Лацио - Милан: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 24-го тура чемпионата Италии.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Лацио

Милан

Ключевые игроки

Марко Пароло

Сусо

Ориентировочные составы

22 Маркетти 19 Лулич 26 Раду 3 де Врей 8 Баста 16 Пароло 20 Билья 21 Милинкович-Савич 14 Кейта 17 Иммобиле 10 Андерсон 99 Доннарумма 20 Абате 15 Гомес 17 Сапата 21 Ванхиони 80 Пашалич 73 Локателли 91 Бертолаччи 8 Сусо 9 Лападула 7 Деулофеу

Слова перед матчем

Нас ждет очень сложный матч против "Милана". Это принципиальный соперник, который вдевятером обыграл "Болонью" на выезде. Я настроен забить в этом матче, так как меня волнует то, что я не могут отметиться в воротах серьезных соперников.

форвард Лацио

Прогноз и ставки

13.02.2017 11:45

В центральном сражении очередного тура "Лацио" после двух побед подряд на своем поле примет "Милан", который на неделе каким-то невообразимым чудом обыграл вдевятером "Болонью". У "Россонери" солидные потри по кадрам, да и усталость после череды поединков, плюс недавняя серии поражений явно скажется. Римляне в свою очередь полностью оправились от провала в игре с "Кьево", обыграв "Интер" на выезде в Кубке Италии, а также разобрав на части "Пескару". После феерии с "дельфинами" дома "орлята" постараются реабилитироваться за последнюю неудачу с веронцам, тем более что в Риме игры против "Милана" в последние годы проходили успешно. В прошлом сезоне было поражение, но дл этого пять матчей без проигрышей, в которых удалось победить четыре раза.



Команда Симоне Индзаги сейчас в относительно боевом составе, не то, что соперник, поэтому играть будет на победу, тем более что пока все сделано для того, чтобы продолжать наступать на пятки лидирующей группе. При успешном стечении обстоятельств у "орлят" есть шансы даже на Топ-3. Главное не терять очки в матчах, как с "Кьево" и обыгрывать соперников уровня "Милана", а сегодняшних "россонери" победить вполне реально. Второй круг у команды Монтеллы явно не удается, снова "Милан" начинает напоминать себя образца последних трех лет. Серьезный вклад в спад коллектива внесли травмы, но и тот же Карлос Бакка явно не в своих лучших кондициях, а вот потерю Бонавентуры компенсировать почти невозможно. В родных стенах "Лацио" вполне по силам взять верх над "красно-черными", которые уже как месяц показывают мрачноватый футбол.

Прогноз: 2-0

ИТБ1 (1,5) 1,72

Перед началом текущего тура римский коллектив располагался на четвертой позиции с 43 очками. "Лацио" на 14 пунктов отстает от "Ювентуса" и на восемь от "Наполи", который идет на третьем месте. "Орлята" выиграли 13 из 23 поединков. Команда Симоне Индзаги может похвастаться четвертой атакой в лиге, а вот защита далеко не лучшая, а даже худшая в Топ-7. В родных стенах "Лацио" выглядит вполне достойно, победив в восьми из 12 поединков, забив 21 мяч. В последнем домашнем матче "Лацио" уступил в родных стенах, не сумев забить "Кьево" (0:1), поэтому можно ждать реабилитации, тем более что в последней игре под натиском команды Индзаги была раздавлена "Пескара"."Милан" продолжает находиться на седьмой позиции с 40 очками в активе. Команда Монтеллы выиграла 12 матчей из 23, однако лишь в прошлом туре каким-то чудом и везением удалось прервать серию из четырех поражений подряд. Была обыграна "Болонья" в концовке встречи, когда за "Милан" уже играло девять футболистов. В активе "россонери" 33 мяча и 27 пропущенных. Показатели явно не уровня даже зоны еврокубков. В гостях у "красно-черных" шестой показатель с пятью победами в 11 встречах. На счету "Милана" всего 14 голов и 13 пропущенных на чужих стадионах."Лацио" полностью оправился после неудачных матчей с "Ювентусом" и "Кьево". В кубке был обыгран "Интер", а неделю назад Пароло поиздевался над "Пескарой". Всю неделю римляне готовились к сражению с "Миланом", который, кстати, выиграл в Вечном городе в прошлом сезоне, прервав серию из неудачных встреч, которая тянулась с 2010 года. Индзаги может рассчитывать на боевой состав, так как лазарет "орлят" практически пуст. Кстати, пошли серьезные разговоры о том, что наставник "Лацио" подпишет новый контракт и независимо от успеха по итогам сезона, будет тренировать "Лацио" в следующем чемпионате."Милан" сейчас находится в плотном графике, проводя по две игры в неделю. На этой неделе пришлось играть перенесенный из-за Суперкубка Италии поединок с "Болоньей". Как мы уже отмечали выше, получилось взять три очка, но ценой двух удалений, а к тому же на неделе получил травму ключевой защитник Алессио Романьоли, который, как и Юрай Куска и Палетта не смогут сыграть в этой встрече из-за красных карточек. Напомним, что в лазарете также находится и Джакомо Бонавентура - ключевой игрой средней линии, поэтому потери "Милана" весьма существенны особенно в задней линии. Кстати, еще несколько неудач и кресло под Монтеллой начнет пошатываться. Дело в том, что в прошлом сезоне под началом Михайловича после 23-х туров "Милан" набрал всего лишь на одно очко меньше, чем сейчас за тот же отрезок, поэтому сложно пока говорить о качественном прогрессе.В составе "Лацио" можно отметить нескольких игроков, которые способны внести максимальный вклад в успешную игру коллектива, но не будем обходить внимание футболиста, который стал героем в прошлой встрече. Марко Пароло оформил покер в поединке с "Пескарой", забив в итоге уже пять мячей. Он провел 22 поединка и все начал в основном составе, отыгрывая матчи практически без замен. Интересно, что в текущем сезоне Пароло еще не забивал на своем поле, оформив все свои мячи в выездных встречах. 32-летний итальянец является не самым лучшим распасовщиком. Однако уверенно контролирует середину поля и весьма продуктивен в защите, но против совсем слабого и обескровленного "Милана" может снова быть на высоте по части нападения.При таком переполненном лазарете не так тои просто выделить ключевого игрока в стане "Милана". Стоит, наверное, при кризисном выступлении Карлоса Бакка обратить внимание на возможный прорыв от Сусо, который уже выстреливал в текущем сезоне. 23-летний испанец после четырех мячей в трех матчах, которые прошли в ноябре, не может отметиться уже 11 сражений подряд. Не исключено, что в поединке с "Лацио" у него будут попытки размочить "сухую" серию, тем более что три из своих пяти голов в текущем сезоне он оформил именно на выезде.Как мы уже отметили "Лацио" будет биться на своем поле боевым составом. В нападении с первых минут стоит ждать появления Кейта, Иммобиле и Андерсона, в средней линии сыграют Милинко-Савич, Билья и Пароло, а в обороне - Лулич, Врей, Раду и Баста. На воротах снова станет Маркетти, хотя в последнее время он действует не совсем надежно и уверенно.У "Милана" глобальные проблемы во всех линиях, кроме нападения, но атака без качественной средней лини продуктивно сыграть вряд ли сможет. В нападении стоит ждать Делофеу, Сусо и Лападулу, Думается, что именно последний заменит в основе "Милана" Бакку. Средняя линия будет состоять из Пасалича, Локателли и Бертолаччи, а в защите совсем все печально - Абате, Гомес, Сапата и Ванхионе. Уповать остается только на Доннарруму, который снова сыграет в воротах "Милана"."Лацио" мощно играет на своем поле, регулярно забивая два и более гола, но с защитой постоянно случаются осечки. В девяти из минувших 10 домашних сражений пропускались голы. Однако в данном случае стоит ждать уверенную игру обороны, так как "Милан" наверняка уже подустал, да и проблемы в защите могут не позволить проявить всю смелость в нападении. Два мяча от гостей в этом матче точно ждать не стоит.В то же время "Лацио" прилично раззабивалась, а в редутах "россонери" настоящие дыры из-за отсутствия того же Романьоли. Хозяева поля обязательно воспользуются этим моментом, да и сложно себе представить два поединка подряд на своем поле без забитых голов. Тут стоит ждать от "орлят" активности и результативности.Команде Индзаги вполне по силам разобраться с кризисным "Миланом". Есть большие сомнения, что недавняя победа "красно-черных" может вдохновить их на продолжение чудес, поэтому в этом матче явным фаворитом выступает "Лацио", который может пробить и фору (-1)