Атлетико – Барселона: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на матч Кубка Испании.



Фото: soccer365.ru

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Атлетико

Барселона

Ключевые игроки

Яспер Силлессен

Ориентировочные составы

1 Мойя 2 Годин 15 Савич 3 Луис 16 Врсалько 8 Ньигес 6 Коке 23 Гайтан 10 Карраско 21 Гамейро 7 Гризманн 13 Силлессен 3 Пике 24 Матьё 20 Роберто 18 Альба 4 Ракитич 6 Суарес 7 Туран 10 Месси 9 Суарес 11 Неймар

Слова перед матчем

"Алавес" превзошел нас, особенно в интенсивности игры. В целом мы провели слабый матч. У Гайтана был отличный момент, но голкипер здорово среагировал. Карраско выглядел так же, как и вся команда. Нам нужно попытаться добиться прогресса. Тем не менее, у нас есть одно очко, а это лучше, чем могло быть при такой игре. "Алавес" меня не удивил, эта команда играет так со всеми соперниками… Как я уже говорил, очень важно находить все новые и новые решения. Я бы не сказал, что людям надоедает видеть одни и те же лица, хотя действительно есть группа людей, которые играют тут из года в год. В футболе тяжело не сражаться один или два года, а продолжать это делать постоянно, выкладываясь на полную катушку. Мы сражаемся с "Реалом" и "Барселоной", выиграли Кубок, Суперкубок, чемпионат – и все это одни и те же люди. Очень сложно поддерживать мотивацию, оставаться на том же уровне.

главный тренер "Атлетико"

Наша цель – победить в первом матче, забить на один гол больше, чем соперник. Для этого придется справиться с их высоким прессингом и атмосферой стадиона. Я не думаю, что Симеоне будет сильно менять состав, я этого делать тоже не планирую. Но они всегда являются тяжелым соперником, вне зависимости от состава. Нам будет так же непросто с "Атлетико", как и им с нами. "Атлетико" — это одна из лучших команд в мире. Будет тяжело.

главный тренер "Барселоны"

Прогноз Soccer365. ru

01.02.2017 15:00

Противостояния "Атлетико" и "Барселоны" – это интересно всегда, в каком бы состоянии ни пребывали команды. Трудно вспомнить, когда сходу и "матрасники", и "кулес" подходили к личному противостоянию, сыграв последний матч в национальном чемпионате всего лишь вничью ("индейцы вообще подписали мировую третий раз кряду!). Обе команды похвастать оптимальной игровой формой никак не могут, и дело тут не только в результатах – нет Игры.



"Барселона" в матче с "Бетисом" очки потеряла по делу, и максимум наиграла на ничью. Да, при этом никуда не денешь и тему судейства. Как можно было не увидеть, что Манди на 77-й минуте после рикошета от Пиччини выбил мяч из ворот уже после того, как игровой снаряд где-то на метр пересек линию, это конечно, вопрос риторический. Луис Энрике говорит, что Примера нуждается в введении системы фиксации гола. Президент испанского футбольного органа управления Примерой Хавьер Тебас поначалу отвечал, что это – удовольствие слишком дорогостоящее. Ну а каталонская пресса получила очередной повод говорить, что мадридский "Реал" с помощью судей тащат к чемпионству…



Тем не менее, во многом "зеркальные" проблемы не должны помешать командам подарить зрителю увлекательный сценарий матча, в котором во главу угла будет поставлен результат. Не стоит забывать, что это – двухматчевое противостояние, поэтому выбор в пользу максимальной прагматичности напрашивается. Кроме того, неудачи в национальном чемпионате и вылет "Реала" из Кубка словно заставляют команды Диего Симеоне и Луиса Энрике прикладывать все усилия, чтобы завоевать Копу, ведь этот турнир в итоге может стать таким себе утешительным призом.

Прогноз: 1-1

ТМ 2.5 1.84

Чтобы понять текущее состояние именитых соперников, обратимся к трем, на наш взгляд, весьма показательным матчам.В отличие от матча с "Бетисом", в домашней игре на Кубок с "Сосьедадом" игра у "блаугранас" получалась. Баски пали жертвой высочайшей и несвойственной "Барсе" эффективности. "Сине-гранатовые" нанесли восемь ударов по воротам, шесть из них пришлись в створ. По сути, голкипер гостей Жеронимо Рулли совершил всего один сэйв. Но аргентинского вратаря не приходится винить в этом разгроме. Например, Денис Суарес забил после выхода один на один, который ему организовало трио Месси-Суарес-Неймар, а началось все с перехвата Самуэля Умтити на чужой половине поля. Лионель Месси царил во втором тайме. Могучий мышонок смог реализовать пенальти, который заработал Неймар, а вскоре вывел один на один Луиса Суареса. В концовке же "Сосьедад" побежал забивать всей командой (при 3:2 "Реалу" оставалось забить два гола) и совсем забыл об обороне, чем каталонцы хищно воспользовались…Впрочем, и по этой игре "Барселону" было за что критиковать. Снова очень плох был португальский хавбек Андре Гомеш, и по всему выглядит, что португальский центральный полузащитник совсем лишился уверенности в себе. Аргентинец Хавьер Маскерано и на позиции опорника (Бускетс выбыл на две недели, поначалу боялись, что Серхио пропустит месяц, а то и два) – вечная угроза своим воротам. Словом, налицо какой-то "искусственный" кадровый голод, а поскольку каталонцам нужно драться еще на двух фронтах, на данный момент сей пробел может стать серьезной проблемой…В матче с "Бетисом" "Барселона" потеряла очки абсолютно по игре. Статистика весьма красноречива: удары всего – 17:10, в створ – 7:4, угловые – 8:2. Да, приход Виктора Санчеса явно пошел на пользу "вердибланкос", но почему "Барселона" проснулась, только когда пропустила? Неужели кубковый марафон настолько истощил "сине-гранатовых"? Очень на то похоже, потому как в интенсивности и подвижности "блаугранас" полностью уступили "вердибланкос". И это в преддверии матча с "матрасом" не настораживать поклонников клуба не может…"Алавес" в этом сезоне так и не покорился "Атлетико". Напомню, что в первом круге на "Висенте Кальдероне" эти команды тоже разошлись миром – 1:1. "Матрасники" сыграли очень плохо и могли забить разве что раз, когда Гайтан ни с того ни с сего убежал один на один, но облажался при попытке обыграть Пачеко. Конечно, можно предположить, что "Атлетико" устал из-за постоянных матчей в Копе. Но ведь в среду играл облегченный вариант состава, да и "Алавес" сам в Кубке рубится!"Алавес" должен был побеждать. 19:8 по ударам, 4:2 – в створ, 61 на 39 – владение. Баски доминировали! Словом, гранды к личной встрече подходят в состоянии не так чтобы очень, а это означает, как минимум одно – будем что посмотреть…По информации западноевропейских СМИ, новые владельцы последнего обладателя кубка Лиги чемпионов среди итальянских клубов, миланского "Интера", хотят подписать форварда мадридского клуба и сборной Франции Антуана Гризманна во что бы то ни стало. Как известно, в стане "матраса" Антуан смог развить свой талант до уровня в одного из самых грозных исполнителей в мире футбола. В различных изданиях то и дело "циркулирует" информация о том, что он вскоре окажется в том или ином клубе. Важно и то, что СМИ не раз писали о том, что для Гризманна огромное значение имеет то, кто стоит у штурвала мадридского клуба – игрок очень уважает Диего Симеоне и точно покинет "индейцев" в случае, если аргентинец сменит место работы.В этом контексте важным будет замечание, что Симеоне не раз связывали именно с "большими ужами". Наконец, самое важное в контексте деятельности менеджмента родного клуба Джачинто Факкетти на трансферном рынке – будущим летом "Интер" не будет стеснен в тратах, ведь в последние месяцы клуб заключил несколько больших контрактов со спонсорами, и финансовый фейр-плей миланцам будет не страшен. Итальянская пресса авторитетно заявляет, что "Интер" сможет выплатить сумму, эквивалентную 129 миллионам евровалюты, а именно такая клаусула прописана в контракте Гризманна Антуана. Кроме того (и это точно не сюрприз), отмечается, что футболист будет согласен на переход лишь в том случае, если "Интер" сможет попасть в такой турнир, как Лига чемпионов. Также итальянцы отмечают, что у "сине-черных" есть серьезный конкурент в лице "Манчестер Юнайтед".Бек уругвайского гранда, клуба "Пеньяроль", а также молодежной сборной этой страны, Сантьяго Буэно, вскоре пополнит ряды "Барселоны", рассказывает испанская пресса. Как пишут СМИ, уругваец 18-ти лет от роду подписал соглашение с каталонским клубом, а о его трансфере вскоре объявят официально. На сегодняшний день руководители "блаугранас" толкуют относительно будущего Сантьяго в стане "кулес". Исполнитель может быть отдан в аренду, также Буэно, возможно, заявят за дублирующий состав каталонцев или даже сделают игроком первой команды. Сантьяго – воспитанник "Пеньяроля". В его активе 33 поединка и один забитый мяч за молодежные команды Уругвая.В матчах на Кубок короля Луис Энрике, как правило, использует второго вратаря – новичка клуба и бывшего игрока "Аякса". Почему в игре с очередным соперником роль вратаря суперклуба, который предпочитает брать свое за счет атаки, столь важна? Здесь показателен пример, который возьмем, опять же, из матча с "Бетисом". Очень-очень долго вызревал гол в ворота Марка-Андре тер Штегена – нужно говорить прямо. В том числе усилиями самого немца: техничный вратарь тоже может быть врагом команды. Позиция вратаря в футболе хоть и не так критична, как в хоккее, но тоже очень важна. У "Барсы" же, получается, вратарь средний и вообще не создающий ощущение надежности. Тер Штеген выпустил мяч после углового, а на подборе тут как тут оказался Алегрия. Марк-Андре настаивал, что на нем фолили, но что-то такое заметить трудно. Более того, как бы его ни прессовали, вратарь имел все шансы четко сыграть кулаком и вынести мяч в далекие дали…Во главу угла обе команды поставят Результат. Все решится в ответном матче, на "Ноу Камп".