10 засветившихся на один сезон звезд, которые позже потухли

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: Спорт-Экспресс

Еще в прошлом сезоне нападающий "Лестера" Джейми Варди купался в славе – наколотив 24 гола в Премьер-лиге в сезоне 2015/16, этот футболист обрел популярность и признание. Но сегодня у Варди проблемы – от былой результативности не осталось и следа. Джон Сперлинг выделяет десятку самых заметных мимолетных талантов из мира футбола.Этот 33-летний левый защитник провел 15 сезонов в своем любимом "Манчестер Сити", выиграв много значимых матчей, прежде чем наставник "Эвертона" Ховард Кендалл пригласил его на "Гудисон Парк" в июне 1986-го года после того, как его клуб согласился отпустить одного из лидеров, соблазнившись на чек в £65,000.Изначально казалось, что Пауэр пришел на левый фланг надолго и всерьез – как минимум, до того момента, пока ему будет позволять играть возраст и пока в стане "ирисок" на тренерской скамье не изменится "власть". Тот Пауэр, которого привыкли видеть болельщики, был образцом умения сыграть надежно и, что называется, по-мужски – во многом Пол слыл представителем так называемой "старой школы". Мимо этого парня было трудно пройти, не оказавшись на газоне, Пауэр нередко страдал грубостью, но болельщики любили его за особую отдачу на поле и умение отдавать всего себя без остатка.Но если в первом сезоне Пауэр был хорош, то уже в следующей кампании все, характеризирующие его как неуступчивого игрока и бойца, качества, словно "испарились". Не задержался в "Эвертоне" и Кендалл, который вскоре возглавил "Атлетик" из Бильбао...Бывший игрок "Шеффилд Уэнсдей" Брайан Марвуд был не самым быстрым нападающим в лиге, но он обладал выделяющей его среди других способностью оказываться в нужное время в нужном месте и замечать партнеров по команде в выгодной позиции. Менеджер "Арсенала" Джордж Грэм повидал на своем веку много хороших игроков, но он не успокоился вплоть до мая 1988-го года, пока, наконец, не уговорил руководство раскошелиться на £800,000, а Марвуда – перейти в стан "канониров".28-летний игрок начал сезон 1988/89 отлично, выдав несколько великолепных игр, в которых он, ускоряясь, отдавал разрезающие передачи на требующего регулярной поставки "снарядов" форварда лондонских "пушкарей" Алана Смита. "Кисть" получил "Золотую Бутсу" как один из лучших игроков "Арсенала", а "канониры", наконец, выиграли титул по прошествии 18-ти лет. Марвуд при этом нанес несколько важных результативных ударов, которые, несомненно, помогли его клубу.Однако травмы и перепалки с Грэмом предопределили итог его выступлений в следующем сезоне, и он тут же был продан в "Шеффилд", но уже в "Юнайтед", в мае 1990-го года.Когда-то в матче за свою страну он не забил целых три пенальти(!). Это случилось в 1999-м году в рамках Кубка Америки, когда чемпион мира-1986 противостоял Колумбии. В свои 37 лет он вряд ли был в числе тех игроков, которые рассматривались в качестве первых претендентов на игру в составе Аргентины и поездку на ЧМ-2010, но тренер национальной сборной Диего Марадона решил позвонить в "Бока Хуниорс", чтобы вызвать нападающего Мартина Палермо в состав главной команды страны.После десяти лет перерыва в международном футболе, Палермо начал матч против сборной Перу решительно. В проливной дождь, Марадона и его парни чуть было не потеряли веру в победу, которая должна была помочь сохранить шансы на преодоление сита квалификации, но гол Палермо на 93-й минуте стал спасительным."Это было чудо", - настаивал Диего после того, как скользил на животе по промокшему полю в этот незабываемый праздник. Палермо даже забил в финальной части в матче против Греции, записав гол за Аргентину в возрасте 36-ти лет.Марко Негри прибыл на "Айброкс", перейдя за £3,5 миллиона из итальянского клуба "Перуджа" в июне 1997-го года. Итальянец сразу же сумел стать ключевым игроком клуба из Глазго, забив, ни много ни мало, целых 23 гола в десяти матчах за "Рейнджерс" на старте кампании! 27-летний нападающий закончил свой первый сезон с впечатляющим результатом в 32 гола. Тогда о нем говорили не только в Шотландии – о Негри гудела вся Британия, а также континентальная Европа!К сожалению, продолжению того феерического выступления быть было не суждено. Негри получил серьезную травму глаза в игре в сквош с одноклубником Серджо Поррини.Он провел за "Джерс" еще лишь три матча, пропуская львиную долю матчей в последующие сезоны по причине приведенной выше проблемы и других мелких травм. Впоследствии Негри был отдан в аренду с правом выкупа и не нашел себя в пяти итальянских клубах.Лихой итальянский вокалист, который добивается своих целей минимальными усилиями. Так называли Марко в Шотладнии, и после него в этой стране больше не было игрока, который достигал бы таких ошеломляющих высот.Атакующий полузащитник Мичу был одной из главных звезд английской Премьер-лиги в кампании 2012/13. После дубля в ворота КПР в дебютном матче за "Суонси", он забил 22 гола во всех соревнованиях за свой новый клуб, помогая "лебедям" выиграть Кубок Лиги. Кроме того, Мичу заработал вызов в сборную Испании.Следующий шагом навстречу славе стали мячи в ворота "Арсенала" и "Челси", Мичу связывали с большими деньгами и желанием уйти, но он решил остаться на стадионе "Либерти". Но почему-то затем он растерял игровую форм и стал получать травмы. Вскоре Мичу был отдан в аренду в "Наполи" в конце сезона-2013/14. После краткого пребывания в четвертой по рангу лиге Испании, он сейчас играет за "Овьедо" в Сегунде."Я купил Фрэнка, потому что я люблю подписывать хороших стариков", - сказал бывший менеджер "Саутгемптона" Лори Макменнами. "Да, я знал, что его стиль – это стиль шоумена, который точно хорошо поладит с нашими болельщиками…"Когда бывший футболист сборной Англии принял решение перебраться в стан "Саутгемптона" из "Сандерленда" в 1983-м году в ковбойской шляпе и обтягивающих джинсах, он задал тон в теме его будущего бурного года. Пребывание Фрэнка на южном побережье не прошло незамеченным – Уортингтон оставил по себе большой след и неизгладимые впечатления.Хотя у Макменнами хватало сомнений в отношении 35-летнего игрока, в особенности – на предмет его выкладки в физических занятиях вместе с командой, он Уортингтону доверял. Да, иногда он явно передерживал мяч и действовал весьма неосмотрительно. Но в целом Фрэнк был превосходным партнером для таких плодовитых в атаке парней, как Стив Моран и Дэнни Уоллес. Потому неудивительно, что "Саутгемптон" в конечном итоге занял второе место вслед за "Ливерпулем". "Я надеюсь, что он останется на следующий сезон", - говорил Макменнами. Вместо этого старый рокер отправился в Брайтон. В следующем сезоне его ждало новое увлекательное приключение."Я надеюсь, что Асамоа сможет стать тем игроком, с которым "Сандерленду" покорятся новые серьезные высоты. Действительно, я убежден, что он станет для нас особенным футболистом", - настаивал тренера "Сандерленда" Найл Куинн после того, как звезда сборной Ганы приехала на "Стадион Света" за 13 миллионов фунтов летом 2010-го года. Он был куплен у французского "Ренна".Его мощные габариты и футбол с прямым, простым подходом к исполнению своих обязанностей, стал приятным сюрпризом для болельщиков "черных котов" уже в первом матче Асамоа за новый клуб с "Уиганом". Далее Гьян оформил дубль в игре против "Сток Сити", вырвал для своей команды ничью с "Тоттенхэмом". При нем "Черные кошки" поднялись на седьмую позицию в Премьер-лиге, а кульминацией стала игра с "Челси", которую "Сандерленд" выиграл со счетом 3:0, а Гьян забил сопернику второй гол.Асамоа покинул северо-восток Англии как-то таинственно и быстро. После чуть более года пребывания в "Сандерленде" он забил за этот клуб десять голов в своем первом сезоне в АПЛ. После того, как Гьян подписал контракт с клубом из ОАЭ "Аль-Айном", Куинн настаивал уже на другом: "…Это хороший ход для клуба…" И это было неплохо для самого Гьяна, который в конечном итоге стал получать зарплату, увеличившуюся в три раза."У нас были большие проблемы, и мне страшно подумать, что бы случилось, если бы мы опустились ниже", - вспоминал тренер "Ньюкасла" Кевин Киган после того как его клуб чудом смог избежать вылета в старый Третий дивизион в 1992-м году. Этого провала удалось избежать, что называется, сцепив зубы. Киган удерживал команду на плаву в нелегком деле выживания, и ему было очень сложно вплоть до прибытия в лагерь "сорок" такого игрока, как Килклайн. Этот защитник был подписан в "Олдхеме" в канун нового года и сразу же был презентован, как игрок, который призван стать лидером команды."Он был в ужасе, когда увидел, в каких реалиях мы оказались, и что творилось внутри команды, у которой, как казалось со стороны, блестящие игроки. Мы были в "перестрелке", каждый матч проходил крайне непросто, и нам был нужен не только "убийца", но и тот, кто поведет коллектив за собой. Он был моим самым важным подписанием…"Неизменно доминирующий в воздухе, бывший капитан "Ковентри" (одноклубник Пол Брейсвелл называл его "пугающий Викинг") помог укрепить ранее уязвимую обороны. Килклайн вывел свой новый клуб в безопасную гавань. Впрочем, Киган быстро решил, что ему нужны более "эстетичные" игроки. Вскоре Килклайн покинул "Ньюкасл", но свою огромную лепту в успехи того коллектива, он, несомненно, внес."Новый стадион не за горами…", - такого рода амбициозные заявления нового председателя правления "Мидлсбро" Стива Гибсона понемногу стали приобретать реальные очерки. Он назначил затухающую звезду "Манчестер Юнайтед" Брайана Робсона в качестве играющего тренера в попытке поставить "Боро" на лучшие футбольные рейсы. Это было в 1994-м году. "Мои ноги, колени и бедра скрипели и стонали", - вспоминает бывший футболист сборной Англии, и ее капитан. "Но я понял, что я все еще могу играть организационную роль в полузащите, если я научился сохранять энергию…"Робсон был источником вдохновения тех "речников", которые смогли победить в кампании 1994/95-го года во втором по рангу дивизионе. Тогда он мог целиком сосредоточиться исключительно на тренерской стороне вопроса уже на следующий год. Среди прочих футболистов, Гибсон смог привлечь в стан "Мидлсбро" такого парня, как Жуниньо, который украсил новехонький стадион "Риверсайд"."Роль Брайана в том сезоне была колоссальной. Робсон смог полностью "переформатировать" клуб, превратить "Мидлсбро" в действительно амбициозный проект", - пояснял позже Гибсон. "Без него мы бы не смогли заполнять наш новый стадион. Он был как магнит для других звезд…"36-летний опорный полузащитник по кличке "Старик" – это официально самый титулованный аргентинский футболист, завоевавший за время своей блистательной карьеры 23 официальных титула. Поэтому, когда бывший игрок миланского "Интера" зажигал на стадионе "Кинг Пауэр", перейдя в "Лестер" на правах свободного агента, мотивируя свое желание "выкладываться за "Лестер" на полную," многие смотрели на это с приподнятыми от удивления бровями.Но Камбьяссо (его первый гол за новый клуб случился в матче, который был назван "замечательное поражение" – речь о 5:3 с "Манчестер Юнайтед") стал настоящим откровением для "лис". Аналитики отмечали, что ранее игроки "Лестера" были похожи на "зашуганных кролей", которые жмутся друг к другу, и не могут найти в себе смелость и отвагу. Те довольно высокие результаты, которых удалось достичь к концу кампании, стали возможны благодаря, в первую очередь, Эстебану, который смог сплотить партнеров вокруг себя. "Лестер" показывал неплохой футбол, а главное – смог избежать падения. Менеджер Найджел Пирсон описал его как "…Откровение и пример для всех игроков…"Поклонники "лис" с очевидным фактом также были согласны, проголосовав за Камбьяссо как за игрока сезона. Несмотря на это, он не захотел подписывать новый контракт и вернулся в Лигу чемпионов с греческим "Олимпиакосом". "Лестер" творил историю уже без него...