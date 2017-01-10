Забудьте Роналду! Зидан – человек года для Реала!

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса Goal.



Фото: Eurosport

Легенда французского и мирового футбола, великолепный игрок, впоследствии ставший тренером, чувствует себя в новом ремесле как та рыба в воде. Более того, влияние Зинедина Зидана на успехи "Реала" куда большее, чем значение голов Криштиану Роналду, которые, как представляется многими, позволили "бланкос" взобраться на вершину мирового футбола.Зидан был спокойным и величественным футболистом. Такая же уверенность удава, присуща мсье Зинедину и на тренерской скамейке. Его изящная, статная фигура, теперь одетая в костюм, а не футболку "Реала", "Ювентуса" или сборной Франции, смотрится у кромки поля легко и непринужденно. Нередко на его лице можно наблюдать едва заметную усмешку, к примеру, тогда, когда он считает, что ему задали особенно сложный вопрос на пресс-конференции. Не так давно один из таких вопросов Зидан услышал в день, когда случилась первая годовщина его пребывания на посту главного тренера "сливочных".Это был вопрос о предстоящих наградах от ФИФА, и его собственных шансах быть названным тренером года. Возможно, довольно неожиданно, журналист получил пренебрежительный ответ от Зидана, которому "подводка" к такой теме, очень похоже, вообще не понравилась. "…Нет, конечно, нет. Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы такая награда досталась бы кому-то другому", - заявил он, когда у Зинедина еще и уточнили, кого он видит более подходящей фигурой – тренера "Лестера" Клаудио Раньери или наставника сборной Португалии Фернанду Сантуша."…Я только приступил к своим обязанностям, для меня все новое. Я должен продолжать работать и показывать намного больше, и это точно будет правильно…"Есть одно качество, которое выгодно выделяет Зидана уже сейчас, и это умение искать причины, анализировать. Самое удивительное, что он относится к числу талантливых плеймейкеров. В контексте определения данного слова мы обращаемся к таким футболистам, как, к примеру, аргентинец Диего Марадона или англичанин Пол Гаскойн, еще один аргентинец Хуан Роман Рикельме или итальянец Франческо Тотти, но все они являются теми игроками, которые на поле двигались (а кто-то – "двигается" и сейчас), перемещались хаотично, беспорядочно, что ли. Но такие слова никак не относятся к французу, который всегда сочетал в себе огромные возможности с умением мыслить, логически и продуцировать свои сложные мыслительные процессы в гениальные действия. Как правило, он неизменно делал правильный выбор и то, что от него ожидали – обострения и решения момента в пользу той стороны, за которую он выступал. На него рассчитывали, а он – оправдывал надежды.На скамейке он предпочитает линию поведения, которая наиболее близка к такому определению, как "прагматизм". При этом в определенных моментах он, конечно же, все же выделяется, в том числе, и ярким поведением – иначе после фантастического преображения команды в играх, где "Реал" по полю просто "порхает", показывая высочайший уровень футбола, и быть не может. Но здесь самое время сказать, что в данном случае умение определять причины его подвело: Зидан – это более чем логичный кандидат на приз лучшему тренеру.Когда еще вчера тренер "Кастильи" принял у Рафы Бенитеса плохо плывущую лодку мадридского "Реала", ему, несомненно, было очень трудно. Не стоит забывать, что, среди прочего, неудача Бенитеса была предопределена внутренней политикой клуба, которая просто не давала должного эффекта, и результаты были, к сожалению, предсказуемыми.Возможно, за счет авторитета, или пользуясь своей безупречной репутацией в клубе, Зинедин настоял на том, что он не собирается мириться с теми же реалиями, что и его предшественник. Его рука не дрогнула, когда Зидан резко убрал из состава таких суперзвезд, как колумбиец Хамес Родригес или Иско. Вместо них на поле стали появляться такие трудяги, умеющие строго следовать установке и четко выполнять задания, как бразилец Каземиро и, в меньшей степени, Лукас Васкес. Своей тихой, но твердой манерой ведения "дел" в мадридском царстве, ему удалось успокоить бурное течение различных процессов в клубе.Грозный Флорентино Перес, который не раз был как благодетелем, так и палачом многих незадачливых именитых тренеров, с трепетом наблюдает за его действиями со стороны и говорит о Зидане с восхищением и хваля его чуть ли не взахлеб. Длительное время раздевалка "Реала" слыла местом, которое называли не иначе как змеиное логово, в котором были очень кстати хитрые "советы" таких философов, как Никкола Макиавелли, или умение выпускать змеиный яд. Зидан навел порядок и здесь.Интересы команды – превыше всего, и никакие частные, индивидуальные потребности здесь уже не на первом месте. Результатом таких изменений стало формирование команды, которая не может не радовать глаз прежних поклонников и привлекать новых болельщиков. "Галактикос" показывают красивый атакующий футбол. Главное же то, что такая игра позволила этой команде оказаться практически непобедимой на протяжении последних 12-ти месяцев. Баланс, взаимовыручка и неограниченный запас прочности вкупе с отличной физической подготовкой – вот ключи, которые привели к возрождению Мадрида, и в этом процессе влияние уже ставшего легендой клуба Зидана не вызывает сомнений.В 2016 году "Реал" выходил на поле 53 раза. Не менее 40 из этих поединков, включая три финала, завершились победой "бланкос", в то время как Зидан проиграл всего две игры за весь период пребывания на посту тренера Мадрида.Более того, наставник добился таких результатов далеко не в идеальных условиях. Возможно, ключевой игрок полузащиты, хорват Лука Модрич, пропустил множество матчей из-за травм, равно как и незаменимый Гарет Бэйл. За последние 12 месяцев французу также пришлось "разгребать" последствия секс-скандала, который в немалой степени повлиял на его соотечественника Карима Бензема. Было немало других бесчисленных травм ключевых игроков. Иногда проблемы донимали также и Криштиану Роналду. Этому тренеру покорились несколько непревзойденных рекордов, он выделяется среди коллег, и одно это должно было стать решающим в теме определения человека, которому достанется приз ФИФА.Нельзя не сказать пару слов и о Роналду, человеке, который стал лучшим не только по версии FIFA, но и получил "Золотой мяч" в конце 2016-го года. Несомненно, игрок сборной Португалии остается силой, с которой нельзя не считаться. Криштиану забил 42 гола под руководством Зидана и провел решающий пенальти, которым была обеспечена победа в Лиге чемпионов. Но в настоящее время он является лишь завершающим звеном в цепочке, стройность и продуктивность которой была выстроена именно Зинедином.Когда Криштиану не играл, мадридская машина не стала играть, как минимум, ощутимо хуже. Из десяти игр, в которых четырехкратный обладатель "Золотого мяча" на поле отсутствовал, Мадрид выиграл девять. Нет сомнений, что без своего талисмана "Реал" к поражениям был куда ближе, но – факты налицо.Стоит отметить, что, несмотря на то, что Криштиану, как и все мы, не молодеет, пока годы в отношении этого футболиста свое не берут. Не только в разговорах на публику, но и в реальной жизни футболист и тренер относятся друг другу с большим уважением. Роналду же, очень похоже, может постичь судьба его заклятого друга Лионеля Месси, и он проведет остаток карьеры в одном клубе."Медовый месяц" Зинедина Зидана на посту тренера мадридского клуба, конечно, не вечен. В "Реале" вы хороши только до того момента, пока выигрываете трофеи, здесь никто не будет терпеть даже малейшего намека на провал. Чтобы понять смысл этих слов, достаточно обратиться к одному более чем показательному примеру. Спросите у такого человека, как Мануэль Пеллегрини, единственного тренера, который может похвастаться более внушительным коэффициентом побед, чем у Зидана, что такое лагерь "галактикос". Этот наставник показывал достаточно хорошие результаты, но не мог сделать "Реал" клубом, который доминировал бы на всех фронтах.Нет сомнений, что дальше "Реал" столкнется с несколькими большими вызовами – удержаться на вершине куда сложнее, чем взобраться на нее. "Сливочные" во многом зависимы от своего атакующего трио. Бэйл, Бензема и Криштиану имеют преимущество над другими партнерами по команде. Но при этом уже сейчас нельзя не заметить, что такой парень, как Альваро Мората, без боя свое место в составе не уступит, и будет цепляться за свой шанс. Это означает, что тройка может быть, в основе своей, другой, а Мората добавит (или убавит) вариативности впереди по тем или иным показателям.На сегодняшний день с уверенностью можно утверждать следующее – тренер-новичок прошел первый год с честью. Зидан смог сделать так, что воспоминания о темных днях под руководством Рафы Бенитеса ушли в прошлое, и в удивительно короткие сроки он создал команду, которая может смотреть в будущее с уверенностью, и, что для "Реала" всегда немаловажно, выглядит чрезвычайно ярко. Даже с учетом того, что голосование по лучшему тренеру ознаменовало результат, который можно назвать, как минимум, противоречивым, мы точно знаем того, кто эту награду заслужил.