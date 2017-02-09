Почему Габриэль Жезус – не Серхио Агуэро – это будущее для МС Гвардиолы
Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.
Фото: UA-Футбол
Статистический факт: Жезус стал вторым самым молодым бразильским игроком, забившим свой первый гол в Премьер-лиги (в возрасте 19 лет и 304 дня), вслед за футболистом "Манчестер Юнайтед", другим бразильцем Рафаэлем, в ноябре 2008-го года (18 лет и 122 дня).
Пожалуй, в настоящее время нет двух клубов, которые иллюстрировали бы собой столь большое количество новостей, как "Вест Хэм" и "Манчестер Сити". Команда хорватского наставника Славена Билича пережила свой "сезон бурных морей", связанный с "делом Димитри Пайе", и сейчас коллектив, в котором важно в кратчайшие сроки заняться поправкой микроклимата, ведь порядок, мир, дружба и единство в раздевалке – залог успеха для любой футбольной субстанции, переживает очень интересный период. "Сити" же, после прихода в команду очередного таланта (которому до статуса "звезда" еще нужно усердно трудиться), также вступает в очень интересную часть сезона.
Футбол не относится к предметам легкомысленного обсуждения – чтобы поговорить на тему игры №1, нужно обладать теми или иными знаниями. Но если заходит разговор о конкретном клубе, о делах каждой команды, то в таком случае, нужно вести речь о чем-либо аккуратно, чтобы не делать поспешных и неверных выводов…
Итак, если завершать разговор о "Вест Хэме", то очевидно, что эта команда свою игру существенно улучшила. Возможно, в немалой степени это связано как раз с тем, что нарушитель спокойствия в лице Пайе практически весь январь был вне команды, и это благотворно отразилось на его партнерах. Таким образом, в пяти последних матчах на счету "молотобойцев" три победы при двух поражениях – оба случились в матчах как раз с "горожанами" из Манчестера.
Но основной предмет нашей беседы – как раз "голубая луна".
Стиль и содержание
Глядя на сегодняшнюю игру "Манчестер Сити", нельзя не сказать, что, пожалуй, с точки зрения, перспективы, это вполне разумно для них – играть в тот футбол, в который они сегодня играют. Гвардиола славится своей ловкостью и умениями в деле селекции, а с учетом того, что изначально "горожане" не были его собственным творением, возможно, то падение и кучу неблагоприятных матчей пережить все же стоило... Но в среду вечером на "Олимпийском" стадионе, мы увидели определенную преемственность: в то время как аргентинский нападающий Серхио Агуэро, бельгийский защитник Гаэль Клиши и чилийский голкипер Клаудио Браво остались на скамейке запасных, "горожане" сохранили форму, которая сослужила им такую хорошую службу против "Тоттенхэма".
Четыре человека были выпущены в качестве "кулака" перед ивуарийцем Яя Туре, оказавшегося в роли центрального опорного полузащитника, в то время как четыре атакующих полузащитника поддерживали Габриэля Жезуса. Естественный интерес к фигуре бразильца, его легкая, изящная фигура, не могут не привлекать внимание обычных любителей игры в мяч. Тем более что в отношении его соотечественников известны немало клише, связанных с адаптацией южноамериканцев в английском футболе.
Он может выглядеть как один из тех, многочисленных молодых бразильских талантов – легким, нередко небрежным и еще чаще легкомысленным – но он совершенно другой. Получив бесценный опыт на "Селхерст Парк" в предыдущем матче, он оказал огромное влияние на победу "Сити" со счетом 4:0. Важно, что он не выглядел долгосрочной инвестицией, которая нуждается в постепенном погружении в новую для него культуру и среду, а проявил себя в качестве того фактора, от которого зависит дальнейшая траектория текущего сезона.
"Вы никогда не знаете, что получите в итоге… Это как арбуз, вы должны вскрыть и посмотреть, хорош он или нет", - сказал наставник МС Хосеп Гвардиола в интервью Sky Sports после победы, которая позволила его команде набрать одинаковое с "Ливерпулем" количество очков, что важно в схватке за четвертое место.
"Его перспектива отличная. Он молодой талант, и он наделен правильным менталитетом. Он столь агрессивен, как это и нужно…" – продолжил Хосеп.
Судьба Серхио
На фоне якобы бушующей между Гвардиолой и Агуэро, как ее уже успели окрестить, "дружеской войны", история с будущим "Сити" приобретает также любопытный и весьма интригующий смысл. Совсем недавно, в ноябре, аргентинец говорил о своем намерении развиваться в качестве игрока топ-"касты" именно под руководством Хосепа, и вообще считался игроком, который относился к категории весьма податливых по отношению к своему менеджеру футболистов, поддерживающих его публично.
В широкий спектр задач Агуэро, кроме прочего, входит такая задача, как использование своей энергии без мяча с целью вымотать соперника. И еще недавно он послушно выполнял эту задачу, но нередко также "выезжал" на былых достижениях. Сегодня же многое в его действиях кажется лишним, а разговоры о его предстоящем отъезде в другой клуб (и чемпионат) кажутся все более реалистичными, а также правдивыми. И хотя это кажется трудно осознаваемым, ввиду стоящей перед глазами недавней высочайшей производительности Агуэро и его историческом значении для "Сити", нельзя не сказать то, что еще вчера казалось такой себе ересью. Эти слова звучат следующим образом: несмотря на то, что Габриэль в Премьер-лиге человек новый, на сегодняшний день он, судя по всему, подходит для выполнения задач под руководством Гвардиолы куда лучше, чем аргентинец.
Жезус уже заявляет о себе во весь голос. Его движения на поле в большей степени направлены на смещение на фланги, чем у Агуэро и, кроме того, он инстинктивно хорош в командной игре, что показало не только его взаимодействие с Кевином де Брюйне, но и то, как он проявляет себя в незнакомом ему чемпионате и такой же обстановке. Нет, конечно, нельзя сказать, что уже сейчас он лучше – пока его достижения слишком скромны – но он точно является более подходящий игроком для ведения командного наступления по тем компонентам, которые есть в его личном арсенале. Агуэро трудно с кем-то перепутать с точки зрения умения таких игроков быть непревзойденными хищниками, он хорош для того, чтобы забивать голы и выигрывать матчи, такое впечатление, в одиночку. Тогда как Жезус, уже на этом, раннем этапе его карьеры, являет собой куда более тонкую материю. Он всегда заряжен на движение вперед, у него быстрые ноги, но в то же время есть чувство игры и отличное воображение.
За пять минут до перерыва и после того, как Давид Силва удвоил преимущество "горожан", сам Жезус добавил в копилку своей команды третий гол, воспользовавшись бескорыстной помощью Рахима Стерлинга. Это был матч, который стал лучшим примером того, что команда способна двигаться больше, но и с максимальной пользой для общего дела. Жезус сходу вписался в коллективные построения "горожан", но при этом стал не просто одним из винтиков в командном механизме, а показал, что в перспективе в состоянии стать "локомотивом" идей наставника и лидером, который ставит перед собой самые высокие задачи.
ДНК Гвардиолы
"Горожане" гремели в разных матчах и показывали свои зубы не в одном поединке и в прошлых сезонах, но раньше все было иначе. В то время как победа над "Барселоной" стала возможна благодаря умным контратакам, а разгром таких команд, как "Вест Бромвич", "Сток Сити" и "Халл" был обусловлен силой индивидуального мастерства отдельных игроков, которое переросло в сильнейший выхлоп в контексте демонстрируемой командной игры, успехи в последних матчах ознаменовали собой некое другое начало. Начало качественно нового взаимодействия между футболистами "горожан".
В этом контексте очень интересно наблюдать за тем, как Жезус становится неким связующим звеном между частью атакующих игроков и теми, кто снабжает их передачами. Это может звучать как гипербола, но степень его участия обосновывается его сильным характером, ведь появляясь в игре по всей ширине поля, он делает актуальным свое участие в любой фазе наступления своей команды.
Нынешний период Гвардиолы в "Сити" интересен главным образом потому, что этот отрезок представляет собой явственную реконструкцию. Его пребывание на скамейке "голубой луны" и весь этот процесс заключается далеко не только в приобретении игроков. Его успех в Англии, конечно же, зависит и от качественной селекции, но на результат будет влиять также и то, сможет ли он изменить определенные привычки и наклонности своих игроков, как быстро они будут обращаться с мячом, где и как они двигаются по полю. А также что делают для того чтобы вернуть сферу во владение своей команды как можно скорее.
Это долгосрочный проект, потому что, в конечном счете, суперзвезды в больших клубах, как правило, устойчивы к такого рода задумкам. Поэтому для тренерской работе Хосепа важно, чтобы в команде был человек (а лучше – сразу несколько "проводников" идей), на которого он может положиться. Как показывают первые матчи и впечатления, Жезус – это тот парень, который является правильным типом такого футболиста и правильным человеком.
"Сити" не станет командой, которая сможет выигрывать всех и вся сразу и, что называется, по умолчанию. Для того чтобы плод вырос, за ним нужно всячески ухаживать – поливать, удобрять, лелеять и постоянно следить за тем, чтобы ваше "детище" чувствовало внимание. Тем не менее, сейчас можно понемногу "шептать" о том, о чем несколько месяцев назад нельзя было даже заикнуться: в игре "сити" появился намек на некоторую стабильность. Если та образовавшаяся нить преемственности в подборе игроков, способная связать коллектив воедино, не порвется, уже скоро мы прочувствуем, что такое ДНК Гвардиолы в рамках его английского периода.
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