7 лучших спортивных директоров в мире футбола сегодня

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: Football.ua

Марсель Брандс (ПСВ)

Стратегическое планирование часто выходит на первый план в январе, когда рынок "оживает", и можно сделать как пару-тройку приобретений, так и спланировать будущее ударное лето. В таких ситуациях на первый план выходят посредники между правлением и топ-менеджментом. Блэр Ньюман расскажет вам о лучших в футбольном бизнесе.В "Барселоне" Бегиристайн смог построить некую династию, ведь помог этому клубу подписать ряд знаковых игроков.Когда футбольный клуб выбирает определенную философию, всегда полезно привлекать кого-то, кто наделен опытом в той или иной сфере и к тому же является хорошим оратором и неплохим футболистом. Это именно те навыки, которыми Чики Бегиристайн выгодно выделяется на фоне гипотетических "конкурентов" и по причине наличия в управленческом арсенале которых он является спортивным директором своего нынешнего клуба. Это "Манчестер Сити". Но свою репутацию он заработал в "Барселоне".Бегиристайн был одним из ключевых членов команды Йохана Кройфа на "Камп Ноу", и поэтому он имеет хорошее понимание о том, что необходимо для построения успешного футбольного предприятия. Умение быть хорошим функционером у него сочетается с приятным "бонусом" – этот человек может похвастать очень ценными связями. Бегиристайн играл вместе с Хосепом Гвардиолой и приложил руку к его назначению на пост главного тренера "Барселоны" в 2008-м году, а также имел немалое влияние на решение руководства "голубой луны" назначить его главным тренером уже "Манчестер Сити". "Это было так важно для меня, что Чики был здесь [в "Сити"]," - признавался Гвардиола. "Чики убедил меня, что это то, что мне нужно... вот почему я решил приехать сюда…"С этим поспорить трудно, ведь очевидно, что эти двое – отличная команда.После того, как ПСВ нанял ныне очень уважаемого Арта Ленгелера главой отдела развития молодежи и ответственным за трансферную политику этого нидерландского клуба, ПСВ смог добиться успеха.Казалось бы, в философии Марселя Брандса нет ничего научного, но он успешен везде, где бы ни начинал работать. Как спортивный директор такого скромного клуба, как "Ваалвейк", он фактически "открыл" футболу такого тренера, как Мартин Йол. Благодаря назначению Йола наставником "румс", этот клуб смог подняться в середину таблицы в чемпионате Нидерландов, в то время как в АЗ Брандс привлек таких, тогда просто перспективных футболистов, как Серхио Ромеро, Рагнар Клаван или Муса Дембеле. В 2009-м году все эти парни стали чемпионами Нидерландов.С ПСВ у Брандса были как взлеты, так и падения. Приехав в Эйндховен в 2010-м году, первые несколько лет его деятельности были встречены с глубоким восторгом. В то же время в его стратегии отсутствовала ясность. Изначально "крестьяне" были настроены на скупку отечественных звезд, но, тем не менее, такая политика не сразу позволила скинуть с трона "Аякс".Впрочем, очень скоро выбор Брандса дал свои плоды. Вооруженный голодным к успехам составом, Филлип Коку выиграл первый за семь лет чемпионский титул для ПСВ в 2015-м году. Далее последовали грамотные реинвестирования доходов от продажи Джорджиньо Вейналдума и Мемфиса Депая, что позволит Эйндховену приобрести новых хороших футболистов, благодаря которым будет сохранен их статус "гегемона".Андреа Пирло, Поль Погба и Сами Хедира были более чем прибыльными игроками, обошедшимися "Ювентусу" бесплатно, в то время как такие футболисты, как Карлос Тевес, Патрис Эвра, Андреа Барцальи и Артуро Видаль присоединились к "старой синьоре" за небольшие деньги.Роль спортивного директора является основополагающей в итальянском футболе, и есть серьезные основания полагать, что Джузеппе Маротта, как минимум, очень проницательный и профессиональный человек, если не сказать просто – лучший в своем деле. После положительного опыта работы в "Аталанте" и "Сампдории", в 2010-м году он был нанят "Ювентусом", который все еще чувствовал последствия кальчополи. Результаты были исключительными."Бьянконери" выиграли пять кряду скудетто, начиная с 2011-го и заканчивая 2016-м годом, и пребывают на верном пути к рекордному, шестому титулу. Все эти, а также многие другие, успехи, имеют к Маротте самое непосредственное отношение. Синьор Джузеппе – сильнейший переговорщик и очень инициативный функционер: это он позвонил Антонио Конте, после чего тот в 2011-м году стал главным тренером "зебр". То, что тогда воспринималось как крайне рисковое решение, в конечном итоге было решающим в деле возрождения былой славы "Ювентуса".Этот активный футбольный чиновник известен, как минимум, тем, что подарил игре №1 множество талантов. Все его "питомцы" быстро ворвались в состав первой команды, прежде чем вышли на солидные гонорары в других, еще более амбициозных клубах. Среди таких футболистов всем известные фамилии Серхио Рамоса, Альберто Морено, Хесуса Наваса или Хосе Антонио Рейеса. Собственно, выпускники молодежной системы "Севильи" в качестве игроков первой команды были основной плана Мончи по созданию сильного коллектива вверенной ему системы клуба.Нынешние достижения "Севильи" легко могут быть названы не иначе как такие, которые случились в "эпоху Мончи". 48-летний специалист примерил на себя роль спортивного директора еще в 2000-м году. Мончи получил назначение в период финансовой нестабильности после вылета клуба, его решения, идеи и предложения помогли руководству взять целых пять побед в Кубке УЕФА и Лиге Европы, четыре Суперкубка Европы и два Кубка Испании.Важно, что Мончи "подмял" под себя селекционную работу клуба. "Севилья" стала тем клубом, трансферная политика которого направлена не только на реанимацию карьеры "потухших" игроков – как это было в случае с Эвером Банегой, Луисом Фабиано и Фредериком Кануте – но и на получение огромных доходов через покупку перспективных и продажу уже звездных игроков. В данном случае речь о Дани Алвесе, Гжегоже Крыховяке, Иване Ракитиче, Карлосе Бакке или Кевине Гамейро.Рангник сделал несколько отличных тренерских назначений, таких как приглашение Роджера Шмидта в "Зальцбург" и Ральфа Хазенхюттля в "Лейпциг".Рангник кажется вам ее лучше, чем дальше он двигается вверх по иерархии футбола – тем более опытным и умелым человеком футбола он становится. Он был не очень известным игроком, который постоянно метался между клубами из низших лиг Германии. Ральф добился большой известности именно как руководитель, организовав различные промо-акции для своих клубов на разных уровнях и взяв с "Шальке" второе место в Бундеслиге и дойдя до полуфинала Лиги чемпионов.В 2012 году он (временно?) покинул тренерскую скамейку для того чтобы работать спортивным директором с "Ред Буллом" из Зальцбурга и "Лейпцигом", где он, несомненно, "подрабатывал" и в качестве тренера, ведь Рангник, обладая широким практическим опытом, съел собаку на футбольной тактике. Его идеальный футбол включает захватывающую, атакующую игру, высокий прессинг и быстрый переход из обороны в атаку."Нас интересуют игроки в возрасте только от 17-ти до 23-х лет", - сказал он в интервью The Blizzard в 2015-м году. Конечно же, есть несколько заслуживающих внимания имен из его списка приобретений, среди которых Садио Мане, Джошуа Киммих и Наби Кейта.Управленческое планирование по Риду не только не привело к улучшению результатов, но и позволило получить философскую преемственность.Решение "Саутгемптона" поставить на замену Найджелу Адкинсу Маурисио Почеттино в январе 2013-го года, было встречено болельщиками и экспертами неоднозначно. Адкинс был опытным тренером, который, впрочем, показал не лучшие результаты. Но при этом назначение Почеттино было не просто рисковым, а многим казалось бессмысленным. Как показало время, Рид был прав.С момента прихода в качестве спортивного директора в лагерь "святых" в 2010-м году, одним из главных приоритетов Рида было создание плана управленческой преемственности. "Мы вкладываем столько усилий в отслеживание и профилирование игроков по всей Европе, но никогда не делаем это с тренерами и менеджерами", - сказал он в прошлом году в интервью газете Daily Telegraph . "Таким образом, мы создадим базу данных потенциальных боссов…" - закончил Рид свою мысль.Имея четкий план, он также помог клубу преодолеть постоянную текучку кадров, его подход позволил делать постоянный анализ игроков академии и всех потенциальных приобретений, чтобы заменить тех, кто неизбежно уйдет.Цорк был капитаном "Боруссии" и немало забивал за Дортмунд до того, как стал спортивным директором после завершения карьеры в 1998-м году. Он продолжит свою работу, чтобы стать ключевым исполнителем в деле омоложения клуба. Последовавший финансовый крах "Боруссии" в начале 2000-х годов помог переориентировать немецкие клубы на модели экономической эффективности.В центре его проекта всегда была молодежь, и Цорк это признает. "Наша стратегия заключается в работе с очень талантливыми игроками, их развитии и достижения ими профессионального уровня", - заявил он в 2008-м году. Его слова были подкреплены делами, ведь такие выпускники клубной академии, как Марио Гетце, во многом являются символом такой политики.Вынеся важные экономические уроки, Цорк проводит менее дорогостоящую трансферную политику. Благодаря такому подходу неизвестные молодые игроки, такие как Матс Хуммельс, Илкай Гюндоган и Роберт Левандовски, перейдя в Дортмунд за относительно небольшие деньги, вырастали в больших звезд. Среди последних, вероятно, удачных вложений "черно-желтых", 19-летние Эмре Мор и Усман Дембеле, а также 20-летний Микель Мерино. Все они надеются пойти по тому же пути, что и их уже знаменитые предшественники.