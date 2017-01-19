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Лига 1: прогноз на 21-й тур

 
Лига 1: прогноз на 21-й тур
Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать первого тура футбольного первенства Франции сезона 2016/17.
Лига 1: прогноз на 21-й тур
Фото: football.ua
В прошлом туре "Ницца" неожиданно дома сыграла вничью с аутсайдером "Метцем". Таким хорошим подарком воспользовался "Монако", догнав лидера. При этом, на выезде получилось разгромить "Марсель" со счетом 4:1. На текущий момент в чемпионате двоевластие. А вот третья строчка у "ПСЖ". Парижане отстают от дуэта на 3 балла.

Судя по таблице, вряд ли кто-то сможет вклиниться в борьбу за титул. Только 3 клуба имеют шансы взять первое место – "Ницца", "Монако" и "ПСЖ". А вот в борьбе за сохранение прописки наблюдается более серьезная интрига. Порядка 10 команд балансируют рядом с пропастью, рискуя до конца первенства играть каждый матч, словно он последний.

Бастия 
  vs  
 Ницца
20.01.2017 14:45

После того, как в рамках прошлого тура лидер первенства не смог забить у себя дома аутсайдеру "Метцу", приходится исправлять ситуацию. Выезд в гости к "Бастии" нельзя назвать самым сложным, но взять 3 очка будет непросто. Все-таки хозяева ведут упорную борьбу за сохранение прописки. Как известно, прижатые к стене футболисты способны на подвиги. В прошлой игре "Бастия" играла в гостях против "Нанси" и потерпела поражение со счетом 0:1. Естественно, местные болельщики жаждут, чтобы их любимцы взяли хотя бы ничью. Встреча будет интересной. Шансов на победу больше у гостей, но и ничья может стать итоговым результатом. Несомненно то, что "Ницца" забьет гол команде, которая немало пропускает.
13.34X3.2422.44ТБ 2.52.44ТМ 2.51.64
Прогноз: 1-2


Нант 
  vs  
 ПСЖ
21.01.2017 11:00

Интересный поединок, который можно отнести к самым значимым в туре. Один из претендентов на титул отправится в гости к середняку, набравшему 25 очков и расположившемуся на 11-м месте. В прошлом туре парижане также играли в гостях, и удалось забить единственный гол в ворота "Ренна". Это позволило приблизиться к "Ницце" и отставать от вчерашнего лидера всего на 3 балла. "Нант" гостил у "Тулузы" и смог победить. Эмилиано Сало в первом тайме стал автором единственного гола. Затем была грубая игра, в итоге чего арбитр показал много желтых карточек. К счастью, обошлось без удалений. "ПСЖ" не хочет мириться с ролью постоянно догоняющего. Все-таки чемпион Франции намерен завершить чемпионат на первом месте. Поэтому просто обязан побеждать "Нант". Будущий соперник мало забивает и много пропускает, чем можно воспользоваться.
19.30X4.6021.45ТБ 2.51.88ТМ 2.52.05
Прогноз: 0-2


Бордо 
  vs  
 Тулуза
21.01.2017 14:00

На данный момент в чемпионате есть две команды, набравшие по 26 очков. Это именно "Бордо" и "Тулуза". Будущие соперники занимают сейчас 9-10 места. Только вот у "Тулузы" получше разница забитых и пропущенных – "0". У "Бордо" она выражается в минусовом аспекте – "-6". В прошлом туре хозяева сыграли вничью с "Анже" - 1:1. А вот "Тулуза" пропустила от "Нанта" гол до перерыва, но не сумела ответить достойно. Нас ждет интересный матч, который может закончиться с любым результатом. Однако можно констатировать, что голы будут обязательно и самый вероятный итог – ничья. Как один, так и другой соперник, еще сохранили хорошие шансы на попадание в зону еврокубков. Это выступит дополнительным стимулом к победе.
12.14X3.3423.98ТБ 2.52.48ТМ 2.51.62
Прогноз: 1-1


Кан 
  vs  
 Нанси
21.01.2017 14:00
Представители нижней части таблицы в очном противостоянии будут решать, кому подняться выше, а кому оставаться ближе к зоне вылета. Пока клубы разделяет 3 балла. Таким образом, если "Кан" победит, то наберет 24 балла, сравнявшись с "Нанси". Хороший повод собраться и постараться выиграть. Прошлая игра для хозяев поля оказалась весьма удачной – победа над "Лионом" со счетом 3:2. Иван Сантини отметился дублем. "Нанси" тоже имеет хороший показатель. В прошлом туре случилась победа над "Бастией" со счетом 1:0. "Кан" очень много пропускает. По данному показателю команда чуть ли не лидирует в первенстве. Подобное лидерство явно не радует. Однако в последних играх стало получаться забивать. Можно предположить, что будет ничья, либо победа хозяев.
12.38X3.1623.54ТБ 2.52.26ТМ 2.51.73
Прогноз: 2-1


Генгам 
  vs  
 Ренн
21.01.2017 14:00

Обе команды находятся в семерке сильнейших. На текущий момент "Генгам" набрал 30 очков и занимает пятое место. Будущий соперник расположился на 7-й строчке, имея 28 баллов. В прошлом туре хозяева поля проиграли "Лорьяну" со счетом 1:3. При этом, на 40-й минуте вышли вперед после гола Янниса Салибура. Однако во втором тайме ситуация изменилась и соперник сумел забить 3 гола. "Ренн" принимал "ПСЖ". Игра была достаточно интересной, и были шансы, как минимум, на ничью. В итоге все решил единственный мяч, забитый еще до перерыва. Судя по всему, хозяева одержат победу. На их стороне не только фактор своего поля, но и более уверенная игра в обороне.
12.41X3.1523.52ТБ 2.52.42ТМ 2.51.65
Прогноз: 1-0


Дижон 
  vs  
 Лилль
21.01.2017 14:00

Постепенно "Лилль" выкарабкивается с нижней части таблицы. Наконец-то удалось приблизиться к своей привычной марене игры – минимум пропущенных голов. Но пока зона вылета близка и есть опасность завязнуть в болоте. В прошлом туре команда принимала "Сент-Этьен". Гости на 17-й минуте вышли вперед. Хозяева же на 71-й минуте восстановили равновесие. Больше голов забито не было. Сейчас у "Лилля" 22 очка и 14-е место. "Дижон" расположился на 16-м месте, но у него столько же очков, сколько и у "Анже", который в зоне вылета – 20. Прошлая игра для "Дижона" сложилась относительно удачно. Дело в том, что удалось взять ничью. С другой стороны, соперник сравнял счет на 87-й минуте. В данном матче к успеху ближе "Лилль", но может быть и ничья.
13.15X3.1522.60ТБ 2.52.31ТМ 2.51.70
Прогноз: 0-0


Метц 
  vs  
 Монпелье
21.01.2017 14:00

Обладатель последнего места, которому удалось в прошлом туре сыграть на выезде вничью с "Ниццей", принимает середняка, который рискует скоро опуститься зону вылета. Будущих соперников разделяет всего 5 очков. Если хозяева победят, то разрыв сократиться уже до 2-х баллов. Если "Метц" совершил едва ли не подвиг против "Ниццы", то "Монпелье" принимал "Дижон". Большую часть матча гости вели. Лишь на 87-й минуте Жером Руссийон сравнял счет. Будет очень интересный матч, в котором хозяева постараются поправить свое турнирное положение. Но для этого надо забивать голы, что получается не так часто.
13.24X3.2422.50ТБ 2.52.11ТМ 2.51.83
Прогноз: 1-0


Монако 
  vs  
 Лорьян
22.01.2017 09:00

Если посмотреть на вывеску матча, то можно подумать, будто хозяева легко добьются победы. Однако в прошлом туре в аналогичной ситуации "Ницца" подарила ничью аутсайдеру "Метцу". На данный момент "Монако" лидирует вместе с "Ниццей", набрав 45 очков. В прошлом туре удалось разгромить на выезде "Марсель" - 4:1. Стоит отметить, что лидер забил уже 60 мячей, что является лучшим показателем среди всех клубов. Однако пропущено больше, чем у основных конкурентов "Ниццы" и "ПСЖ". "Лорьян" в рамках прошлого тура обыграл "Генгам" со счетом 3:1. Вплоть до 72-й минуты казалось, что вновь быть поражению, пока не удалось сравнять счет. Ну а потом атаки хозяев поля застали гостей врасплох. С большой долей вероятности победит "Монако" и продолжит лидировать в первенстве.
11.32X6.00211.00ТБ 2.51.50ТМ 2.52.83
Прогноз: 2-0


Сент-Этьен 
  vs  
 Анже
22.01.2017 11:00

Гости расположились в зоне вылета, имея всего 20 очков в запасе. Команда рискует по окончании сезона скатиться в низший дивизион. В прошлом туре прием дома "Бордо" вытек в ничью 1:1. "Сент-Этьен" гостил у "Лилля" и тоже здесь зафиксирована ничья – 1:1. Хозяева занимают 8-е место, имея 27 очков в активе. Учитывая турнирные расклады и фактор своего поля, можно поставить на победу хозяев. Тем более, команда мало пропускает. Гости же не отличаются умением забивать голы. Главное, чтобы "Сент-Этьен" не пропустил случайный гол в начале встречи.
11.91X3.4024.92ТБ 2.52.58ТМ 2.51.58
Прогноз: 1-0


Лион 
  vs  
 Марсель
22.01.2017 15:00

Очень интересный матч. Обе команды ведут борьбу за зону еврокубков. На данный момент "Лион" занимает 4-е место набрав 34 очка. "Марсель" же расположился на 6-й строчке, имея 30 баллов. В прошлом туре команда принимала "Монако", проиграв со счетом 1:4. Все-таки монегаски на данный момент смотрятся здорово, и противостоять им сложно. "Лион" гостил у "Кана". Хозяева ошеломили, забив в начале встречи 2 гола. Несмотря на это, до перерыва "Лион" сравнял счет. Однако во втором тайме Иван Сантини поставил победную точку. Игра будет равная и целесообразно поставить на ничью.
11.77X3.9425.00ТБ 2.51.77ТМ 2.52.20
Прогноз: 1-1
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19.01.2017
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Сергей Д.
#
Интересно) ПСЖ только пора побольше забивать!
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