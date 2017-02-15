Сельта – Шахтер: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на матч 1/8 финала Лиги Европы.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Сельта

Ключевые игроки

Яго Аспас

Ориентировочные составы

1 Альварес 22 Кабраль 24 Ронкалья 19 Кастро 2 Мальо 16 Санчес 6 Радоя 8 Эрнандес 10 Аспас 9 Гвидетти 11 Систо 30 Пятов 5 Кучер 44 Ракицкий 33 Срна 31 Исмаили 17 Малышев 8 Фред 11 Марлос 74 Коваленко 10 Бернард Бланко Лещук

Слова перед матчем

Я не думаю, что перерыв как-то повлиял на "Шахтер". Я ожидаю увидеть хорошо подготовленного соперника — ту же команду, которая осенью выиграла группу в Лиге Европы. Я надеюсь, нам удастся завладеть мячом, но "Шахтер" одинаково опасен с мячом и без него. Было бы неплохо не пропустить гол дома, но надо помнить, что будет и ответная игра. Так что наш план состоит в том, чтобы атаковать и забивать голы самим. Наша команда заслужила уважение своими результатами и игрой. Это огромное достижение, добиться которого нелегко. Я уверен, наши соперники будут нас уважать, ведь мы доказали, что можем обыграть кого угодно. Все игроки здоровы и готовы играть. Нет причин использовать кого-то из резерва.

главный тренер "Сельты"

"Сельта" — сильная команда. Об этом говорят их результаты. Матчи с "Барселоной и" "Реалом" также говорят сами за себя. Они быстры и агрессивны. У "Сельты" преимущество в плане формы. Они отыграли за зиму 13 матчей. "Шахтер" хорошо готовился к матчу, но у "Сельты" есть преимущество в этом. Не буду говорить о фаворите противостояния, так как его здесь просто нет. "Сельта" и "Шахтер" — две сильные команды. Будет два интересных матча. В преддверии встречи с "Шахтером" "Сельта" уступила в полуфинале Кубка Испании "Алавесу" (0:0 дома и 0:1 на выезде), а также уступила "Атлетико" в Ла Лиге, ведя в счете. Нет смысла смотреть на все результаты "Сельты". Мы прекрасно знаем об их качествах. Они проиграли и "Атлетико", но завтра, думаю, проявят себя. О том, кто сыграет вместо Степаненко, узнаете завтра. Наверняка будет кто-то другой.

главный тренер "Шахтера"

Прогноз Soccer365. ru

16.02.2017 13:00

Сразу после жеребьевки "Сельту" как соперника "Шахтера" воспринимали как минимум со сдержанным оптимизмом. Но с января "селестес" принялись наводить страх на поклонников донецкого клуба. Пожалуй, "порка" очень неслабой, но просто немощной, "Валенсии", по сумме двух матчей 6:2 в Кубке Испании, показательна не столь сильно, ведь уровень у нынешних "летучих мышей" весьма низкий. Но ведь были победы в играх с "Реалом", а это – более чем серьезный аргумент! Уровень исполнителей у команд примерно сопоставим, "Шахтер" не имел "официальной" игровой практики давно, так что…



…Чем отвечать гостям?.. Есть таковые "ответы". По сути, таковой один-единственный, но оная причина срабатывала столь часто, что уже стала чем-то само собой понимающимся и таким, что служит "ломом" против многих "ломов". Речь о том, что в пользу "Шахтера" говорит громадный еврокубковый опыт и колоссальной важности для таких матчей сыгранность, которые в таких играх не просто выходят на первый план, а порой становятся решающими!..



Паритет?.. Игра покажет.

Прогноз: 2-2

ТБ 2.5 2.01

Очевидно, что поединок представителей Испании и Украины нельзя не рассматривать с точки зрения весьма сильно выраженной "центральности" матча, ведь встречаются клубы, суммарная спортивная сила которых позволяет называть эту пару очень интересной. Сразу же не может не закрасться вопрос – а нет ли на стороне гостей толики преимущества ввиду того, что в игре примерно равных команд украинский клуб первый матч проведет на выезде?.. Но не все так однозначно, ибо…Ввиду того, что официальные матчи "Шахтер" не играл с 12-го декабря, нельзя не сказать пару слов о матчах этого клуба контрольных, то бишь – дружественных, а также других перипетиях вокруг этой команды. Последний зимний спарринг был для донетчан полноценно выездным – игра состоялась на стадионе "Риу Аве", середняка Примейры. Интересно, что матч посетил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, чье присутствие, пожалуй, должно было мотивировать игроков проявить себя как можно лучше. В очередной раз забил новичок команды Густаво Бланко-Ле щук (об этом ниже) – как всегда, в присущем себе стиле "убийцы", замкнув с нескольких метров прострел бразильского защитника Исмаили. Героем второго тайма стал еще один представитель страны Ривалдо Тайсон, который сначала реализовал пенальти, а затем ассистировал молодому нападающему Андрею Борячуку в контратаке. До матча с "Сельтой" "горняки" будут тренироваться в Браге, откуда направятся в Виго. (Любопытно, что эти два города разделяет всего-навсего 80 километров по прямой и 100 по трассе – всего ничего, а для современного мира и Западной Европы с отличными дорогами вообще не расстояние!)О клубе из Виго в контексте этого матча хотелось бы поговорить, зайдя вот с какой стороны. Как известно, в высшем дивизионе Испании "Сельты" не было с 2007-го по 2012-й год. За пять лет блужданий по сложным "улочкам" Сегунды "селестес" основательно соскучились за Примерой. Заодно появилось поколение болельщиков, которые уже и не знали, что такое "Сельта", которая играла в еврокубках (и тогда, в 2000-м, "Шахтер" как раз обыгрывавшая!) и как высоко она котировалась. Застрять надолго в Сегунде очень опасно для клубов, которые долгое время находились в Примере. Хорошо, если получается вернуться сразу. Потому как с каждым следующим сезоном в лиге рангом ниже забываются предыдущие подвиги и усугубляются все проблемы – как кадровые, так и финансовые… У "Сельты" вернуться получилось относительно быстро, и теперь команда Эдуардо Бериццо пока несмело, но смотрит в перспективу еврокубкового горизонта ближайшего, будущего, которое хотелось бы продлить вплоть до мая и решающего матча за трофей…По сообщениям испанской прессы наставник действующего чемпиона страны (очевидно, еще до того, как его и его команду жестко "научили" в Париже), а это Луис Энрике, загорелся интересом к защитнику "селестес" Хонни Кастро. Поверить в пока слабый слух помогает то, что в способностях, навыках и умениях этого игрока специалисту, который имеет опыт работы в Италии, сомневаться не приходится – господин Энрике учил Кастро премудростям футбола как раз в "Сельте". Стиль и мышление этого исполнителя на поле синьору Луису очень импонируют, и он хотел бы приобрести парня в лагерь "кулес", заодно уговорив его сменить Галисию на Каталонию. Соглашение 22-летнего Хонни с клубом из Виго действовать будет еще немало – вплоть до летнего периода 2019-го года. Потому называется сумма вероятной компенсации за игрока – оная может составить целых € 14 миллионов. После сыгранных 22-х кругов в Примере этот игрок выходил на поле в 19-ти матчах, а также стал автором уже трех результативных передач на партнеров.По причине того, что украинские "горняки" длительное время "настоящих" матчей не играли, а также того, что "Сельта" играет дома, логичнее будет предположить, что первую скрипку в оркестре музыкальных инструментов двух команд сыграет футболист хозяев. Пожалуй, именно этого нападающего, после отъезда Нолито, стоит величать не иначе как краса и гордость "Сельты". Настоящий "селесте", клубный воспитанник, очень результативный, невероятно быстрый, с очень сильной левой ногой и многими другими достоинствами. Да, у него есть, как минимум, один изъян – немалое количество моментов он не реализовывает (пожалуй, именно это так и не позволило Яго вырасти в топ-игрока – класса ему, как ни крути, не хватает…), но тот факт, что Аспас к этому матчу в боевой форме, гостей должно сильно настораживать.Перед этим матчем сосредоточиться стоит на кадровых вопросах гостей – опять же, ввиду как длительного отсутствия на наших "радарах", так и потому, что у клуба-представителя Украины проблемы имеются.Итак, в первую очередь, речь о том, что этот матч пропустит опорный полузащитник "оранжево-черных" Тарас Степаненко. Причина: обратимся к формулировке УЕФА, которая так и сказала – за "хитрость". Ибо нечего было, значится, получать "лишнюю" карточку в матче пятого игрового круга с "Коньяспором", чтобы пропустить "ненужный" матч шестого тура с "Брагой"… В общем, без него. Кроме того, к матчу восстановился защитник Богдан Бутко, а вот участие нападающего, аргентинца Факундо Феррейры, под вопросом.По сравнению с групповым раундом немало изменилась заявка "горняков". Так, бразильский защитник Марсио Азеведо в какой-то степени выступит заменой завершившему карьеру Вячеславу Шевчуку – очевидно, что играть-то будет Исмаили, Марсио же – дублер. Единственный новичок, приобретенный у львовских "Карпат" аргентинский нападающий Густаво Бланко-Лещук уже составляет сильнейшую конкуренцию упомянутому Феррейре и заставляет поскорее позабыть об уходе Евгения Селезнева (турецкий "Карабюкспор") и прекращении сотрудничества с бразильским хорватом Эдуардо. Рокировка Веллингтон Нем-Алан Патрик (первый ушел в аренду, второй – вернулся из оной) сильно на раскладах в борьбе за место в составе в лагере ШД не скажется.Обе команды к числу коллективов, которые в своих матчах долго "раскачиваются", не относятся. "Шахтеру" перерыв во встречах официального характера во вред в этом плане также не пойдет – у этого клуба настолько отработана система "преемственности", что смена тренера каким-то моментом дестабилизирующим не станет. Да и тот же Фонсека взял на вооружение большинство рецептов как раз Мирчи Луческу, так что…