Реал - Наполи: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Реал Мадрид

Наполи

Ключевые игроки

Серхио Рамос

Хосе Кальехон

Ориентировочные составы

1 Навас 6 Начо 4 Рамос 5 Варан 12 Марсело 10 Родригес 16 Ковачич 14 Каземиро 19 Модрич 7 Роналду 9 Бензема 25 Рейна 11 Маджо 33 Альбиоль 26 Кулибали 31 Гулам 20 Зилиньски 42 Диавара 5 Аллан 7 Кальехон 32 Паволетти 17 Гамшик

Слова перед матчем

Бэйл вернулся в общую группу, он дважды уже с нами тренировался, и сейчас чувствует себя превосходно. Тем не менее, Гарет отсутствовал порядка трех месяцев, поэтому касаемо него мы должны действовать с осторожностью. Тони Кроос? Он готов, с ним все в порядке. В моем распоряжении 24 игрока, и Бэйл также включен в этот список. Реал забивал на протяжении 40 встреч кряду, но в Лиге чемпионов, главное — постараться не проиграть. Завтра будет важно не уступить, шансы у двух команд 50 на 50. Мы знаем, что они очень сильны, и что они могут доставить нам немалые проблемы

ГЛавный тренер "Реала"

Наполи хорошо играет не только в центре поля, но и в атаке. Очевидно, что битва в центре поля будет сложной. Для нас важно хорошо сыграть в первом поединке дома. Надеемся получить хороший результат. Наполи сейчас в отличной форме. Но мы играем у себя дома и хотим выиграть, не пропустив гол. Хорошо готовились, поэтому готовы выйти на поле и получить нужный результат

Полузащитник "Реала"

Это особенная игра для меня. Нам предстоит сразиться с очень сильной командой. Если я сумею отличиться в воротах Реала, то я не стану праздновать забитый мяч, ведь я с огромным уважением отношусь к мадридцам и их болельщикам. Моей мечтой всегда являлись выступления в составе Реала. К сожалению заиграть там не получилось, а ведь хотел иметь стабильную игровую практику. В этом плане, Наполи был отличным выбором для меня

Нападающий "Наполи"

Прогноз и ставки

15.02.2017 14:45



По именам и статистике последних выступлений во всех турнирах "Реал" выглядит гораздо серьезнее. Команда идет на первом месте в своем чемпионате, оторвавшись от "Барселоны", стремится к очередному рекорду по результативности. Однако подопечные Зидана привыкли к испанским реалиям и будущий соперник в состоянии поставить несколько серьезных тактических вопросов. Неаполитанцы могут обороняться, а уж атаковать у них получается весьма продуктивно.



Гости не будут прижиматься к своим воротам. Конечно, вылазки вперед не станут массовыми. Однако играть у своих ворот против "Реала" очень опасно. Поэтому большую часть времени мяч будет в середине поля.



Мадридцы постараются сыграть первым номером с первым минут. Они уверенно чувствуют себя на родном стадионе. Однако это Лига чемпионов, где другие эмоции и особый настрой. Как показывает история, зачастую в матчах подобного уровня случаются неожиданности, от которых никто не застрахован. Тем более, "Наполи" одна из самых непредсказуемых команд.



Бэйл вернулся в строй и сможет помочь "Реалу", пусть и выйдя на замену, Роналду в хорошей форме. Атака "Реала" мощная и яркая. То же самое можно сказать и о сопернике. Мы обязательно увидим голы. Причем, они могут быть забиты в обои ворота. Все-таки и "Реал", и "Наполи" отличаются высокой результативностью.

Прогноз: 2-1

П1 1.50

ОЗ 1.90

Данная пара является одной из самых интересных в стадии плей-офф. Если ранее мадридцам практически всегда везло с соперниками в 1/8 финала, то теперь это можно назвать условным везением. Итальянцы способны преподнести сюрприз. Тем более, подопечные Зидана в последнее время немного сбавили обороты.Конечно, "Реал" считается главным фаворитом пары, особенно в домашнем поединке. Несмотря на это, многие эксперты с большим нетерпением ожидают начала встречи. Все-таки у неаполитанцев отличная атака и форварды способны забить гол, и не один.Стоит отметить удивительный факт – "Реал" и "Наполи" ранее ни разу не встречались друг с другом. Это несмотря на то, что соперники часто выступают в самом престижном европейском клубном турнире.Мадридцы подходят к данному поединку после гостевой победы над "Осасуной", которая была достигнута в рамках Примеры со счетом 3:1. По разу отличились Роналду, Иско и Васкес. Это уже третья виктория клуба за последние 4 матча, в каждом из которых в ворота соперников влетало не менее двух мячей.Если брать статистику выступлений на своем поле, то "Реал" выиграл 10 из 12 предыдущих официальных встреч. Средняя результативность 3,1 мяч за игру. Однако следует учитывать тот факт, что испанцы вышли в плей-офф со второго места в группе, уступив пальму первенства "Боруссии" из Дортмунда.В своем квартете мадридцы по три раза побеждали и добивались ничьей с "Боруссией", "Легией" и "Спортингом". При этом, во всех поединках с участием "Реала" забивали как гости, так и хозяева. Всего же было забито 26 мячей – 4,3 в среднем за поединок. С другой стороны, мадридцы не проигрывают дома в Лиге чемпионов с марта 2015 года, когда "Шальке" умудрился победить 4:3. С тех пор проведено 11 встреч и одержано 9 побед.Итальянцы последний матч провели в пятницу дома и добились победы против "Дженоа" со счетом 2:0. Команда ведет борьбу за вторую строчку в Серии А против "Ромы". Все ведет к тому, что "Наполи" точно не опустится ниже третьего места и получит путевку в Лигу чемпионов на будущий год.На текущий момент "Наполи" может похвастаться беспроигрышной серией, которая длится 18 матчей, в которых 12 раз праздновалась победа. В последний раз неаполитанцы проигрывали в конце октября 2016 года в Турине "Ювентусу".Интересный факт – итальянцы забивали в каждой игре, если взять последние 14 во всех розыгрышах. При этом, в 11-ти случаях забивали 2 и более гола. На выезде "Наполи" в шести последних играх пять раз побеждал, забив 21 мяч – 3,5 за поединок в среднем.Что касается Лиги чемпионов, то в своем квартете удалось занять первое место, опередив "Бешикташ" "Динамо" Киев, "Бенфику". Специалисты отмечают, что неаполитанцы дома в рамках евротурнира действуют лучше, нежели на выезде.Серхио Рамос на данный момент является одним из лучших защитников мирового футбола. Он не только уверенно чувствует себя в обороне, но и умудряется забивать знаковые и важные голы на последних минутах. Выступает в качестве палочки-выручалочки для своей команды, когда мяч никак не идет в ворота соперника. Практически безупречен при оборонительных действиях, но отличается грубостью, граничащей с жестокостью. Во многом от Рамоса будет зависеть, сможет ли атака итальянцев разбежаться и создать моменты у ворот "Реала". Но и вперед тоже будет подключаться, чтобы при стандартах попытаться использовать свою прыгучесть и умение оказываться в нужном месте. Именно так ему удалось забить 2 гола в ворота "Малаги" 21 января.Воспитанник мадридского клуба выйдет на поле когда-то родного стадиона, чтобы постараться принести пользу нынешней команде. В настоящее время показывает отличный футбол. Как следствие, в последних четырех матчах дважды отличился и один раз отдал голевую передачу. Пропускал последний поединок в Серии А, так как отбывает дисквалификацию за красную карточку. Кальехон может действовать как слева, так и справа. От него можно ожидать быстрого прорыва, нестандартных действий. Наверняка будет мотивирован вдвойне. Будет интересно посмотреть, сможет ли форвард поставить неразрешимые задачи перед Рамосом и партнерами по защите.Из 11-ти матчей Лиги чемпионов в гостях "Наполи" победил только 4 раза, проиграв 5 поединков. Вряд ли получится переиграть "Реал" на его поле, но вот сопротивление оказано будет. Все-таки шансов на победу мадридцы имеют гораздо больше, нежели даже оппонент на ничью.Обе команды любят атаковать и много забивать. Конечно, в этот раз особое внимание будет уделяться обороне, но все равно имеется большая вероятность обилия голов. Можно рискнуть и поставить на то, что обе забьют.