Манчестер Сити - Тоттенхэм: превью

Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 22-го тура английской Премьер-лиги.



Турнирное положение

Новости команд

Манчестер Сити

Тоттенхэм

Ключевые игроки

Кевин де Брёйне

Харри Кейн

Ориентировочные составы

1 Браво 11 Коларов 24 Стоунс 30 Отаменди 3 Санья 5 Сабалета 42 Туре 7 Стерлинг 21 Сильва 17 де Брёйне 10 Агуэро 1 Льорис 15 Дайер 4 Алдервейрелд 33 Дэвис 2 Уокер 12 Ваньяма 19 Дембеле 3 Роуз 20 Алли 23 Эриксен 10 Кейн

Прогноз и ставки

21.01.2017 12:30

"Горожане" к домашнему матчу подходят в некотором нокауте после 0:4 от "Эвертона" в прошлом туре. Всё больше разочаровывает Гвардиола, как тренер, от которого ждали преображения команды. Испанец откровенно не справляется со своей задачей, имея под рукой отличных футболистов, своего рисунка игры у "Манчестер Сити" в этом сезоне нет. Да и плана Б, как показывает игра неделю назад, тоже нет.



"Тоттенхэм" немного забуксовав в середине осени, сейчас мчит на всех порах, не замечая соперников. К личной встрече с горожанами "шпоры" подошли выше соперника в таблице. Самое главное с отличной игрой как в атаке, где минимум два мяча забивает на протяжении 7 игр, так и в обороне, не пропуская в трёх последних матчах.



"Тоттенхэм" победил в обеих встречах 2016 года "горожан" 2:1 и 2:0. Цена этого матча высока в первую очередь, для хозяев поражение, означает конец мечтам о чемпионстве. Для гостей неудача не будет крахом, так как они чуть впереди в таблице, плюс игра у команды есть, поэтому "шпоры" и не проиграют.

Прогноз: 1-1

ИТ2Б1 1.91

Центральная игра 22 тура в английской Премьер-Лиге начнётся 22 января в 20:30 в Манчестере на стадионе "Этихад", в гости к "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы приедет "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино.Субботний матч станет 153 в истории взаимоотношений "горожан" и "шпор". Минимальное превосходство на стороне лондонцев, одержавших 60 побед, при 34 ничьих и 58 победах "Манчестер Сити". А вот по разнице мячей показатели выше у хозяев предстоящей игры забивших 232 мяча против 212 у "шпор".Ну и конечно нельзя пройти мимо того факта, что "Тоттенхэм" выиграл три последних встречи у "Манчестер Сити" с общим счётом 8:2, выиграв, в том числе и матч первого круга 2 октября 2016 года со счётом 2:0."Манчестер Сити" подходит к предстоящей встрече, не в лучшем настроении, проиграв два из трёх последних матча в чемпионате ливерпульским командам: "Ливерпуль" 0:1 и крах в прошлом туре "Эвертон" 0:4. Естественно эти неудачи сказались на турнирном положении "горожан", 42 очками и разницей мячей 41-26, они опустились на 5 место в АПЛ. От лидирующего "Челси" команда Гвардиолы отстаёт уже на 10 пунктов. Что касается игры на своём поле "Манчестер Сити" в 10 матчах набрал 21 очко, забив 19 мячей при 10 пропущенных, выиграв три крайние встречи с общим счётом 6:2."Тоттенхэм" выиграл 9 из 10 последних матчей во всех турнирах. В чемпионате "шпоры" одержали 6 викторий кряду с общим счётом 19:3 демонстрируя блестящую игру в атаке и надёжную в обороне. Серия побед позволила команде Маурисио Почеттино с 45 очками в активе и разницей мячей 43-14 подняться на 2 строчку в таблице Премьер-лиги. На выезде "Тоттенхэм" провёл 10 матчей в этом чемпионате и набрал 16 очков, при разнице мячей 18:9, в двух последних играх на чужом поле одержав победы со счётом 4:1 над "Саутгемптоном" и "Уотфордом".В "Манчестер Сити" после позора неделю назад в матче с "Эвертоном" ведут себя очень тихо и скромно, не будоража футбольную общественность. Всех собак за последние неудачи "горожан" специалисты повесили на голкипера Клаудио Браво отразившего только 8 из 22 последних ударов в створ и защитника Джона Стоунса, который регулярно грубо ошибается уже не водном матче. Ходят много слухов по поводу подписаний новых игроков, но всё это только слухи."Тоттенхэм" немного разгрузил зарплатную ведомость на этой неделе, плюс заработал 5,2 миллиона фунтов на продаже Тома Кэррола в "Суонси". Стоит отметить, тот факт, что, по мнению CIES у "Тоттенхэма" самые ценные футболисты среди всех команд английской Премьер-лиги. Суммарная цена игроков лондонского клуба – 799 млн. евро. Что касается переходов, то форвард "шпор" Венсан Янссен отказался переходить в "Галатасарай" и намерен проявить себя в Лондоне. Ну а на счёт приобретений в последнее время активно обсуждается кандидатура центрального защитника "Интера" Андреа Раноккья, но всё на уровне слухов.Одним из немногих игроков которых сложно в чем-то упрекнуть в последних играх "горожан" является 25-летний бельгиец Кевин Де Брёйне. Рыжеволосый парень старается в каждом матче и приносит большую пользу своими действиями на поле, записав на свой счёт два гола и 9 результативных передач. По голевым пасам являясь лидером во всей Премьер-лиге. Кевин настоящий мотор команды, способный обострять игру все 90 минут матча, его запал энергии и сил не раз уже возвращали "горожан" в игру, ну а об умении отдавать пасы, лучше всего говорит статистика бельгийца.Харри Кейн своими результатами переписывает историю "шпор". Сделав хет-трик в матче прошлого тура с "Вест Бромвичем", он забил 60 голов за команду в 99 матчах, что является лучшим результатом в истории бомбардиров "Шпор". В нынешнем же сезоне в активе Харри уже 13 мячей в 16 матчах, а если бы он не был травмирован на протяжении месяца, думается в его активе было бы больше мячей, да и "шпоры" набрать больше очков чем имеют сейчас. Кейн может бороться как в штрафной, так и угрожать воротам из-за пределов "прямоугольника", обладая сильным и точным ударом."Манчестер Сити" в предстоящей встрече не помогут давно травмированные Компани и Илкай Гюндоган, а также Фернандо, плюс дисквалифицированный Фернандиньо. Зато скорее всего свой дебютный матч за "горожан" проведёт лучший игрок чемпионата Бразилии 2016 Габриэль Жезус."Тоттенхэм" в предстоящем матче не сможет рассчитывать на Эрика Ламелу и Яна Вертонгена, оба футболиста травмированны."Тоттенхэм" сейчас в атаке выглядит просто потрясающе, в каждой игре забивая минимум по 2 мяча, учитывая слабую игру обороны и вратаря "горожан" в последних играх, думаю, что свой мяч гости точно забьют, а может даже и больше. Поэтому поставлю на то что "шпоры" забьют больше 1 мяча, думаю, что минимум возврат гарантирован.