Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: превью

Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 21-го тура английской Премьер-лиги.

Турнирное положение



Новости команд

Манчестер Юнайтед

Ливерпуль

Ключевые игроки

Златан Ибрагимович

Адам Лаллана

Ориентировочные составы

1 Де Хеа 36 Дармиан 4 Джонс 5 Рохо 25 Валенсия 21 Эррера 16 Каррик 18 Янг 6 Погба 22 Мхитарян 9 Ибрагимович 22 Миньоле 2 Клайн 6 Ловрен 17 Клаван 7 Милнер 20 Лаллана 14 Хендерсон 23 Джан 11 Фирмино 27 Ориджи 10 Коутиньо

Слова перед матчем

Очень важно, получать поддержку поклонников, когда твои результаты не из лучших, это самое великолепное чувство. Предстоящий матч с "Ливерпулем" является особенным для болельщиков, и мне бы хотелось, чтобы они заставили нас почувствовать это. На "Энфилде" это было очень ощутимо, и теперь мне хочется, чтобы подобная атмосфера царила и на "Олд Траффорд".

Продолжает ли противостояние "Юнайтед" и "Ливерпуля" оставаться крупнейшим в Англии? Я не знаю. Но я знаю, что "Манчестер Юнайтед" - крупнейший клуб в этой стране. Это знаю я, это знаете вы, это знают все. Извините, конечно, но это сложно не знать.

Всегда непросто играть против больших клубов, больших игроков, больших тренеров, но мы попробуем сыграть так, как нужно. Мы сделали это против "Тоттенхэма" и "Арсенала" и собираемся попробовать сыграть так против "Ливерпуля". "Арсенал" не мог контролировать ход встречи с нами, "Тоттенхэм" также не владел ситуацией, посмотрим, сможет ли справиться с этим "Ливерпуль".

У нашего соперника очень хорошая команда. Это противостояние вызывает очень бурные эмоции, во многом из-за того, что они вот уже много лет никак не могут стать чемпионами.

тренер Манчестер Юнайтед

Это очень важно, мы не можем это игнорировать, но этим матчем сезон не заканчивается и об этом не стоит забывать. Дерби против Манчестера и Эвертона всегда в отдельном ряду и не важно, на каком месте находятся команды — они могут быть на первом, а мы на 10-м или мы на первом, а они на 15-м — это не имеет никакого значения. Это очень важно и мы об этом знаем, конечно, если бы мы смогли там победить, это было бы прекрасно, я отношусь к этой игре как к настоящему вызову, отличному от остальных игр.

Манчестер Юнайтед победил во всех играх перед нашим матчем, поэтому, что я могу добавить? Это были разные матчи: где-то они показали отличную игру, где-то результат был ожидаем, в других матчах они воспользовались удачей, голы в нужный момент. Я думаю, они заслужили эту серию побед, но мы всегда ожидаем от их игроков 100% готовности и мы готовы противостоять им. Конечно, это будет сложнее, чем с другими командами. Таков наш план.



тренер Ливерпуля

Прогноз и ставки

15.01.2017 11:00

"Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после всей критики и нападок на тренера игроков осенью 2016 года, сейчас выглядит несокрушимой силой, не проигрывая во всех турнирах 15 матчей подряд, выиграв 9 последних поединков сезона. "Красные" дьяволы" наладили игру в обороне, последний раз пропуская больше 1 мяча ещё 23 октября в матче против "Челси", ну а в атаке при наличии Ибрагимовича, Руни и компании МЮ свой гол забьёт обязательно.



"Ливерпуль" же не может победить в трёх последних своих матчах сезона, среди недели уступив в полуфинале Кубка Лиги "Саутгемптону" 0:1. Если до наступления зимы команда Клоппа летала по полю в каждом матче, то в последние пару месяцев "красные" не выдерживают своего же темпа и не всегда выглядят свежими на протяжении всего матча, что и приводит к потерям очков, хотя "Ливерпуль" всё равно остаётся самой результативной командой АПЛ.



Предстоящий матч станет первым по настоящему "большим" поединком в мировом футболе 2017 года. В последних встречах двух красных команд они не показывали яркой результативной игры, в первую очередь, играя на результат, как в первом круге сыграв сухую ничью 0:0. Думаю, и в этом матче исход встречи решит один точный удар, хотя как по мне оптимальным исходом встречи станет ничья.

Прогноз: 1-1

ТМ3 1.49

В воскресенье 15 января в 19:00 закрывать программу 21 тура Премьер-лиги будет главное противостояние всего английского футбола "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на своём стадионе "Олд Траффорд", примет в гости "Ливерпуль" Юргена Клоппа.Предстоящая встреча команд станет 199 в истории взаимоотношений двух самых титулованных команд Англии, на двоих выигравших 38 чемпионатов, 20 у "Манчестер Юнайтед" и 18 у "Ливерпуля". На сегодня преимущество в личных противостояниях команд на стороне "красных дьяволов" одержавших 80 побед, при 53 ничьих и 65 викториях "мерсисайдцев". По разнице мячей также впереди "Манчестер" 274 точных удара против 251 у "Ливерпуля"."Манчестер Юнайтед" в последнее время демонстрирует тот футбол, который от него хотели увидеть с самого старта сезона, сметая одного соперника за другим по ходу дистанции чемпионата. "Красные дьяволы" не проигрывают в АПЛ с 23 октября, 11 туров подряд, выиграв за это время 7 матчей при 4 ничьих, причём победная серия команды Моуринью в чемпионате насчитывает 6 встреч с общим счётом 12:3. В результате такого спурта "манкунианцы" приблизились к лидерам сезона, после 20 туров с 39 очками, и разницей мячей 31-19 занимают 6 строчку в таблице, и вернулись в борьбу даже за победу в чемпионате. Дома команда Моуринью провела 10 встреч в рамках Премьер-лиги, набрав 19 очков, забив 16 мячей при 8 пропущенных в свои ворота."Ливерпуль" стабильнее выступает в нынешнем сезоне, поэтому находится выше хозяев в турнирной таблице, с 44 очками и разницей мячей 48-23 занимая 2 место в АПЛ. К визиту в Манчестер команда Клоппа подходит с серией из 6 игр чемпионата без поражений, в которых набрала 14 очков. Что касается игры в гостях "Ливерпуль" в 11 матчах на выезде заработал 21 очко, при разнице мячей 22-16."Манчестер Юнайтед" активно проводит начало 2017 года, на трансферном рынке работая в качестве продавца, и не собираясь делать приобретения до лета, как сказал наставник команды Жозе Моуринью. Пока слова португальца не расходятся с делом, "МЮ" уже продал в "Эвертон" не нужного для себя полузащитника Моргана Шнейдерлена за 20 миллионов фунтов, плюс пытается пристроить в другой клуб Мемфиса Депая, на которого активно претендует "Лион". Продавая игроков "красные дьяволы" не забывают и о нужных для себя футболистах, на днях продлил контракт до лета 2018 года Маруан Феллаини. Плюс до 2021 года продлил свой контракт воспитанник клуба Джесси Лингард. Также руководство "Манчестер Юнайтед" надеется сохранить своего основного стража ворот Давида Де Хеа, предлагая ему подписать новый контракт с заработной платой в 200 тысяч фунтов в неделю.Но не трансферами едиными живут "красные дьяволы", лучшим игроком декабря в Премьер-лиге был признан шведский форвард Златан Ибрагимович, в шести поединках декабря записавший на свой счет 5 голов и 3 результативные передачи. Есть новости и не связанные напрямую с игроками команды, на днях "Манчестер Юнайтед" официально объявил о подписании партнерского соглашения с сервисом для заказа такси Uber. В рамках этого сотрудничества на "Олд Траффорд" будет построена специальная зона посадки Uber, чтобы облегчить болельщикам процесс поездки на стадион. Ну и на "закуску" приятная новость для всех поклонников "красных дьяволов", официальный сайт "Манчестер Юнайтед" занимает первое место в мире по посещаемости. По ходу прошлого сезона сайт "МЮ" посетили 8,5 миллионов человек."Ливерпуль" в начале 2017 года, так же как и "МЮ" избавляется от игроков не нужных клубу, так Тьяго Илори был продан в "Рединг" за 4,3 миллион евро, не плохо как для игрока далёкого от основы. Плюс "мерсисайдцы" хотят продать Мамаду Сако за 20 млн. фунтов, ну и настоящая охота началась на одного из лидеров "Ливерпуля" Адама Лаллану, которого хочет подписать "Барселона", но тут уж сами "красные" против перехода. Что касается возможных приобретений, то "Ливерпулю" приписывают интерес к хаву "Ниццы" Вилану Сиприене, а также к дуэту из хорошо знакомой Клоппу Бундеслиги, Юлиану Бранту и Джонатану Та.Ну и несколько новостей не касающихся игроков: "Ливерпуль" возглавляет список самых прибыльных клубов 2015 года по версии УЕФА, команда получила около 75 миллионов евро (£65.5 миллионов) чистой прибыли в течение 2015 года. Ну и вернёмся к самым популярным сайтам футбольных клубов в мире, там "красные" занимают третье место, уступая только "МЮ" и "Арсеналу".Златан Ибрагимович по праву признал лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в декабре. Но швед классно играет в Англии с первого дня переезда на туманный Альбион. За полгода в АПЛ Златан в 19 играх забил 13 мячей, плюс сделал три голевые передачи, с ходу став лидером и незаменимым игроком команды и это в 35 лет, когда многие уже завязывают с футбола. Харизма, классное умение, и главное понимание футбола выделяют Ибрагимовича даже в такой звёздной команде как "Манчестер Юнайтед". В 8 последних матчах Златан забил 7 мячей и в таком принципиальном противостоянии как в воскресенье, без сомнений станет одним из ключевых игроков на поле.Адам Лаллана при Клоппе просто расцвёл, мало того что он больше всех в клубе сделал голевых передач в этом сезоне 7, так и по забитым мячам он уступает только уехавшему на КАН Садио Мане, отличившись 7 точными ударами в этом сезоне. Двужильный британец отрабатывает и в атаке и в обороне, выполняя огромный объём работы с первой и до последней секунды матча. Статистика красноречиво свидетельствует, о том, что Адам может как сделать выверенный пас на партнёра на любое расстояние, так и завершить усилия одноклубников точным ударом. От игры Лалланы на сегодня очень многое зависит в построениях Клоппа, и пока он тренера не подводит."Манчестер Юнайтед" практически без потерь подходят к воскресному матчу, в команде только один травмированный игрока Люк Шоу, плюс улетел на КАН Эрик Байи. Все остальные игроки в обойме и готовы играть.У "Ливерпуля" потерь немного больше в лазарете находятся Данни Ингс, Марко Груич и Жоэль Матип, плюс улетел в Африку на кубок африканских наций один из лидеров команды Садио Мане.В этой встрече на кону стоит многое, поэтому ни Моуринью, ни тем более Клопп играющий на выезде не будет играть без оглядки в атаку, а сыграют от обороны, в надежде на ошибки соперника и поэтому большого количества голов в игре не ожидаю.