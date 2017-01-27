10 лучших игроков Тоттенхэма в эпоху Премьер-Лиги

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: Tottenham Hotspur

Майкл Доусон

Харри Кейн

Лука Модрич

Уго Льорис

Гарет Бейл

Себ Стаффорд-Блур собрал воедино лучших игроков "шпор" в период после того, как высший дивизион был переименован в Премьер-лигу в 1992-м году.Без трофеев, но никогда не будучи в роли "балласта" в таблице – как можно оценить такое величие? В рамках Премьер-лиги "Тоттенхэм" провел свою мини-эпоху: иногда поднимаясь вверх, иногда опускаясь вниз, но редко стоя на месте.Как бы то ни было, в составе Тоттенхэма всегда хватало хороших футболистов, которые достойны того, чтобы упомянуть о них далеко не только вскользь.Доусон оказывал впечатление, что не было чего-то, что значило бы для него больше, чем команда.Майкл был не самым быстрым защитником. Он не был лучшим на втором этаже, и никак не был застрахован от совершения дорогостоящих для его коллектива ошибок. Но если вы поставили перед собой цель выявить футболистов с лучшими человеческими качествами, он был бы среди лучших исполнителей. Он умел отдавать для достижения результата себя всего, не жалея сил и не попрекая партнеров – такое впечатление, что Доусон соглашался брать большую меру ответственности именно на себя.Хотя его место в сборной никогда не было гарантированным, а из-за ошибок в матчах за клуб он неизбежно, рано или поздно оказывался на обочине внимания тренеров главной команды страны, уступая дорогу более талантливым исполнителям. Доусон никогда не позволял себе идти на поводу у своего эго и показывать несогласие с теми или иными решениями не в его пользу. В другом клубе он мог бы, пожалуй, пользоваться большей популярностью и, возможно, даже добавил к своим четырем матчей за "трех львов" еще несколько поединков. Тем не менее, его карьера сложилась, ведь мы знаем этого парня как отличного футболиста.В то время, когда жизнь футболиста на "Уайт Харт Лейн" стала суровым испытанием, его амбиции и честолюбие помогали партнерам по команде не терять максимальную концентрацию.На протяжении трех лет, проведенных Жинола в Северном Лондоне, "Тоттенхэм" финишировал на 15-й, 11-й и десятой позициях в АПЛ. Это было обычным делом для того времени: "шпоры" представляли собой обычную "серую" команду. По общему признанию, Жинола на общем фоне поначалу не выделялся: он не хотел защищаться, а когда Давид играл без мяча, то предпочитал не "увлекаться" беговой работой.Союз Жинола и Джорджа Грэма был странным. Еще в марте 1999-го года, в интервью Биллу Пирсу, игрок не скрывал своего восхищения этим тренером. Однажды Йохан Кройф назвал его лучшим игроком в мире из тех, которые не выпячивают свое эго и бахвальство, также голландец говорил о Жинола с восхищением, упоминая о его умении оказываться в нужном месте и грамотном понимании тактики. Очевидно, что Грэм оказал на него большое, если не решающее влияние, в английской части его карьеры. Позднее, в том же году Ассоциация футбольных писателей будет голосовать за него в номинации на игрока года после того, как "шпоры" выиграют Кубок Лиги 1999-го года, который стал его единственным трофеем в английском футболе.В прогрессе Харри Кейна заключается урок для всех нас – это пример опыта, терпения и важности взращивания талантов.Это действительно захватывающая и красивая история! Дело не только в том, что Харри Кейн с детства был поклонником "Тоттенхэма", прошел через академию клуба, а потом стал играть за любимый клуб с отдачей преданного болельщика. Он был высоко оцениваемым перспективным футболистом в течение многих лет. Но сначала от его действий на поле в восторге было точно не большинство ценителей футбола: он был медленным, застенчивым и не самым решительным футболистом.Но очень быстро Харри стал тем игроком, без которого невозможно представить не только сегодняшний "Тоттенхэм", но и весь английский футбол. Его голы, передачи на партнеров и другие удачные действия стали залогом побед новых "шпор" – клуба, который готов бороться за самые высокие цели. Сегодня Кейна можно назвать поводырем коллектива Маурисио Почеттино, человеком, которого любят и уважают болельщики, остерегаются и боятся оппоненты "Тоттенхэма". А ведь при этом большая часть карьеры у него еще наверняка впереди…Он заслуживает того, чтобы играть на большой сцене, что "Тоттенхэм" дать ему не мог, но четыре года его выступлений на "Уайт Харт Лейн" для болельщиков точно были незабываемыми.Его настоящий потенциал мир увидел уже после того, как он перебрался в Мадрид. Находясь в центре полузащиты "Реала", который выиграл два кубка Лиги чемпионов, эти утонченные, но цепкие и сильные ноги, являются воплощением современного грациозного футбола.Самый лучший футбол, который демонстрировал Модрич в футболке "шпор", на деле выглядел примерно следующим образом. Он мог забить намного больше голов (и он должен был иногда вести себя с мячом более агрессивно), но при этом то количество передач (в том числе – голевых), которое он отдал, перекрывает все его недостатки. Его правая нога остается одной из самых красивых достопримечательностей в спорте №1, и не иначе!Модрич был и остается художником, который всегда готов презентовать своим поклонникам, зрителю, который нет-нет, но захаживает в "галерею" его игры, новое творение. Рядом с футболистами, которые забивают намного больше, чем он, его действия на поле нередко недооценены. Но футбол в этом отношении был несправедлив всегда.В памяти немалого числа болельщиков Андертон прочно ассоциируется с футболистом, который склонен к травмам, и не иначе. Это вполне обоснованное и справедливое наблюдение: его 299 матчей в Премьер-лиге –это рекорд для "Тоттенхэма", и, не считая период, который был ознаменован некоторыми затянувшимися трудностями в конце 1990-х, он играл гораздо чаще, чем это принято считать.Его гол на "Сент-Джеймс Парк", который наверняка запомнился покойному Павелу Срничеку, остается одним из лучших взятий ворот в истории ныне самой популярной лиги мира.У него были свои слабости, но некоторые из его лучших матчей пришлись также на поединки в футболке сборной Англии. Возможно, он был тем футболистом, который, что называется, находился в неправильном месте, а играл – в неправильное время. Нет большей преграды для успешного выступлений в британском футболе, чем хрупкие ноги. И Андертон, с его растрепанными волосами и "равнодушной" походкой, был, возможно, слишком тонким талантом для своей эпохи… Тем не менее, его вклад в успехи "шпор", становление клуба с победным духом и традициями, в середине 90-х, и в начале нового тысячелетия, переоценить трудно.Его 122 гола позволяют Кину занимать десятую позицию в истории бомбардиров этого клуба за всю историю "шпор", и только Тедди Шерингем забил больше, чем он, в рамках Премьер-лиги (91 мяч).Робби – это игрок, который любит шутить, с ним всегда интересно и нескучно в раздевалке. Пожалуй, именно это его качество нередко помогало партнерам по команде не только быстро отходить после досадных неудач, но и настраиваться на позитив в периоды жестких "обломов", после которых, казалось бы, хотелось спрятаться от всего мира…Когда он подписал контракт с "Тоттенхэмом" в 2002-м году, то уже успел поиграл в четырех разных клубах, и создать себе репутацию игрока, который не может долго усидеть на одном месте. Два года работы в стане "волков", один сезон в "Ковентри", всего-то полгода в итальянском "Интере" и пару сезонов в "Лидс Юнайтед". До прибытия на "Уайт Харт Лейн" Кин был человеком без "дома".В течение ближайших шести лет, он не только приобрел прочную клубную идентичность – на глазах формировалась его личность. Вместе с "Тоттенхэмом" он прошел огонь, воду и медные трубы, в попытке пробиться в четверку лучших "шпоры" и сам Кин переживали самые разные, самые сложные периоды.Его можно представить довольно просто: лучший вратарь "Тоттенхэма" в период существования такого объединения, как английская Премьер-лига. Тем не менее, значение этого парня для "шпор" куда большее, чем может показаться.Во многом "Тоттенхэм" ассоциируется с устойчивой траекторией побед по причине наличия в составе этого голкипера. Тем не менее, не стоит забывать, что у этого, ныне одного из лучших голкиперов мира, были и не самые лучшие времена. В течение четырех с половиной лет его преследовали спады, которые игроки его калибра допускать не должны. Речь, в первую очередь, о периоде в "Лионе", но и в "Тоттенхэме" этот парень действовал не всегда идеально.Борясь с желанием уйти из лагеря гегемона французского футбола, он не раз проявлял свой норовистый характер в самые неподходящие моменты. "Шпоры" смогли убедить его перейти в их стан, и сегодня в полной мере пользуются всеми преимуществами от нахождения на "Уайт Харт Лейн" этого отличного парня, среди основных игровых достоинств которого стоит выделить сосредоточенность, рассудительность и отличную реакцию.Он невероятно талантливый вратарь, один из самых проворных и классно читающих игру голкиперов современной эпохи.Когда он уходил из "Тоттенхэма", для самых преданных поклонников клуба это было событие, которое оставило глубокую душевную рану.Почти все его успехи, так или иначе, связаны с "Тоттенхэмом". Он был лучшим футболистом Англии по версии спортивных журналистов, лучшим футболистом по версии профессиональных игроков, а также успел стать лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги в сезоне 1992/1993, записав на свой счет 21 гол.Он был одним из самых целеустремленных и плодовитых форвардов своего поколения и в высшей степени умным футболистом. Но, кроме того, Шерингем замечен и не в самых приятных для болельщиков "шпор" вещах. Так, он целовал эмблему "Манчестер Юнайтед" после ухода с "Уайт Харт Лейн".Пожалуй, его карьера оставляет привкус недосказанности, ведь Тедди точно мог бы выиграть куда большее количество титулов и получить куда большее признание. В Манчестере же он был скорее "джокером", игроком на подхвате, но не тем, кто находится в центре событий. Он остается легендой, но при этом его репутация, ввиду разных причин, делает его также и неоднозначным персонажем. Возможно, ему стоило просто остаться в "Тоттенхэме"…Сезон 2012/13 в его исполнении стал одной из ярчайших страниц в истории английской Премьер-лиги, когда мы говорим о выступлении одного конкретного футболиста.Очевидно, что Бэйл длительное время был определяющим фактором побед и восхождения "Тоттенхэма" как такового. Армия болельщиков любого клуба всегда обращает внимание на самых талантливых, игроков, которые определяют лицо своей команды. Вместе с тем, в Лондоне Бэйл запомнился также весьма капризным игроком, который не всегда хотел делать на поле то, что от него требовалось. Но его индивидуальные способности настолько часто помогали "вытягивать" бездарные матчи "шпор", что валлийцу, и заслуженно, с этим не поспоришь, прощалось если не все, то многое. В тех матчах, где у него шла игра, это была бесстрашная суперзвезда, которая делала больше, чем кто-либо, чтобы очистить команду от преследовавшего ее годами "комплекса неполноценности".Конечно же, кроме всего прочего, Гарет является великим спортсменом: ускорение Бэйла, в особенности – его забег на длинную дистанцию, нередко несет в себе смертельные последствия для соперников. Когда он ушел в "Реал", покорять Мадрид, он был скорее некой силой природы, чем футболистом. И, вне зависимости от того, вернется он на "Харт Лейн", или нет, здесь его будут помнить как того, кто указал путь к победам.Карьера легендарных футболистов, как правило, усеяна различными таинственными, в чем-то даже мистическими историями, нередко – скандалами и неожиданными поворотами. В случае со стариной Ледли все было иначе – он просто был предан своему "Тоттенхэму".За тринадцать лет в футболке "шпор" в судьбе Кинга ясно одно – он мог и хотел достичь куда большего, но проклятые травмы настолько замучили этого защитника, что он покинул футбол намного раньше, чем у него иссякли блестящие идеи для их воплощения на поле.У него было слишком много хороших игр, чтобы упомянуть какую-то одну из них, но это не означает, что сказать о Ледли нечего. Кинг относился к тем парням, которые не просто играют за тот или иной клуб, а потом идут в ближайший банк снять очередную зарплату – он жил проблемами "шпор" как огромного организма, со своими радостями и проблемами. Ледли не просто делал свою работу качественно – он старался вникать в те процессы, которые "обычным" игрокам попросту не интересны.На его счету 268 игр и десять забитых мячей в футболке клуба, которому он отдал всю свою игроцкую жизнь. Неудивительно, что после окончания славной карьеры Кинга ему была предложена должность посла клуба в мире – кто, как не он, может рассказать, что такое "Тоттенхэм".