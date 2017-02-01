8 игроков, которые значили больше, чем их клуб (или хотели так думать)

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: FootballHD.ru

Наставник "Мидлсбро" Айтор Каранка не стеснялся в выражениях после того, как полузащитник "речников" Гастон Рамирес несколько раз проявлял себя, мягко говоря, не самым командным игроком. Джон Сперлинг рассказывает о некоторых другие футболистах, которые нередко ставили свои интересы выше общекомандных."Ты не настолько хорош в том, что не касается футбола, но, черт побери, твоя обязанность – забивать голы!" - говорил Гордон Ли.Новоиспеченному тренеру "Ньюкасла" Гордону Ли и звездному нападающему "сорок" Малкольму Макдональду не было суждено встретиться и поговорить с глазу на глаз, в особенности после того, как Супермак позволил себе выражение, которое было процитировано в Newcastle Evening Chronicle, звучавшее как "Кто такой Гордон Ли?" после того, как экс-тренер "Блэкберна" занял вакантное место летом 1975-го года."Моя участь была предопределена после этих слов – меня ждал лишь неудачный старт", - отметил Макдональд с кривой ухмылкой несколько лет спустя. В течение довольно сложной для игрока кампании под номером 1975/76, на протяжении которой он чувствовал себя в стане "сорок" очень неуютно, тренер использовал Макдональда не так часто.Двенадцать месяцев спустя, Супермак подписал контракт с "Арсеналом". Сумма трансфера составил £333,333.33. “Он не стоит этих денег", - позже комментировал переход Ли. Макдональд был хорош на "Хайбери", но за ним прочно закрепилась слава скандального игрока."Брюс Риох клеймит меня, словно я Чарли крупный картофель", - говорил в бешенстве 32-летний нападающий "Арсенала" Иан Райт после принятия решения о том, чтобы выйти на трансферный рынок с конкретной целью в 1996-м году – усилить "канониров" и, возможно, продать Райта.Новый тренер лондонского "Арсенала" пытался вести игру команды за счет большего контроля мяча, и Райт чувствовал, что он лишается привилегированного положения в коллективе. Дело дошло до того, что эта парочка стала кричать друг на друга в раздевалке "канониров" после поражения в матче Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед". Напряжение между тренером и футболистом достигло апогея, когда Риох сказал, что его бывший подопечный по Болтону, нападающий Джон Mакгинли не упустил бы те шансы, которые не использовал Райт в игре.Ведущий форвард и звезда не пустил ситуацию на самотек, и обратился к вице-президенту клуба Дэвиду Дейну. Период Риоха на "Хайбери" продлился всего один сезон. Райт остался, и побил рекорд "Арсенала" по забитым мячам."…Я бы сказал Пьеру, куда бы ему нужно засунуть оливковую ветвь…", - говорил Дэйв Бассетт.“Ситуацию можно было уладить по-другому, я понимаю это сейчас", - признается кающийся Пьер Ван Хоэйдонк через десять лет после того, что у этого большого нападающего произошел конфликт с бывшим тренером "Ноттингем Форест" Дэйвом Бассеттом.После того, как Пьер забил 34 мяча во время "лесных" свершений в Премьер-лиге в рамках сезона 1997/98, своевольный голландец пришел в ярость, когда, вместо укрепления состава, клуб предпочел продать нападающего Кевина Кэмпбелла в "Трабзонспор" за £2,5 миллиона, а любимец болельщиков Колин Купер отправился радовать поклонников уже "Мидлсбро".После того, как его запрос на переход в другой клуб был отклонен, Ван Хойдонк отказался играть, и тренировался с бывшим клубом НАК "Бреда", чтобы сохранить свои кондиции. После трехмесячного противостояния с руководством "лесников" он вернулся к тренировкам с основным составом команды, но быстро обнаружил, что тренер Бассетт не рассчитывает на него в качестве боевой единицы.Дэйв был уволен в январе 1999-го года, а клуб вскоре отправился обратно в низший дивизион. Новый тренер Дэвид Платт, наконец, предпочел продать спесивого нападающего в "Витесс" из Арнема, отметив следующее: “Наверное, так будет лучше, что Пьер не вернется в эту часть Англии в течение некоторого времени…"Ван Хойдонк этого и не сделал. Позже он перешел в "Бенфику", потом были "Фейеноорд" (дважды), "Фенербахче" и НАК "Бреда"."Я люблю работать с ним, но никто – даже Диего – не может быть больше, чем сам клуб…" - говорил будущий чемпион Англии Клаудио Раньери.После того, как Диего Марадона установил мировой рекорд, эквивалентный £6,9 миллионам, и перешел в Серию А и "Наполи" в 1984-м году, местная газета писала следующее: "…У нас нет мэра, нормальных домов, школ, автобусов, работы и уборки улиц, но все это все не важно, потому что у нас есть Диего Марадона!.."Прибытие аргентинца ознаменовало наступление золотой эры в истории "Наполи" – этот клуб выиграл Серию А в 1987-м и 1990-м годах. Но вне поля, личные проблемы звезды "партенопеи" только множились. Он "набрал" более 70 000 долларов США в виде штрафов за пропущенные тренировки и матчи, и были опасения, что Марадона связан с мафией – Каморрой.К тому времени на скамейку "Наполи" был назначен новый тренер Клаудио Раньери, что произошло в июле 1991 года, а Марадона отбывал 15-месячную дисквалификацию после положительного результата пробы на кокаин в его организме. Именно тогда Клаудио произнес свои знаменитые слова о Диего.Отсидев свой бан, Марадона перешел в "Севилью", и уже не был тем грозным футболистом, к которому мы привыкли ранее.Когда Родни Марш присоединился к "Манчестер Сити", перейдя из КПР за огромные на то время деньги в £200,000 в марте 1972-го года, менеджер Малкольм Эллисон утверждал, что он будет недостающим звеном в командном чемпионском "пазле". Тем не менее, очень быстро переход этого игрока в новую команду как событие отошел на второй план, а одноклубники принялись обвинять его в нарушении коллективного баланса и ритма атак, сказав, что он “жонглирует мячом, словно на поле нет больше никого, кроме него…"Несмотря то, что тренер не был доволен отдачей и трудолюбием Марша на поле, лондонец оставался в команде течение четырех лет, но успех продолжал ускользать от "Сити". "Голубой луне" покорился лишь Суперкубок Англии в 1972-м, кроме того, команда добралась до финала Кубка лиги два года спустя, но матч проиграла.Впоследствии Марш оказался в "Корк Хибернианс" и "Тампа-Бэй", а его одноклубник Tет Деннис утверждал, что он "…слишком долго возится с волосами и много времени уделяет разговорам с его лондонскими друзьями-журналистами…"Хотя Дэвид Бекхэм не раз заявлял, что у него и босса "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсон были отношения на уровне “отец-сын", этот союз начал распадаться на полпути к окончанию кампании 2002/03. В начале сезона травмы предопределили для Бекса необходимость набирать игровую форму, а после поражения "Арсеналу" на "Олд Траффорд" в Кубке Англии в марте 2003-го года, журналист Бут Гейт предположил, что полузащитник сборной Англии "…близок к выходу из поезда под названием МЮ…"В одной из своих многочисленных книг, бывший рулевой "Юнайтед" говорил, что Бекхэм не признавал, что он должным образом не отработал в обороне, когда "канониры" забивали свой гол. Истории известно, что Ферги также не одобрял образ жизни Бекхэма, его наряды, прически и другие повседневные атрибуты жизни Дэвида.Несмотря на сильный интерес со стороны "Барселоны", Бекхэм подписал контракт с "Реалом" и, по мнению Ферги, "…он не сделал достаточно, чтобы быть в пантеоне легенд "Юнайтед". Позже от этих слов Бекхэм отмахнулся следующим: "…кто-то настолько же успешен, что имеет право на свое мнение…""Я не думаю, что Джордж Грэм мне понравился", - заявил экс-лидер "Лидса" Тони Йебоа в одном из своих многочисленных интервью. “Я думаю, что он ожидал, что я буду проблемным игроком".Когда суровый шотландец взялся за работу на "Элланд Роуд" осенью 1996-го года, он не был убежден, что нападающий сборной Ганы – любимец поклонников "павлинов", приводивший в недоумение болельщиков, как минимум, "Ливерпуля" и "Уимблдон" в прошлом сезоне – был именно человеком, который мог возродить былое величие клуба из Лидса.Как признавался позже Йебоа (и это только то, что думал лишь игрок, не беря во внимание вторую сторону), он набрал несколько лишних килограммов из-за его склонности к Йоркширскому пудингу. Так он стал регулярно лишь выходить на замену, а вскоре и вовсе стал угасать. Конец наступил в марте 1997 года…На самом деле решающий эпизод случился в другой ситуации. В одном из матчей "Лидса", против "Тоттенхэма", когда "павлины" выиграли 1:0, Грэм заменил будущего двукратного лучшего бомбардира Бундеслиги на защитника. Йебоа, чье золотое время в "Лидсе" длилось всего год, снял футболку и швырнул ее в сторону Грэма. Это был явно неадекватный шаг. Неудивительно, что Грэм сказал следующее: “Тони наплевал на этику, и не имеет права быть с командой, этому нет оправданий"В 1976 году в чемпионате нынешней лиги МЛС было не так много игроков, которых можно было называть "большими" футболистами. Поэтому, когда один из лучших игроков "Лацио" на то время и бывший игрок сборной Италии Джорджо Киналья ответил согласием на приглашение такого клуба, как "Нью-Йорк Космос", в США этим фактом были несказанно довольны.Но Киналья, уже вкушавший легионерского хлеба в таком клубе, как "Суонси", пришел с неким "багажом". Он покинул Италию, в первую очередь, по причине угроз его безопасности со стороны болельщиков, пребывавших в оппозиции к Джорджо, но это не помешало ему стать в жесткую позу в отношении определенных традиций и взглядов на новом месте, в Нью-Йорке.“Я неприкасаемый, это правда", - говорил Киналья. “Это потому, что я знаю больше, чем тупые тренеры".Даже на фоне таких высказываний его отношения с клубом были более чем плодотворными: Киналья выступал за "Космос" на протяжении семи лет, играя бок о бок с такими футболистами, как Пеле, Карлос Альберто и Франц Беккенбауэр. В его активе действительно впечатляющая статистика: 242 гола в 254-х матчах!Еще в 2014-м году, уже после смерти Джорджо Кинальи, футболка с номером 9 была закреплена за ним навечно, и удивляться этому также не приходится.