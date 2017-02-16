Брага - Бенфика: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 22-го тура Примейры.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Брага

Бенфика

Ключевые игроки

Педру Мигел Сантуш

Жонас

Константинос Митроглу

Ориентировочные составы

28 Марафона 87 Гойяно 3 Росич 24 Жозе Феррейра 15 Баиано 23 Мигел Сантуш 84 Гамбоа 5 Батталья 21 Орта 17 Фонте 9 Хассан 13 Лопес 50 Нелсиньо 4 Луизао 14 Линделёф 19 Элизеу 5 Фейса 6 Аугусто 7 Самарис 21 Пицци 11 Митроглу 10 Жонас

Прогноз и ставки

19.02.2017 15:15



Нас ждет интересный матч, в котором "Бенфика" рискует потерять очки. Против нее не только выступление в гостях против крепкой команды, но и факт недавнего поединка в рамках Лиги чемпионов. Как бы то ни было, но гости постараются перехватить инициативу, завладев центральной зоной. Но "Брага" этого не позволит на родном стадионе.



Несмотря на то, что "пушкари" не в оптимальном состоянии, испытывают спад, они все равно способны хотя бы на ничью. Команде пора одержать победу, чтобы забыть о печальном отрезке без набора полновесных трех очков. Если же получится сделать это против "Бенфики", тогда на волне успеха можно продолжить продвижение к третьему месту.



В составе "Бенфики" есть Жонас и Митроглу, способные вскрыть любую оборону. По этой причине хозяевам следует четко сыграть в защите. С другой стороны, у них тоже есть, кому забивать. Как итог, можно ожидать забитые голы как в одни, так и другие ворота.



Многие привыкли, что в последнее время "Брага" проигрывает в принципиальных поединках. Но традиция была сломлена против "Спортинга" - победа. Почему бы это не сделать с "Бенфикой", тем более дома? Уж на ничью "пушкари" точно способны.

Прогноз: 1-1

Ничья 3.68

ОЗ 1.86

Очередной тур подарил болельщикам интересное противостояние, в котором лидер первенства отправляется в гости к обладателю четвертой строчки. Сразу стоит отметить, что "Брага" на протяжении нескольких лет старается зацепиться за тройку сильнейших, создать конкуренцию грандам. Однако сезон за сезоном не хватает самой малости. С другой стороны, "пушкари" практически без особой борьбы со стороны других клубов закрепляются на 4-й позиции.На текущий момент состояние команды гостей вызывает некоторые опасения. Если на старте сезона игра в обороне не вызывала нареканий, а форварды радовали болельщиков, то теперь начались проблемы. Как итог, упущен вперед "Спортинг", который несколько туров назад был четвертым. Именно "Брага" смогла воспользоваться спадом "львов" и ворваться в зону Лиги чемпионов.Что касается "Бенфики", то здесь тоже не все в порядке. Если сезоном ранее "орлы" здорово смотрелись в весенней стадии, то теперь их игра не такая яркая. Выигрыш в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд не должен вводить в заблуждение. Если бы гости не были расточительны, то именно они взяли бы 3 очка. Поэтому не стоит заранее отдавать победу "Бенфике"."Бенфика" все еще лидирует в единственном числе, набрав 51 очко. Следом за командой расположился "Порту", имеющий 50 баллов. Получается, что любая очковая потеря грозит опусканием по турнирной таблице. Что касается обладателя третьего места, то "Спортинг" с 41 баллом практически не у дел. Вряд ли команда способна удивить 100-процентным результатом и догнать лидеров."Брага" идет следом за "Спортингом", имея 38 очков. В спину "пушкарям" дышит "Витория Гимарайнш" - 35 пунктов. То есть, здесь тоже потеря баллов никому не нужна. Тем более, "Брага" просто мечтает взять хотя бы "бронзу".В последнее время "Брага" выступает из рук вон плохо. Если месяц назад команды опережала в таблице "Спортинг", то теперь отставание от представителя "Великой тройки" составляет 3 балла. Вот статистика последних пяти матчей клуба: 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения. Подобная поступь не характерна для тех, кто мечтает зацепиться хотя бы за третье место. Команда явно испытывает кризис.Еще 3 года назад "Брага" считалась "итальянской" командой. Дело в том, что тогдашний наставник делал акцент на оборону. Затем был сделан переход к атакующему стилю, но с сохранением хорошей игры в защите. Это чуть было не привело к успеху, однако уровень исполнителей оказался недостаточен для завоевания путевки в Лигу чемпионов. В текущем сезоне клуб еще в обойме, но временный спад значительно усложнил задачу по попаданию в тройку лучших.После того, как "Бенфика" в Лиге чемпионов одолела "Боруссию" Дортмунд, в команде явно хорошее настроение. Все-таки соперник очень серьезный и амбициозный. Теперь следует немного успокоиться и продолжить поступательное движение к четвертому титулу кряду. Однако здесь имеется ряд сложностей. Все-таки в настоящий момент игра "орлов" не впечатляет, если сравнивать с тем же "Порту".В последних пяти матчах во всех турнирах "Бенфика" 3 раза победила и дважды проиграла. Чувствуется усталость ряда игроков и отсутствие концентрации во время матчей с середняками. Конечно, против "Браги" все выйдут мобилизованными. Тем более, главный тренер специально готовил своих подопечных к весеннейстадии. Они просто обязаны быть в оптимальной форме.Педру Мигел Сантуш в настоящее время показывает хороший футбол. Несмотря на то, что в последних двух матчах главный тренер выпускал с первых минут, но менял во втором тайме, сумел дважды отличиться голевым пасом. С начала сезона провел 15 поединков, забил 5 голов и 4 раза становился ассистентом. Педру – командный игрок, который может играть в атаке как слева, так и справа. Несмотря на свой невысокий рост – 173 см, приносит большую пользу при стандартах, оказываясь в нужном месте. Обладает хорошей техникой, поставленным ударом. Наверняка выйдет с первых минут.На протяжении двух последних сезонов является определяющим игроком в линии атаки. Отличается умением забивать из любого положения, раздавать острые пасы, оказываться в нужном месте. По окончании прошлого чемпионата стал лучшим бомбардиром страны. Есть все предпосылки к тому, что закончит карьеру именно в "Бенфике". Сейчас бразильцу 32 года, а контракт действует до лета 2018 года. Без него сложно представить современную "Бенфику". Является настоящим лидером, не боится брать игру на себя. Как только появляется возможность, бьет с любой дистанции. Особенно здорово играет в концовке, когда защитники на фоне усталости ослабляют бдительность.Многие отмечают, что без особых скоростных качеств и яркого дриблинга он смог использовать другое свое качество – чутье. Иногда удивляет тем, что на отскоке оказывается именно там, куда летит мяч. Местные болельщики верят, что Жонас сможет забить и "Браге", продолжив свое яркое выступление. Стоит отметить, что только недавно полностью оправился от травмы. Однако это не мешает ему постоянно быть в центре внимания. Так, в последних пяти матчах забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.В прошлом сезоне стал настоящим открытием и палочкой-выручалочкой. Быстро нашел взаимопонимание с Жонасом и стал постоянно забивать голы. Вполне вероятно, что в этом чемпионате поспорит за звание лучшего бомбардира. Это ему по силам. Но пока далек от первого места. Футболист обладает хорошими физическими данными – высокий рост и атлетическая мощь. Это позволяет ему постоянно быть в центре событий при розыгрышах стандартов. При этом, умудряется развивать хорошую скорость, раздавать острые пасы. Всего провел в Примейре 17 матчей, забил 10 голов. Стоит отметить, что в последних поединках был особенно хорош – 3 игры и 4 забитых мяча.Эксперты полагают, что надежнее всего ставить на победу "Бенфику". Однако можно рискнуть и сделать ставку на ничью. Здесь предлагается коэффициент 3.68.Команды умеют атаковать, особенно это можно отнести к гостям. Хозяева способны преподнести сюрприз и также распечатать ворота соперника. Можно поставить на то, что обе забьют.