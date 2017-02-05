11 самых крутых футболистов всех времен

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: mstrok.ru

Всегда найдутся игроки, которые предпочитают не подчиняться правилам, а также идут вне системы устоявшихся отношений. Они пили, курили, будоражили общественность, игнорировали те или иные рекомендации, но, чаще всего, развлекались. Кто же эти "крутые парни"?Это был человек, который, среди прочих достижений, появлялся в верхней части всяческих хит-парадов, а также женился на модели и Мисс Мира.Очевидно, что в разговоре о таких игроках, как Бест, всегда будут наличествовать разного рода нелицеприятные разговоры о гибели лучших в результате пристрастия к алкоголизму, но это не было ничто для того, кто был известен как Битл Квинто. Это прозвище ему было дано португальской прессой в 1966-м году. Уроженец Белфаста был первым британским игроком, который считался таким себе "футболистом рок-н-ролльщиком". При этом его также называли исполнителем, у которого "ноги так же чувствительны, как руки карманника", у него было непревзойденное чутье и такое же умение разнообразить игру своей команды.Это был человек, который, среди прочих достижений, был владельцем ночных клубов и модных бутиков. Также Бест умудрился попасть в тюрьму, являлся пьяным в разных местах и показывал, что он – похотливый человек. Все это было еще и на самых разных популярных ток-шоу. Есть немало песен и фильмов, сделанных и придуманных в его честь, есть названный его именем аэропорт и… реклама сосисок. Но он навсегда останется тем, кого мы точно будем помнить.Задолго до того, как этот нигерийский футболист пополнил ряды клуба Премьер-лиги, было понятно, что такого игрока фанаты "Болтона" такое впечатление, ждут. Как только он появился среди "скакунов", людей, которые стали покупать футболки с надписью “я – Окоча!" стало так же много, как посетителей распродаж перед Рождеством. Не менее много мальчишек пытались копировать его финты, жесты и повороты. Но еще ранее, когда в начале 90-х этот парень выступал в Германии, не один немецкий мальчик сидел с открытым ртом перед телевизором и решал для себя, что единственное, чего он хотел бы от жизни – это быть, как Джей-Джей.Окоча успел поиграть за Айнтрахт из Франкфурта и "Боруссию" из Нойнкирхена. Тогда Джей-Джей, которому едва перевалило за 20, удивил публику тем, что пробил вратаря из острейшего угла. Но еще более запоминающимся был его рейд, который он осуществил, сместившись слева направо, а затем вновь повернув налево. Тут же ему, казалось, преградили путь три защитника. Но полузащитник выдал такой каскад финтов и сходу создал для своих визави столь сложную головоломку, что сумел пробиться к воротам и, в конце концов, переиграл вратаря визави.Комментатор того матча не поскупился сказать следующее: “…пусть меня уволят, но сейчас я хочу посмотреть не менее сотни повторов этого эпизода!.." Со временем Джей-Джей стал легендой. Имя пробитого им вратаря? Это был Оливер Кан.Нет сомнений, что Пеле был бесспорной звездой, Карлос Альберто слыл вдохновляющим всю команду капитаном, а Жаирзиньо лучшим бомбардиром, но никто не ассоциировался с легким блеском и стилем сборной Бразилии 70-х годов прошлого столетия так, как Ривелино. В сочетании его левой ноги и светлой головы было что-то такое, что неизменно заставляло комментаторов кричать "круто!.." и "поразительно!.."Сын итальянских эмигрантов, он рос и играл босиком на улицах Сан-Паулу, затем занимался футзалом, его талант был очевиден с молодого возраста. Но, несмотря на то, что он выиграл турнир Рио-Сан-Паулу еще в 1966-м году, до 1970-го он считался всего лишь "лучшим запасным в мире", ведь сборная Бразилии была переполнена различными звездами мирового масштаба.Но после того как тренер Жоао Салданья был уволен, заменивший его Марио Загало определенно видел Ривелино в команде. И хотя он играл в качестве "десятки", его позицию уже занимал сам Пеле. Поэтому его попросили сыграть на левом фланге. Так Роберто стал последним кусочком в жирном пироге легендарной сборной Бразилии. Это тот игрок, финты которого могут и должны быть примером для футболистов любой эпохи, несмотря на то, что на поле он часто был сам себе на уме.Чем Эрик Даниэль Пьер Кантона отличается от других футболистов? Он такой же, как все, но при этом почему-то нравится поклонникам футбола больше. Его образ любовника, бойца, философа, гения, актера, даже продавца пива прочено засел в умах любителей футбола. Ах да, еще он может немного поиграть в футбол…Как футболист он был так же вспыльчив, как и талантлив, и его постоянные стычки с партнерами, тренерами и властями означали только то, что этот огненный форвард не изменяет себе. Он поменял шесть клубов, прежде чем перебрался в "Манчестер Юнайтед" в 1992-м году. "Олд Траффорд" – да и вообще английский футбол – никогда не видел ничего подобного: этот приподнятый воротник, французская развязность и умение вдохновлять окружающих стали его визитной карточкой.“Можно было ожидать очередного безумия каждый раз, когда он касался мяча", - вспоминал Алекс Фергюсон, чей "Манчестер Юнайтед" пришел к четырем победам в АПЛ за пять лет с французом во главе, который часто был похож на того, кто в команде дергал за нужные ниточки. Кунг-фу ногами, стычки с соперниками, откровенные и жесткие высказывания и… внезапный выход на "пенсию" в возрасте 30 лет. Все это он – Эрик Кантона.“Есть одна часть моей работы, которой я никогда не научусь. Я очень не люблю предматчевые разминки. Я ненавижу этот маленький аспект футбола всеми фибрами души. Это на самом деле вызывает у меня отвращение. Это ничто иное, как онанизм для того чтобы удовлетворить сидящих на скамейке тренеров…"Так написал, казалось бы, тихий и примерный Андреа Пирло в своей автобиографии под названием "Я думаю, поэтому я играю". Итальянский плеймейкер никогда не был тем, кто трудится на поле в поте лица. При этом он всегда источал элегантность и мог отдать отличную передачу по диагонали точно на ногу товарища по команде, или пробить штрафной удар точнехонько в девятку с 30-ти метров.Пирло является одним из лучших игроков своего поколения. Его стиль основан на необходимости играть в одиночку, но в то же время этот индивидуализм всегда направлен на интересы команды. Его локоны и красивая борода – полный пакет выраженной мужественности на поле. Он владеет виноградником в Италии и вообще является очень уверенным в себе и основательным человеком.Футбольные болельщики, как правило, ненавидят ленивых игроков. Они хотят, чтобы их герои покидали поле, купаясь в собственном поту и доказывали, что они готовы отдавать все для клуба.Но есть, как минимум, одно исключение – речь о капризном, непостоянном болгарском футболисте. Однажды его агент сказал следующее: "…Он не может играть иначе. Он не заинтересован в этом. Он выше этого…"Димитар Бербатов – игрок, который на поле не потеет. Вместе с тем, почти все болельщики признают у него истинную элегантность и умение беречь такой подход к футболу. Вы могли бы написать целую книгу, объясняя эстетическую привлекательность футбола "по Бербатову". То, как беспечно он преобразовывает в голы самые трудные моменты, делает его игроком, который несколько похож на Энди Гарсиа. Как-то он признался в следующем: “Я изучал то, как он курит, так что я могу держать мои сигареты точно так же…"Чтобы охарактеризовать его игру, пожалуй, достаточно следующих слов. Как-то после очередного забитого гола за "Фулхэм" в 2012-м году, Бербатов показал футболку со следующим словами, которые, несомненно, он придумал сам: “…Сохраняйте спокойствие, и передавайте мяч мне…"Названный "галопирующий майор" из-за его ранга в венгерской армии, красота игры Пушкаша крылась в том, что он редко ускорялся "просто так". Но не потому, что ленился, а потому, что был более чем хорош в чтении игры. Выигрывая множество трофеев, создавая изобилие опасных моментов у ворот соперников и голов для "Гонведа", а потом и для "Реала", Пушкаш наслаждался жизнью. Этому не могли помешать даже жесткие законы его страны. Его любовь к хорошей жизни измерялась многим. Согласно рассказам легенды шотландского футбола и любителя выпить Джима Бакстера, Пушкаш знал только два английских слова. Это были "виски" и "джигги-джиг".Этот “толстый маленький человек" сделал посмешище из Англии после высказываний о нем в 1953-м году, когда его команда, сборная Венгрии, уничтожила англичан со счетом 6:3. Когда репортер The Times Джеффри Грин предложил капитану "трех львов" Билли Райту описать игру Пушкаша, он сказал следующее: “Прет... как пожарная машина, которая едет на срочный вызов и пытается спасти своих…"В своей последней игре за родную "Боруссию" из Менхенгладбаха в 1973-м году в финале Кубка Германии, Гюнтер Нетцер сидел на скамейке запасных все 90 минут. Его тренер, Ханнес Вайсвайлер, был так раздражен фактом подписания полузащитника "Реалом" из Мадрида, что он не выпустил его на поле.В конце основного времени счет был 1:1. В течение короткого интервала до начала дополнительного времени, Нетцер заметил, что у игрока Гладбаха свело руку. Он сказал его напарнику помочь партнеру. После очередной паузы Нетцер и вовсе зашагал в сторону поля, прошел мимо Вайсвайлера и небрежно сказал смущенному тренеру: "…Сейчас играю я". Через три минуты он забил победный гол в касание с линии штрафной.Этот эпизод может помочь объяснить тот факт, почему Нетцер считался воплощением крутого футболиста в Германии с середины 60-х до середины 70-х. Возможно, кто-то был больше очарован Паулем Брайтнером, потому что он носил "интересную" одежду и цитировал Мао, но немцы знали, кто "крут на самом деле".Он был гораздо лучше, чем любой из его коллег, и однажды чуть не разбился насмерть на Феррари, хотя не употреблял наркотики или алкоголь. Позже он купил ночной клуб для влюбленных. Интерьер был разработан подругой Нетцера – все было сделано в ярких красивых красках, ведь та была художником-авангардистом.Датский спортивный обозреватель СМИ под названием Kjeldtoft однажды сказал, что "…Дания, вероятно, не выиграет титул с ним…", потому что игра команды заточена на "…защиту и контратаки…"Здорово ли было быть Лаудрупом-футболистом? Для того чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить его путь в игре №1: он был слишком крут, чтобы играть роль первой скрипки в одной из самых лучших команд в истории – сборной Дании, которая ошеломила континент, выиграв ЕВРО-1992.Во время отборочной кампании две наибольшие звезды в составе Дании – Майкл и Брайан Лаудрупы – были исключены из команды тренером Ричардом Меллером Нильсеном. Датчане преодолеть сито квалификации не смогли, но за десять дней до начала турнира этой команде было предложено заменить Югославию, которые была исключена из соревнования по причине продолжающейся войны в регионе.Его брат Брайан, который вернулся в лоно национальной команды два месяца спустя, ездил в Швецию вместе с командой и в конечном итоге таки поднял трофей над головой. Но Микаэль, который впоследствии был признан лучшим датским игроком всех времен, не видел причин прерывать свой отпуск.Сочетание его мастерства, серьезности, интеллектуального мышления и подчеркнутой чванливости. Весь этот микс "отвечает" на вопрос, почему, в то время как его современники Пеле и Франц Беккенбауэр были просто бессмертными великими игроками, Кройф стал легендой.Когда в 2005-м году Робер Пирес и Тьерри Анри решили проделать трюк, согласно которому пенальти в ворота "Манчестер Сити" должен был быть разыгран, они всего лишь пытались скопировать действия игрока, для которого такое возмутительное для многих вратарей поведение на поле было нормой.В декабре 1982-го года, Йохан Кройф исполнял одиннадцатиметровый штрафной удар за "Аякс" в матче против "Хелмонд Спорта", вместо того чтобы пробивать по воротам, он спокойно переадресовал мяч на своего напарника Йеспера Ольсена. Когда голландского мастера позже спросили, почему он это сделал, Кройф небрежно сказал: “Это что-то новое, и люди всегда должны стремиться к таким вещам".Будучи всегда задумчивым, загадочным и таким себе гением-новатором, он сумел стать еще кое-кем. Кройф – настоящая икона стиля. Стиля футбольного мышления, а не чего-то другого. Если вы хотите выглядеть стильно, то должны стать хотя бы вровень с королем Йоханом.Бобан стал героем, в одиночку бросив вызов вооруженным представителям государства, которое хорваты считали жестоким и враждебным.Бобан играл за Милан уже более десяти лет, выиграл чемпионат Италии четыре раза и был неотъемлемой составляющей легендарной команды, которая снесла Барселону 4:0 в финале Лиги Чемпионов 1994-го года. Четыре года спустя он был капитаном хорватской сборной, которая заняла третье место на чемпионате мира во Франции. Он может похвастать степенью в области истории и обожает произведения аргентинского поэта Хорхе Луиса Борхеса.И все же первым делом все вспоминают о Бобане тогда, когда речь заходит о моменте с ударом полицейского. Он был назван "ударом, который начал войну". Но это, конечно, немалое преувеличение. 13 мая 1990-го года, когда загребское "Динамо" столкнулось с непримиримым соперником, "Црвеной Звездой" из Белграда, Югославия была уже в предсмертном состоянии. Межнациональная напряженность зашкаливала уже тогда.Когда на трибунах вспыхнуло насилие, и болельщики высыпали на поле, полицейские также оказались на газоне. Бобан увидел, как поклонник "Динамо" получил удар от представителя стража порядка, и хотя офицер был окружен шестью его вооруженными дубинками коллегами, капитан загребского клуба прыгнул на него и ударил правоохранителя ногой в грудь.