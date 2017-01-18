Насколько Хосеп Гвардиола на самом деле виноват в неудачах Манчестер Сити?

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: Football.ua

Сокрушительное поражение со счетом 4:0 от "Эвертона" привело к тому, что команда бывшего тренера каталонской "Барселоны" отстает от "Челси" уже на десять очков, при этом болельщики "Сити", конечно же, такими результатами сильно разочарованы. Но является ли Хосеп Гвардиола единственным человеком, который виноват в неудачах "голубой луны"? Торе Хаугстад рассуждает на эту тему.Гарри Реднапп и Пеп Гвардиола не могут иметь много общего, но однажды Реднапп сказал слова, которые имели широкий резонанс, и которые могут касаться также ныне проблемного босса "Манчестер Сити". В 2008-м году в лагере "Портсмута" настраивались на финал Кубка Англии, и позже Реднапп сказал, что тот успех имел мало общего с правильным выбором тактики на матч. “Это все хорошие игроки", - сказал он. “Я могу сказать, что я сверлил их по 12 часов в день на тренировках своими идеями, но в таком случае я буду нести чушь…"Для современного футбола есть простые истины, и дело не только в том, что однажды сказал Реднапп или другой тренер. Возможно, кому-то трудно понять, что не заладилось у Гвардиолы и почему в стане "сити" ему проявить себя сложнее, чем в "Барселоне" и "Баварии". Иногда складывается впечатление, что его игроки кажутся все более неспособными исполнять сложный план на тот или иной матч, который презентовал своим подопечным тренерский штаб. Улучшение игры и результатов не просто давно стоит на повестке дня – это настолько же назревшая необходимость в целом, как и наведение порядка в обороне команды в частности. Но при этом коллектив "горожан" остается одним из самых возрастных в Премьер-лиге. И можно с уверенностью говорить о том, что состав этого клуба заполнен ветеранами настолько сильно, что подобрать новые концепции для модернизации игры на данном этапе так же сложно, как и пригласить настолько хороших молодых игроков, которые с ходу начнут радовать болельщиков.Потенциал команды был бы огромный, если бы отряд Гвардиолы был бы сравним с командами Хосепа в "Барселоне" и "Баварии". Но без получения должного качества (не количества!) в отношении живой рабочей силы даже он может закончить сезон на пятом месте после 21-й игры. Да, тактических ошибок, несомненно, было много, но, помимо неудач Гвардиолы, нельзя не отметить и клубный, провал, на который он влияния не оказывал. Речь о долгосрочном планировании, и здесь просматривается след директоров клуба.Вместе с тем, даже с учетом сказанного выше, важно отметить, что Гвардиола, безусловно, критики заслуживает. Его адаптация к реалиям Премьер-лиги идет медленнее, чем ожидалось. В особенности – в плане обучения команды (да и самого тренера) останавливать контратаки соперника и противостоять быстрому переходу визави из обороны в атаку. Кроме того, его МС, мягко говоря, не очень удачен в матчах, где нужно преодолевать насыщенную и компактную оборону. Да, судя по всему, Хосеп принял решение несколько упростить тактику ведения игры, но он все же пытается найти модель, которая сохранит его основополагающие принципы футбола – речь о высоком прессинге, владении мячом, умении играть в короткий пас, но в то же время и действовать более разнообразно… Пока такой подход хорош далеко не со всеми клубами из АПЛ.Очевидно, что "сити" немало потратился прошлым летом, и Гвардиола имел существенное влияние на то, какие именно игроки пополняли состав "Манчестер Сити". Будучи всего лишь пятой командой лиги, в середине января "голубая луна" представляет собой ученика, за которым "плетется" огромный шлейф неуспеваемости.Его критики наверняка скажут, что он хорош только там, где нужно работать в более жесткой, отлаженной и состоявшейся структуре, какими были его предыдущие клубы. Кроме того, ни один менеджер не может жаловаться на отсутствие творческой и креативной составляющей, когда в команде есть такие игроки, как Серхио Агуэро, Кевин де Брюйне или Давид Силва в вашем распоряжении.Тем не менее, сегодня мы живем, зная, что идеи Гвардиолы оказались поразительно успешными в других странах. Он должен создать свой рецепт, получить команду, которая заслуживает терпения, доверия и веры. Но при этом то, что на все это нужно время, не так очевидно для некоторых работников клуба.В частности, два испанских режиссера, Чики Бегиристайн и Ферран Сориано, должны были это предвидеть. Они строят этот проект с момента прибытия в лагерь "сити" в 2012-м году. Известно, что и один, и второй были настроены пригласить Гвардиолу как можно скорее. Во многом, это назначение было предопределено из-за отношений Гвардиолы с Бегиристайном, бывшим напарником Хосепа во времена Йохана Кройфа и пресловутой "команды мечты" в конце 80-х-начале 90-х. Бегиристайн имел большое влияние и на процесс назначения Хосепа на пост тренера "Барселоны" в 2008-м году.Они знали, какие игроки ему нравятся; что потребуется для него, чтобы его подход на новом месте работал. Очень похоже, что в данном случае эти футбольные люди несколько просчитались.Особенно плачевно выглядят трансферы, которые, так или иначе, контролировались, или были совершены при протекции, Бегиристайном. В 2013-м году главными приобретениями были приход Фернандиньо (около $ 34 миллионов) и Мартина Демикелиса (£4,25 миллиона), которые слыли уже состоявшимися игроками, а также Стевана Йоветича (£22 миллиона), Альваро Негредо (£21,5 миллиона) и Хесуса Наваса (£17 миллионов).Йоветич забил восемь голов в 30-ти матчах АПЛ, прежде чем был отправлен в итальянский "Интернационале", который сейчас одолжил его для своей атаки (на самом деле, черногорец уже пополнил ряды испанской "Севильи" – прим. Soccer365). Навас все еще пребывает в рядах непосредственно МС, но, с четырьмя голами и 22-мя передачами в 113-ти матчах, его приобретение вряд ли можно назвать успешным.Год спустя, в Манчестер (а точнее – в его "голубую" часть) приехали Фернандо (£12.75 миллионов), Эльяким Мангала (£26 миллионов), а также Вильфрид Бони (£27.5 миллионов). Мангала действовал неуверенно с первых дней пребывания в команде, а сейчас отдан в аренду в "Валенсию", которая пребывает в таблице Примеры чуть выше зоны вылета. Бони записал в свой актив целых шесть голов в 36-ти матчах АПЛ на протяжении 18-ти месяцев, прежде чем был отдан в аренду в "Сток Сити", где он стал забивать гол в среднем каждые 345 минут.В 2015-м году МС пополнили еще ряд игроков. Переход Кевина де Брейне казался адекватным, и таковым и оказался (£63 миллиона), но покупки таких игроков, как Николас Отаменди (£38 миллионов) или Фабиан Делф (10 миллионов аналогичной валюты) выглядят завышенными по своей стоимости. Рахиму Стерлингу (£53 миллиона) еще только 22, но он выглядит дешевым игроком на фоне остальных, с учетом того, что на нем затраченные средства можно "отбить".Наконец, прошлым летом, "горожане" подписали Джона Стоунза (£47 миллионов), Нолито (£15 миллионов) Илкая Гюндогана (£23 миллиона), Лероя Сане (£42.50 миллионов), Габриэля Жезуса (£27 миллионов) и Клаудио Браво (£15 миллионов). Некоторые из них еще молоды, один травмирован, а другой еще не приехал, но в целом трудно выделить какую-то из этих сделок с учетом того, что каждый из этих игроков показал на поле до сегодняшнего дня.Гвардиола сделал несколько собственных, ошибок, которые точно принадлежат его "авторству". Но при этом вряд ли он ожидал, что столкнется с несбалансированным составом и не самым лучшим подходом в делах менеджмента клуба на новом месте.Этот текст никак не может перечеркнуть годы работы Бегиристайна на благо "сити", когда он проявлял себя в лучшем хорошем свете. Не стоит забывать, что до того, как эти два менеджера начали создавать свою основу для команды-победителя, МС триуфмфовал в 2012-м и 2014-м годах за счет "старой базы", когда лагерь МС пополнили такие игроки, как Серхио Агуэро, Самир Насри, Давид Сильва или Яя Туре. Все они пополнили ряды клуба еще перед тем, как эти два директора стали проявлять себя на новом месте.Последующее планирование будущего "сити" с самым возрастным составом в лиге в прошлом сезоне (а также учитывая нынешние проблемы команды), возможно, заставляет посмотреть на работу Мануэль Пеллегрини с иного ракурса. Пожалуй, он заслуживает сочувствия в связи с тем подходом, от которого он страдал не только на протяжении последнего года, но и ранее, и на который он не мог повлиять.Не далее как в матче-фиаско с "Эвертоном" в воскресенье, средний возраст "сити" составлял 29 лет, причем даже со Стоунзом и Стерлингом. Пять из семи основных защитников команды пребывают в возрасте за 30 лет. Неудивительно, что то тут, то там, появляются разговоры о том, что Гвардиола желает пополнить состав шестью новыми игроками, включая четырех защитников, и, учитывая сегодняшние проблемы коллектива, такие слухи вряд ли представляются неправдоподобными.Очевидно, что процесс приобретения футболистов заслуживает куда более пристального внимания, чем это получается в таком клубе, как "Манчестер Сити", в итоге. В конечном итоге, у Гвардиолы остается шесть месяцев, чтобы оказать максимальное влияние на формирование команды. Но топ-менеджеры, которые имели в запасе четыре с половиной года, виноваты не в меньшей степени, чем он.