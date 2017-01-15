Торино - Милан: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на матч 20-го тура чемпионата Италии.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Торино

Милан

Ключевые игроки

Андреа Белотти

Джакомо Бонавентура

Ориентировочные составы

21 Харт 23 Баррека 13 Россеттини 24 Моретти 7 Заппакоста 22 Оби 18 Вальдифьори 15 Бенасси 19 Итурбе 10 Ляйич 9 Белотти 99 Доннарумма 20 Абате 13 Романьоли 29 Палетта 2 Де Шильо 5 Бонавентура 73 Локателли 80 Пашалич 8 Сусо 70 Бакка 11 Ньянг

Слова перед матчем

"Наша команда в прошлой игре показал желание и веру в победу. "Торино" - очень сильный и серьезный соперник. Если нам удалось изменить ход встречи, то значит, мы находимся в очень неплохом состоянии. Как будет обстоять дело в грядущем матче, сказать сложно, но я вижу, что мы прогрессируем и исправляем мелкие недочеты в нашей игре".

главный тренер Милана

Прогноз и ставки

16.01.2017 14:45

"Торино" на своем поле, где зафиксировал лишь одно поражение в сезоне, наверняка будет мстить "Милану" за проигрыш в Кубке Италии. "Быки" дома всегда преображаются и в атакующем плане способны выстрелить по полной программе. Надо признать, что команда Монтеллы вполне прилично действует в гостях. Однако трижды все же проиграли, как раз домашним командам - "Дженоа", "Роме" и "Наполи". "Торино" смело можно отнести к подобным клубам, которые на порядок мощнее выступают при поддержке своих болельщиков. Оступаться "Милану" сейчас никак нельзя, однако одолеть "быков" вряд ли получится.

Прогноз: 2-2

ОЗ 1,61

После 19 матчей "Торино" занимает восьмое место в турнирной таблице, уступая семь очков пятому еврокубковому месту. "Быки" выиграли восемь сражений при шести поражениях, но могут похвастаться качественной атакой, которая оформила уже 36 мячей. По части нападения "гранатовые" уступают только грандам Серии А - "Ювентусу", "Роме" и "Наполи". Интересно, что 20 из суммарных 29 баллов "Торино" набрал в домашних встречах, где имеет седьмой результат в чемпионате. Команда Синиши Михайловича выиграла шесть из девяти сражений, уступив лишь в туринском дерби. По части нападения "Торино" дома забил 21 гол, располагаясь на пятой позиции, пропустив при этом всего 10 мячей."Милан" занимает пятое место, выиграв 11 из 18 сражений. Команда Монтеллы провела на один матч меньше, так как в середине декабря встречалась с "Ювентусом" в матче за Суперкубок Италии и в серии пенальти одолела "Старую Синьору". "Милан" достаточно неплохо играет на выезде. При скромной разнице забитых и пропущенных мячей (12-11) "дьяволы" выиграли четыре из восьми поединков. В том числе два из минувших трех. В целом "Милан" может похвастаться третьей защитой в лиге, пропустив в 18 матчах всего 20 голов. Лучше оборона только у "Наполи" и "Ювентуса".Совсем недавно "Торино" играл против "Милана" в кубке Италии и потерпел неприятное поражение со счетом 1:2, причем по ходу матча "быки" вели, но удержать даже мировой итог не сумели. Синиша Михайлович после матча был очень разочарован поражением, так как у команды явно были планы касательно успешного выступления в кубке. В Серии А пробиться в еврокубковые места при нынешней конкуренции не так то и просто. Кстати, то поражение в очередной раз подтвердило неумение "Торино" играть против "Милана". С 2001 года "гранатовые" не могут выиграть у "россонери", проиграв в 12 из 19 поединков. Однако сейчас явно настрой реваншистский, причем в домашних стенах "Торино" является очень грозным соперником, особенно по части нападения."Россонери" в свою очередь были довольны успешным итогом кубкового матча и теперь их ждет четвертьфинальная баталии с "Ювентусом", который уже намучался в текущем сезоне от "красно-черных". Напомним, что дома "Милан" обыграл "Старую Синьору", а также победил в матче за Суперкубок Италии. В целом команда Монтеллы находится в добром здравии, выиграв три матча подряд. Всего же в минувших 10 поединках во всех турнирах "дьяволы" не справились лишь с "Ромой" на выезде. Не исключено, что в ближайшее время в составе "Милана" будут изменения в связи с трансферными ротациями, однако пока состав остается боевым, если не считать почти оформленный переход Луиса Адриано в "Спартак", и в этом поединке вполне с первых минут может появиться и Карлос Бакка. Не исключено, что голевое затишье прервет и Сусо, которые "молчит" уже несколько матчей подряд после яркого всплеска результативности. Гости наверняка будут играть на победу, ибо как раз виктории в таких матчах придают уверенность в себе, а "Милан" получит дополнительный импульс в погоне за лидерами чемпионата.Очень прилично выглядит в последнее время Андреа Белотти. 23-летний итальянец в текущем сезоне уже отметился 13 голами, а также отдал три передачи. В минувших пяти встречах на его счету четыре гола, причем он забил и в последней игре с "Миланом" и в неудачной встрече с "Ювентусом". Белотти умеет найти брешь в лучших защитах Серии А, поэтому и в этом матче у него настрой будет забивной. Добавим, что Андреа оформлял минимум гол в последних трех домашних встречах. Очевидно, что редутам "Милана" стоит опасаться этого молодого форварда, имеющего поддержку, как наставника, так и партнеров по команде.В стане "Милана" на данном этапе стоит выделить полезность Джакомо Бонавентуры, присутствие которого в составе всегда вдохновляет и помогает "Милану" добывать очки. В поединке с "Ювентусом" он был признан лучшим игроком матча, забив гол. Бонавентура также отметился и в последней игре с "Торино". Его умение отдать точный пас и контролировать ситуацию в центре поля всегда по душе были форвардам, в том числе Бакке. В нынешнем сезоне Бонавентура в 16 матчах Серии А забил два мяча и отдал две передачи, но процент точности пасов у него составляет 84,7 процента, что является одним из лучших показателей в команде.Наверняка Михайлович в этом матче, где настрой исключительно на победу, выставит самый боевой из возможных составов. В нападении стоит ждать появления Белотти, Ляйича и Итурбе. Яго Фальке рискует не восстановиться к этому матчу, поэтмоу Хуан, перебравшийся из "Ромы", постарается заявить о себе. В полузащите сыграют Оби, Вальдифьори и Бенасси. Защита будет состоять из Барреки, Россетттини, Заппакосты и Моретти. На ворота снова будет стоять Джо Харт.С первых минут в составе "Милана" стоит ждать появления Карлоса Бакки. В нападении вместе с ним традиционно появятся Ньянг и Сусо. В средней линии увидим Пасалича, Локателли и Бонавентуру. В защите сыграют де Шильо, Аббате, Романьоли, Палетти. На воротах появится незаменимый Донаррумма.Учитывая, что "Торино" на своем поле забивает регулярно, а "Милан" пропускал в минувших шести выездных встречах, то в данном случае стоит обратить внимание на ставку "обе забьют". Добавим, что хозяева поля пропускали в шести из последних девяти домашних сражениях.До встречи с "Ювентусом" и "Дженоа" "гранатовые" на протяжении семи домашних матчей подряд забивали не менее двух голов. Атакующий потенциал у хозяев поля более чем внушительный, поэтому не стоит исключать и возможности забить два гола "Милану". Напомним, что после сокрушительного поражения на выезде от "Дженоа" "Милан" не пропускал больше двух голов уже четыре встречи подряд, но каждый раз получал один.