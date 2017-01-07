10 лучших игроков Манчестер Юнайтед в эпоху Премьер-лиги

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: Карриковедение

Себ Стаффорд-Блур, на свой страх и риск, попробовал определить десятку лучших игроков в наиболее успешном периоде в истории "красных дьяволов".В сезоне 2001/02, прежде чем Фердинанд покинул "Лидс Юнайтед", за "Манчестер" в качестве центральных защитников играли такие футболисты, как Лоран Блан, Джон О'Ши, Уэс Браун, Ронни Йонсен и Микаэль Сильвестр. Иногда помочь партнерам на позиции центрбека мог такой "универсальный солдат", как Гари Невилл. МЮ финишировал на третьей позиции, пропустил больше голов, чем пять других команд лиги, включая "Фулхэм". Спустя год, уже с Фердинандом, который сыграл всего 28 матчей, команда выиграла чемпионат, пропустив наименьшее количество голов.Столь заметные улучшения в обороне стали возможны благодаря множеству факторов, но очевидным было, как минимум, одно – Фердинанд был не просто игроком стартового состава, а футболистом колоссальной важности. Рио можно назвать самым культурным английским защитником своего поколения и, вероятно, первым, который смог сломать традиционные представления об игре центрального защитника. Важно, что те новации, которые он показывал на поле, были не в ущерб непосредственным обязанностям по обороне своих владений.Пол Хэйворд, ныне глава спортивной редакции The Telegraph, однажды описал его следующими словами: "…Элегантная машина для отбора, которая приклеивается к своей "жертве" и будет бежать вместе с нападающим вплоть до того момента, пока не заберет мяч себе в ноги…". Это именно то описание, которое позволяет понять, что за игрок этот парень Рио. Он был умным, стильным, думающим и, пожалуй, лучшим центральным защитником в Европе в те периоды, когда набирал свою лучшую форму.За двенадцать сезонов на "Олд Траффорд", Ирвин был практически незаменим на левом фланге обороны. Приехав на "Олд Траффорд" в 1990 году и покинув МЮ в 2002-м, Ирвин слыл важнейшим винтиком механизма успеха сэра Алекса Фергюсона. Порой казалось, что Ирвин – вечно молодой игрок, который выходит за рамки эпохи, как в игре за клуб, так и в футболе как таковом.Денис не относился к футболистам, которые были заметны на поле. В то же время в каждом матче он делал огромный объем работы. Пройти по его флангу было так же сложно, как нащупать желаемый предмет в темной комнате.Он относился к той породе игроков, которые играли на левом фланге с "рабочей" правой ногой. Это не только необычно, потому что такому футболисту играть сложнее и это требует еще большего признания его успехов, но и говорит о том, что партнеры по линии обороны понимали друг друга с полуслова. Ирвин играл в то время, когда позиция современного вингера в "почете" еще не была. На его счету 529 матчей в футболке "Юнайтед", а болельщики знают этого парня как несгибаемого бойца, пусть и не отличающегося привлекательной техникой и умением обращаться с мячом, но отдающего себя на поле до последней капли пота.Когда игрок пользуется таким успехом, как Роналду, трудно перечислить все то, чего он добился. В составе "Манчестер Юнайтед Криштиану выиграл три чемпионата Премьер-лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу чемпионов, а в отношении индивидуальных достижений сезон 2007/08 для него был фантастически успешным. Несомненно, он заслужил место в этом списке из-за того, что помог своему бывшему клубу добиться очень многого.Оглядываясь назад, легко предположить, что в отношении умения играть в футбол Роналду был в первых рядах чуть ли не с первых его шагов на профессиональном уровне. Но это не так – и в этом и заключается большое очарование его карьерой. Он не был воспитанником МЮ, но руководство "Юнайтед" решилось на рискованную сделку и приобрело футболиста у лиссабонского "Спортинга". На тот момент Роналду не был "готовым продуктом". Многие говорят, что именно Криштиану стал последним великим игроком, который был воспитан Алексом Фергюсоном и его тренерским штабом.Трудолюбие и настойчивость Роналду позволили ему развить свои способности и добиться большего, чем, к примеру, Нани. Роналду – это талант на все поколения, но без усердия и умения постоянно совершенствоваться он никогда не стал бы одним из главных нападающих в истории Премьер-лиги.Соль работы бывших футболистов в СМИ заключается в том, что игроки нередко сглаживают острые углы в отношении описания деятельности своих коллег и, часто выставляют другие личности в интересном свете. В случае с Невиллом-старшим такой пример особенно показателен. Гари часто комментировал работу других футболистов с юмором, но когда стал работать в "реальном", а не "виртуальном" мире футбола, подвергся атакам и насмешкам и сам."Для спортсменов и женщин, которые хотят быть чемпионами, разум может быть столь же важным, если не более важным, чем любой другая составляющая часть человеческого организма", - эти слова Гари Невилла более чем уместны, когда вспоминаешь его карьеру. Гари провел более 600 матчей за "Манчестер Юнайтед" и поклонники клуба легко вспомнят множество памятных моментов с его участием. Многие считают его умным и при этом скучным игроком, но он был также воплощением характера на поле. Последние четыре года своей карьеры Невилл играл нечасто по причине преследующих его травм. Как бы то ни было, в лице одного из братьев Невиллов болельщики "Юнайтед" получили настоящего "красного дьявола" на все времена и легенду великого клуба.Он мог танцевать вокруг соперника с мячом, легко запудривая тому глаза обманными движениями, а мог повести себя жестко, если это было необходимо, чтобы вступиться за партнера.Спустя несколько десятилетий мы будем помнить о Руни как о легендарном футболисте, который знал толк в том, как порадовать зрителя на стадионе и у экранов телевизоров. Он действительно был хорош. И во многом продолжает оставаться таковым.Для болельщиков МЮ крайне важно, что ДНК Руни такая же, как у лучших игроков в истории "Манчестер Юнайтед" – великий клуб строится только из великих футболистов. Он был лучше, чем многие другие, и был на вершине длительное время точно заслуженно.Не так давно Уэйн пережил затяжной спад, и это было связано с многими факторами, о которых в контексте нашей беседы упоминать не хотелось бы. Сейчас, три года спустя, когда его "медленная смерть" как игрока взяла свое начало, по-прежнему невозможно игнорировать его огромное значение для третьего великого сэра в истории "красных дьяволов". В его лице Алекс Фергюсон получил футболиста, роль которого в успехах клуба никак не меньше, а и где-то точно больше, чем того же Криштиану Роналду.Как известно, вратарь всегда является одной из скал, без которых не может быть построен любой успешный футбольный клуб.Шмейхель всегда был больше, чем вратарь. Помимо футбольных, качеств, которые делали его отличным стражем ворот, Петера нельзя не назвать также тем человеком, который имел огромное влияние на атмосферу внутри коллектива.Пять чемпионских титулов и Кубок Европы могут быть лишь вершиной айсберга в деле наглядной демонстрации его значения для МЮ. Кроме того, нельзя не отметить условия, при которых немалая часть из этих трофеев была выиграна. "Юнайтед" был молодой командой, в которой было полно талантливых, но очень впечатлительных, нестабильных и неустойчивых, по части психологии, игроков. Шмейхель был тем футболистом, который уже не относился к "молодняку", и мог похвастать неплохим приобретенным ранее опытом в игре №1.Великий датчанин был организатором, который не знал страха и не боялся ответственности. Он также прекрасно чувствовал дух того времени, в котором играл. Кто-то считает его идеалом вратаря, учитывая его физические данные и высочайший уровень эмоциональной подготовки, кто-то же, напротив, склонен его роль приуменьшать. Как бы то ни было, поспорить с тем, что именно Петер – лучший вратарь МЮ в период существования АПЛ, сложно.Его умение в одиночку создавать голы делает аргументы в пользу его величия более чем убедительными, а коллекция медалей этого игрока говорит сама за себя. Тем не менее, очень похоже, что реализовать себя в футболе в полной мере он не смог, а мы все еще не осознаем его истинную ценность.Зинедин Зидан назвал его "лучшим игроком своего поколения"; Роналдиньо стремился "делать передачи, подобные его пасам"; Деннис Бергкамп называл его "мастер". Несомненно, для менее "опытных" болельщиков куда более привычными "дирижерами" игры №1 наверняка являются такие игроки, как, к примеру, Хави Эрнандес или Андрес Иньеста. Но Скоулз выступает, как минимум, достойным конкурентом таких больших мастеров.Пожалуй, сложно написать о Поле лучше, чем сказал сэр Бобби Чарльтон. Этот великий бывший футболист считает, что он "воплощает в себе дух "Манчестер Юнайтед" и "все, что есть хорошего в футболе". Это весьма наглядное и абсолютно точное описание. Скоулз не мог похвастать арсеналом трюков, но найти более соображающие, чем у этого парня, мозги, в игре №1 весьма непросто.Черное сердце полузащиты.Он играл с еле сдерживаемой яростью, от которой замирали порой даже его партнеры по команде и, невероятно, но его авторитет в телевизионной студии сегодня так же высок, как и на поле! Кин был особенным. Он был тем мощным фонариком, который светил в любом, даже самом "темном" и безнадежном матч. Иногда он не контролировал себя, но это была та энергия, которая позволяла ему сделать больше, чем он мог бы в противном случае. В конце концов, важно то, что вместо того, чтобы удовлетворить свои личные амбиции, некоторые игроки "Манчестер Юнайтед" играли на команду под страхом гнева Роя!Но, даже учитывая то, насколько широким было его психологическое влияние, нельзя не сказать, что его отдельные игровые футбольные качества были вовсе не ниже плинтуса. Он был хорошим распасовщиком, и зачастую вносил значительный вклад в успех у ворот соперника на завершающей фазе атаки.Конечно ж, он не был Эриком Кантона по части умения забивать решающие мячи. Он был сделан из другого, но не менее важного для вкусности командного пирога, "теста". Трудно найти более ответственного, сильного и умеющего заводить команду в самые трудные минуты, капитана, который готов умереть на поле не только за себя, но и за каждого партнера.Хотя он несмываемо связан с материальным успехом "Манчестер Юнайтед", Гиггз всегда будет воплощением эстетического футбола.Очевидный факт: никто еще как минимум очень долго даже не приблизится к отметке в 963 матча или повторит его достижение. Гиггз обладал редким даром адаптировать свою игру к меняющимся временам, при этом его физические способности были феноменальными. Начиная с 2005-го года и заканчивая его последним матчем за МЮ, он не просто поменялся, как игрок в отношении умения действовать более зрело и рассудительно, но и смог стать тем футболистом, который находил в себе силы держать высочайший уровень, "не обращая внимания" на стареющее тело.То, как он привык работать с мячом, было настоящим поэтическим наслаждением, он умел соблюдать идеальный баланс и плавное движение в играх с любыми соперниками.Задолго до того, как в АПЛ пришли Тьерри Анри, Криштиану Роналду и другие звезды, умеющие играть в футбол утонченно, он создал стандарт обращения с мячом. Вместе с тем, его атаки на ворота визави были примером умения вести динамическое наступление, он был игроком, который пугал болельщиков оппонента каждый раз, когда касался мяча.Даже сейчас, спустя много лет после того, как карьера этого футболиста подошла к концу, в речи бывших игроков превалирует тон благоговения, когда они обсуждают этого француза. Большинство из его партнеров по МЮ стали опытными и успешными легионерами, заслуженными ветеранами и многократными участниками Кубков мира и Лиги чемпионов, но все равно они остаются в восторге от Его игры.Он был на "Олд Траффорд" всего пять лет, но казалось, что это была целая эпоха: Кантона был воплощением "Манчестер Юнайтед", его душой, раньше, до его перехода, такого ощущения не возникало.Кантона был тем, кто видел цель и шел к ней, невзирая ни на что, он умел быть бесстрашным и решительным, но в первую очередь Эрик является примером Личности. За пределами Манчестера, болельщики других клубов завидовали совершенству его игры и ненавидели Кантона за высокомерие, которое во многом было его визитной карточкой. Вместе с тем, Эрик сделал для спортивных успехов "красных дьяволов" также немало. В его активе 64 гола в футболке "Манчестер Юнайтед", он всегда был примером максимальной самоотдачи и умения отдавать себя на поле без остатка.