Почему Мундиаль останется ущербным турниром, несмотря на недавние изменения

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного итальянского ресурса Forza Italian Football.



Фото: РИА Новости

Перед тем, как обратиться к публикации коллег из Италии, не можем не привести дорогим читателям один факт, и одно же – рассуждение. Первое: за всю историю ЧМ только в 1930 году, в самом первом турнире, представительство Старого света в квартете лучших составило менее 50%, да и то по вполне понятным причинам, зато на четырех турнирах (1934, 1966, 1982, 2006) квартет полностью состоял из европейских команд. Второе: ЕВРО во Франции, в котором впервые приняло участие 24 команды, было одним из самых скучных и нерезультативных в истории. На турнир приехала масса откровенно левых команд, задача которых сводилась к одному: отсидеться в обороне, попытаться провести пару-тройку контратак за матч и протиснуться с третьего места в плей-офф.Напоследок – череда скорее риторических вопросов. Трудно даже представить себе уровень "левака", который делегируют остальные континенты на ЧМ нового формата. Будем откровенны. Как вы думаете, Узбекистана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Панамы, Тринидада вместе с Тобаго, Буркина-Фасо с Анголой очень не хватало в Бразилии в 2014-м? Болельщики (местные жители этих стран, конечно же, не в счет) по ним сильно скучали? Много ли болельщиков посмотрели по ТВ условный матч КАН между Сенегалом и Зимбабве? А вроде бы более интересный поединок Алжир – Тунис? Трудно понять, почему предлагается так много команд от Африки и КОНКАКАФ… В Азии-то деньги крутятся, и если Китай попадет на ЧМ, новация себя окупит. А какие деньги в Африке с Центральной Америкой? В сенегалах и сальвадорах? Далее. Какие достижения у этих континентов на чемпионатах мира? Кроме Европы и Южной Америки, только США в 1930-м году и Южная Корея в 2002-м (когда эту команду судьи вытащили за уши в 1/8 финала с Италией и четвертьфинале с Испанией) пробивались в четверку лучших! Вопросы, вопросы…А теперь – к основной теме нашего разговора.Это случилось только после ухода предыдущего главы ФИФА Зеппа Блаттера. Ранее говорилось, что изменения к проведению чемпионата мира серьезно рассматриваются, и теперь они утверждены к 2026-му году.Швейцарский итальянец Джанни Инфантино использовал новый формат международного турнира, в том числе, в качестве основы своей предвыборной кампании на пост президента ФИФА, но в точной модификации предлагаемых изменений мы не были уверены до января, когда они были проголосованы.Предыдущие варианты включали Кубок мира с 40-ка командами в схожем формате с чемпионатом Европы в 2016-м году, или восемь групп по пять команд. Изменение, которое в конечном итоге выбрали: 48 команд на групповом этапе, которые сыграют по такой схеме: предлагается 16 групп по три команды, они сыграют в один круг. Дальше проходят две сборные. После плей-офф играется по привычной схеме в один матч.Это будет означать, что количество матчей в общей сложности увеличивается до 80-ти вместо нынешних 64-х, хотя победитель все равно сыграет только семь матчей, триумфатор будет коронован после 32-х дней игры.Это не первое крупное изменение в формате Кубка мира с момента первого проведения турнира в 1930-м году.Тогда в соревновании приняли участие лишь 13 команд, еще три сборные добавились в 1934-м году. Этот формат оставался актуальным вплоть до 1982-го года, за исключением 1938-го. На Мундиале 1982-го года в Испании число стран-участниц возросло до 24-х, прежде чем еще восемь сборных были добавлены в 1998-м году. В таком виде турнир существовал вплоть до сегодняшних дней.Очевидно, что чемпионаты, которые пройдут в 2018-м и 2022-м годах нынешний формат проведения до новых изменений в 2026-м году сохранят, но это еще предстоит выяснить, будет ли положительным или отрицательным такое изменение.С точки зрения ФИФА, обратную сторону медали увидеть трудно. Главной мотивацией, "мотором", при обсуждении тех или иных изменений, как известно, нередко выступает финансовый аспект. Изменения вроде как должны привести к росту прибыли более чем на €450 миллионов, если доверять данным проведенных исследований.При условии отсутствия споров вокруг утвержденных изменений и выполнения плана, где деньги на самом деле могут отыграть немалую роль… Эти средства могут быть использованы как помощь развивающимся, в футбольном отношении, странам по всему миру, а также поспособствуют более развитым государствам в африканском и азиатском регионе из тех, которые все еще отстают от Европы и Америки.Увеличение числа участников не может быть однозначным – нужно учитывать, как вероятный позитив, так и не самые приятные последствия. Во-первых, это будет означать, что большее число стран может дебютировать на большой сцене в мире, и строить свои дальнейшие перспективы на результатах квалификации. К примеру, большая часть африканских стран, которые играли на Кубке мира, принимали участие в турнире только один раз.Нет сомнений, что в результате изменений у многих сборных будет больше шансов получить путевку в финальную часть соревнования, при этом может увеличиться качество футбола по всему миру. Конкуренция будет возрастать по мере организации руководителями еще вчера не футбольных стран процесса развития игры №1.Волнение и кусочки славы – вот что получали и будут получать "маленькие" сборные еще в большем количестве. Ранее было огромным достижением просто поучаствовать в квалификации к чемпионату мира, потому что там было очень мало места для новичков и неудачников.Но теперь каждые четыре года можно смело делать предположения на предмет примерно 80% стран, которые будут соревноваться – во многом все становится скучным и прогнозируемым. Есть обычные европейские тяжеловесы, такие как Италия, Германия, Испания, Франция и Англия, потом команды "поменьше", но последовательные в вопросе развития футбола нации, такие как Швейцария, Португалия и другие. Кроме того, в Америке давно выделяются Бразилия, Аргентина, а в наши дни к ним заметно подтянулись Колумбия, Уругвай и Чили. США и Мексика представляют Северную часть Америки.Очевидно, что, к примеру, Гана и Кот-д'Ивуар застолбят за собой место на ЧМ, представляя Африку, в то время как Япония и Южная Корея являются "гегемонами" в Азии. Австралия и Новая Зеландия также без своих путевок не останутся.Таким образом, останется примерно лишь десять "свободных" мест, которые будут разделены между шестью Конфедерациями ФИФА. Математика нынешнего формата не помогает "маленьким", менее известным странам в их стремлении развиваться и совершенствоваться через матчи с "большими" командами. В то же время вы бы никогда не увидели противостояния между Бразилией и Вануату, и это было правильно.Добавление дополнительных 16-ти команд означает, что теперь есть 26 мест от шести конфедераций. В зависимости от того, как будут развиваться события, либо Европа получит эгоистичное большинство, либо же Азия и Африка получат свой рост в отборе.Столкновение, достойное финала, на групповом этапе, между, к примеру, Аргентиной и Францией отлично подойдет для зрителей, но вот что останется для "посмотреть" на последних этапах турнира?.. Первые раунды в новом формате позволят таким командам, как Египет и Азербайджан, продемонстрировать все свои таланты, но могут ли они сделать непредсказуемым и интересным для нейтрального глаза дальнейшие перипетии турнира?..Возьмем для примера виртуальную группу, в которой будут играть Испания, Тунис и Австралия. В первом матче Тунис проигрывает Испании и дальше терпит неудачу с Австралией – второе поражение. Согласно произведенной нами математики, это приведет к тому, что Испания и Австралия, имея по три очка до личной встречи, смогут легко "разыграть лишнего", которым окажется Тунис. Кому нужен риск серьезных травм или дисквалификаций перед плей-офф?..Чем меньше стран, которые мы обсудили выше, входили бы в финальную часть турнира, зная, что их потенциальное число игр будет ограничено с трех до двух, тем более интересным был бы турнир. Из этих трех команд одна, с высокой вероятностью, "заранее" отправится домой, поэтому опыт их участия на Кубке мира будет явственно сокращен.К сожалению, в случае с приведенным выше примером группы из таких трех команд это означает, что одна сборная выглядит "посторонней". Но худшее кроется в том, что такие команды, как Тунис, вероятно, будут в каждом "трио", так что шансы такого рода "маленьких" стран очень невелики.Можно сказать, что для кого-то идеальным решением видится вариант сделать квалификацию более трудной для Германии и Испании, что позволит Фиджи или Албании получить свой дополнительный шанс на мировой арене, но заходить слишком далеко в создании таких условий также не стоит. Это сулит не только снижение выручки и посещаемости, но и просто не будет "смотрибельным".Комментарии Инфантино сводятся к тому, что чемпионат мира – это больше, чем противостояние Европы и Южной Америки. И это, конечно, правда – существует необходимость привлечения других континентов, чтобы они также могли принять участие в борьбе за мировую корону…Тем не менее, 48-командный Кубок мира – это, мягко говоря, не идеальное решение проблемы. Это принесет больше денег, которые можно распространить по всему миру. Но! Как насчет спортивной составляющей?..