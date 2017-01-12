Ренн – ПСЖ: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 20-го тура чемпионата Франции.



Фото: Soccer365.ru

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Эдинсон Кавани

Ориентировочные составы

1 Костиль 24 Бааль 32 Ньяньон 4 Мешер 29 Данзе 21 Андре 6 Фернандеш 31 Диакаби 11 Саид 28 Гуркюфф 13 Сьо 1 Трапп 12 Мёнье 5 Маркиньос 2 Силва 20 Курзава 8 Мотта 6 Верратти 14 Матюйди 7 Моура 9 Кавани 11 Ди Мария

Прогноз и ставки

14.01.2017 11:00

Две предыдущие схватки "Ренна" и ПСЖ завершились победой столичного клуба со счётом 4:0. Сей факт – прекрасная демонстрация того, какая огромнейшая разница в классе между этими соперниками. Пожалуй, мало кто сомневается в том, что парижане, которые являются действующими чемпионами Франции, одержат победу и в субботу. К отчётному поединку подопечные Унаи Эмери подходят в прекрасной игровой форме. В трёх последних официальных матчах они набрали максимально возможное количество очков, забив при этом 14 безответных мячей.

Прогноз: 0-2

Открывать субботнюю программу 20-го тура Лиги 1 будет поединок между "Ренном" и ПСЖ. Дуэль этих команд в первом круге завершилась разгромной победой действующего чемпиона – 4:0. По мнению ведущих мировых букмекеров, парижане добьются успеха и на этот раз.Несколько непривычно видеть ПСЖ на третьей ступени турнирной лестницы Лиги 1. Больше того, от лидера, коим к всеобщему удивлению является "Ницца", столичный клуб отстаёт на 5 зачётных баллов. Как бы там ни было, господа букмекеры нисколько не сомневаются в том, что парижане в пятый раз кряду придут к финишу турнира первыми. Что касается "Ренна", то он занимает седьмое место, имея в своём активе 28 очков. От зоны еврокубков красно-чёрных оделяют всего лишь два пункта.На этой неделе "Ренн" в рамках Кубка Франции разобрал на запчасти любительский клуб "Биарриц" – 6:0. Перед этим красно-чёрные набрали всего-навсего одно очко в трёх турах национального первенства, попутно с крупным счётом уступив "Монако" в Кубке Лиги (0:7). Стало быть, можно смело говорить о том, что "чернокожие" подходят к битве с флагманом отечественного футбола, находясь не на ходу.Парижане, в отличие от своего следующего соперника, пребывают в фантастической игровой форме. На этой неделе ПСЖ пробился в полуфинал Кубка французской лиги, обыграв со счётом 2:0 "Метц". Примечательно, что оба мяча в ворота тёмно-бордовых забил центральный защитник Тиаго Силва.В преддверии отчётного противостояния нельзя не вспомнить, что в зимнее трансферное окно ПСЖ усилился хавбеком "Вольфсбурга" Юлианом Дракслером. 23-летний хавбек обошёлся парижанам в 40 миллионов евро. Трудовое соглашение рассчитано на 4,5 года. Примечательно, что воспитанник "Шальке" уже успел отметиться результативным ударом в составе своего нового клуба, отправив мяч в ворота "Бастии".В настоящий момент именно Кавани возглавляет гонку бомбардиров первенства Франции, имея в активе 18 результативных ударов. От ближайшего преследователя, коим является лидер "Лиона" – Александр Ляказетт, уругвайский снайпер оторвался на 5 результативных выстрелов. Именно Эдинсона в первую очередь следует опасаться защитникам "Ренна"."Ренн" и ПСЖ находятся в разных весовых категориях. По всей видимости, парижане не просто одолеют своего визави, но и забьют как минимум на 2 мяча больше.