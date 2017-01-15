9 тренеров, которые оставили критиков в дураках

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: Eurosport

Не каждый успешный менеджер был признан специалистами, аналитиками и акулами пера, словом, "людьми футбола", с начала своего большого пути. Журналист FourFourTwo Крис Фланаган предлагает поговорить о тех наставниках, которые доказали, что в их возможностях сомневались напрасно."Клаудио Раньери? Вы серьезно?" Это была реакция Гари Линекера, когда "Лестер" назначил итальянца в качестве нового тренера летом 2015-го года, и в своих оценках он был далеко не одинок. Немногие менеджеры смогли повернуть общественное мнение в противоположную сторону столь стремительно и быстро."Это странное назначение", - сказал еще один бывший нападающий "лис", Тони Котти. "Они сильно рискуют, избавившись от Найджела Пирсона"."Не могу поверить, что Лестер назначил Раньери", - твитнул Дитмар Хаманн.Несколькими месяцами ранее Клаудио тренировал сборную Греции, когда эта команда сенсационно уступила Фарерским островам. "После того, что случилось с Грецией, я удивлен, что он смог вернуться в Премьер-лигу", - говорил Харри Реднапп.Болельщики были впечатлены не меньше. "Представить себе, что Клаудио Раньери будет управлять командой, когда Сэм Эллардайс находится без клуба, мне сложно", - писал один из обывателей.Когда "Саутгемптон" неожиданно уволил Найджела Адкинса и назначил Маурисио Почеттино на пост менеджера в 2013-м году, было много тех, кто сомневался в том, что аргентинец будет в состоянии соответствовать достижениям своего предшественника на "Сент-Мэри".Почеттино был в значительной степени известен только как парень, который сбил Майкла Оуэна на ЧМ-2002, а еще тогда у него были длинные волосы... это был определенно тот же человек?В отличие от Маурисио, Адкинс вывел "Саутгемптон" из Лиги один в Премьер-лигу в течение двух лет. "Святые" занимали не критичное 15-е место в таблице на середину января."Я в шоке", - говорил бывший босс "Саутгемптона" Макменнами Лоури. "Пребывать на четвертой строчке снизу в первом сезоне в Премьер-лиге-это успех. При всем уважении к Почеттино, что он знает о нашей игре? Что он знает о Премьер-лиге? Что он знает о раздевалке? Он говорит на английском?"Нет, Почеттино не знал язык, и пока он не присоединится к "шпорам" спустя год после назначения на пост тренера "Саутгемптона", он не проведет свою первую пресс-конференцию без использования переводчика. Но его ждал оглушительный успех – как в Саутгемптоне, так и на "Уайт Харт Лейн".В начале нового тысячелетия уровень немецкого футбола был не самый высокий. Когда же на должность тренера "манншафт" назначили Юргена Клинсманна, это решение вызвало немалое удивление.Тогда Клинсманн не имел никакого управленческого опыта, и его планы поднять главную команду Германии вызывали естественный скептицизм. Михаэль Баллак признался, что также не верил в новые методы подготовки команды. Долгое время проблемой было и то, что Оливер Кан и Йенс Леманн не виделись с глазу на глаз, что не способствовало решению конфликта между ними и здоровому микроклимату внутри команды. Все стало сложнее, когда тренер вратарей и легенда вратарского цеха Германии Зепп Майер публично озвучил свое мнение, что Кан был лучшим вратарем.Поражение 4:1 в товарищеском матче от Италии за три месяца до чемпионата мира 2006-го года подняло огромную волну пессимизма по всей стране – немцы опасались конфуза на домашнем чемпионате мира. Как выяснилось, они волновались зря. Обновленная сборная дошла до полуфинала, показывая захватывающий атакующий футбол.Клинсманн предпочел отойти в сторону после окончания турнира, а его заменил некий Йоахим Лев.Когда Марк Хьюз получил назначение на должность тренера "гончаров", он не поддался обструкции разве что со стороны бродячих котов.Такое впечатление, что тогда Марк попал не в то время не в то место. "Это не только мое мнение, это мнение 90-та процентов болельщиков "Сток Сити", - говорил один из сторонников акций протеста против назначения Хьюза, который отказался назвать свое имя, но при этом этот парень настаивал на том, что он не Тони Пьюлис. "Безопасность заставила меня отказаться от парковки рядом с "Британией" поэтому я объехал стадион вокруг и припарковался возле автодорожного моста… Это теперь люди сигналят мне в знак поддержки и хотят сфотографироваться", - позже вспоминал Марк.Под его руководством "гончары" стали только более утонченными мастерами, которые имеют прочные позиции в таблице АПЛ и прогрессируют. И это – заслуга экс-игрока "Манчестер Юнайтед".Теперь мы знаем, о чем думают многие поклонники "Арсенала": да, Венгер хороший тренер настолько, что заслужил тренировать "канониров". Но нет никаких сомнений, что в начале своей карьеры в Лондоне сомневающихся в его таланте наставника было немало.Бывший тренер малоизвестного японского клуба "Нагоя Грампус Эйт" был, мягко говоря, не совсем популярным среди болельщиков выбором. На дворе был 1996-й год, Йохан Кройф был фаворитом букмекеров, а Evening Standard на своих страницах задался вопросом "Арсен кто?..""Я помню, когда Брюс Риох был уволен, в одной из газет было три или четыре фамилии", - вспоминал позже известный поклонник "канониров", книжник Ник Хорнби. "Это были Терри Венейблс, Йохан Кройф, а потом, в конце, Арсен Венгер. Помню, я подумал, как фанат, что это еще за Арсен Венгер?! Потому что я не слышал о нем, я слышал о двух других…""Сначала я подумал, что этот француз может знать о футболе?'", - признавался Тони Адамс. "Он носит очки и выглядит как школьная учительница".Как оказалось, Венгер знал о футболе довольно много и принес "Арсеналу" три чемпионских титула.Далеко не все были уверены, что Коулмэн – это правильный человек для Уэльса после трагической смерти Гари Спида."Он проделал фантастическую работу в "Фулхэме", - говорил бывший нападающий сборной Уэльса Айван Робертс. "Но с тех пор все пошло не в лучшую сторону для Криса. Он не был хорош в "Ковентри". Он тренировал в Греции, и мы все знаем, что он покинул свой пост и там. Я не слишком уверен, если Крис это хороший выбор".Если Раньери доказал, что менеджер не может считаться обязательно плохим после неудачного опыта в Греции, то это не означало, что это касается всех тренеров. В сложной отборочной кампании к ЧМ-2014, когда Уэльс проиграл 6:1 в Сербии, Коулмэну приходилось работать под более чем ощутимым давлением. Но оказалось, что этот наставник не просто способен справиться со всеми неприятными обстоятельствами, которые его окружают, но и может вывести сборную Уэльса на совершенно новый уровень.Кендалл сейчас считается одним из лучших менеджеров в истории "Эвертона", но его время на "Гудисон Парк" чуть не подошло к концу, прежде чем он начал там работать.Бывший босс "Блэкберн Роверс" возглавил "Ирисок" в 1981-м году, а два года спустя "Эвертон" был на 16-м место в таблице, и болельщики были настроены более чем решительно. На очередной матч команды пришли только 13659 человек – игра против Ковентри собрала очень мало зрителей. Матч был ознаменован распространяющимися листовками с призывом уволить как руководителя скамейки, так и председателя клуба. "Кендалл и Картер должны уйти, 26000 болельщиков не могут ошибаться", - говорили сторонники такого развития событий.В том же сезоне "Эвертон" смог достичь финала Кубка Лиги, а также выиграл Кубок Англии. После этого последовали два чемпионских титула и Кубок Кубков. Фигура Кендалла стала настолько популярной, что позже он был приглашен на пост наставника команды еще два раза.Сокрушительное поражение в дерби с "Манчестер Сити" в 1989 году было тяжелым ударом по амбициям "дьяволов". Неудача была настолько шокирующей (счет матча 5:1), что жена Фергюсона Кэти воскликнула: "Это прекрасно!", когда ей сообщили результат – конечно же, она думала, что "Юнайтед" победители. Сын Даррен должен был спокойно объяснить ей, что команда на самом деле проиграла. Болельщики скандировали "Ферги вон!" Как впоследствии выяснилось, сам Фергюсон спрятал голову под подушку в ту ночь и надеялся, что не проснется."Это не тот человек, который нужен "Юнайтед", - говорил в то время нападающий "Абердина" Джо Харпер. "Такой клуб и масштаб работы слишком велики для него".Что было позже, мы все знаем."Даже арабы говорят ему: уходи, во имя Аллаха, ухода!", - таким был заголовок в Mirror после того, как Англия смогла взять только ничью в матче с Саудовской Аравией в 1988-м году. "Роббо должен быть машинистом", - было добавлено к той статье.После последовал еще и материал на тему "20 фактов, которые говорят в пользу того, почему Роббо должен уйти", а также "…на самом деле их более ста, но у нас в газете закончились полосы…".Робсон попал под серьезное давление после поражения сборной Англии на ЕВРО-88. Он не сбежал, когда сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы 1984-го года, и не поддался критическим стрелам, которые запускались в него с призывом подать в отставку.Бобби остался, остался на достаточно длительный период, чтобы стать национальным героем и рыцарем королевства Англии после чемпионата мира 1990-го года и достигнутой на том турнире стадии полуфинала. К счастью, он не пошел на курсы машинистов.