу в последние 15-ть минут игры.

Прогноз: 1-0