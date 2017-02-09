Почему Габриэль Жезус – не Серхио Агуэро – это будущее для МС Гвардиолы

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: UA-Футбол

Себ Стаффорд-Блур был на "Олимпийском" стадионе в Лондоне, где стал свидетелем разгрома со счетом 4:0 соперников "Манчестер Сити" в лице "молотобойцев". Этот матч стал знаменателен тем, что в игре "голубой луны" зажглась новая звезда, и это должно дать команде из Манчестера новый импульс.Статистический факт: Жезус стал вторым самым молодым бразильским игроком, забившим свой первый гол в Премьер-лиги (в возрасте 19 лет и 304 дня), вслед за футболистом "Манчестер Юнайтед", другим бразильцем Рафаэлем, в ноябре 2008-го года (18 лет и 122 дня).Пожалуй, в настоящее время нет двух клубов, которые иллюстрировали бы собой столь большое количество новостей, как "Вест Хэм" и "Манчестер Сити". Команда хорватского наставника Славена Билича пережила свой "сезон бурных морей", связанный с "делом Димитри Пайе", и сейчас коллектив, в котором важно в кратчайшие сроки заняться поправкой микроклимата, ведь порядок, мир, дружба и единство в раздевалке – залог успеха для любой футбольной субстанции, переживает очень интересный период. "Сити" же, после прихода в команду очередного таланта (которому до статуса "звезда" еще нужно усердно трудиться), также вступает в очень интересную часть сезона.Футбол не относится к предметам легкомысленного обсуждения – чтобы поговорить на тему игры №1, нужно обладать теми или иными знаниями. Но если заходит разговор о конкретном клубе, о делах каждой команды, то в таком случае, нужно вести речь о чем-либо аккуратно, чтобы не делать поспешных и неверных выводов…Итак, если завершать разговор о "Вест Хэме", то очевидно, что эта команда свою игру существенно улучшила. Возможно, в немалой степени это связано как раз с тем, что нарушитель спокойствия в лице Пайе практически весь январь был вне команды, и это благотворно отразилось на его партнерах. Таким образом, в пяти последних матчах на счету "молотобойцев" три победы при двух поражениях – оба случились в матчах как раз с "горожанами" из Манчестера.Но основной предмет нашей беседы – как раз "голубая луна".Глядя на сегодняшнюю игру "Манчестер Сити", нельзя не сказать, что, пожалуй, с точки зрения, перспективы, это вполне разумно для них – играть в тот футбол, в который они сегодня играют. Гвардиола славится своей ловкостью и умениями в деле селекции, а с учетом того, что изначально "горожане" не были его собственным творением, возможно, то падение и кучу неблагоприятных матчей пережить все же стоило... Но в среду вечером на "Олимпийском" стадионе, мы увидели определенную преемственность: в то время как аргентинский нападающий Серхио Агуэро, бельгийский защитник Гаэль Клиши и чилийский голкипер Клаудио Браво остались на скамейке запасных, "горожане" сохранили форму, которая сослужила им такую хорошую службу против "Тоттенхэма".Четыре человека были выпущены в качестве "кулака" перед ивуарийцем Яя Туре, оказавшегося в роли центрального опорного полузащитника, в то время как четыре атакующих полузащитника поддерживали Габриэля Жезуса. Естественный интерес к фигуре бразильца, его легкая, изящная фигура, не могут не привлекать внимание обычных любителей игры в мяч. Тем более что в отношении его соотечественников известны немало клише, связанных с адаптацией южноамериканцев в английском футболе.Он может выглядеть как один из тех, многочисленных молодых бразильских талантов – легким, нередко небрежным и еще чаще легкомысленным – но он совершенно другой. Получив бесценный опыт на "Селхерст Парк" в предыдущем матче, он оказал огромное влияние на победу "Сити" со счетом 4:0. Важно, что он не выглядел долгосрочной инвестицией, которая нуждается в постепенном погружении в новую для него культуру и среду, а проявил себя в качестве того фактора, от которого зависит дальнейшая траектория текущего сезона."Вы никогда не знаете, что получите в итоге… Это как арбуз, вы должны вскрыть и посмотреть, хорош он или нет", - сказал наставник МС Хосеп Гвардиола в интервью Sky Sports после победы, которая позволила его команде набрать одинаковое с "Ливерпулем" количество очков, что важно в схватке за четвертое место."Его перспектива отличная. Он молодой талант, и он наделен правильным менталитетом. Он столь агрессивен, как это и нужно…" – продолжил Хосеп.На фоне якобы бушующей между Гвардиолой и Агуэро, как ее уже успели окрестить, "дружеской войны", история с будущим "Сити" приобретает также любопытный и весьма интригующий смысл. Совсем недавно, в ноябре, аргентинец говорил о своем намерении развиваться в качестве игрока топ-"касты" именно под руководством Хосепа, и вообще считался игроком, который относился к категории весьма податливых по отношению к своему менеджеру футболистов, поддерживающих его публично.В широкий спектр задач Агуэро, кроме прочего, входит такая задача, как использование своей энергии без мяча с целью вымотать соперника. И еще недавно он послушно выполнял эту задачу, но нередко также "выезжал" на былых достижениях. Сегодня же многое в его действиях кажется лишним, а разговоры о его предстоящем отъезде в другой клуб (и чемпионат) кажутся все более реалистичными, а также правдивыми. И хотя это кажется трудно осознаваемым, ввиду стоящей перед глазами недавней высочайшей производительности Агуэро и его историческом значении для "Сити", нельзя не сказать то, что еще вчера казалось такой себе ересью. Эти слова звучат следующим образом: несмотря на то, что Габриэль в Премьер-лиге человек новый, на сегодняшний день он, судя по всему, подходит для выполнения задач под руководством Гвардиолы куда лучше, чем аргентинец.Жезус уже заявляет о себе во весь голос. Его движения на поле в большей степени направлены на смещение на фланги, чем у Агуэро и, кроме того, он инстинктивно хорош в командной игре, что показало не только его взаимодействие с Кевином де Брюйне, но и то, как он проявляет себя в незнакомом ему чемпионате и такой же обстановке. Нет, конечно, нельзя сказать, что уже сейчас он лучше – пока его достижения слишком скромны – но он точно является более подходящий игроком для ведения командного наступления по тем компонентам, которые есть в его личном арсенале. Агуэро трудно с кем-то перепутать с точки зрения умения таких игроков быть непревзойденными хищниками, он хорош для того, чтобы забивать голы и выигрывать матчи, такое впечатление, в одиночку. Тогда как Жезус, уже на этом, раннем этапе его карьеры, являет собой куда более тонкую материю. Он всегда заряжен на движение вперед, у него быстрые ноги, но в то же время есть чувство игры и отличное воображение.За пять минут до перерыва и после того, как Давид Силва удвоил преимущество "горожан", сам Жезус добавил в копилку своей команды третий гол, воспользовавшись бескорыстной помощью Рахима Стерлинга. Это был матч, который стал лучшим примером того, что команда способна двигаться больше, но и с максимальной пользой для общего дела. Жезус сходу вписался в коллективные построения "горожан", но при этом стал не просто одним из винтиков в командном механизме, а показал, что в перспективе в состоянии стать "локомотивом" идей наставника и лидером, который ставит перед собой самые высокие задачи."Горожане" гремели в разных матчах и показывали свои зубы не в одном поединке и в прошлых сезонах, но раньше все было иначе. В то время как победа над "Барселоной" стала возможна благодаря умным контратакам, а разгром таких команд, как "Вест Бромвич", "Сток Сити" и "Халл" был обусловлен силой индивидуального мастерства отдельных игроков, которое переросло в сильнейший выхлоп в контексте демонстрируемой командной игры, успехи в последних матчах ознаменовали собой некое другое начало. Начало качественно нового взаимодействия между футболистами "горожан".В этом контексте очень интересно наблюдать за тем, как Жезус становится неким связующим звеном между частью атакующих игроков и теми, кто снабжает их передачами. Это может звучать как гипербола, но степень его участия обосновывается его сильным характером, ведь появляясь в игре по всей ширине поля, он делает актуальным свое участие в любой фазе наступления своей команды.Нынешний период Гвардиолы в "Сити" интересен главным образом потому, что этот отрезок представляет собой явственную реконструкцию. Его пребывание на скамейке "голубой луны" и весь этот процесс заключается далеко не только в приобретении игроков. Его успех в Англии, конечно же, зависит и от качественной селекции, но на результат будет влиять также и то, сможет ли он изменить определенные привычки и наклонности своих игроков, как быстро они будут обращаться с мячом, где и как они двигаются по полю. А также что делают для того чтобы вернуть сферу во владение своей команды как можно скорее.Это долгосрочный проект, потому что, в конечном счете, суперзвезды в больших клубах, как правило, устойчивы к такого рода задумкам. Поэтому для тренерской работе Хосепа важно, чтобы в команде был человек (а лучше – сразу несколько "проводников" идей), на которого он может положиться. Как показывают первые матчи и впечатления, Жезус – это тот парень, который является правильным типом такого футболиста и правильным человеком."Сити" не станет командой, которая сможет выигрывать всех и вся сразу и, что называется, по умолчанию. Для того чтобы плод вырос, за ним нужно всячески ухаживать – поливать, удобрять, лелеять и постоянно следить за тем, чтобы ваше "детище" чувствовало внимание. Тем не менее, сейчас можно понемногу "шептать" о том, о чем несколько месяцев назад нельзя было даже заикнуться: в игре "сити" появился намек на некоторую стабильность. Если та образовавшаяся нить преемственности в подборе игроков, способная связать коллектив воедино, не порвется, уже скоро мы прочувствуем, что такое ДНК Гвардиолы в рамках его английского периода.