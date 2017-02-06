Лига 1: прогноз на 24-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 24-го тура чемпионата Франции сезона 2016/17.



Фото: Soccer365.ru

07.02.2017 13:00

Матчи очередного тура чемпионата Франции будут сыграны в начале нынешней недели. Один из них состоится в столице Нижней Нормандии, где сразятся "Кан" и "Бордо". В первом круге поединок между этими командами завершился нулевой ничьей. Что касается данного противостояния, то, по мнению букмекеров, соперники имеют примерно равные шансы на успех. Скорее всего, дуэль на "Мишель Д’Орнано" завершится паритетом.

Прогноз: 1-1

07.02.2017 13:00

Разгромив в предыдущем туре "Ниццу" (3:0), "Монако" единолично возглавил турнирную таблицу первенства Франции. Теперь судьба чемпионского титула полностью зависит от монегасков, которые кроме того претендуют ещё на 3 трофея. Также стоит отметить, что княжеский клуб добрался до отметки в 100 голов в текущем сезоне. Результативности подопечных Леонарду Жардима могут позавидовать все, кроме Лионеля Месси и его каталонских дружков, забивающих не меньше. Во вторник монегаски постараются обзавестись скальпом очередного соперника. Учитывая то, что "Монпелье" в новом году в среднем пропускает 3 мяча за подход, виктория "Монако" не вызывает сомнений.

Прогноз: 0-2

07.02.2017 15:00

В настоящий момент ПСЖ располагается на второй строчке турнирной таблицы Лиги 1, отставая от лидера, коим является "Монако", на 3 пункта. Во вторник вечером действующий чемпион Франции примет в гости "Лилль". "Доги" немного пришли в себя после провального старта сезона, однако они по-прежнему обитают в непосредственной близости от зоны вылета. Беря во внимание то, как здорово парижане выступают в родных стенах, их победа – самый вероятный результат отчётного поединка.

Прогноз: 3-1

08.02.2017 13:00

Основная масса матчей 24-го тура Лиги 1 будет сыграна в среду. В одном из них скрестят шпаги футболисты "Анже" и "Ренна". В первом круге дуэль этих соперников завершилась паритетом – 1:1. На сей раз "чернокожие", по всей видимости, капитулируют. Во-первых, они пребывают далеко не в оптимальной игровой форме, а во-вторых, они крайне неудачно выступают вдали от дома.

Прогноз: 1-0

08.02.2017 13:00

В среду вечером на Корсике состоится поединок между "Бастией" и "Нантом". Обе команды переживают непростой период. Особо это касается "островитян", которые в шести предыдущих матчах набрали всего-навсего 2 очка из 18-и возможных, пропустив при этом 14 мячей. "Канарейки", в свою очередь, начали новый год с трёх побед в четырёх встречах, но после этого, похоже, выдохлись. Вероятнее всего, битва на "Стад Арман Сезари" завершится мировой.

Прогноз: 1-1

08.02.2017 13:00

"Ткачи" по-прежнему занимают четвёртое место в Лиге 1, оставаясь претендентами на медали и путёвку в Лигу чемпионов, однако серия из трёх поражений кряду неслабо так бьёт по нервной системе их поклонников. Домашний поединок против середняка национального первенства – прекрасная возможность для того, чтобы вернуться на тропу побед и реабилитироваться перед огромной армией своих болельщиков. Нелишним будет напомнить, что предыдущие две дуэли этих команд завершись победами "Лиона" со счётом 3:0. Думается, вице-чемпион Франции добьётся успеха и на этот раз.

Прогноз: 2-0

08.02.2017 13:00

К очному противостоянию "Лорьян" и "Тулуза" подходят после синхронных "сухих" побед в предыдущем туре. Взглянув на турнирную таблицу Лиги 1, может показаться, что явным фаворитам битвы на "Стад дю Мустуар" являются подопечные Паскаля Дюпра. Дело в том, что "мерлузовые" аутсайдерами первенства Франции. Правда, в родных стенах они выигрывают каждый второй матч в нынешнем сезоне. Учитывая это, можно предположить, что рассматриваемый поединок завершится ничьей.

Прогноз: 2-2

08.02.2017 13:00

"Метц" и "Дижон" являются соседями по турнирной таблице Лиги 1. От зоны вылета они оторвались, если, конечно, так можно сказать, всего на один зачётный балл. Стало быть, их очное противостояние имеет огромное турнирное значение. Беря во внимание то, что соперники находятся в одной весовой категории, ничья – наиболее вероятный исход поединка. Кстати, в первой половине сезона битва "Метца" и "Дижона" завершилась паритетом – 1:1.

Прогноз: 1-1

08.02.2017 13:00

Любопытный поединок состоится в среду вечером на Лазурном берегу. Речь идёт о битве между "Ниццей" и "Сент-Этьеном". В девяти предыдущих матчах "орлы", сражающиеся за золотые медали, одержали только две победы. Учитывая это, нет ничего удивительного в том, что они опустились на третье место турнирной таблицы Лиги 1, параллельно вылетев из всех кубковых турниров. Тем не менее, господа букмекеры уверены в том, что "Ницца" на своём поле одолеет "Сент-Этьен". Дело в том, что в родных стенах "орлы" практически е оступаются.

Прогноз: 2-1

08.02.2017 15:00

Закрывать программу 24-го тура чемпионата Франции будет поединок между "Марселем" и "Генгамом". Приобретение таких мастеровитых и опытных исполнителей, как Патрис Эвра и Димитри Пайе, – серьёзное кадровое усиление. Теперь поклонники "провансальцев" вправе требовать от своих любимцев улучшения результатов. Непопадание в Лигу Европы будет воспринято, как провал. Таким образом, подопечные Руди Гарсии не имеют морального права терять очки в домашнем поединке против "Генгама". Тем более на фоне неожиданного поражения от "Метца" в минувшую пятницу.

Прогноз: 1-0