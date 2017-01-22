Ни офсайда, ни желтых карточек: пять (без)умных предложений от ФИФА

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса Goal.



Фото: Football.ua

После расширения чемпионата мира до 48 команд, а этот формат уже был подтвержден и утвержден руководством ФИФА, технический директор этой организации Марко ван Бастен дал интервью немецкому изданию "Bild", в котором очертил возможные направления реформы футбола. Soccer365 решил обратиться к публикации известного футбольного СМИ и "разбавить" некоторые нюансы своей реакцией.Признаться, после прочитанного простого болельщика не могли не одолевать такие чувства, как страх и даже отвращение. Отреагировать на предлагаемые новшества иначе весьма сложно, ввиду того, что эти самые варианты (как минимум – некоторые из них) "улучшения" ситуации в игре №1 выглядят не совсем адекватными. Впрочем, для того чтобы делать выводы на основе увиденного (прочитанного) "собственноглазно", а не переданного через десятые руки, и публикуется данный материал, поэтому вперед и с песней к обсуждению, уважаемые поклонники футбола…Как постоянно развивающаяся игра, в которой происходят большие перемены и которой на отдельных исторических этапах нужны те или иные изменения, футбол требует нововведений и новшеств. И хотя некоторые из этих изменений, возможно, действительно помогли бы сделать игру №1, как минимум, более интересной и убедиться, что этот вид спорта остается тем здоровым организмом, все весьма спорно. Многие из предлагаемых нововведений являются, как минимум, противоречивыми. Неудивительно, что в среде болельщиков мнения раскололись, причем против изменений, очень похоже, выступает подавляющее большинство.Решение ФИФА расширить чемпионат мира до 48 команд является одним из самых спорных и значительных корректировок в последнее время. Но, кажется, есть куда более "интересные" предложения! В то время как флагманские международные турниры, такое впечатление, силой "ставят" на рельсы "капитального ремонта", директор департамента ФИФА по техническому развитию, Марко ван Бастен, сказал, что правила игры тоже могут быть изменены.Бывший нападающий показал список возможных изменений в правила и рассказал, что ФИФА рассматривается возможность введения этих изменений к чемпионату мира 2026-го года. Это соревнование станет первым турниром, в котором будут принимать участие 48 команд и 16 групп по три человека.Некоторые из десяти предлагаемых изменений, о которых ван Бастен рассказал немецким коллегам, несут, в основе своей, как минимум, пищу для размышлений и, возможно, и могут оказаться эффективными, в то время как некоторые другие выглядят просто трудно вообразимыми.Разберем пять самых разных предлагаемых изменений.Одним из самых интересных предложений, которые вызывают реакцию от негодования до споров и просто желания подискутировать, является вариант отказа от офсайдной "ловушки". Экс-игрок "Аякса" и "Милана" считает, что в таком случае игра станет гораздо интереснее, ведь это позволит группам игроков создавать больше опасности у ворот соперника, что, в свою очередь, добавит футболу зрелищности и больше голов."Мне очень интересно, каким будет футбол, если в нем не будет офсайда", - сказал Марко. "Я боюсь, что многие люди будут против этого. Я бы пошел на такое нововведение, потому как футбол уже давно все больше напоминает гандбол: девять игроков плюс вратарь делают штрафные площадки слишком узкими для маневра, в таких условиях очень трудно создавать больше моментов и забивать больше голов. Это очень сужает возможности для достижения цели. Все команды используют одну и ту же эффективную тактику: формирование устойчивой обороны…""Без офсайда, нападающие могли бы быть за спинами защитников, которым было бы намного сложнее вести оборону. Если они будут двигаться далеко впереди и пребывать ближе к своей цели, то такие игроки будут иметь куда больше возможностей для того чтобы нанести удар с более близкого расстояния. Это сделало бы игру куда более привлекательной, форварды будут иметь куда больше шансов, больше голов будет забито. Именно это хотят видеть болельщики... К примеру, в хоккее, офсайд был упразднен, и нет проблем. Команды также смогут адаптироваться и в футболе…"Что же, трудно сказать, чем руководствовался господин Марко, кроме сомнительного примера с хоккеем, но такая инициатива, мягко говоря, вызывает вопросы, хотя бы потому, что правило "вне игры" для футбола является системообразующим, и без него футбола нет как такового.Интересная идея заключается в том, чтобы заменить дополнительное время и послематчевые пенальти на какой-то другой соревновательный вид определения победителя. Рассматривается вопрос о том, чтобы в конце каждого матча определять победителя в серии шут-аутов. Это когда бьющий стартует в 25-ти метрах от ворот и имеет восемь секунд на то, чтобы реализовать свой голевой момент. Вратарь должен оставаться в поле и, как только он сможет отбить удар, все заканчивается. Каждая команда получает по пять шансов."Это будет захватывающим для зрителей и интересным для игроков", - сказал ван Бастен. "С появлением этой идеи у футболистов будет больше возможностей: они смогут показать свой дриблинг или сразу пробить, подождать или сразу принять решение. Также больше вариантов модели поведения будет и у вратаря. Важно, что такое развитие событий будет куда больше похоже на типичную игровую ситуацию…"Похоже, что звезда "россо-нери" – скрытый "сепаратист" в футболе в пользу хоккея, ведь и здесь, очевидно, без "шайбы" не обошлось… Как бы то ни было, сторонники введения этого правила тыкают в сторону такого фактора, как мотивация. Якобы с введением этого правила оная сильно вырастет. Также это вроде как будет хорошим способом определения, кто все-таки оказался выше в турнирной таблице.Вместо того чтобы давать игроку карточки за нарушение правил, он на некоторое время покинет пределы поля. К примеру, наиболее часто наказываемым командам Премьер-лиги, среди которых "Уотфорд", "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" или "Манчестер Юнайтед", такое нововведение наверняка понравится. Рассматривается вопрос о внедрении в футбол пяти- или же десятиминутных удалений вместо желтых карточек.“Это пугает игроков", - Марко объясняет, что было причиной его поддержки такого предложения. "Сложно играть с десятью игроками против 11-ти, не говоря уже о восьми или девяти…"Здесь нельзя не заметить следующее – функционеры из ФИФА для начала хотя бы видеоповторы толком внедрили, и желательно – без кампании по их дискредитации, которая со всей очевидностью была видна во время проведения клубного чемпионата мира. А ведь это также не менее, а то и более революционное предложение… Впрочем, как вам такой вариант: разговоры о претворении в жизнь всех этих новых правил "вброшены" как раз для того, чтобы отвлечь внимание от темы видеоповторов?..Такое время позволит сделать последние десять минут матча максимально интересными! ФИФА хочет найти способ, чтобы не позволить командам тратить время на замедление игры для того, чтобы защитить свое лидерство в той или иной отдельной встрече. Предложение заключается в том, чтобы, начиная с 80-й минуты проведения матча, мяч не мог находиться в неподвижном состоянии более десяти секунд. Это сведет на нет проблемы, вызванные желанием команд слишком долго удерживать мяч в ногах одного игрока. Также это касается произведения замен или слишком длительного выполнения штрафных ударов для того, чтобы удержать преимущество.“Зрители хотят видеть действия, цели своего клуба и то, как команды сражаются за результат. Чем дольше будет выполняться тот или иной штрафной удар или производиться лечение травмированного игрока, тем больше игрового времени будет пропадать впустую."Мы должны быть осторожны в этом... когда команда забивает всего за ничего до конца игры, то такой коллектив делает все возможное, чтобы "убить" время, например, за счет произведения замены…"Ван Бастену нравится идея дать игрокам возможность совершать определенное максимальное количество фолов, которые они будут иметь право совершать в игре. Если лимит будет исчерпан, то такой игрок должен будет поле покинуть. Совершив 44 фола в текущем сезоне, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба надеется, что этот план никогда не будет претворен в жизнь."У меня была идея, чтобы защитник, как в баскетболе, мог делать только пять фолов, а затем он должен покинуть поле…"Словом, футбол, по ван Бастену (и согласно принципам его сторонников), складывается такое впечатление, должен стать не совсем уже и привычной "игрой в мяч", а неким "гибридом" нескольких видов спорта… Хорошо это плохо ли, решать вам.