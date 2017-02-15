Андерлехт – Зенит: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 1/16 финала Лиги Европы.

Новости команд

Андерлехт

Зенит

Ключевые игроки

Юри Тилеманс

Жулиано

Ориентировочные составы

23 Boeckx 37 Обрадович 14 Нуитинк 4 Мбоджи 32 Дендонкер 94 Ханни 31 Тилеманс 11 Кипчу 18 Ачимпонг 91 Теодорчик 73 Станчу 1 Лодыгин 4 Кришито Иванович 13 Нету 81 Жирков 17 Шатов 21 Гарсия 8 Маурисио 7 Жулиано 22 Дзюба 9 Кокорин

Слова перед матчем

"Андерлехт" — это один из самых больших клубов Бельгии. Но сколько бы раз мы ни встречались, "Зенит" всегда должен считаться фаворитом, тем более на такой стадии Лиги Европы. Однако в прогнозах на первую игру все же надо быть достаточно осторожными. Мы в этом году еще не проводили официальных матчей, а бельгийский клуб возобновил сезон 22 января. Кроме того, зимний перерыв составил у них всего три недели. За счет второго матча на "Петровском" мы сохраняем стратегическое преимущество. Видно, что он на ходу. В Бельгии сейчас разгар сезона, до конца регулярного чемпионата остается четыре тура. В любом случае наш соперник сейчас на пике формы или близок к нему. Для нас это может обернуться дополнительной сложностью.

Защитник Зенита

Прогноз и ставки

16.02.2017 12:05

"Андерлехт" крепкий европейский середняк, к тому же опытный кубковый боец, которого "Зениту" однозначно следует опасаться. На родном "Констант Ванден Сток" они способны преподнести сюрприз и более серьезному клубу, чем "Зенит". Состав бельгийцев выглядит очень сбалансированно, это эффективный сплав опыта и молодости, коллектив, в котором есть те, кто "таскает рояль" и те, кто на нем играет. Одним из главных преимуществ "Андерлехта" будет их форма, которую они успели набрать, выступая в чемпионате.



Ни для кого не секрет, как тяжело даются первые стадии плей-офф еврокубков командам с постсоветского пространства. Есть масса примеров, когда топовые клубы России или Украины вылетали от более слабых европейских команд, главным преимуществом которых был короткий зимний перерыв. Нельзя недооценивать этот фактор. Мирча Луческу опытный тренер и он постарался подвести своих игроков к этому матчу в максимальной форме, используя, обили товарняков, но даст ли это положительный результат? Я думаю, что букмекеры правы в том, что расценивают шансы команд на успех в этом матче, как абсолютно равные. Для "Зенита" результативная ничья на поле бельгийцев будет расцениваться, как положительный результат, ведь на большее их сил может не хватить.

Прогноз: 1-1

ОЗ 1.76

Все мы успели соскучиться за еврокубками, которые уходили на зимний перерыв. Снова пришло время наслаждаться футболом, радоваться успехам и переживать горечь поражений любимой команды. Со стадии 1/16 Лиги Европы и начнет свой весенний еврокубковый путь один из флагманов российского футбола последних лет.За последние годы "Зенит" привык к выступлениям в Лиге Чемпионов, но дерзкий новичок "Ростов", вклинившись в чемпионские разборки "ЦСКА" и "Зенита", отправил питерцев прямиком в борьбу за второй по престижности европейский клубный трофей. Задачу минимум "Зенит" выполнил и теперь ожидает встречу с бельгийским грандом, которому тот же "Ростов" перешел дорогу в групповой раунд Лиги Чемпионов."Андерлехт" уже давно вышел из зимней спячки и успел провести уже пять матчей, показав в них хорошую игру и не потерпев ни одного поражения. Они находятся в отличном игровом тонусе, ведь в отличие от своего соперника поддерживали форму не товарищескими матчами, а играми чемпионата, к тому же не самого слабого в Европе. Клуб провел достаточно сдержанную, но в то же время толковую трансферную кампанию. Почти все пришедшие игроки готовы бороться за место в стартовом составе, впрочем, главное не это, а то, что им удалось сохранить всех своих лидеров, спрос на которых традиционно высок.Мирча Луческу не дал своим футболистам расслабиться, команда усиленно играла товарищеские матчи, а "Мистер" искал подходящие тактические варианты, пробовал новых игроков и старался заменить ушедших. Последняя фраза, по большому счету, касается только Акселя Витселя, который погнался за длинным рублем и уехал играть в Китай. Новичков пришло много, но выделяются приобретения Молло, Эрнани и Ивановича. Свой последний сбор "Зенит" проходил в Бельгии и наверняка хорошо там освоился.Несмотря на свой юный возраст, Юри уже третий сезон один из основополагающих игроков "Андерлехта", а по совместительству и один из главных талантов бельгийского футбола. Он один из лучших голеадоров и ассистентов в команде, но этим его сильные стороны не ограничиваются. Он полностью соответствует своей позиции на поле и выполняет положенные на него обязанности, дирижируя атаками своей команды. Уже не первый сезон Тилеманс становится трансферной целью для более сильных клубов, но все же остается в "Андерлехте", хотя видно, что он перерос уровень бельгийского клуба. Эта Лига Европы хороший шанс для Юри еще раз подтвердить свой класс и выбить себе контракт повкуснее в сильном европейском клубе.В свой первый сезон в "Зените" Жулиано сразу стал одним из лидеров клуба. Бразилец сразу покорил всех своей результативностью и полезными действиями в атаке. Интересно, что и свои голы и голевые передачи он почти поровну разделил между главными турнирами с участием "Зенита" - Лигой Европы и Премьер лигой, будучи максимально полезным и там и там. Такая игра не осталась незамеченной и тренерами бразильской сборной, которые стали приглашать Жулиано на матчи отбора к Чемпионату Мира. Если он продолжит играть в том же духе, то можно сказать, что замена Халку была найдена быстро и безболезненно.В групповом раунде обе команды зарекомендовали себя, как очень результативные, иногда выдавая настоящие голевые феерии. Не будем забывать, что с тех пор прошло много времени, форма команд изменилась, но тот же "Андерлехт" продолжает выдавать результативные матчи в чемпионате. С другой стороны поле "Констант Ванден Стока" находится в плачевном состоянии, что не может не отразиться на результативности. Тем не менее, обменяться голами эти команды просто обязаны.