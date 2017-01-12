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Лига 1: прогноз на 20-й тур

 
Лига 1: прогноз на 20-й тур
Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 20-го тура чемпионата Франции сезона 2016/17.
Лига 1: прогноз на 20-й тур
Фото: Soccer365.ru
Лилль 
  vs  
 Сент-Этьен
13.01.2017 14:45
В пятницу берёт своё начало второй круг Лиги 1. В роли первооткрывателей выступят футболисты "Лилля" и "Сент-Этьена". И те, и другие подходят к очной схватке после синхронных побед в Кубке Франции со счётом 4:1. По мнению товарищей букмекеров, фаворитами данного противостояния считаются хозяева. Однако не стоит забывать, что "доги" в текущем сезоне крайне нестабильны. После сенсационного вылета из Лиги Европы ещё на стадии квалификации они некоторое время провели в подвале турнирной таблицы национального первенства. Сейчас у "Лилля" имеются серьёзные кадровые проблемы. Дело в том, что сразу 5 игроков команды отправились на Кубок африканских наций. Таким образом, можно предположить, что "Сент-Этьен" одержит победу.
12.19X3.3023.88ТБ 2.52.69ТМ 2.51.54
Прогноз: 1-2


Ренн 
  vs  
 ПСЖ
14.01.2017 11:00
Две предыдущие схватки "Ренна" и ПСЖ завершились победой столичного клуба со счётом 4:0. Сей факт – прекрасная демонстрация того, какая огромнейшая разница в классе между этими соперниками. Пожалуй, мало кто сомневается в том, что парижане, которые являются действующими чемпионами Франции, одержат победу и в субботу. К отчётному поединку подопечные Унаи Эмери подходят в прекрасной игровой форме. В трёх последних официальных матчах они набрали максимально возможное количество очков, забив при этом 14 безответных мячей.
17.50X4.1421.55ТБ 2.51.93ТМ 2.52.01
Прогноз: 0-2


Анже 
  vs  
 Бордо
14.01.2017 14:00
В прошлом сезоне "Анже" и "Бордо" встречались 4 раза. При этом последние 3 рандеву завершились викторией команды с берегов Мена. Как бы там ни было, фаворитами отчётного противостояния видятся "виноделы". Во-первых, им удалось выиграть два предыдущих матча, а во-вторых, они находятся выше в турнирной таблице Лиги 1.
12.96X3.0522.84ТБ 2.52.59ТМ 2.51.59
Прогноз: 0-1


Лорьян 
  vs  
 Генгам
14.01.2017 14:00
"Морские щуки" – главные аутсайдеры чемпионата Франции. В первой половине сезона они набрали всего-навсего 15 очков. При этом в среднем в их ворота забивалось по 2 мяча за подход. В субботу "Лорьян" на своём поле примет в гости "Генгам". Дружина Антуана Комбуаре располагается на пятой строчке турнирной таблицы, имея прекрасные шансы на то, чтобы квалифицироваться в еврокубки. Думается, красно-чёрные не упустят возможность пополнить свой очковый запас дежурными тремя пунктами.
12.58X3.3023.06ТБ 2.52.16ТМ 2.51.81
Прогноз: 1-3


Монпелье 
  vs  
 Дижон
14.01.2017 14:00
В первом круге поединок между "Монпелье" и "Дижоном" завершился паритетом – 3:3. К субботней битве команды подходят в диаметрально противоположном расположении духа. "Монпелье" проиграл два матча кряду с суммарным счётом 0:6, тогда как "Дижон" за те же два матча "наколотил" в ворота визави 4 безответных мяча. Так или иначе, можно с высокой долей вероятности предположить, что рассматриваемое противостояние завершится триумфом принимающей стороны. Дело в том, что новичок Лиги 1 очень слабо выступает в гостях. За весь первый круг вдали от дома он разжился всего лишь тремя зачётными баллами.
11.81X3.8424.90ТБ 2.51.89ТМ 2.52.06
Прогноз: 2-1


Нанси 
  vs  
 Бастия
14.01.2017 14:00
"Бастия" переживает спад. Островитяне проиграли два последних матча с общим счётом 1:9. Правда, стоит заметить, что в качестве их соперников значились отечественные гранды – ПСЖ и "Марсель". В любом случае не верится в то, что "Бастия" сможет набрать очки в выездном поединке против "Нанси". Первый профессиональный клуб легендарного Мишеля Платини проиграл только раз в десяти последних битвах, благодаря чему поднялся из низов турнирной таблицы Лиги 1 и квалифицировался в следующий раунд Кубка Франции и Кубка Лиги. Кроме того, не стоит забывать, что красно-белых в субботу будут поддерживать родные болельщики.
12.01X3.2824.64ТБ 2.52.74ТМ 2.51.54
Прогноз: 2-0


Тулуза 
  vs  
 Нант
14.01.2017 14:00
Последние 4 рандеву "Тулузы" и "Нанта" завершились миром. Вероятнее всего, в предпоследний день недели эти команды вновь разделят очки в очном противостоянии. Во всяком случае, трудно кого-то выделить в этой паре. На стороне "Тулузы" родные стены, тогда как "Нант" в последнее время выступает успешнее, чем его ближайший оппонент.
12.14X3.2224.16ТБ 2.52.56ТМ 2.51.60
Прогноз: 1-1


Ницца 
  vs  
 Метц
15.01.2017 09:00
Наверное, никто не ожидал после первого круга увидеть "Ниццу" на вершине турнирной таблицы Лиги 1. Да, до завершения первенства ещё много времени и всё может поменяться, однако "орлята" уже заслуживают громких аплодисментов. В воскресенье команда Люсьена Фавра дома сыграет с "Метцем", который обитает в зоне вылета. Естественно, красно-чёрные являются безоговорочными фаворитами данного поединка. К тому же "орлята" вылетели из всех турниров, поэтому могут полностью сконцентрироваться на чемпионате Франции.
11.48X4.5028.30ТБ 2.51.82ТМ 2.52.12
Прогноз: 3-1


Кан 
  vs  
 Лион
15.01.2017 11:00
В воскресенье вечером "Кан" в родной обители сразится с "Лионом". Те, кто внимательно следят за перипетиями во французском футболе, без труда назовут фаворита данного поединка. Им является серебряный призёр последнего розыгрыша Лиги 1. "Ткачи" пребывают в прекрасной игровой форме, чего не скажешь об их визави, который базируется в зоне вылета. В трёх последних матчах коллектив Бруно Женезио набрал максимально возможное количество очков при разнице мячей 10:1.
14.66X3.9821.81ТБ 2.51.78ТМ 2.52.18
Прогноз: 0-2


Марсель 
  vs  
 Монако
15.01.2017 15:00
Интереснейший поединок состоится в воскресенье вечером в Марселе, где местный одноимённый клуб примет в гости "Монако". "Провансальцы" после прихода Руди Гарсии заиграли в зрелищный футбол, который к тому же даёт прекрасные результаты. Так, в рамках национального первенства южане одержали 4 победы кряду, благодаря чему поднялись на шестую строчку турнирной таблицы. Монегаски, в свою очередь, сражаются за золотые медали, попутно успешно представляя страну в Лиге чемпионов. Кроме того, княжеский клуб – самый результативный во Франции. Думается, команды подарят зрителям яркое шоу, итогом которого станет ничья!
13.12X3.5222.42ТБ 2.51.80ТМ 2.52.15
Прогноз: 2-2
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12.01.2017
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