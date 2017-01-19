10 лучших игроков Арсенала в эпоху Премьер-Лиги

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: Международный русскоязычный сайт ФК Арсенал Лондон

Алексис Санчес

Себ Стаффорд-Блур продолжает выставлять на суд публики свои труды по новейшей истории ведущих клубов английского футбола. На этот раз в фокусе журналиста оказались лондонские "канониры". Вниманию дорогого читателя представляется перечень величайших футболистов в истории этого клуба в период существования такого объединения лучших клубов Англии, как Премьер-лига."Жизнь" "Арсенала" в АПЛ можно разбить на три отрезка: ранний – до середины 1990-х годов, далее – подъем в сторону непобедимого превосходства, а также застой, которым стоит охарактеризовать последнее десятилетие. Любой список великих игроков клуба, начиная с 1992-го года, безусловно, спорный, но мы попытались учесть все наиболее значимые и награды, и вклад каждого игрока на пути к общекомандному успеху.Не стоит жалеть о том, что он, возможно, мог сыграть еще лучше и принести клубу еще больше пользы. Лучше вспомнить то, что, несмотря на все трудности, он был тем, кто нес для команды победы и триумф.В каком-то смысле, это хорошо, что Мерсон обрел себя и фактически построил вторую карьеру в средствах массовой информации: его личные трудности имели немалое влияние на личность этого богатейшего, в смысле футбольного таланта, игрока. На протяжении многих лет и после окончания карьеры такой путь для человека, "погруженного" в футбол, никогда не бывает легким.Возможно, как телеведущий он для кого-то сначала выглядел откровенно смешным. В особенности, среди тех, кто слишком молод, чтобы знать, как он играл. Матчи "Арсенала" на "Стэмфорд Бридж" или на "Энфилде", когда Пол и "канониры" были неудержимы и показали настоящий класс, останутся в памяти более зрелых поклонников футбола навсегда.Мерсон был исключительно умным футболистом. Его лучшие моменты в футболке "Арсенала" припали на начало 90-х, когда мы видели одну из золотых команд "канониров". Многое в игре Мерсона было сопряжено с не самыми лучшими периодами в его личной жизни, но в 90-х его смело можно назвать синонимом "канониров", знаменательным игроком для этого клуба.Он представлял собой другой тип футболиста и относился к самым трудолюбивым представителям своего поколения.Если кто-то и должен быть стать "жертвой" прихода Арсена Венгера в "Арсенал", то это был Парлор. Одним из членов-основателей "хардовой", живой культуры общения в клубе, которая существовала в лагере "канониров" в 1990-х годах, он относился именно к тем английским профессионалом, стиль жизни которых для Венгера был неприемлемым.Парлора когда-то описал другой бывший "канонир" Жиль Гриманди, который назвал его "самым смешной футболист, с которым я когда-либо тренировался" – предположительно не из-за его твердого убеждения в достоинствах "старого" подхода к футбольному процессу. Он выиграл три титула чемпиона под руководством Венгера, при этом его карьера в "Арсенал" продлилась вплоть до наступления нового тысячелетия. Важно, что Рэй не "играл" эпизодические роли, а был важной частью атакующей структуры команды, во многом являясь связующим звеном между разными эпохами.Когда Венгер решил переформатировать свою атаку на более современных принципах, Парлор отреагировали на такие изменения по-своему. В игре он, во многом, стал таким себе одиноким оригиналом. Но его отдача, главное – качество футбола, который он демонстрировала на поле, не изменились.Его 333 матча за "канониров" в Премьер-лиге навсегда останутся той впечатляющей цифрой, о которой будут помнить.Он роскошный одаренный игрок с "чемоданом" технических средств по уничтожению соперника.Дорога между "Хайбери" и "Эмирейтс" была скалистой и трудно преодолимой для болельщиков, которым пришлось наблюдать за тем, как еще недавно несостоятельные соперники выросли, а в чем-то даже превзошли уровень "канониров". Для того чтобы вернуться на уровень команды, которая может претендовать на самые высокие награды, лондонцам были нужны футболисты, которые соответствовали бы высокому уровню притязаний команды.Санчес стал именно таким футболистом, который относится к числу лучших на своей позиции. У него немало индивидуальных наград, в немалой степени потому, что он давно относится к категории "элитных" игроков. Пожалуй, такие краткосрочные "жертвы" и неудачные инвестиции вроде вложения средств в Жервиньо и Маруана Шамаха, стоили того, чтобы найти нападающего, который надолго "закроет" свою позицию.Алексис относится к тому редкому типу игроков, которые не ищут, как та рыба, где "глубже", если на том месте, где ему хорошо, он получает удовольствие от футбола. Очевидно, что во многом поэтому "канонирам" нужно приложить все усилия для того чтобы сохранить этого игрока в своем составе.Возможно, он выглядел, как художник из прежних веков, который несуразно смотрелся, когда оказывался в центре поля, но его долговечность как квалифицированного игрока значила для команды гораздо больше, чем просто его устойчивость в борьбе с нападающим соперника.Он был абсолютно "ужасным" игроком в смысле умения наводить на визави ужас, и как раз таким, каким и должен был быть футболист на его позиции."Как-то Мартин и я поругались из-за футбольных моментов. Я сказал что-то, он обиделся и толкнул меня, ударил меня ногой в лицо и разрезал глаз…"Тот анекдот из уст Саймона Харта предполагает лучшее описание Киоуна – даже лучше, чем рассказ о том, какой была его встреча с Руудом Ван Нистелроем. Он был суровым, бескомпромиссным исполнителем, который в конечном итоге был частью "железного "Арсенала" – команды, характер которой, благодаря отдельным игрокам, был известен не только на всю Англию, но и на всю Европу. Но он также был достаточно умен и мастеровит, чтобы пережить начало нового тысячелетия в качестве еще основного защитника "канониров", и его профессиональная карьера продолжалась более 20 лет, потому что в дополнение к его упорству как основному качеству, он был еще и одним из лучших исполнителей по персональной опеке визави…Его 310 матчей в Премьер-лиге во многом ставят его выше остальных участников той знаменитой обороны "канониров".Арсену Венгеру посчастливилось унаследовать стабильную оборону, и тот набор защитников, который ему достался, небезосновательно считается основой, которая сделала возможными его ранние успехи во главе "канониров". Но если организация и понимание, существовавшее между знаменитой четверкой, заслуживают признания, то это также значит, что преемственность во многом обеспечивалась вратарем, расположенным за ними…Симэн не был лучшим голкипером всегда, но на протяжении своей длинной карьеры он был определенно самым достойным вратарем в стране, если брать показатели суммарной стабильности выступлений Дэвида. Его понимание слабых и сильных сторон своих защитников было одной из сильнейших сторон в игре Симэна, что способствовало монолитности защиты команды. Не следует упускать из виду и того, что старая гвардия постепенно вышла на пенсию, но также в некотором роде "воспитала" смену, нескольких молодых игроков.Пожалуй, самым наглядным показателем его важности является тот факт, что заменить Дэвида оказалось не таким простым делом. Казалось бы, Венгер не ошибся с приглашением немца Йенса Леманна, но он пришел в "Арсенал" уже в солидном возрасте, с остальными же вратарями на пост №1 у "канониров" не складывалось.Его гол на "Элланд Роуд" в октябре 1995-го года и милая реакция на то время бывшего "канонира" Джона Лукича вкупе со скупыми мужскими объятиями и довольством на лице забившего, были свидетельством, в том числе, его чванливой утонченности.Если вы когда-нибудь задавались целью научить маленького ребенка, как играть в футбол, вы точно не сделали бы вашему чаду хуже, когда показали бы ему нарезку из карьеры Райта. Хотя его поведение не всегда было примерным, энтузиазм Иана был заразителен: он любил играть в "Арсенале", он любил забивать голы, и на протяжении всей своей карьеры, он, казалось, любил жизнь.В контексте своего времени, Райт был сенсационным игроком. Он был хищником и по сей день считается одним из самых сильных футболистов в игре "один в один". Независимо от того, любите вы такой, порой эгоистический стиль игры, Иан был высококлассным бомбардиром высшей пробы, и с этим нельзя не согласиться.Великий игрок, он также был обладателем яркого характера, который нередко демонстрировал на поле. Он больше не является обладателем клубного рекорда по количеству голов, но он остается вечным символом дерзкого энтузиазма, который царил в 90-х годах прошлого столетия в АПЛ.Есть несколько капитанов в истории Премьер-Лиги, которые пользовались сравнительно сильной психологическую властью над своим партнерами по команде.Спустя 17 лет после ее публикации, "Зависимость" остается более чем убедительным чтивом, а для кого-то даже наглядным пособием. Задолго до того как среди футболистов стало модным обязательно что-то написать, Адамс издал книгу-автобиографию, которую использовал также в качестве примера для себя и окружающих – как делать не стоит. Его пристрастие к алкоголю сохранялось, несмотря на потенциально фатальные последствия автомобильной аварии и тюремное заключение. Но растущая футбольная карьера помогла выжить. Адамс устоял только благодаря своим замечательным способностям.Он будет играть в свой лучший футбол после того, как ему исполнится 30 лет и уже после того, как его демоны будут заперты. Внимание Арсена Венгера, особая диета, а главное – сила воли, вероятно, помогли Адамсу найти себя и понять, что делать дальше. Этот центральный защитник был капитаном клуба с молодого возраста, и в этом есть определенное “до" и “после": Адамс всегда был лидером, но в конечном итоге он также смог стать еще и примером.Истинная ценность Виейра заключается в почтении, с которым его современники описывают его игровые достижения.Дуэли Патрика с другим бесстрашным бойцом на все времена и легендой английского футбола, Роем Кином, были украшением любого матча между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед", а также зеркалом эпохи.Да, в немалой степени Патрик достиг всех своих высот в большом футболе за счет того, что умел вселять страх в своих визави. Но для того чтобы тебя боялись и уважали, ты должен не только хотеть этого, но и уметь доказывать, что ты чего-то стоишь.Независимо от эпохи, о всех великих полузащитниках судят не только по тому, что они сами смогли сделать, но и о том, чего они помогли достичь другим. Мера важности Патрика Виейра лежит не только в плоскости его многочисленных титулов, но и в тех моментах, когда партнеры по команде шли за ним, несмотря ни на что – даже когда он уже не мог бежать вперед.Если вы поговорите с каждым игроком "Арсенала" из эпохи "непобедимых", от вратаря до центрфорварда, то они не только расскажут вам, что нередко он был для них на поле самым главным, но и расскажут о его влиянии вне футбольных арен. Вместе, они были чудесной командой, но без француза все они не говорили бы о тех днях с таким придыханием, ведь то был период больших достижений и славы.Он был быстрее, техничнее и умнее не просто многих, а подавляющего большинства. Вместе с тем, этот футболист брал свое еще и за счет того, что часто умел выражать себя, таким образом, и такими способами, которые даже не приходили в голову другим игрокам.Сколько раз игрок делал Премьер-лигу своей фактической площадкой, "территорией", становящейся подходящим плацдармом для того чтобы заявить о себе? Криштиану Роналду сделать этого не сумел ввиду не столь длительного пребывания в этом чемпионате, не сумел и Эрик Кантона, и ни Серхио Агуэро, ни Эден Азар не делают это сейчас. Такой уровень доминирования происходит раз в поколение и, похоже, что в каждом из его 254-х матчей за "Арсенал" Анри доказывал именно то, что ему это было по плечу.Он сделал футбол таким, который было легко и приятно смотреть. Не в смысле возможности с удовольствием созерцать отдельные отрезки матча, а в целом игру, неделями и месяцами.Он типичный "канонир" своего поколения. Современные клубные традиции "Арсенала" основаны на качествах, воплощением которых он является: это стиль, красота и успех. Редко такие грозные футболисты сочетают в себе элегантность формы игрового стиля и эстетическое понимание футбола. Он создал и забил столько мячей, что претендует на негласное создание своего, "идеала Анри".Это заманчиво – просто пробежаться по списку карьерных взлетов и достижений вкупе с трофеями, и описать участие и вклад игрока в завоевание оных. Но величие фигуры Бергкампа наиболее ярко проявляется в словах его товарищей по команде и соперников о нем.Пол Мерсон однажды сказал что он "честно не думал, что профессиональный игрок может быть настолько хорошим…", а Петер Шмейхель высказал предположение, что Бергкамп “играл в футбол так, как будто все это было сном – ты даже не можешь представить себе некоторые вещи, которые он был способен делать на футбольном поле…". Прозаик Ник Хорнби однажды разродился мыслью о том, что у этого голландца "три ноги".Что характерно, как Арсен Венгер, так и многие другие игроки и тренеры, часто упоминали о таком его качестве, как профессионализм. Индивидуализм Бергкампу был дарован самим Богом, но он был также блестящим примером для других игроков. Когда Деннис только прибыл из "Интера" в 1995 году, его стандарты подготовки уже были в соответствии с эволюционным мышлением того времени.Раздевалка "Арсенала" в середине 90-х была не без лидеров, но внутри этого отдельного организма не было игрока, которого слушалась бы не отдельная группа футболистов, а который в напряженные моменты мог бы быть таким себе "авторитетным миротворцем". И этим "балансирующим" выступил Бергкамп, внеся огромнейший вклад в достижения команды с первого дня пребывания в стане "канониров".