Ливерпуль - Тоттенхэм: превью

Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 25-го тура английской Премьер-лиги.



Турнирное положение



Новости команд

Ливерпуль

Тоттенхэм

Ключевые игроки

Адам Лаллана

Деле Алли

Ориентировочные составы

1 Кариус 7 Милнер 32 Матип 6 Ловрен 2 Клайн 20 Лаллана 5 Вейналдум 14 Хендерсон 10 Коутиньо 19 Мане 11 Фирмино 1 Льорис 2 Уокер 15 Дайер 4 Алдервейрелд 33 Дэвис 19 Дембеле 12 Ваньяма 23 Эриксен 20 Алли 7 Хынмин 10 Кейн

Слова перед матчем

Нам следует улучшить турнирное положение. Мы знаем, что способны на многое, но должны продемонстрировать это на поле.

Против такой команды, как Тоттенхэм, нужно отдать все силы. Если мы будем играть так, как в первом тайме матча с Халлом, то у нас нет никаких шансов. Если Ливерпуль сыграет так, как действовал после перерыва в игре с Тиграми, то вероятность добыть положительный результат увеличится. Хотя в целом, команда может играть еще сильнее.

Мы не ищем оправданий, мы ищем решения. Все в команде уверены в нашем долгосрочном проекте. Игроки уверены, что моя работа приведет их к успеху.

тренер Ливерпуля

Лично мне кажется, что у "Ливерпуля" один из лучших составов не только в Англии, но и в мире.

Неудачная серия? У нас была та же проблема в ноябре, когда мы играли в Лиге чемпионов. После игры с "Ман Сити" в начале октября мы не могли выиграть 7 или 8 матчей. У каждого клуба в течение 10 месяцев случаются те или иные падения. У нас было то же самое.

Для меня важнее всего, что у них очень хорошая команда, они будут крайне мотивированы. У "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" есть четкие идеи, как играть в футбол. Возможно, в чем-то мы похожи, но это в корне разные идеи.

Я очень уважаю "Ливерпуль" за то, как они играют. Нам нужно действовать умно, как они. Думаю, это будет матч с высоким темпом, интенсивный, он будет тяжелым для обоих соперников.

Клопп – опытный тренер, он очень умен, у его команд хороший баланс. "Ливерпуль" – одна из самых физически подготовленных команд АПЛ.



тренер Тоттенхэма

Прогноз и ставки

11.02.2017 12:30

"Ливерпуль" выиграл только 1 игру из 10 последних, 4 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений. В минувшем туре "мерсисайдцы" на выезде проиграли аутсайдеру "Халл Сити" 0:2. Подопечные Клоппа никак не могут наладить игру в атаке, а к ошибкам в обороне уже все привыкли сложно представить что "Ливерпуль" хотя бы в одном матче сыграет без провалов в обороне. Даже дома, где в начале сезона "красные" сметали своих соперников с поля, сейчас команда играет неудачно.



"Тоттенхэм" в отличие от соперника, как начал штамповать победы в "боксинг дэй" так и продолжает делать это в 2017 году. "Шпоры" подходят к матчу с беспроигрышной серией из 11 матчей, и что самое главное сильной сбалансированной игрой. В обороне Уго Льорис руководит своими партнёрами, а в атаке Кейн, Алли, Эриксен и компания регулярно создают и реализуют моменты.



"Ливерпуль" удачно играет против "шпор" последние годы, однако к домашнему матчу подходит не в роли фаворита. "Мерсисайдцы" слишком слабо выглядят в последних играх сезона, а лондонцы, наоборот, на высоком уровне проводят каждый свой матч. Однако "Энфилд" особый стадион, он помог "Ливерпулю" в прошлой домашней игре остановить "Челси", и думаю, на этот раз поможет хозяевам не проиграть.

Прогноз: 1-1

Центральная игра 25 тура английской Премьер-Лиге начнётся 11 февраля в 20:30 в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", в гости к "Ливерпулю" Юргена Клоппа пожалует "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино.Матч в субботу станет 166 в истории противостояний "мерсисайдцев" и "шпор". Громадное историческое превосходство в этой паре за "красными", в активе "Ливерпуля" 76 побед, при 42 ничьих и 47 викториях у лондонцев. По разнице мячей преимущество "Ливерпуля" составляет ровно 70 мячей, 257 точных ударов против 187 у "Тоттенхэма".Отметим что "Ливерпуль" не проигрывает "Тоттенхэму" с 28 ноября 2012 года, на протяжении последних 9 матчей, одержав 6 побед и трижды сыграв вничью со "шпорами". Общий счёт этих встреч 22-7 в пользу "мерсисайдцев"."Ливерпуль" в 2017 году в чемпионате Англии не побеждал ни разу. Команда Клоппа провела 5 матчей, в которых трижды сыграла вничью и два матча проиграла, в том числе и в прошлом туре 0:2 "Халл Сити". В результате последних неудач "красные" после 24 туров АПЛ опустились на 5 строчку в таблице с 46 очками в активе и разницей мячей 52-30. В родных стенах "Ливерпуль" сыграл уже 11 игр и набрал 24 очка, поразил ворота соперников 29 раз и пропустил 11мячей. Последнюю домашнюю победу в чемпионате команда Клоппа одержала 31 декабря 2016 года."Тоттенхэм" не проигрывает в чемпионате с 11 декабря, 9 матчей подряд. В этих встречах "шпоры" одержали 7 побед и дважды сыграли вничью, привычно здорово играя в защите пропустив всего 5 мячей. После 24 туров Премьер-лиги "шпоры" с 50 очками занимают второе место в таблице. В гостях "Тоттенхэм" провёл 12 встреч, в которых набрал 18 очков, забил 20 мячей и пропустил 11 в свои ворота, не проигрывая на чужом поле уже 4 матча подряд.Исполнительный директор "Ливерпуля" Иан Эйр после 10 лет работы в клубе покинул свой пост и перешёл на работу в "Мюнхен-1860". Эта новость не касается футболистов напрямую, но этот человек много сделал для инфраструктуры клуба, и не отметить его уход нельзя. Последние неудачи "мерсисайдцев" сразу привели к большому количеству слухов о летних подписаниях команды, наиболее активно сватают в "Ливерпуль" четверых хавбеков Юлиан Брандт, Махмуд Дахур, Демарай Грей и Вильям Карвалью представляющих на данный момент "Байер", "Боруссию М", "Лестер" и "Спортинг" соответственно. Но не только над приобретением новых игроков думаю "красные", в ближайшее время продлит с клубом контракт до 2021 года Адам Лаллана. По новому соглашению полузащитник будет получать 150 тысяч фунтов в неделю.Главной новостью для "шпор" за прошедшую неделю стало то, что 20-летний хавбек команды Деле Алли был признан лучшим игроком Премьер-лиги января, и было за что в 5 матчах он забил 5 мячей, отличный показатель как для игрока середины поля. Остальные новости касаются потенциальных переходов. В состав "шпор" активно сватают не играющего в "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу. Ну купить игроков лондонского клуба стоит целая очередь грандов мирового футбола, и в первую очередь они хотят подпись Уго Льориса, Деле Алли и Винсента Янссена, но это всё пока что на уровне слухов.Одним из самых стабильных игроков "Ливерпуля" в этом сезоне является наверно Адам Лаллана, не зря клуб намерен продлить с ним отношение на 4 года и улучшить зарплату. В этом чемпионате на счету Адама 7 гола и 7 результативных пасов. Англичанин мотор команды он отрабатывает и в атаке и в обороне помогает партнёрам, и в целом проводит хороший сезон, ещё бы остальные футболисты "красных" пришли в себя после последних неудач и победы вернутся на "Энфилд".Деле Алли признали лучшим футболистом АПЛ в январе, естественно он лидер "Тоттенхэма". В чемпионате на счету англичанина уже 11 голов и 2 результативные передачи. Он отлично взаимодействует с Харри Кейном в атаке, практически в каждой игре эта пара делает результат для "шпор". Алли подвижный хавбек с отличным видением поля, поставленным ударом, великолепной техникой и физической подготовкой, уже в 20 лет он по праву лидер "Тоттенхэма".У "Ливерпуля" практически нет потерь среди игроков основной обоймы, давно травмированы Данни Ингса и Марко Груич, но они не являются даже футболистами ротации.У "Тоттенхэма" дела с травмированными игроками обстоят не так радужно как у хозяев матча, в предстоящем игре "шпорам" не смогут помочь: Эрик Ламела, Ян Вертонген, Дэнни Роуз, Киран Триппьер и Жорж-Кевин Н'Куду.