АПЛ: прогноз на 25-й тур

Soccer365.ru поделился своими размышлениями относительно матчей 25-го тура чемпионата Англии.

11.02.2017 07:30

"Арсенал" в этом сезоне если и проигрывает то сериями, в декабре уступив "Эвертону" и "Манчестер Сити" с одинаковым счётом 1:2. Перед нынешним туром команда Венгера проиграла "Уотфорду" 1:2 и "Челси" 1:3. Трижды подряд "канониры" ещё не проигрывали, да и встреча на домашнем стадионе, пусть пока вновь без Арсена Венгера на кромке поля, но с одним из аутсайдеров отличная возможность прервать череду неудач.



"Халл Сити" вместо ожидаемо падения после продажи своих лидеров, наоборот после зимних подписаний стал напоминать "тигров" и уже отобрал очки у двух грандов "Манчестер Юнайтед" 0:0 и "Ливерпуль" 2:0. Однако если в домашних матчах "Халл Сити" действует агрессивно, то на выезде в большинстве матчей играет на отбой, что редко даёт результат 5 очков в 12 встречах сезона, а в 5 последних гостевых матчах забит всего 1 мяч.



"Арсенал" зол после двух поражений подряд, лондонцы выше классом соперника и должны учесть ошибки двух грандов потерявших очки в играх с "тиграми" в недавних матчах и побеждать в субботу.

Прогноз: 2-0

11.02.2017 10:00

После трёх поражений подряд на стыке 2016/17 годов, "Вест Хэм" одержал три победы в 4 последних матчах, забивая в каждом из них по три мяча. "Молотобойцы" уже поднялись на 9 место в таблице АПЛ, стабильно набирая очки в матчах с равными командами и регулярно проигрывая грандам, как было в последней домашней игре с "Манчестер Сити" 0:4.



"Вест Бромвич" самая стабильная команда Премьер-лиги, "дрозды" берут свои очки в каждой игре с командами из середины и подвала чемпионата, и проигрывают лидерам, что позволяет им уверенно держаться в верхней половине турнирной таблицы. В игре в Лондоне "Вест Бромвич" подходит с серией из трёх матчей без поражений, в которых пропустил всего 1 мяч.



"Вест Хэм" в последних встречах стал напоминать "дроздов", не по стилю игры, а по результатам, проигрывая фаворитам, а в остальных встречах набирая очки. Естественно, что в очном матче двух "Вестов" оптимальным итогом видится ничья.

Прогноз: 1-1

11.02.2017 10:00

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает в чемпионате уже 15 туров подряд с 23 октября, однако по-прежнему идет на 6-й строчке в турнирной таблице, так как много потерял в стартовых турах сезона. Подопечные Моуринью вплотную приблизились к лидерам сезона и каждая новая победа, с учётом нестабильности конкурентов будет подымать их выше в турнирной таблице. В трёх последних встречах "красные дьяволы" не пропускали и подтянувшись к лидерам думаю, будут только прибавлять в каждой игре, особенно в родных стенах.



"Уотфорд" выиграл два последних матча чемпионата с одинаковым счётом 2:1 у "Арсенала" и "Бернли", а вообще в АПЛ не проигрывает с 3 января, 4 матча подряд. Тем самым сделав рывок в середину турнирной таблицы на 10 строчку. При всех последних успехах на выезде "шершни" играют слабо, в 12 встречах набрав 12 очков.



"Манчестер Юнайтед" неожиданно проиграл в первом туре на выезде 1:3 и в домашней игре постарается взять реванш и это у подопечных Моуринью получится.

Прогноз: 2-0

11.02.2017 10:00

"Мидлсбро" не побеждает в чемпионате уже 7 матчей подряд, причина неудач команды Каранки остаётся неизменной, игра в атаке. При наличии целого ряда неплохих по именам форвардов забивают "речники" очень мало. Даже прекрасная игра в обороне меньше "Мидлсбро" пропустили только три команды Премьер-лиги, не позволяет команде закрепиться хотя бы в середине таблицы. Дома "речники" провели 12 матчей и набрали 12 очков, не побеждая в 2017 году ни разу.



Серия без поражений "Эвертона" достигла уже 7 матчей, в которых "ириски" набрали 17 очков. В прошлом туре команда Кумана порадовала своей результативностью, выиграв 6:3 у "Борнмута". Даже на выезде, где в начале сезона "Эвертон" брал очки редко, сейчас команда не проигрывает уже в 4 играх подряд с 10 декабря.



"Эвертон" выиграл 4 последние очные встречи у "Мидлсбро", учитывая нынешнее состояние команд "ириски" вполне могут продлить свою победную серию в эту субботу.

Прогноз: 1-2

11.02.2017 10:00

Команда Дэвида Мойеса несмотря на обилие травмированных игроков, в двух последних играх сезона набрала 4 очка и не пропустила ни разу: "Тоттенхэм" 0:0, "Кристал Пэлас" 4:0. "Чёрные коты" подтянулись к общей группе борцов за выживание, ещё пару удачных матчей и "Сандерленд" может выбраться из опасной зоны, хотя бы на время.



Если "Сандерленд" приятно удивил в последних матчах, то "Саутгемптон" наоборот. Команда Клода Пюэля потерпела 4 поражения в последних 5 турах и скатилась уже на 13 позицию в таблице, всего на 7 очков опережая команды, идущие в зоне вылета. В гостях "Саутгемптон" проиграл три крайние встречи, а всего в 12 матчах смог набрать только 9 очков.



"Сандерленд" сейчас на подъёме, а вот "святые" сейчас выглядят невнятно в чемпионате, а на выезде и вовсе играют ужасно. Поэтому очки хозяева в этой игре наберут точно, а при удачном раскладе даже победят.

Прогноз: 1-0

11.02.2017 10:00

"Сток Сити" в прошлом туре проиграл на выезде "Вест Бромвичу" 0:1, впервые не набрав ни единого очка в 2017 году. На своём поле "гончары" не проигрывают с 19 ноября 2016 года, 6 матчей чемпионата надёжно играя в обороне и регулярно забивая в ворота соперников. Команда Хьюза в отличной форме сейчас, несмотря на неудачу в игре с "дроздами" показывает приличный футбол.



"Кристал Пэлас" активно работал на трансферном рынке, потратил большие деньги на покупку новых игроков, а результат 0:4 на своём поле от "Сандерленда" в прошлом туре. Огромные проблемы в обороне, не позволяют "стекольщикам" выбраться из зоны вылета, при этом нападение команды уступает только лидерам сезона по количеству забитых мячей. Слабая защита и отсутствие стабильности, две главные проблемы команды Эллардайса в этом сезоне.



"Кристал Пэлас" не проигрывает "Сток Сити" с 2013 года, выиграв 5 последних матчей у "гончаров". Однако перед отчётной игрой хозяева выглядят фаворитами, несмотря на истории личных встреч команд, сейчас они демонстрируют намного лучшую игру и результаты и должны прервать серию поражений в матчах с "орлами"

Прогноз: 2-1

11.02.2017 12:30

"Ливерпуль" выиграл только 1 игру из 10 последних, 4 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений. В минувшем туре "мерсисайдцы" на выезде проиграли аутсайдеру "Халл Сити" 0:2. Подопечные Клоппа никак не могут наладить игру в атаке, а к ошибкам в обороне уже все привыкли сложно представить что "Ливерпуль" хотя бы в одном матче сыграет без провалов в обороне. Даже дома, где в начале сезона "красные" сметали своих соперников с поля, сейчас команда играет неудачно.



"Тоттенхэм" в отличие от соперника, как начал штамповать победы в "боксинг дэй" так и продолжает делать это в 2017 году. "Шпоры" подходят к матчу с беспроигрышной серией из 11 матчей, и что самое главное сильной сбалансированной игрой. В обороне Уго Льорис руководит своими партнёрами, а в атаке Кейн, Алли, Эриксен и компания регулярно создают и реализуют моменты.



"Ливерпуль" удачно играет против "шпор" последние годы, однако к домашнему матчу подходит не в роли фаворита. "Мерсисайдцы" слишком слабо выглядят в последних играх сезона, а лондонцы, наоборот, на высоком уровне проводят каждый свой матч. Однако "Энфилд" особый стадион, он помог "Ливерпулю" в прошлой домашней игре остановить "Челси", и думаю, на этот раз поможет хозяевам не проиграть.

Прогноз: 1-1

12.02.2017 08:30

"Бернли" середняк сезона, и одна из лучших команд в родных стенах, в 13 встречах набрав 28 очков. Последний раз подопечные Шона Дайча не смогли набрать очки в родных стенах 26 ноября 2016 года, после чего провели 7 матчей и все выиграли с общим счётом 14:3, не пропуская в свои ворота в 4 последних играх на своём поле с 31 декабря. "Бернли" уникальная команда в плане того как сильно она играет дома и ужасно на выезде.



"Челси" в отличие от хозяев, без разницы, где играть и обыгрывать своих соперников. "Аристократы" уверенно переиграли "Арсенал" в прошлом туре на своём поле 3:1, уже на 9 очков опережают ближайшего преследователя в таблице АПЛ, уверенно лидируя в чемпионате. В гостях команда Конте в 12 матчах набрала 26 очков и это лучший показатель среди всех команд в Премьер-лиги этого сезона.



Игра в воскресенье будет интересной, с одной стороны неуступчивый в родных стенах "Бернли", с другой неуязвимый в этом сезоне "Челси". Думаю, что класс гостей скажется, и они одержат трудовую победу с любимым счётом.

Прогноз: 0-1

12.02.2017 11:00

"Суонси" провёл три сильные игры в чемпионате подряд, дважды победил "Ливерпуль" 3:2 и "Саутгемптон" 2:1 и уступил "Манчестер Сити" 1:2 в последнем туре, но при этом показал отличную игру и упустил ничью только на 92 минуте встречи. "Лебеди" продолжают пропускать в каждом матче, но теперь и забивают в ворота соперников с завидным постоянством, что и позволило валлийцам выбраться из зоны вылета.



"Лестер" второй сезон на слуху в английском футболе, если в минувшем году о "лисах" говорили в восторженных тонах, то сейчас не перестают удивляться бесхребетности команды. 4 игры чемпионата подопечные Раньери проиграли подряд, а выиграть не могут в 5 последних встречах. Ну а выездная статистика "Лестера" просто кошмарна, в 12 матчах ни одной победы, три ничьи и 9 поражений.



"Суонси" прибавил за последний месяц очень сильно, видно, что команда настроена, бороться в чемпионате, чего не скажешь о "лисах", тем более в играх на выезде. Поэтому ожидаю победу валлийцев в этом матче.

Прогноз: 2-1

13.02.2017 15:00

"Борнмут" продолжает валиться, команда не выигрывает 5 матчей подряд, а встреча прошлого тура это вообще кошмар, поражение 3:6 от "Эвертона", так в обороне играть нельзя. Если в начале сезона "вишенки" за счёт сильной игры в родных стенах набирали очки, то сейчас даже дома команда пропускает по 2-3 мяча за матч и с такой игрой недавний середняк АПЛ, становится, чуть ли не главным претендентом на вылет в Чемпионшип.



Вовремя в команду Пепа Гвардиолы пришёл Габриэль Жезус, он уже принёс горожанам победу в прошлом туре над "Суонси" 2:1. С приходом бразильца атака "Манчестер Сити" заиграла новыми красками, стала мобильнее, быстрее, разнообразнее и главное результативнее. Всех этих качеств команде не хватало в этом сезоне, особенно на выезде, где из 12 матчей 4 завершились поражениями, причём 3 неудачи были в 5 крайних встречах.



"Борнмут" сейчас разобран. В то время как "горожане" на подъёме, Жезус наслаждается каждой минутой проведённой на поле, забивает, отдаёт результативные пасы, а партнёры по команде всячески помогают новому лидеру. Учитывая дыры в обороне хозяев, и новый виток в атакующих действиях гостей, результат матча предсказать, не составит особого труда.

Прогноз: 1-3