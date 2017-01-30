АПЛ: прогноз на 23-й тур

Soccer365.ru поделился своими размышлениями относительно матчей 23-го тура чемпионата Англии.

31.01.2017 11:45

"Арсенал" после небольшого помутнения в середине декабря и двух подряд поражений, больше ошибок не допускает, набрав 13 очков в 5 последних матчах АПЛ, воспользовался нестабильностью конкурентов, взобравшись на 2 место в таблице с 47 очками в активе. Лазарет "канониров" практически пуст, а это значит, что команда Венгера не должна сбрасывать обороты в ближайших встречах и минимум закрепится на нынешней позиции.



Дела "Уотфорда" наоборот сейчас плачевны, команда не побеждает в чемпионате с 10 декабря, с каждым туром опускаясь, всё ниже в таблице Премьер-лиги. Для исправления ситуации "шершни" активно работают на трансферном рынке, подписав пару форвардов из Италии Мауро Сарате и Мбай Ньянг, а также полузащитника "Эвертона" Тома Клеверли.



"Арсенал" выиграл 7 из 8 последних встреч с "Уотфордом", плюс находится сейчас в отличной форме и играет на своём поле, поэтому должен побеждать и на этот раз.

Прогноз: 2-1

31.01.2017 11:45

"Бернли" проводит отличный сезон, набрав 26 очков в 22 турах, практически все на своём поле 25 баллов. Дома команда Шона Дайча играет агрессивно, не уступая ни сантиметра поля соперникам. К матчу с чемпионом Англии "Бернли" подходит с серией из 4 побед на своём поле с общим счётом 9:3 и останавливаться на этом не собирается.



"Лестер" после феноменального прошлого сезона, в этом чемпионате разочаровывает. Не помогают "лисам" и многомиллионные летние покупки, в начале января команда подписала за 17, 6 миллионов Вилфрида Ндиди в надежде на улучшение результатов, но этого не происходит. "Лестер" не выигрывает три матча в чемпионате подряд и занимает сейчас 15 строчку в таблице. Ну а статистика в гостевых встречах подопечных Раньери просто ужасна, в 11 встречах 8 поражений и 3ничьи, без побед в этом сезоне.



"Лестер" не проигрывает "Бернли" с 2010 года, однако в предстоящем матче серия должна оборваться. Хозяева сильно играют дома, где способны обыграть любого соперника, а вот "лисы" на выезде выглядят отвратительно.

Прогноз: 2-1

31.01.2017 11:45

"Борнмут" ещё одна команда своего поля в английской Премьер-лиге, так же как "Бернли" и "Лестер". В 2017 году "вишни" провели 4 матча и ни разу не победили, пропустив в этих встречах 11 мячей. Оборона команды хромает в последнее время на обе ноги, что приводит к выездным поражениям, а вот дома за счёт атаки "вишни", регулярно набирают очки.



"Кристал Пэлас" сейчас валится с грохотом. Причин серии из 8 матчей без побед в чемпионате несколько: слабая игра в обороне, слабая игра на выезде переполненный лазарет, который понемногу начал пустеть, плюс команда перестала забивать, и даже смена тренера не помогает "орлам" справиться с критической ситуацией. Перед визитом в Борнмут "Кристал Пэлас" потерпел 4 поражение подряд в Премьер-лиге.



Команды встречались всего трижды в истории, и "Борнмут" ещё ни разу не проигрывал. Учитывая нынешнее состояние гостей, думаю "вишни" и сейчас наберут очки, причём матч получится результативным, так как игра в обороне слабое место обеих команд.

Прогноз: 2-1

31.01.2017 11:45

"Мидлсбро" не хочет возвращаться в Чемпионшип и потратил этой зимой уже 20 миллионов фунтов на усиление атаки, которая в этом сезоне играет не лучшим образом притом что оборона входит в число лучших в стране. Пока что выгоды от потраченных средств нет "речники" не могут выиграть в чемпионате 5 матчей подряд, набрав в них 2 очка и опустившись уже на 16 место в таблице.



"Вест Бромвич" в этом сезоне самая стабильная команда Англии, если не учитывать ТОП-клубы. "Дрозды" стабильно играют на протяжении всего сезона, что позволяет им занимать 8 место в таблице и не думать о борьбе за выживание. Плюс в январе клуб провёл две отличные сделки на рынке трансферов, продал в "Сток Сити" не играющего уже больше года Саидо Бераино за 13, 5 миллионов, а в "Халл Сити" за 11, 5 млн. приобрёл толкового хавбека Джейка Ливермора, который усилит команду без раскачки.



"Мидлсбро" немного поплыл в 2017 году, однако дома команда Каранки в этом сезоне всё-таки играет неплохо плюс, новички должны были притереться в новой обстановке. Ну а "дрозды" при всей своей стабильности в гостях не всегда играют здорово, поэтому, думаю, хозяева минимум не проиграют в этом матче.

Прогноз: 1-1

31.01.2017 11:45

"Сандерленд" в этом сезоне преследуют одна неудача за другой. Сначала команда просто была разобрана и проигрывала всем своим соперникам без шансов. Мойесу удалось наладить игру "чёрных котов" к 10-туру, однако сейчас на хозяев обрушилась эпидемия травм и в команде попросту некому играть, что и привело к серии из 5 матчей, в которых набрано всего 1 очко и последней строчке в таблице АПЛ.



У "Тоттенхэма" в отличие от хозяев дела идут просто блестяще, "шпоры" регулярно и много забивают, надёжно играют в обороне и перед 23 туром занимают 3 строчку в таблице первенства Англии. Подопечным Почеттино без разницы, где играть дома и ли на выезде в трёх последних встречах чемпионата на чужом поле они забили 10 мячей.



"Тоттенхэм" сильнее "Сандерленда" даже когда тот в оптимальном составе и лучшей форме. Сейчас сравнивать команды как-то даже не корректно, думаю, гости без труда победят терпящих бедствие "чёрных котов".

Прогноз: 0-2

31.01.2017 11:45

"Суонси" в прошлом туре выдал свой лучший матч в сезоне, в гостях не без доли фарта победив "Ливерпуль" 3:2. Эта победа позволила валлийцем выбраться из зоны вылета и сейчас они занимают 17 место в Премьер-лиге. Несмотря на победу над одним из лидеров сезона проблем в "Суонси" стало не меньше, если забивать команда начала, то провалы в обороне никуда не делись.



"Саутгемптон" стабильностью в чемпионате не отличается, в минувшем туре переиграв 3:0 "Лестер" на своём поле, "святые" прервали серию из 4 поражений подряд. Подопечные Пюэля идут в середине турнирной таблицы с 27 очками в активе, и сейчас больше думают о финале Кубка Лиги, чем о чемпионате, где им не грозит вылет, и до еврокубков не добраться.



Не думаю что "Суонси" сможет во второй игре подряд сыграть результативно в атаке, а вот ошибки в обороне "лебедей" будут, в этом сомнений нет. Поэтому предположу, что гостям в этой игре можно рассчитывать на победу.

Прогноз: 1-2

31.01.2017 12:00

С наступлением 2017 года "Ливерпуль" будто подменили, в 8 матчах января подопечные Клоппа одержали одну победу, да и то вымучили в Кубке Англии 1:0 над "Плимутом". "Мерсисайдцы" вылетели из кубковых соревнований, а к матчу чемпионата подходят с серией из 3 поражений подряд, чего в этом сезоне с ними не случалось. Куда-то испарилась лёгкость в движениях на футбольном поле, скорость атак, а оборона стала ошибаться всё чаще и чаще. Отмечу что все три поражения "Ливерпуль" потерпел на своём поле, и в случае 4 домашней неудачи подряд, может за 10 дней провалить весь сезон, ведь сейчас команде осталось бороться только за чемпионство.



В свою очередь "Челси" как будто и не было поражения от "Тоттенхэма" в начале года, продолжает набирать очки в каждом матче и отрываться от преследователей в чемпионской гонке. Как всегда, надёжна оборона "аристократов", ну а впереди неудержим в этом сезоне Диего Коста забивающий чуть ли не в каждом матче.



"Ливерпуль" не знает поражений в матчах против "Челси" с 2014 года, одержав победу и в первом круге текущего сезона 2:1 на выезде. Для хозяев предстоящая игра последний шанс реально вмешаться в борьбу за титул, в случае поражения "мерсисайдцы" могут забыть о своих чемпионских амбициях в этом сезоне.

Прогноз: 1-1

01.02.2017 11:45

"Вест Хэм" последние два месяца играет сериями, сначала не проигрывал 4 матча подряд, затем трижды проиграл и вот одержал две победы в чемпионате подряд над "Кристал Пэлас" 3:0 и "Мидлсбро" 3:1. Благодаря январским победам "молотобойцы" поднялись уже на 10 место в таблице с 28 очками в активе. Плюс в январе усилили свой состав двумя классными игроками Жозе Фонте и Робертом Снодграссом, и наконец, продали в "Марсель" Димитри Пайе.



"Манчестер Сити" не может найти свою игру в обороне в первую очередь, что привело к 6 пропущенным мячам в двух последних матчах и опусканию на 5 строчку в таблице Премьер-лиги. На выезде команда Гвардиолы проиграла 4 из 4 последних своих матчей чемпионата, что несколько смущает перед поездкой в Лондон.



6 января "горожане" разбили "Вест Хэм" на выезде 0:5 в матче Кубка Англии. Думаю, сейчас настало время расплаты за то поражение, и "молотки" неплохо отыгравшие два предыдущих матча чемпионата во вторник отберут очки у гостей.

Прогноз: 1-1

01.02.2017 12:00

"Манчестер Юнайтед" после затяжной серии побед во всех турнирах немного сбавил обороты в последних встречах, дважды в чемпионате сыграл вничью 1:1 с "Ливерпулем" и "Сток Сити" и пока никак не может подняться выше 6 места в таблице, хотя до земляков из "Сити" идущих пятыми рукой подать, всего 2 балла. Дома "красные дьяволы" играют мощно, набрав 20 очков в 11 матчах АПЛ, не проигрывая уже 17 матчей подряд во всех турнирах, и явно не собираются останавливаться на этой цифре.



"Халл Сити" судя по трансферам, не собирается бороться за сохранение места в Премьер-лиге. "Тигры" продали двух своих лидеров Джейка Ливермора и Роберта Снодграсса в "Вест Бромвич" и "Вест Хэм" за 23, 5 миллиона фунтов. Отличные деньги, но кто будет вытаскивать гостей с предпоследнего места в таблице, остаётся загадкой.



"Манчестер Юнайтед" и "Халл Сити" в середине января играли в полуфинале Кубка Лиги и обменялись победами 2:0 и 2:1, что открыло дорогу в финал команде Моуринью. Думаю в игре чемпионата "красные дьяволы" возьмут убедительный реванш за 1:2 в кубковом матче.

Прогноз: 2-0

01.02.2017 12:00

"Сток Сити" в 2017 году показывает солидную игру и набирает очки в каждой игре чемпионата, в прошлом туре на своём поле, едва не переиграв "Манчестер Юнайтед", пропустив на последней минуте матча мяч от Руни и сыграв вничью 1:1. В родных стенах подопечные Хьюза не знают поражений уже 5 матчей подряд, демонстрируя привлекательный футбол.



"Эвертон" в этом сезоне выступает, словно по спирали. На старте сезона подъём вверх, затем резкое падение вниз и вот очередной всплеск. "Ириски" не проигрывают 5 матчей подряд, набрав в них 13 очков, и с 36 очками в активе занимают 7 место, не намного отставая от команд, борющихся за место в зоне еврокубков. Даже на выезде команда Кумана не проигрывает три встречи подряд, хотя игра в гостях не относится в этом сезоне к сильным сторонам "Эвертона".



"Гончары" и "Ириски" обладают сильным подбором игроков, и они начали показывать хорошую игру и результат в последних матчах. Поэтому в очном противостоянии вполне возможно команды распишут боевую ничью.

Прогноз: 1-1