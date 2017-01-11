10 лучших игроков Ливерпуля в эпоху Премьер-Лиги

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: Football.ua

Себ Стаффорд-Блур выбрал самых великих игроков клуба из Мерсисайда за последние 24 года.Как известно, "Ливерпуль" можно назвать особенным клубом: со множеством титулов и великих игроков. В эпоху Премьер-лиги "красных" преследовал целый ряд досадных и даже мучительных неудач. Следовательно, эффективность этого клуба за этот период не может быть измерена только в трофеях, понятие величия на этом отрезке времени – относительно абстрактное. Ниже приведены десять игроков, которые были важны для своего коллектива, своего времени и соответствующих целей.Его подвиги были вознаграждены завоеванием Кубка Лиги и Кубка Англии, а выступление против "Челси" на "Энфилде" в 2007-м году позволило "Ливерпулю" позже пробиться в финал Кубка Европы.Конечно же, у великого клуба должен быть хороший №1. Дэвид Джеймс вышел в свет в молодом возрасте, голландец Сандер Вестерфельд имел очевидные недостатки, как поляк Ежи Дудек, так и бельгиец Симон Миньоле являются также несовершенными.Пепе Рейна допускал много ошибок. Некоторые из них были досадными. Вместе с тем, для своего клуб он сделал еще больше хорошего. В статье от 2015-го года в FourFourTwo Алекс Хесс писал следующее: "…Рейна умел концентрироваться вокруг цели – и делал это иногда просто-таки блестяще. Он также был частью команды, которая умела брать максимум в матчах с клубами с более сильным составом. Некоторые вещи в его карьере можно назвать условным "законом Рейны": он не смог добиться победы в Лиге чемпионов, а стать чемпионом ему повезло только с "Баварией", когда он полировал скамейку запасных…"Его послужной список насчитывает 285 матчей, большинство из которых помогли обеспечить его команде надежность в обороне. Да, Рейна не помог "красным" стать чемпионами, но он – хороший вратарь.К тому времени, как Премьер-лига получила жизнь, лучшие годы Барнса были позади, и он уже был другим игроком. Барнс провел большую часть своей карьеры в качестве такого себе "динамического фокуса" на позиции флангового полузащитника. Однако к началу 1990-х годов роль такого игрока, который отвечает за создание атак через фланг, понемногу начали перебирать на себя и защитники. Джон же со временем превратился в центрального хавбека. Здесь он, а также Джейми Реднапп и Стив Макманаман, длительное время создавали множество проблем воротам очередного соперника.Помимо чисто игровых функций, Барнс занимал ключевую роль в формировании благоприятной атмосферы в раздевалке Ливерпуля. В недавнем интервью Грэму Хантеру, Стив Макманаман говорит о его колоссальной важности для команды. Не стоит забывать, что, в отличие от немалого количества партнеров по команде, Барнс нес дух победителя, ведь вместе с "красными" он выиграл два чемпионских титула – в сезоне 1987/88 и в сезоне 1989/90 и переживал с "Ливерпулем" куда более удачные времена.Очевидно, что даже тренировки рядом с таким парнем для его партнеров были бесценными, ведь такой процесс позволял набираться опыта и перенимать традиции у того, кто знал, как побеждать.За пределами Ливерпуля, Хююпяя был во многом забыт. Это странно, ведь он выиграл почти все, что можно выиграть в игре №1: титул победителя Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, один Кубок УЕФА и по два Кубка внутри Англии – страны и Лиги.Стилистически, он был сложен как игрок, который должен отбирать мяч и переадресовывать сферу партнерам для продолжения атаки. Он был построен так, как будто настроен "взыскать задолженность" у визави любой ценой. За этой "массивной рамой", а именно так можно охарактеризовать конституцию его тела, была спрятана душа игрока, который выполнял впечатляющий диапазон работ и едва ли был утонченным. С его габаритами и "склонностями", сегодня Сами мог бы стать успешным центральным полузащитником. Возможно, он прогрессировал не так быстро, и темпы его игровой эволюции стоили Хююпяя места среди легенд мирового футбола.Он был тем игроком, который практически постоянно играл в стартовом составе "Ливерпуля" в период между 1999-м и 2006-м годом. Да, в АПЛ хватало и более мастеровитых игроков на его позиции, которые точно умели обращаться с мячом более утонченно (к примеру, Рио Фердинанд или Сол Кэмпбелл) или демонстрировали больший арсенал технических навыков (Джон Терри, Ледли Кинг, Стефан Аншо), но лишь единицы могли похвастать столь широким спектром способностей и навыков.Когда вспоминают о лучших моментах в карьере Оуэна, то обычно сразу же говорят о его голе в Сент-Этьене. Нет сомнений, тот эпизод памятен и знаменателен, но то взятие ворот не является единственным большим событием в его карьере, которое может затемнить яркие цвета его первых дней в Ливерпуле.Теперь он слывет звездой британского телевидения – это еще один бывший профессионал, который зарабатывает деньги за свое экспертное мнение. Но перед тем как засветиться в телевизоре, он был самым волнующим талантом английского футбола за последние несколько десятилетий.118 голов в 216 матчах – только Стивен Джеррард и Робби Фаулер забили больше. Оуэн играл короткими, резкими всплесками. Он был исполнителем, который обладал хорошей стартовой и дистанционной скоростью, и часто оказывался за спинами визави, просто не поспевающими за ним.В последующие годы поклонники Премьер-лиги были избалованы присутствием на поле в составах разных команд динамических игроков. Но в свое время мы не видели никого, кто мог бы сравниться с Оуэном – по крайней мере, из числа тех, кто сочетал легкую фигуру с таким захватывающим набором способностей.Он никогда не был полным игроком и всегда был футболистом, за которым было приятно наблюдать. Когда мяч попадал к нему, иногда вы не успевали моргать, как он уже придумывал что-то новое.Йохан Кройф как-то сказал о Макманамане, когда тот играл в Испании, что этого полузащитника можно назвать "другом для всех игроков". Это свободный перевод с испанского языка, но он имел в виду, что этот футболист легко находил общий язык с любым футболистом.Нет сомнений, что это было сказано в качестве комплимента – Макманаман, в значительной степени, являлся взрывным, динамичным, вычурным вингером, который отлично действовал на фланге и успешно атаковал крайних защитников визави. Интересно, что в Англии Стив имел проблемы с имиджем: его стиль игры не подходил не только тренерскому штабу "Ливерпуля" но и, длительное время, не нравился тренерам сборной Англии.В 90-х "Ливерпуль" был нападающей стороной, и длительное время эта команда делала ставку на способности Макманамана, чтобы тот обыгрывал защитников и продлевал мяч в штрафную площадку. Но, в отличие от многих своих современников, его влияние не ограничивалось задачами на фланге. У Стива было достаточно желания и возможностей, чтобы часто смещаться в центр и атаковать оборону соперника дальними ударами или очередной яркой обводкой. Переоценить его значение для "красных" середины и конца 90-х сложно.Редкий игрок может сказать, что смог ввести в замешательство такое количество защитников соперника: способности Суареса и его навыки настолько широки и несут в игру его команд разнообразие, а его движение динамично, что он часто вовлекал в панику и хаос всех своих оппонентов.Сезон 2013/14 был его звездным часом (31 гол в 33-х матчах) и последним в "Ливерпуле". К сожалению, его команде не удалось сделать то, что все ждали от "красных". Пожалуй, это можно назвать естественным, но никак не справедливым. Как бы то ни было, ту борьбу за титул мы вспоминаем, как бурное и очень интересное время, а Суареса – как феноменального игрока, где-то даже перевыполнившего задачу. В те месяцы он имел огромное уважение остальных игроков и был главным героем своей команды.Ценность Суареса в том, что он является вариативным футболистом. Каждый соперник "Ливерпуля" пытался нейтрализовать его, и каждому это не удавалось. Он был тем, кто триумфально "брал" каждый стадион в стране, "грабя" защитников соперника так, как будто это было для него будничным занятием. Учитывая, насколько несовершенным был тот "Ливерпуль" – с ограниченным, по арсеналу навыков, вратарем, ненадежной обороной и слабой позицией опорного полузащитника – это было более чем важно.Гол и медаль победителя Лиги чемпионов 2005-го года и выигранный Кубок Англии в 2006-м, плюс – несколько других трофеев. Пожалуй, то время можно назвать звездным часом испанца в "Ливерпуле"."Я все-таки фанат "Ливерпуля" и буду им вечно, абсолютно. Надеюсь, я смогу передать моему сыну, что "Ливерпуль" это особенный футбольный клуб, и насколько он особенный!"Алонсо является человеком, который заражен духом "красных", и он всегда будет таким. Нет сомнений, что это редкость в таком, уже зрелом возрасте и еще реже случается с иностранными игроками, которые провели пять лет на "Энфилде".По дороге к финалу Алонсо перенес травму, но испанец смог собраться и стал, наряду с партнерами, сенсацией того сезона. На пути к триумфу "Ливерпуль" не смогли остановить, среди прочих, такие парни, как Златан Ибрагимович, Павел Недвед и Алессандро Дель Пьеро. Он триумфовал вместе с такими парнями, как Игорь Бискан и Антонио Нуньес – куда менее звездными игроками. Да, среди них лучших был и Стивен Джеррард, но, в большинстве своем, это была команда трудяг. Неудивительно, что и сегодня Хаби вспоминает те события с особым трепетом, и готов говорить о том финале, такое впечатление, сколько угодно.Каррагер никогда не был особенно быстрым игроком, и также вовсе не был благословлен любыми выделяющими его среди других игроков атрибутами, но он все равно провел больше матчей в Премьер-лиге, чем любой другой игрок "Ливерпуля".В течение длительного времени, Джейми зарабатывал себе реноме защитника, который считался крайне неповоротливым и медленным беком, но вместе с тем он всегда умел отдавать для победы на поле всего себя без остатка.Его работа на Sky Sports показала, что Каррагер является обладателем острого аналитического ума, и в целом это качество во многом было присуще Джейми и как игроку.Каррагер, возможно, никогда не были среди лучших игроков высшего дивизиона, но он пережил почти всех своих современников, в то время, когда темп игры в АПЛ начал ускоряться. Он был умен, сообразителен и умел играть на нескольких позициях в обороне. Во многом свои огрехи Джейми компенсировал максимальной выкладкой, жесткостью и чтением игры.Он остановился на отметке в 508 игр, и, безусловно, заслуживает звания легенды легендарного клуба.Его мастерство и голевое чутье было непреодолимым очарованием для поклонников Ливерпуля.В период с августа 1994 по май 1996 года Фаулер забил 53 гола. Он никогда вновь не достигнет отмети в 20 голов за один сезон и только по окончании еще четырех случаях он перешагнет показатель в два десятка голов.Несмотря на то, что Фаулер никогда не был особо скоростным футболистом или владеющим каким-либо грозным набором физических качеств, он был способен забивать гол любому сопернику и покорять любую защиту. Он был опасен, потому что действовал нестандартно. Там, где нужно было бить правой ногой, он бил левой. Складывалось впечатление, что за счет такого типа решений он легко мог пробить кирпичную стену. Фаулер был игроком, который действовал по простому принципу – "полный вперед". Раньше такого понятия, такого подхода, не существовало.Его упадок и уход совпали с приходом Стивена Джеррарда, но в то время как Джеррард остается современным героем и квинтэссенцией успехов "красных", Фаулер купался в лучах фанатской любви по другим причинам. Он был воплощением находчивого, по-спортивному наглого и знающего путь к успеху футболиста. Сейчас такие игроки, как и ранее, на вес золота.Высохнут чернила и придет в негодность перо. Все, что можно было, уже написано. Но Джеррард будет символом "Ливерпуля", его бессмертной славы и несбывшихся мечтаний, и по истечении многих лет после сегодняшних дней.Его нескончаемая энергия в Кардиффе, жгучий темперамент в матче с "Олимпиакосом", незабываемое выступление в Стамбуле, все моменты и голы, которые, даже через поколения, никогда не увянут в памяти болельщиков. До тех пор, пока человечество и футбол существуют, болельщики смогут посмотреть на "Энфилд" и вспомнить Джеррарда.Величие – это постоянство. Все мы знаем известную теорию, гласящую, что без чемпионства карьера Джеррарда будет неполноценной. Да, он так и не покорил вершину АПЛ, но сказать, что из-за этого он является менее великим игроком, чем мы его знаем, никак нельзя. При этом в его активе 11 трофеев высшей пробы, и он всегда будет вернейшим сыном "Ливерпуля", а это в наше нестабильное время непостоянства значит немало.Без сомнения, Стивен Джеррард был отличным игроком, но его талант и успехи носят оттенок не полной реализации его таланта и даже трагичности.